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Польская железная дорога до 25 марта предоставила украинцам бесплатный проезд поездами категории TLK и IC

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Польская железная дорога до 25 марта предоставила украинцам бесплатный проезд поездами категории TLK и IC

Польская железная дорога в рамках гуманитарной помощи предоставила жителям Украины разрешение на бесплатное использование поездами категории TLK и IC до 25 марта 2022 года.

"Все, что нужно, – показать во время посадки в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця" благодарит польских коллег за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена.

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26.02.2022 15:11 Ответить
в справжніх ЛЮДЕЙ чужої біди не буває.. дзенькуєми панству!
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26.02.2022 15:24 Ответить
тільки в біді та коли проблема пізнаються Люди та все інше ...- вельке сердечне дзенькі !!! Век Жие !!!
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26.02.2022 15:56 Ответить
Теперь заробитчане смогут бесплатно куралесить польшей только из-за факта наличия синего паспорта с тризубом.
Одно дело, когда бесплатно ездят беженцы (дети, стрики, мамы), но давать бесплатный проезд всем приспособленцам - это просто галимая показуха.
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26.02.2022 16:00 Ответить
 
 