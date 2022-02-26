Польская железная дорога до 25 марта предоставила украинцам бесплатный проезд поездами категории TLK и IC

Польская железная дорога в рамках гуманитарной помощи предоставила жителям Украины разрешение на бесплатное использование поездами категории TLK и IC до 25 марта 2022 года.

"Все, что нужно, – показать во время посадки в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця" благодарит польских коллег за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена.

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