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Польская железная дорога до 25 марта предоставила украинцам бесплатный проезд поездами категории TLK и IC
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Польская железная дорога в рамках гуманитарной помощи предоставила жителям Украины разрешение на бесплатное использование поездами категории TLK и IC до 25 марта 2022 года.
"Все, что нужно, – показать во время посадки в поезд паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
"Укрзализныця" благодарит польских коллег за сотрудничество и помощь в эти сложные для Украины времена.
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Одно дело, когда бесплатно ездят беженцы (дети, стрики, мамы), но давать бесплатный проезд всем приспособленцам - это просто галимая показуха.