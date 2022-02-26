США предоставят Украине немедленную поддержку на сумму до 350 млн долларов, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет, что распорядился предоставить Украине немедленную поддержку обороны Украины на сумму до 350 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Государственный департамент США.

"Сегодня, когда Украина мужественно и гордо борется против жестокого и ничем не спровоцированного нападения России, я санкционировал по поручению президента беспрецедентную третью выборку президентских средств в размере до 350 миллионов долларов для немедленной поддержки обороны Украины. Таким образом, общая помощь в сфере безопасности, которую Соединенные Штаты выделили Украине за последний год, превысило 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Вооруженным Силам нужна помощь – ищут фуры для перевозки помощи партнеров через границу, - Фролова