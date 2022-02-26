США предоставят Украине немедленную поддержку на сумму до 350 млн долларов, - Блинкен
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет, что распорядился предоставить Украине немедленную поддержку обороны Украины на сумму до 350 млн долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Государственный департамент США.
"Сегодня, когда Украина мужественно и гордо борется против жестокого и ничем не спровоцированного нападения России, я санкционировал по поручению президента беспрецедентную третью выборку президентских средств в размере до 350 миллионов долларов для немедленной поддержки обороны Украины. Таким образом, общая помощь в сфере безопасности, которую Соединенные Штаты выделили Украине за последний год, превысило 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении.
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Сегодня 26 февраля, а эти падлы долбили ночью по Харькову и Киеву, про небольшие города - молчу. Верить мордору - себе дороже.
Сподівається, що холопи відіб'ються і буде далі нас грабувати?
"City Center" на Таирова пытались бить по аэродрому;
возле "Артвиллле» работает наше ПВО;
на Горбатом мосту задержали группу диверсантов;
звук слышали: Центр, Молдаванка, Два столба, Таирово;
с морской стороны дымит пароход.
Информация поступала со всех районов города, достоверность проверить сейчас сложно. То, что работает наше ПВО - точно.
кто встал на защиту Украины и зеленского? не дерьмаки же.. на защиту Украины и президента, который был в расстрельном списке у рашистов - встала доблестная украинская армия!
геть дерьмака и депутанов!
слава народу Украины и ее Воинам!
другое когда все бомбят
им там напомнили откуда они деньги получают
даже "пророссийский" сразу сказал, отключить от свифт))