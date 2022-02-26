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США предоставят Украине немедленную поддержку на сумму до 350 млн долларов, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США предоставят Украине немедленную поддержку на сумму до 350 млн долларов, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет, что распорядился предоставить Украине немедленную поддержку обороны Украины на сумму до 350 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Государственный департамент США.

"Сегодня, когда Украина мужественно и гордо борется против жестокого и ничем не спровоцированного нападения России, я санкционировал по поручению президента беспрецедентную третью выборку президентских средств в размере до 350 миллионов долларов для немедленной поддержки обороны Украины. Таким образом, общая помощь в сфере безопасности, которую Соединенные Штаты выделили Украине за последний год, превысило 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+14
А шо там каламойша? Чахне над свїм золотішком, підар бородатий?
Сподівається, що холопи відіб'ються і буде далі нас грабувати?
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26.02.2022 15:23
+10
👍👍👍👍👍👍👍👍
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26.02.2022 15:11
+9
Дайте краще ЗРК Патриот, Стінгери тощо.
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26.02.2022 15:14
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Правила форума Совет форумчан
👍👍👍👍👍👍👍👍
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26.02.2022 15:11 Ответить
Європа і США криптокомпании и пули відключіть Росію

Europe and US crypto companies and pools disconnect Russia
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26.02.2022 15:21 Ответить
А можно сначало передать в войска а потом пи...ть
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26.02.2022 15:12 Ответить
Дайте краще ЗРК Патриот, Стінгери тощо.
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26.02.2022 15:14 Ответить
Тхаад тоже
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26.02.2022 15:37 Ответить
Лучше зброю и набои. Меньше разтащат
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26.02.2022 15:15 Ответить
супер!! о поддержке союзников- самолет володина с кубы не пропустили фины и шведы))) мелкая гадость но приятно
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26.02.2022 15:16 Ответить
после заявлений захаровой было бы странно, если бы пропустили
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26.02.2022 15:17 Ответить
она много чего вещала)) подзабыла о чем это вы? можно пару слов напомнить
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26.02.2022 15:23 Ответить
везуть муку.
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26.02.2022 15:34 Ответить
Дотиснули немчуро на SWIFT КОРЕСПОНДЕНТ РАДІО СВОБОДИ
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26.02.2022 15:18 Ответить
....сайт ********** сру не доступен ------ атака Анонимус
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26.02.2022 15:20 Ответить
...а
Медведев предложил вернуть смертную казнь после приостановки членства России в ПАСЕ
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26.02.2022 15:20 Ответить
И правильно. Пригодится в первую очередь для капутина и не нужно будет вносить новіх законов.
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26.02.2022 15:24 Ответить
Thanks!
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26.02.2022 15:21 Ответить
Харьков.Салтовка. Я не спец. Но по моему только что по нам работали грады. Очень долго. Страшно.
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26.02.2022 15:22 Ответить
Нет.От нас работали Грады.
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26.02.2022 15:35 Ответить
Не знаю. Но прислали фотку. За ашаном и северной всё в дыму. И у дочки одногрупница туда ближе живёт там повылетали стёкла.
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26.02.2022 15:51 Ответить
я рядом Ашан( 500м),украинцы бьют из РСЗО
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26.02.2022 16:33 Ответить
Вы уверены шо это наши. А то мы тут недалеко нам ничего не видно. Все на измене.
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26.02.2022 16:45 Ответить
Наши, еще один источник сообщил из военных
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26.02.2022 17:12 Ответить
Вот куда долбили https://www.youtube.com/watch?v=vI11QJc41T8&t=55s
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26.02.2022 18:44 Ответить
На кого это рассчитано ? Не верить гадам и их вонючим сайтам..
Сегодня 26 февраля, а эти падлы долбили ночью по Харькову и Киеву, про небольшие города - молчу. Верить мордору - себе дороже.
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26.02.2022 15:30 Ответить
А шо там каламойша? Чахне над свїм золотішком, підар бородатий?
Сподівається, що холопи відіб'ються і буде далі нас грабувати?
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26.02.2022 15:23 Ответить
Народ... заходьте на ютуб канал Шарія і блокуйте онлайн цієї гниди... чим більше жалоб-тим більше ймовірність заблокування
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26.02.2022 15:23 Ответить
Дадут не деньги, а продукцию на эти деньги. В общем, в очень скором времени в Украину придет много интересных игрушек для уничтожения кацапов.
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26.02.2022 15:24 Ответить
Германия дала согласие на отключение СВИФТа
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26.02.2022 15:25 Ответить
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26.02.2022 15:26 Ответить
⚡️🇩🇪🇷🇺 «Северный поток - 2» был хорошим проектом, но тема закрыта надолго - Восточный комитет экономики ФРГ.
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26.02.2022 15:26 Ответить
Одесса:
"City Center" на Таирова пытались бить по аэродрому;
возле "Артвиллле» работает наше ПВО;
на Горбатом мосту задержали группу диверсантов;
звук слышали: Центр, Молдаванка, Два столба, Таирово;
с морской стороны дымит пароход.

Информация поступала со всех районов города, достоверность проверить сейчас сложно. То, что работает наше ПВО - точно.
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26.02.2022 15:28 Ответить
ИЗ "City Center" по аэродрому??? уточните мысль. У меня рядом родственники. Диверсанты?
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26.02.2022 15:41 Ответить
Слава америкобандеровцам!
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26.02.2022 15:28 Ответить
главное, чтобы "слуги" снова не разворовали помощь других стран, которая предназначена для Украины и народа Украины!
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26.02.2022 15:29 Ответить
А ну ка ссылочку как, кто и где разворовывал. А то уж сильно кацапсиной попахивает.
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26.02.2022 15:32 Ответить
СБУ должно разобраться, как "слуги" участвовали и участвуют в коррупции и разворовывании бюджета и ресурсов Украины! если Зеленский хочет и дальше быть президентом, он должен очистится от арахамий, дерьмаков и прочей перхоти, предателей Украины! именно они уронили рейтинг зеленского у народа Украины! Зеленский должен полагаться на народ и армию Украины, а не своих дружков воров!
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26.02.2022 15:51 Ответить
Ясно. Тень на плетень... Ценный кадр для орков однако...
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26.02.2022 16:01 Ответить
ценный кадр для орков - это окружение зеленского - это дерьмак, арахамия и кодла, которые уронили на пол, ниже плинтуса рейтинг зеленского - своим воровством и коррупцией, "зарплатой в конвертах", повышением тарифов, грабежом среднего и малого бизнеса Украины и тд..
кто встал на защиту Украины и зеленского? не дерьмаки же.. на защиту Украины и президента, который был в расстрельном списке у рашистов - встала доблестная украинская армия!
геть дерьмака и депутанов!
слава народу Украины и ее Воинам!
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26.02.2022 16:21 Ответить
а Коломойские Ахметовы и прочие Фирташи не хотели бы поделиться награбленным...
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26.02.2022 15:30 Ответить
Без волшебной пиз.дюлины они сами не смогу.
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26.02.2022 15:33 Ответить
татарин и так считает что он добрый и щедрый
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26.02.2022 15:46 Ответить
США самая полезная для Украины страна. Еще Англия и Канада. Не умаляю и остальные страны Европы. Но их роль все же не так ошеломляюща.
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26.02.2022 15:31 Ответить
главное ,что б не прессовали зеленского пойти на переговоры по сдаче позиций-иначе останемся с разбитыми областями и экономикой и кучей обещаний от запада ,которые они забудут сразу же после договора
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01.03.2022 13:23 Ответить
А що в Чорному морі твориться? Яка там ситуація Хто знає?
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26.02.2022 15:35 Ответить
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26.02.2022 15:36 Ответить
По моему В. Этуш сказал, " Это, Это просто православный талибан какой-то.... Честное слово.."
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26.02.2022 15:40 Ответить
А мадяри хитрі, взагалі зробили вигляд, що й не були проти. 😁
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26.02.2022 15:41 Ответить
так одно дело палки в колеса вставлять свои мадьярские когда было более менее тихо
другое когда все бомбят
им там напомнили откуда они деньги получают

даже "пророссийский" сразу сказал, отключить от свифт))
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26.02.2022 15:47 Ответить
На хрена нам деньги которые разворуют,дайте нам самолёты.
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26.02.2022 15:44 Ответить
Вообще-то.. тут вертятся белорусы, подозрительно патриотичные какие-то( люди отказавшеиеся от своей истриии, в пользу дикой охоту короля стаха конечно). Время их спросить Хотите за луку умеретьнаселением или сами его...?
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26.02.2022 15:48 Ответить
Не спешите отказатся.. Вы пока-что в НАТО финансах как .. ну не понимаетете.. Деньги условные. Это цена техники на траверзе
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26.02.2022 15:51 Ответить
У апосранава ссаря мардвы денех на 10 дней и проблемы с изготовлением вооружения. https://charter97.org/ru/news/2022/2/26/456437/
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26.02.2022 15:51 Ответить
Деза. Мнение одного человека.
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26.02.2022 16:38 Ответить
 
 