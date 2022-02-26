РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6546 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
22 209 10
Киевская область (3537) обстрел (20169)

В жилой дом в Бородянке попал снаряд: три человека погибли, еще трое, вероятно, под завалами. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В жилой дом в Бородянке попал снаряд: три человека погибли, еще трое, вероятно, под завалами. ВИДЕО

В пгт Бородянка Бучанского района Киевской области в результате попадания снаряда в жилой дом возник пожар, погибли 3 человека, еще трое, вероятно, находятся под завалами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в телеграмме.

"В 13:40 в пгт Бородянка Бучанского района в результате попадания снаряда в жилой дом возник пожар. В 14:20 пожар ликвидирован. В результате попадания снаряда погибли 3 человека. Возможно, под завалами находится еще 3 человека", - говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами.

Читайте также: Войска РФ завладели униформой Нацгвардии в Гостомеле, возможны провокации, максимально дезинформируйте диверсантов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сочувствую вашей утрате
показать весь комментарий
26.02.2022 15:29 Ответить
Скорее всего, это первые любители сруцкага мира.
показать весь комментарий
26.02.2022 15:32 Ответить
ты провокатор.
показать весь комментарий
26.02.2022 16:56 Ответить
Провокатор в чем? Хотите сказать что среди попов МП нет любителей руцкаго мира? Ну блажен тогда кто верует(
показать весь комментарий
26.02.2022 17:59 Ответить
Може простіше там мітки поставити, щоб вже оптом "виловити".
показать весь комментарий
26.02.2022 15:35 Ответить
Йо*бані москалі !!! Зупиніть свого Путлера !!! НІКОЛИ ПРОЩЕННЯ ВАМ ПАДЛАМ НЕ БУДЕ !!! ЗДОХНІТЬ ВСІ !!!
показать весь комментарий
26.02.2022 15:31 Ответить
Спочатку зупиніть, а потім здохніть. Не переплутайте, кацапи)
показать весь комментарий
26.02.2022 15:35 Ответить
Убивайте их побольше. Их еще нарожают. Но позже.
показать весь комментарий
26.02.2022 15:33 Ответить
Тут багато говориться про Гаагу для шизіка,але я ніде не зустрічав,що поряд з ним ,ОБОВ*ЯЗКОВО,повині сидіти Соловьйов,Скабеєва,Кисильов,Попов,Симоньян і їм подібні,а таку **правозахисницю**як Мунтян,українці повині самі **нагородити** побаченням з Гіві!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 15:43 Ответить
 
 