В жилой дом в Бородянке попал снаряд: три человека погибли, еще трое, вероятно, под завалами. ВИДЕО
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В пгт Бородянка Бучанского района Киевской области в результате попадания снаряда в жилой дом возник пожар, погибли 3 человека, еще трое, вероятно, находятся под завалами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в телеграмме.
"В 13:40 в пгт Бородянка Бучанского района в результате попадания снаряда в жилой дом возник пожар. В 14:20 пожар ликвидирован. В результате попадания снаряда погибли 3 человека. Возможно, под завалами находится еще 3 человека", - говорится в сообщении.
Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами.
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