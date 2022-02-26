Федоров – Маску: "Пока вы пытаетесь колонизировать Марс - Россия пытается оккупировать Украину. Просим вас предоставить станции Starlink
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой обеспечить Украине доступ к спутниковому интернету.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Илон Маску, пока вы пытаетесь колонизировать Марс - Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса - российские ракеты атакуют граждан Украины! Просим вас предоставить Украине станции Starlink и обратиться к благоразумным россиянам, чтобы они остановились", - говорится в сообщении.
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+18 Ivan Ivanov 8edb7a14
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+14 Victoriya Zabella
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+11 Small Jerboa
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Для ЗСУ підійшов би якнайкраще.
Цікаве та розумне прохання.
Але, як я знаю групіровка Сталінку ще повністю не розвернута, а те що є - в основному над США.
Так, що у нас цей интернет може і не запрацювати.