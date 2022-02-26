РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7023 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
43 834 102
война (46795) пленные (1835)

"Мама, папа, не хотел я ехать в Украину. Попросите Путина, чтобы забрали нас отсюда", - военные РФ в плену ВСУ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Попавшие в плен к ВСУ российские военные рассказывают, что не знали, куда едут.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины, передает Цензор.НЕТ.

Видео с этими пленниками ранее также публиковалось на Цензор.НЕТ. Тогда оккупанты заявили, что готовы воевать на стороне Украины.

Смотрите также: Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили танк российских оккупантов на Луганщине. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+56
показать весь комментарий
26.02.2022 16:26
+55
Российские солдаты пришли воевать как бомжи: они реально в калошах пришли. Они не знают что такое наколенники или что такое защитные очки. Это плоть от плоти российского народа. Их обмундирование - показатель презрения к ним их российской власти
показать весь комментарий
26.02.2022 16:21
+52
«Укравтодор» закликає демонтувати дорожні знаки на усіх дорогах України. Почати демонтаж закликають усі шляхові організації, територіальні громади і органи місцевого самоврядування. У ворога жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості. Допоможемо їм потрапити у пекло.

показать весь комментарий
26.02.2022 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Реально мясо райсисянское
показать весь комментарий
27.02.2022 13:29 Ответить
Як я цих собак ненавиджу (нехай собаки-тварини вибачають). І не кажіть, що вони чиїсь діти... Діти *********, які у своєму шовіністичному угарі привели до влади путлєра.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 