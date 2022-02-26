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"Мама, папа, не хотел я ехать в Украину. Попросите Путина, чтобы забрали нас отсюда", - военные РФ в плену ВСУ. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Попавшие в плен к ВСУ российские военные рассказывают, что не знали, куда едут.
Об этом сообщает Военное телевидение Украины, передает Цензор.НЕТ.
Видео с этими пленниками ранее также публиковалось на Цензор.НЕТ. Тогда оккупанты заявили, что готовы воевать на стороне Украины.
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