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Новости Война в Украине
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Кубраков об обороне Украины: В ход идет все, начиная от деревьев и рельсов до взорванных дорог

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кубраков об обороне Украины: В ход идет все, начиная от деревьев и рельсов до взорванных дорог

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о трех приоритетах, на которых фокусируется ведомство в ходе сопротивления российским захватчикам.

Об этом он заявил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ

Такими приоритетами сейчас есть: обеспечение транспортного сообщения для эвакуации людей и движения грузов; фиксация всех потерь, которые несет инфраструктура страны из-за вторжения России; объединение наших союзников для того, чтобы восстановить разрушенное после украинской победы. "Оперативные и системные действия железной дороги и дорожников позволяют нам направлять движение транспорта таким образом, чтобы люди могли безопасно эвакуироваться, а окупанты были остановлены.

В ход идет все, начиная от деревьев, запасных рельсов до взорванных мостов и дорог", - написал он. Кубраков также сообщил, что Министерство инфраструктуры тесно сотрудничает с ВСУ, территориальной обороной и международными партнерами. Украинское небо остается закрытым. Укрзализныця работает, вместе с тем следует учитывать, что могут быть задержки рейсов и изменения скорости. Также, отметил Кубраков, в 3:50 украинские ПВО сбили российскую ракету, направлявшуюся в направлении Киевского водохранилища.

Пока Черноморский регион защищен. "Для плавания сейчас открыты только порты Бердянск и Мариуполь, грузовые операции приостановлены. Работа всех речных шлюзов приостановлена. Каховский шлюз – временно захвачен врагом", - сообщил министр инфраструктуры. Свой пост в Facebook он проиллюстрировал фото отремонтированной к 30-летию Независимости трассы в Борисполе. На информационном табло там написана фраза, которая уже стала крылатой в Украине благодаря подвигу украинских пограничников на острове Змеиный.

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Топ комментарии
+19
⚡ВМС ВСУ: в акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружеским огнём" уничтожил свой военный самолёт
Дайте два
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26.02.2022 16:03
+14
Я бы разбудил. ***** спать!
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26.02.2022 16:08
+13
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26.02.2022 16:07
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⚡ВМС ВСУ: в акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружеским огнём" уничтожил свой военный самолёт
Дайте два
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26.02.2022 16:03 Ответить
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26.02.2022 16:07 Ответить
правильнее не дайте а ТРЕБУЕМ...)))
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26.02.2022 16:07 Ответить
ооу а це свідчить що у козломордіх вже паніка,гарна новина 👍
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26.02.2022 16:07 Ответить
Только что сообщілі мІнє..
пЯлот нечаяно сказал : НАХ*Й!
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26.02.2022 16:10 Ответить
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26.02.2022 16:44 Ответить
!!! Теперь и смертная казнь не сильно поможет.

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26.02.2022 16:04 Ответить
***** российским "бабулям".
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26.02.2022 16:07 Ответить
Эти чёли???

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26.02.2022 16:17 Ответить
Конь оленевод и *****
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26.02.2022 16:45 Ответить
На просёлках и дорогах снимаем знаки направлений!!!
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26.02.2022 16:06 Ответить
Если деревья рядом с дорогой валить на дорогу.
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26.02.2022 16:12 Ответить
Туда ему и дорога, сволочи...
⚡️Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон - Mash
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26.02.2022 16:07 Ответить
Я бы разбудил. ***** спать!
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26.02.2022 16:08 Ответить
Справді. Проспить найцікавіше.
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26.02.2022 16:11 Ответить
Ех, шкода дядьку. Так хотів "бамбіть кіев", а тепер бомбить лише свій підгузник.
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26.02.2022 16:15 Ответить
Блазень *****, навіть дату нападу на нас з точністю до 2-х днів озвучував, ****. Але враховуючи, що запис ***** був від 21, то реальна дата нападу планувалася на 22.
Символічненько, що дохне саме зараз. Шансів в нього майже нуль.
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26.02.2022 16:44 Ответить
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26.02.2022 16:07 Ответить
c-Усик звернувся до
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26.02.2022 16:09 Ответить
Це ти, дурбел, вважаєш їх братами?!
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26.02.2022 16:12 Ответить
дурбецало...я дав сцилку і тільки.
подивися на підпис.
Якщо перевтомився чи дуже збуджений відпочинь..
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26.02.2022 16:14 Ответить
Це я так відповів Усику. Соррі плеазе.
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26.02.2022 16:28 Ответить
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26.02.2022 16:40 Ответить
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26.02.2022 16:40 Ответить
Начальника генштабу орків звільненно , Велерка Герасимов скоро не живець
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26.02.2022 16:12 Ответить
Та ти шо?
Ну ***** і дєржотворєц...
Тут успєшно хєрачат хахлов ... скот лікуєт і хєнєрала в топку))
А пачєму спитаЄТЬ скотобаза?
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26.02.2022 16:15 Ответить
Поедет на экскурсию и сорвётся со скалы
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26.02.2022 16:15 Ответить
да, много знает
фсб поможет его средечку вылечиться
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26.02.2022 16:16 Ответить
Имейте в виду и запишите себе куда впамяти.У вас есть один ТОC на всю страну, Он обьязан распологать всеми изменившиеся за сутки (поминутно) ситуацией. Люди (все), носители инфо. ТОК акумулятор+ дестрибютор.
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26.02.2022 16:28 Ответить
Кубраков! А хіба тобі не казали дурнику що треба не дороги будувати для кацапських танків, а захист від них? Зараз би мали гарні укріплення, а не дерева валили!
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26.02.2022 21:16 Ответить
 
 