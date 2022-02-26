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В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет, - ВМС ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ

Корабль оккупантов уничтожил свой же военный самолет.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет.

По информации ВМС ВС Украины", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+71
А ось і святковий салют !
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26.02.2022 16:08
+55
звання героя раісі капітану корабля і то негайно
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26.02.2022 16:12
+48
Свинособаки скаженіють і вже не розбирають кого кусати. Остання стадія, кінець близько.
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26.02.2022 16:09
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Страница 2 из 2
Напевне вони той літак за боярой посилали а він не привіз
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26.02.2022 16:19 Ответить
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26.02.2022 16:19 Ответить
Якщо б той літачок і кораблика їхнього потопив.... Але, мабуть, для першого разу я забагато захотів.
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26.02.2022 16:21 Ответить
Русский самолет, иди *****)
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26.02.2022 16:22 Ответить
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26.02.2022 16:29 Ответить
Це ж як у футболі, хоч і автогол, але ж рахунок на нашу користь 😏😏😏
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26.02.2022 16:22 Ответить
Если это так - представляете КАК они ссуццсья, у них появляется эко-камуфляж в коричневых тонах.
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26.02.2022 16:23 Ответить
Які молодці, вони не тільки тупі, а ще й рукожопі
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26.02.2022 16:23 Ответить
тю тоже мне новость ?? они только гадить мастера
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26.02.2022 17:03 Ответить
Причем гадят даже своим.
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26.02.2022 18:21 Ответить
Вони як літака в небі побачили, так і повні галіфе, вірніше кльоші (це ж моряки). От і луплять по ньому. "а там разберемся". Мала б спрацювати ЯСС, якщо не зі ствольної лупашили.
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26.02.2022 17:44 Ответить
самоубивайтесь, суки!!!
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26.02.2022 16:24 Ответить
Нарив на просторах ютубу ось таку панкоту. Як на мене - готовий новий мем.
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26.02.2022 16:57 Ответить
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26.02.2022 16:59 Ответить
Капец,днища!
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26.02.2022 16:24 Ответить
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26.02.2022 16:25 Ответить
Цапоморді давайте ще! ))))))
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26.02.2022 16:25 Ответить
Летел на концерт к кобзону. И прилетел.
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26.02.2022 16:25 Ответить
На этой колоше им так страшно что они готовы палить куда угодно: в транспортники чужие, в своих
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26.02.2022 16:26 Ответить
ОСЬ ЦІ МОЖУТЬ СКАЗАТИ "МОЖЄМ ПОВТОРІТЬ!"

Чесне слово, ніхто не буде проти, хоч кожень день по два рази))
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26.02.2022 16:28 Ответить
Наверное командиру корабля показалось, что пилот самольота сказал "русский корабль, иди *****".
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26.02.2022 16:28 Ответить
успел ли лётчик в последний момент крикнуть "дружественный корабль, пошёл на ***!"?
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26.02.2022 16:29 Ответить
Кажуть, що то наша ППО. Принаймні вона там відпрацювала.
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26.02.2022 16:30 Ответить
Это прекрасно. Просто - прекрасно.
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26.02.2022 16:30 Ответить
Ага, Слава Україні!
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26.02.2022 18:23 Ответить
Якби ще по кораблю ****** ото був би повний єралаш☠️
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26.02.2022 16:30 Ответить
Чорне море ще всміхнеться,
Дід Дніпро зрадіє!

З деж. гімну України.
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26.02.2022 16:31 Ответить
плохая новость. все таки их лоханки могут попасть в самолет, когда выключен режим непредсказуемой траектории
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26.02.2022 16:31 Ответить
Я не розумію, чому їх називали ледь не найсильнішою армією? Беруть в полон, а там якісь діти обісцяні. Самі по своїх гатять.
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26.02.2022 16:31 Ответить
Нє, ну а як же геніальний принцип - бий своїх, щоб чужі боялись?
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26.02.2022 16:53 Ответить
Хто дивився відео Притули, чому кацапи не переможуть, там був один пункт, типу черех їхню рукожопість. Як в воду дивився)))
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26.02.2022 16:33 Ответить
А может они перешли на нашу сторону ?
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26.02.2022 16:33 Ответить
у лёччика забрало запотело, подумал что это омериканцы, хотел напугать, а те не стали разбираться, подумали что ната напала
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26.02.2022 16:38 Ответить
Как говорил один журналист .В советской армии украинцы были сержантами и старшинами и будущая украинско-российская война будет войной сержантов против рядовых.
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26.02.2022 16:38 Ответить
І що це було?
З переляку чи свої шкури таким чином рятують?
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26.02.2022 16:38 Ответить
**** з ним незуняйтесь підери кацапські
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26.02.2022 16:42 Ответить
В отместку летчики должны потопить росийский корабль
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26.02.2022 16:44 Ответить
Яка сумна новина ха-ха-ха!
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26.02.2022 16:44 Ответить
А кузя потопил больше
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26.02.2022 16:48 Ответить
Так он и самоубился еще!
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26.02.2022 18:22 Ответить
Можемпавтаріть, москалики? То павтаряйтє!
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26.02.2022 16:50 Ответить
"Дружба" навек. Кто-то в курсе, акулы в Черном море водятся?
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26.02.2022 16:52 Ответить
есть но безобидные
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26.02.2022 17:04 Ответить
Достатньо і крабів - вони душе ********** такі... ласощі.
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26.02.2022 17:06 Ответить
Там не "акули" а так - акулки - метр-півтора Катрани З пивом копчені хороші а так - цілком безпечні
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26.02.2022 18:29 Ответить
Это в Одессе .я слышал звук пука ПВО ,нашего.в море горит сбитый самолёт ,вижу с балкона. Думская нет .сообщила что это наши сбили.
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26.02.2022 16:52 Ответить
Жаль что самолёт не успел в ответ уничтожить корабль ...а так НОРМ ..
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26.02.2022 16:53 Ответить
в идеале, если "горишь, бубновый" упал бы на тот корабль со всем боекомплектом и запасом топлива
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26.02.2022 18:21 Ответить
Самознищуються, падли.
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26.02.2022 16:57 Ответить
Вакруг враги
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26.02.2022 16:59 Ответить
Это конечно ГУТ.. даже ГУТ ..ГУТ... дайте теперь дружный залп по" К ....у - мосту." Было бы очень , очень ГУТ.
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26.02.2022 17:01 Ответить
ну вот же умеют когда захотят
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26.02.2022 17:02 Ответить
кстати орки литуны должны отомстить ! незабудимнепростим дедываевалитраливали
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26.02.2022 17:10 Ответить
Яке жахливе самогубство...
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26.02.2022 17:18 Ответить
Пілот хоч встиг, перед смертю, крикнути: рускій карабль іді на йух?
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26.02.2022 17:26 Ответить
а чего только один?
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26.02.2022 18:04 Ответить
Ну и ???? !!!!!!!!
Где же ответный удар авиации по атаковавшему кораблю ?
Куда делась вся удаль и героизм ?
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26.02.2022 18:45 Ответить
А може на тому кораблі капітан ............ко. Маємо дозволити собі таке припущення про українця патріота, чому б ні ?
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26.02.2022 20:38 Ответить
Тільки один? Пєчалька!
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03.03.2022 07:03 Ответить
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