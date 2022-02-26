В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет, - ВМС ВСУ
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Корабль оккупантов уничтожил свой же военный самолет.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет.
По информации ВМС ВС Украины", – говорится в сообщении.
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+71 Іван Іванов 9f733e9c
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+55 SANDY
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+48 Микола Папізже
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Чесне слово, ніхто не буде проти, хоч кожень день по два рази))
Дід Дніпро зрадіє!
З деж. гімну України.
З переляку чи свої шкури таким чином рятують?
Где же ответный удар авиации по атаковавшему кораблю ?
Куда делась вся удаль и героизм ?