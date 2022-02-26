От Каховки до Павловки: трупы сожженных в своих же танках российских захватчиков. ВИДЕО 18+

Появилось видео сожженных в своих же танках захватчиков. Внимание! Видео 18+, много ненормативной лексики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в телеграмме и выложил соответствующее видео.

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"Сожженные в своих танках российские завоеватели в Херсонской области на левом берегу Днепра – от Каховки до Павловки", – сообщил он.

"Осторожно: на видео много трупов. Земля горит под ногами врага!" – говорится в сообщении.

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