РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7218 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
92 054 113
война (46795) Херсонщина (3501)

От Каховки до Павловки: трупы сожженных в своих же танках российских захватчиков. ВИДЕО 18+

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Появилось видео сожженных в своих же танках захватчиков. Внимание! Видео 18+, много ненормативной лексики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в телеграмме и выложил соответствующее видео.

"Сожженные в своих танках российские завоеватели в Херсонской области на левом берегу Днепра – от Каховки до Павловки", – сообщил он.

"Осторожно: на видео много трупов. Земля горит под ногами врага!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Войска РФ взяли под контроль переправу в Херсон, - ОГА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+99
Внимание! Важная информация - Убивать, убивать и еще раз убивать - российские войска раздроблены на мелкие группы по 2 - 5 человек. Скитаются по Украине, мародерствуют не желают сдаваться в плен, а значит хотят убивать украинцев. Вооружены автоматическим оружием. Если есть оружие, утилизируйте сразу и на месте где поймали. Нет оружия, ищите тех кто его имеет. Мы украинцы, защищаем свою землю от оккупантов. На нашей стороне закон и правда. Вместе победим эту сволоту. Максимальный репост
показать весь комментарий
26.02.2022 16:23
+72
До КИЇВА нє дашлі...
показать весь комментарий
26.02.2022 16:21
+64
Це за Іловайськ.
показать весь комментарий
26.02.2022 16:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хотели пАвтАрить? Получите:

По танку вдарила болванка,
Прощай кацапский экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:20 Ответить
Шашлик по-москальськи .
показать весь комментарий
26.02.2022 17:22 Ответить
Тут не видно, але я поставив 10 вподобайок. В меморіз. 🤗
Нехай горять у пеклі за вбивства невинних українців, яких по-зрадницьки винищили під Дебальцево та Іловайськом.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:28 Ответить
Крошити орків! В полон не брати!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:29 Ответить
Написали "ненормативна лексика".... Нормальная себе лексика... Еще, даже, мягко!
показать весь комментарий
26.02.2022 17:29 Ответить
Схоже з Джавеліна ********** ...
показать весь комментарий
26.02.2022 17:59 Ответить
родителям показать...Да,жестоко...Но их сыны ехали в Украину тоже убивать.И ехали ДОБРОВОЛЬНО!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 18:00 Ответить
Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. Ми робимо кацапів хорошими. Нам потрібно більше хороших кацапів!
показать весь комментарий
26.02.2022 18:12 Ответить
Какой филигранный слог у чувака =) е.бать))))
показать весь комментарий
26.02.2022 19:11 Ответить
Может он там с отцом
показать весь комментарий
26.02.2022 21:07 Ответить
На самому цікавому місці припинилася зйомка...
показать весь комментарий
26.02.2022 19:28 Ответить
всех на ком нет триколора можно смело утилизировать, остальных по ситуации можно брать в плен
показать весь комментарий
26.02.2022 19:46 Ответить
https://t.me/gistapapapa/27814
показать весь комментарий
27.02.2022 10:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 