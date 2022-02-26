"Вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров": Усик - Путину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Боксер записал обращение к российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется соцсетями.
"Я хочу обратиться к русскому народу. Если мы считаем друг друга братиями, православными, не отпускайте своих военных, не отпускайте своих детей в нашу страну. Не сражайтесь с нами.
Еще хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Вы можете приостановить эту войну. Не ставьте нам никакие условия. Просто сядьте за стол переговоров. Просто поговорите. Все должно остановиться.
Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы в своей стране. Мы не можем по-другому. Мы защищаемся.
Остановите это. Остановите эту войну!"
Топ комментарии
+84 Шимус
показать весь комментарий26.02.2022 16:29
+58 Oleksandr Onys
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+51 Дмитрий Чуб
показать весь комментарий26.02.2022 16:32
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И поговорить с чикатилО о совести (?!). призвать чтобы был добрее (?!)
Дядя пУсик ,ты дурак (?!)