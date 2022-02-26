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Путин (29862) спорт (2302) Усик (64)

"Вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров": Усик - Путину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Боксер записал обращение к российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется соцсетями.

"Я хочу обратиться к русскому народу. Если мы считаем друг друга братиями, православными, не отпускайте своих военных, не отпускайте своих детей в нашу страну. Не сражайтесь с нами.

Еще хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Вы можете приостановить эту войну. Не ставьте нам никакие условия. Просто сядьте за стол переговоров. Просто поговорите. Все должно остановиться.

Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы в своей стране. Мы не можем по-другому. Мы защищаемся.

Остановите это. Остановите эту войну!"
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Топ комментарии
+84
пошёл накуй прусик
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26.02.2022 16:29
+58
Йди до монахів, миротворець херов
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26.02.2022 16:29
+51
Прокцапский "Ватан", а мог быть героем Украны
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26.02.2022 16:32
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глупо обращаться к Пуйлу...
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26.02.2022 17:20 Ответить
У вас усик отклеился
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26.02.2022 17:21 Ответить
****** мавпа! Краще біжи, ховайся під платтям свої КГБшних попів, бо як усе закінчиться, багато у кого залишиться зброя.
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26.02.2022 17:21 Ответить
Усате сцикло
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26.02.2022 17:22 Ответить
какой же ти наивный, ***** никого не слушает, оно возомнило себя богом вершителем судеб людских
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26.02.2022 17:22 Ответить
...а под рясой скрывает кэгэьешный погон... вот твоя рабсейская православная церковь ты только родился а Тальков спел уже это
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26.02.2022 17:24 Ответить
Александр твої брати по посадкам лежать, йди позбирай і на росію....
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26.02.2022 17:28 Ответить
Який же треба бути скрепоносним православним теолепнем, щоб вірити, що його слова щось для ПНХ значать...всі мізки відбили на ринзі чи як? Ломаченко такий же
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26.02.2022 17:31 Ответить
Что-то начало доходить, но поздно, братки пришли убивать.
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26.02.2022 17:33 Ответить
старые песни о главном. даже смотерть не буду
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26.02.2022 17:34 Ответить
Ну хоть теперь прозревает
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26.02.2022 17:36 Ответить
да какой прозревает, просто дежурные слова сказал, никаких эмоций
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26.02.2022 19:14 Ответить
,,Астанавітесь!'' ****,нормальних слів немає коментувати цю наволоч.
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26.02.2022 17:39 Ответить
уже разгледів що це війна, а 8 років триндів що війни нема, тварь московсько-православная
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26.02.2022 17:39 Ответить
пішов на ........ хрен православний,після бомбардування внук (з аутизмом)приїхав не можемо до тями дійти ,а ти говориш про православ"я ,уйобки
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26.02.2022 17:41 Ответить
Гроші дуже ********, а тут таке, блокуют їх, як далі йому пересуватись по руснє? Пішов би захищати Україну, він же міцний, ось й побачили на що він годний
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26.02.2022 17:48 Ответить
Шо,тупорылый ватный вы**док,прозрел наконец? А ведь если бы в Украине небыло таких как ты,то и этой войны бы небыло. Такое тупорылое отродье как ты дает ***** надежду на победу. На твоих руках саша много крови,не только на языке
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26.02.2022 17:50 Ответить
Пізнувато,але не пізно!
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26.02.2022 18:04 Ответить
Яке ж воно ватне(( Безнадійно.
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26.02.2022 18:07 Ответить
******** сиди вже мавпа де сидив так и чий крим ?***** ты сцикливое ты не украинець ти манкурт гагдон ти штопаний!соси у Гундява *** гнида рашистька!
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26.02.2022 18:08 Ответить
____за стол, под стол, на стол .
И поговорить с чикатилО о совести (?!). призвать чтобы был добрее (?!)
Дядя пУсик ,ты дурак (?!)
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26.02.2022 18:17 Ответить
чуть не сказал уважаемый владим владимыч, вовремя остановился, падла
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26.02.2022 19:12 Ответить
Герой Ичкерии Джохар Дудаев сказал-кто из окружения президента предложит переговоры с врагом, тот является предателем.
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26.02.2022 20:02 Ответить
Ця примітивна істота не знає, що таке цинізм, тому спочатку пояснити не вийде. Так що лишається попросту слати *****.
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26.02.2022 20:50 Ответить
Ти вже не цікавий!Іди собі геть!
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26.02.2022 23:17 Ответить
Іди в сраку, вата! Іди попам рашиським сраку лижи і кєнта васю не забудь взяти з собою!
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27.02.2022 02:43 Ответить
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