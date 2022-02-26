Подоляк опроверг заявление РФ о якобы отказе Украины от переговоров: "Только полноценные переговоры"
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Президент Зеленский категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы.
Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о переговорах с Россией, передает Цензор.НЕТ.
"Любая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен иной подход. Переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил было приказание остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, при максимальной интенсивности. Именно потому, что Презилент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - говорит Подоляк.
Пожалуйста, подождите...
Ти - шайтан мокшанский, проклятого чорта брат і товариш і самого Люцифера секретар!
Який ти в чорта лицар, що голою сракою їжака не вб'єш? Чорт висирає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти синів українських під собою мати, твого війська ми не боїмось, землею і водою будем битися з тобою.
Сирійський ти кухар, чеченський колісник, астраханський бровирник, тагільський *******, Великого й Малого сибиру свинар, смоленська свиня, татарський сагайдак, осетинський кат, кенігсберський злодіюка, і всього світу і підсвіту блазень, самого гаспида внук і нашого *** крюк, а нашого Бога дурень.
Свиняча морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, мать твою вйоб! Отак тобі козаки відказали, плюгавче! Невгоден єсі матері вірних християн!
Числа не знаєм, бо календаря не маєм, місяць в небі, рік у книзі, а день такий у же, як і у вас, поцілуй за те у сраку нас!..
"Голодные игры" - Сьюзен Коллинз
пусть наши дожимают и деморализуют кабаева и его орду!
надо, что бы наши украинские воины продолжали очищать нашу землю от оккупантов, кабаев бросил в Украину последний резерв, к него больше ничего нет.. в Крыму его военные все побросают и убегут
до Урала.. никаких переговоров! или только полная капитуляция, подписанная в кремле!
и раша сама сейчас поднимется против режима кабаева! надо только чтобы Зеленский не приказал, как главнокомандующий перестать стрелять нашим доблестным воинам!
и что из этого вышло??
если сейчас Зеленский отдаст приказ не стрелять в оккупантов и дать кабаеву передышку на перегруппировку, то ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ - переговорщиков и иуд - К СТЕНКЕ!
Мирні договори з кацапами завжди закінчуються поневоленням тих, хто з ними підписує мир. Мир для кацапів - це передишка та планування . Мордор має бути знищений.