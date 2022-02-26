На трассе Изюм-Харьков военные РФ обстреляли пассажирский автобус, 1 человек погиб, 14 ранены
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На трассе Изюм-Харьков вблизи села Волохов Яр обстрелян пассажирский автобус с людьми.
Об этом Суспільному сообщил Владимир Мацокин, заместитель мера Изюма, сообщает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела автобуса 14 раненых, 1 погибший, сообщил председатель Изюмской РГА Степан Масельский.
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