РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7303 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Война
15 563 15
война (46795) расстрел (414) Харьковщина (4127) автобус (86)

На трассе Изюм-Харьков военные РФ обстреляли пассажирский автобус, 1 человек погиб, 14 ранены

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На трассе Изюм-Харьков вблизи села Волохов Яр обстрелян пассажирский автобус с людьми.

Об этом Суспільному сообщил Владимир Мацокин, заместитель мера Изюма, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела автобуса 14 раненых, 1 погибший, сообщил председатель Изюмской РГА Степан Масельский.

Дополняется...
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапскі вбивці за свої діяння горітимуть у пеклі...
показать весь комментарий
26.02.2022 16:32 Ответить
Прохання кацапів у полон не брати!
показать весь комментарий
26.02.2022 16:39 Ответить
Кацапи -- твари однозначно, но что за долбоебы ездят на автобусах во время войны?
показать весь комментарий
26.02.2022 16:39 Ответить
нет машины, нужно ехать, всех подряд кацапы вчера еще не стреляли. военные преступники. с другой стороны - патроны быстрее закончатся.
показать весь комментарий
26.02.2022 16:55 Ответить
А потім виловлять одного такого підраса, воно скаже - я нє знал, мама, папа, спасітє..
показать весь комментарий
26.02.2022 16:40 Ответить
а потім якийсь ватний Усік скаже, що то наші "братья-православниє"
показать весь комментарий
26.02.2022 16:43 Ответить
Глухий кут
показать весь комментарий
26.02.2022 16:41 Ответить
міжнародні терористи - талібан і ІГІЛ відпочивають.....
показать весь комментарий
26.02.2022 16:42 Ответить
Беспилотник обстрелял переход Ягодин. Только что звонили напуганный сосед. ***** получил по **@лу, теперь отыгрывается на женщинах, детях.
показать весь комментарий
26.02.2022 16:46 Ответить
у кацапов есть стреляющие беспилотники? не знал
показать весь комментарий
26.02.2022 19:29 Ответить
Кацапские псины уже делают бизнес меняют хлебт на автомат сало на танк.харьковчане ловите момент
показать весь комментарий
26.02.2022 16:57 Ответить
Пристреливайте и бросайте их свиням.Пожрут. Свиням - свинское. Хватит их в плен брать.
показать весь комментарий
26.02.2022 16:58 Ответить
сукі, ученія в них.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:11 Ответить
Вони навмисно стріляють по автобусам, швидким, житловим будинкам. Чи їм повилазило!?
показать весь комментарий
26.02.2022 17:30 Ответить
Що ж ви варвари творити? вбиваєте дітей ,хінок горіть в пеклі з своіми "русским миром" і бункерним дедом.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:51 Ответить
 
 