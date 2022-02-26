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Комендантский час в Киеве установлен с вечера субботы до утра понедельника, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Комендантский час в Киеве установлен с вечера субботы до утра понедельника, - КГГА

В Киеве вводится комендантский час с 17:00 субботы 26 февраля до 8:00 понедельника 28 февраля.

Об этом сообщается в телеграмм-канале КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Комендантский час в Киеве будет действовать с сегодняшнего дня (субботы) с 17:00 до 8:00 28 февраля (понедельника). Комендантский час в Киеве начнется сегодня в 17:00 и завершится в 8:00 28 февраля, в понедельник. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено", - говорится в сообщении.

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Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.

"Напоминаем: все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - добавили в КГГА.
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Топ комментарии
+5
За два дня без еды даже совсем если, никто не умрёт.....
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26.02.2022 17:30
+3
Двое суток
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26.02.2022 16:52
+2
А як дістатись метро, коли неможна виходити з приміщення?
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26.02.2022 16:50
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Могу понять все.
Но какого хрена закрыли аптеки?
Что бы диверсанты бинты не покупали?
А население?
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26.02.2022 16:49 Ответить
Комунальные аптеки должны работать. Закрылись частные.
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26.02.2022 17:00 Ответить
Уже два дня не работает ни одна вообще.
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26.02.2022 17:01 Ответить
А як дістатись метро, коли неможна виходити з приміщення?
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26.02.2022 16:50 Ответить
😀
Двойка по логике
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26.02.2022 16:54 Ответить
Логіст диванний, ану розкажи докладно.
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26.02.2022 17:14 Ответить
А яка логіка на пятірку?
О 2 ночі - сирена. Виходити не можно, бо ти - потенційна ціль (тобто ДРГ). Можна і на кулю в темряві наразитись, поки до метро доберешся.
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26.02.2022 17:15 Ответить
Тобто, зелена влада прирікає власних громадян на вірну загибель в будь-якому разі? Так?
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26.02.2022 17:21 Ответить
Что-то я не понял, это на 2ое суток ввели или с 17 дня до 8 утра следующего дня
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26.02.2022 16:51 Ответить
Двое суток
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26.02.2022 16:52 Ответить
півтори .
Ну треба , щоб було меньше людей на вулицях...
При наглій потребі вискоч , але з документами.
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26.02.2022 17:34 Ответить
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26.02.2022 16:53 Ответить
А в укрытие или магазин как теперь попасть?
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26.02.2022 16:53 Ответить
Какой магазин? Магазины и аптеки все закрыты. То что аптеки закрыты ето конечно пздц
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26.02.2022 17:14 Ответить
Не, понятно. Но предупредить надо было чуть раньше. Может кто завтра с утра собирался в магазин проскочить? День без запасов и громадные очереди в понедельник будут...
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26.02.2022 16:53 Ответить
Мы ведь все уже видели эти посты в Фейсбуке типа "любимые подписчики, напишите как прошла ночь?". И в комментариях несется что-то типа "Сырец, бахало три раза громко" или "Борщаговка, бахало под утро отдаленно где-то на Софиевке".
Мы привыкли делиться таким, это интересно писать и читать. Но делать так нельзя.

Так делать нельзя ни в коем случае.

Когда вы пишите "бахало-бухало" и указываете микрорайон, чаще всего вы даете ориентировочное расположение нашей противовоздушной обороны. Это такие пушки, направленные в небо. Они сбивают ракеты, которые летят в центр Киева, или истребители, которые несут смерть нашим солдатам и нашим семьям.

Прочитав ленту комментариев о том, где "бахало", врагам легко понять расположение нашей ПВО. Воины ЗСУ конечно не глупы, и постоянно меняют расположение техники. Но наивно рассказывая о впечатлениях от ночи, мы можем им навредить.

Эти дни требуют от нас новых знаний и привычек. Пусть одной из них будет аккуратность в социальных сетях.
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26.02.2022 16:55 Ответить
Не понял, а как в воскресенье купить хлеб
Это типа и магазины не работают.?
Просто сегодня магазины позакрывались в 15.00 а бабушек и дедушек так достаточно ишло в магазин за хлебом. Как им быть они даже не в курсе будут.
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26.02.2022 17:01 Ответить
Кушай булочки
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26.02.2022 17:31 Ответить
Не знаю ..., може я інший українець , але навчений батьками і дідами - у мене у хаті завжди є запас

Звичайно , таких речей як хліб і т.п. - не напасешся - бо зачерствіють ...
Але з голоду не помру
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26.02.2022 17:41 Ответить
Схоже, воює зелена влада з власним народом.
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26.02.2022 17:11 Ответить
Мародери і ДРГ будуть завжди в полі зору.
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26.02.2022 17:18 Ответить
розрахунок простий - другруповання уночі як на долоні!
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26.02.2022 17:16 Ответить
За два дня без еды даже совсем если, никто не умрёт.....
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26.02.2022 17:30 Ответить
Мочити будуть шваль по вулицям👍
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26.02.2022 17:39 Ответить
Ага, вот перестрелка короткими очередями хорошо слышна -
кому-то охота получить случайную пулю сами знаете куда ?
Полтора суток - это полезный для организма интервал в питании
и бухании.
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26.02.2022 18:41 Ответить
 
 