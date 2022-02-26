Комендантский час в Киеве установлен с вечера субботы до утра понедельника, - КГГА
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В Киеве вводится комендантский час с 17:00 субботы 26 февраля до 8:00 понедельника 28 февраля.
Об этом сообщается в телеграмм-канале КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Комендантский час в Киеве будет действовать с сегодняшнего дня (субботы) с 17:00 до 8:00 28 февраля (понедельника). Комендантский час в Киеве начнется сегодня в 17:00 и завершится в 8:00 28 февраля, в понедельник. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено", - говорится в сообщении.
Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.
"Напоминаем: все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - добавили в КГГА.
Пожалуйста, подождите...
Но какого хрена закрыли аптеки?
Что бы диверсанты бинты не покупали?
А население?
Двойка по логике
О 2 ночі - сирена. Виходити не можно, бо ти - потенційна ціль (тобто ДРГ). Можна і на кулю в темряві наразитись, поки до метро доберешся.
Ну треба , щоб було меньше людей на вулицях...
При наглій потребі вискоч , але з документами.
Мы привыкли делиться таким, это интересно писать и читать. Но делать так нельзя.
Так делать нельзя ни в коем случае.
Когда вы пишите "бахало-бухало" и указываете микрорайон, чаще всего вы даете ориентировочное расположение нашей противовоздушной обороны. Это такие пушки, направленные в небо. Они сбивают ракеты, которые летят в центр Киева, или истребители, которые несут смерть нашим солдатам и нашим семьям.
Прочитав ленту комментариев о том, где "бахало", врагам легко понять расположение нашей ПВО. Воины ЗСУ конечно не глупы, и постоянно меняют расположение техники. Но наивно рассказывая о впечатлениях от ночи, мы можем им навредить.
Эти дни требуют от нас новых знаний и привычек. Пусть одной из них будет аккуратность в социальных сетях.
Это типа и магазины не работают.?
Просто сегодня магазины позакрывались в 15.00 а бабушек и дедушек так достаточно ишло в магазин за хлебом. Как им быть они даже не в курсе будут.
Звичайно , таких речей як хліб і т.п. - не напасешся - бо зачерствіють ...
Але з голоду не помру
кому-то охота получить случайную пулю сами знаете куда ?
Полтора суток - это полезный для организма интервал в питании
и бухании.