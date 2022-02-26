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Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы, - Госпогранслужба

Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"ГПСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники Змеиного живы.

Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.

Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками утратили связь", - говорится в сообщении.

24 февраля агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

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По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

"До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один-единственный верный ответ – сдаваться никто не будет. Понимаем, что пропагандисты "русского мира" умеют делать нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались. ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.

Работа, чтобы узнать судьбу украинских защитников, продолжалась по всем возможным направлениям. Сейчас, после получения информации об их вероятном местонахождении, Госпогранслужба вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях. Мы искренне надеемся, что ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится", - добавили в ГПСУ.

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Топ комментарии
+49
Давайте прояснимо

Цю операцію Путін і його оточення розробляли роками. Це є факт.

Згідно цього плану мали бути виконані такі задачі:

1. Знищення максимальної кількості військової техніки, баз та аеродромів ракетними ударами;

2. Контроль повітряного простору;

3. Повне оточення і блокада Київської агломерації;

4. Оточення або миттєве захоплення Харкова;

5. Пробиття ударом з Криму дороги між Придністров'ям та Кримом та відповідно Кримом та Донбасом між Мелітополем, Бердянськом та Маріуполем, відповідно з Криму мало вийти дві колони, одна на захід, одна на схід, і одночасно назустріч ним мали рухатись сили з Маріуполя, обійшовши місто суходолом.

Метою цих завдань було знищення боєздатних армійських підрозділів, паніка серед населення, дезорганізація і як наслідок - примушення до перемовин і капітуляції.

Для виконання цих завдань армія, авіація та флот РФ мали нанести одночасні удари з усіх можливих напрямків, розтягнувши наші сили між неймовірно довгим кордонам з РФ, Білоруссю та окупованим молдовським Придністров'ям.

Згідно їхніх планів, всі задачі мало бути виконано на другу добу від початку операції.

А тепер подивимось, що вони змогли.

1. По знищенню баз - ми знали про напад, і 99% авіації врятували, тупо перелетівши звідти за кордон. Російські ракети відпрацювали по порожнім аеродромам. Те ж саме стосується баз та складів. Звичайно, не все і не всіх встигли вивезти, часу було обмаль, тож є втрати, але переважно Росія працювала ракетами по пустоті.

2. Повного контролю над повітрям вони не здобули. Наше ПВО постраждало від ракетних ударів, але виконує завдання, літаки наші літають, вертушки наші працюють, тож і тут у Росії мінус.

3. По оточенню Києва - ну-ну. Підійшли з півночі і стали там, під роботу «Піонів» і арти. Ніякого оточення немає і близько, я вночі спокійно з Бориспільського напрямку заїхав.

4. Харків - те саме. Стоять під містом і неприцільно б'ють по житлових кварталах чим можуть. Оточення немає.

5. З Криму вийшли дві колони, з боями і втратами пробилися на материк і пішли на Придністров'я та Маріуполь. На придністровському напрямку вони зав'язли під Херсоном, хоча саме тут вони добилися найбільших успіхів, взявши під контроль значну частину шляхів на півдні області між Дніпром та Кримом. Десант на Миколаїві провалився. У іншому напрямку те ж саме: під Маріуполем не прорвалися, зав'язли у Запорізькій області. Ідуть бої у Мелітополі.

Бліцкриг провалено повністю. Плани не виконано, війська на марші зупинилися і переходять до оборони. Це ще не позиційна війна, тому що росіяни ще не визнали свою поразку і не перейшли до фортифікаційних робіт, але вже і не така маневрова, як була у перші години.

Паніки немає.

Армія контролює фронт.

Ми зробили набагато більше того, що могли зробити. Ці дні будуть днями нашої слави, поки живе хоч один українець.

Ми повернемо те, що втратили.

Ми вб'ємо всіх тих, хто прийшов на нашу землю.

І ми закінчимо цю війну на своїх умовах.

Russia delenda est.

Юрій Гудименко
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26.02.2022 17:06
+21
дай Бог
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26.02.2022 17:06
+20
Самый удивительный итог первых дней войны - послушайте, так они же действительно не готовились воевать. Они, судя по всему, действительно готовились одной-двумя волнами ракет поразить инфраструктуру, а дальше зайти и парадно покатить по центральным улицам городов.

Я еще месяц назад от одного аналитика слышал, что россияне давно оторвались от реального представления о положении дел в Украине, но это касалось политики. И думал, что, к сожалению, военные-то объективно оценивают ситуацию и необходимые усилия. А, оказывается, нет. Вот они гордо едут, получают джавелином по танку, и сдаются целой ротой со словами "Да мы не собирались воевать". А какого, ты, ****, границу пересекал, за пивом мотнуться?

Они реально живут в другой картине мира - даже военные, которые должны полагаться на факты. Но нет, они ведут себя так, будто читают собственные телеграм-каналы, где у РФ господство в воздухе над Киевом, ВСУ разбегаются при приближении танков и так далее.

Собственно, и Путлер им под стать - он, кажется, так и не верил, что будут хоть какие-то санкции. Впрочем, человек два года провел в бункере, где ему заботливо приносили нужные папочки, вот и свихнулся.

Sergey Petrenko
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26.02.2022 17:15
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Правила форума Совет форумчан
Давайте прояснимо

Цю операцію Путін і його оточення розробляли роками. Це є факт.

Згідно цього плану мали бути виконані такі задачі:

1. Знищення максимальної кількості військової техніки, баз та аеродромів ракетними ударами;

2. Контроль повітряного простору;

3. Повне оточення і блокада Київської агломерації;

4. Оточення або миттєве захоплення Харкова;

5. Пробиття ударом з Криму дороги між Придністров'ям та Кримом та відповідно Кримом та Донбасом між Мелітополем, Бердянськом та Маріуполем, відповідно з Криму мало вийти дві колони, одна на захід, одна на схід, і одночасно назустріч ним мали рухатись сили з Маріуполя, обійшовши місто суходолом.

Метою цих завдань було знищення боєздатних армійських підрозділів, паніка серед населення, дезорганізація і як наслідок - примушення до перемовин і капітуляції.

Для виконання цих завдань армія, авіація та флот РФ мали нанести одночасні удари з усіх можливих напрямків, розтягнувши наші сили між неймовірно довгим кордонам з РФ, Білоруссю та окупованим молдовським Придністров'ям.

Згідно їхніх планів, всі задачі мало бути виконано на другу добу від початку операції.

А тепер подивимось, що вони змогли.

1. По знищенню баз - ми знали про напад, і 99% авіації врятували, тупо перелетівши звідти за кордон. Російські ракети відпрацювали по порожнім аеродромам. Те ж саме стосується баз та складів. Звичайно, не все і не всіх встигли вивезти, часу було обмаль, тож є втрати, але переважно Росія працювала ракетами по пустоті.

2. Повного контролю над повітрям вони не здобули. Наше ПВО постраждало від ракетних ударів, але виконує завдання, літаки наші літають, вертушки наші працюють, тож і тут у Росії мінус.

3. По оточенню Києва - ну-ну. Підійшли з півночі і стали там, під роботу «Піонів» і арти. Ніякого оточення немає і близько, я вночі спокійно з Бориспільського напрямку заїхав.

4. Харків - те саме. Стоять під містом і неприцільно б'ють по житлових кварталах чим можуть. Оточення немає.

5. З Криму вийшли дві колони, з боями і втратами пробилися на материк і пішли на Придністров'я та Маріуполь. На придністровському напрямку вони зав'язли під Херсоном, хоча саме тут вони добилися найбільших успіхів, взявши під контроль значну частину шляхів на півдні області між Дніпром та Кримом. Десант на Миколаїві провалився. У іншому напрямку те ж саме: під Маріуполем не прорвалися, зав'язли у Запорізькій області. Ідуть бої у Мелітополі.

Бліцкриг провалено повністю. Плани не виконано, війська на марші зупинилися і переходять до оборони. Це ще не позиційна війна, тому що росіяни ще не визнали свою поразку і не перейшли до фортифікаційних робіт, але вже і не така маневрова, як була у перші години.

Паніки немає.

Армія контролює фронт.

Ми зробили набагато більше того, що могли зробити. Ці дні будуть днями нашої слави, поки живе хоч один українець.

Ми повернемо те, що втратили.

Ми вб'ємо всіх тих, хто прийшов на нашу землю.

І ми закінчимо цю війну на своїх умовах.

Russia delenda est.

Юрій Гудименко
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26.02.2022 17:06 Ответить
Не все там правда є й відверта брехня, тому ставлю під сумнів увесь опис
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26.02.2022 17:31 Ответить
дай Бог
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26.02.2022 17:06 Ответить
Кацапи півдня на цій темі піаряться. Які вони гуманісти. Обличчя кількох дали крупним планом
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26.02.2022 17:07 Ответить
З'явилась надія що живі, дуже б хотілось цього. Як вони потрапили в полон зовсім неважливо.
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26.02.2022 17:07 Ответить
В них закінчився БК. Нелегко уникнути полону без БК на маленькому острові проти навали орків
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26.02.2022 17:39 Ответить
Я б сказав, це неможливо.
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26.02.2022 17:43 Ответить
Обіцянка присвоїти усім їм Героя України - ще у силі ?
Чи тільки ПОСМЕРТНО ?
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26.02.2022 17:50 Ответить
И только 13
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26.02.2022 18:16 Ответить
Скорее всего, фейк
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26.02.2022 17:07 Ответить
Це було вірне рішення. Вони нам потрібні живими.
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26.02.2022 17:07 Ответить
Для цього треба перевірити відео з Первава кацапського каналу. Там мова йшла про 82 чоловіка. З ними не говорили. Виглядить як постановка. Але якщо хлопці живі, то Слава Богу.
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26.02.2022 17:08 Ответить
Не верь, не бойся, не проси
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26.02.2022 17:09 Ответить
Вірити москалям не можливо.

Але якщо є надія, що наші прикордонники - живі, хай буде так, це було б неймовірно.

Я дуже переживала, що коли ці виродки ступили на острів і там були наші поранені, вони могли їх підло добивати, як в Іловайську.
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26.02.2022 17:09 Ответить
Це точно фейк, хоча я був би радий... Кацапи з самого початку казали по всіх каналах, що всі прикордонники здалися. Але ми знаємо що це брехня
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26.02.2022 17:10 Ответить
Кацапи ще говорять, що "спасли" з острова 80+(!!!) наших прикордонників!
Ви їм вірите?
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26.02.2022 17:10 Ответить
Там є багато питань. Наприклад, чи не ті це 82 бійця, що пропустили окупантів з Криму без бою?
Але нам зараз треба думати як відбити окупантів, потім будемо розбиратися що, де і як.
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26.02.2022 17:19 Ответить
Их было всего 13
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26.02.2022 17:22 Ответить
там вчера уже в гомносми сообщали, что остров защищали 83 националиста, сегодня они уже пишут заявления об отказе от боевых действий в будущем. где то так. так что и к этому соообщнию нужно осторожно относится, это же вечно лгущая параша. как бы какой то гадости не задумали.
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26.02.2022 17:12 Ответить
по их логике
везде националисты
то где тогда "нормальные хохлы"?
в селах прячуться что ли?)))
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26.02.2022 19:27 Ответить
У ДПСУ, що немає фото своїх співробітників? У відео добре показані обличчя, ДПСУ може їх ідентифікувати?
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26.02.2022 17:12 Ответить
Яке *****-такий у нього й бліцкріг.
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26.02.2022 17:23 Ответить
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26.02.2022 17:14 Ответить
ну хоть в чем-то мы их удивили с хорошей стороны....
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26.02.2022 18:25 Ответить
Самый удивительный итог первых дней войны - послушайте, так они же действительно не готовились воевать. Они, судя по всему, действительно готовились одной-двумя волнами ракет поразить инфраструктуру, а дальше зайти и парадно покатить по центральным улицам городов.

Я еще месяц назад от одного аналитика слышал, что россияне давно оторвались от реального представления о положении дел в Украине, но это касалось политики. И думал, что, к сожалению, военные-то объективно оценивают ситуацию и необходимые усилия. А, оказывается, нет. Вот они гордо едут, получают джавелином по танку, и сдаются целой ротой со словами "Да мы не собирались воевать". А какого, ты, ****, границу пересекал, за пивом мотнуться?

Они реально живут в другой картине мира - даже военные, которые должны полагаться на факты. Но нет, они ведут себя так, будто читают собственные телеграм-каналы, где у РФ господство в воздухе над Киевом, ВСУ разбегаются при приближении танков и так далее.

Собственно, и Путлер им под стать - он, кажется, так и не верил, что будут хоть какие-то санкции. Впрочем, человек два года провел в бункере, где ему заботливо приносили нужные папочки, вот и свихнулся.

Sergey Petrenko
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26.02.2022 17:15 Ответить
ну брать фанерный рейхстаг же круто
думали и тут "до киева за 2 дня"
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26.02.2022 17:22 Ответить
да, возможно, самое страшное это и есть потеря связи с реальностью - у него в бункере не дует и есть теплый японский унитаз..., это чмо может и химией долбануть и ядерной боеголовкой- лично для него ничего не изменится...
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26.02.2022 17:26 Ответить
Они так долго в фильмах, книгах, новостях итд пропагандировали о жалких и убогих хохлах, что сами поверили. И это хорошо, что они нас так недооценили.
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26.02.2022 17:33 Ответить
Глюки Путина передаются воздушно капельным путем командному составу, от них ниже по рангу военным.
Самые ядреные глюки Петина передаются через телевизор прямо в мозг.
За несогласие -статья УК))
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26.02.2022 17:34 Ответить
Маскалям віри нема , фейк
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26.02.2022 17:16 Ответить
Давайте не будемо розслаблятися, що б там на острові не сталося. Розберемося потім. РФ зараз перегрупує свої війська і підтягує резерви. Тому, можливо, це була їх "заготовка", щоб скомпрометувати довіру до нашого військового керівництва.
В нас зараз важливіша задача - відбити окупантів.
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26.02.2022 17:16 Ответить
я думаю фейк
потому что как объяснить что они убили их
ведь могли просто заблокировать
а они же "асвабадители"
а не "нацики"
и "хахлов" любят

твари рашисткие
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26.02.2022 17:18 Ответить
а если живые
то на войне герои всегда нужны
не всегда они реально существуют
но они отражают желание сражаться за свою страну

а рашисты все равно окупанты
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26.02.2022 17:19 Ответить
Конечно фейк. Тем более арестович говорил что змеиный отбили. И нет официального призная ч о змеиный захвачен.
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26.02.2022 17:41 Ответить
Интересный момент:

"ми знали про напад, і 99% авіації врятували, тупо перелетівши звідти за кордон"
О чём это? Кому спасибо?
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26.02.2022 17:20 Ответить
Кацапи думають це щось змінить? Їх епічне «Пішов на ***» став точкою неповернення. Для нації навіть краще мати героів живих, аніж посмертних. Кацапи йорзають. Але це не змінює факту, що їм *****. Все буде Україна!!
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26.02.2022 17:20 Ответить
Тобто, епічне виявилось фейком?
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26.02.2022 17:45 Ответить
Хорошо, если живы.

Никому не покажут, а будут шантажировать переговорщиков.
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26.02.2022 17:22 Ответить
Дякую за надію..
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26.02.2022 17:23 Ответить
Дай Боже!

До речі, Героя їм офіційно присвоїли.

Зараз свічку поставлю, аби вони тільки ВИЖИЛИ!
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26.02.2022 17:29 Ответить
Я и раньше удивлялся - откуда мы могли знать, что на Змеином все погибли? Со спутника рассмотрели? Живы и слава Богу!
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26.02.2022 17:30 Ответить
Народ, ви з глузду з'їхали? В них закінчився боєкомплект!
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26.02.2022 17:43 Ответить
Дай боже
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26.02.2022 17:44 Ответить
Дай Бог.
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26.02.2022 17:46 Ответить
На жаль малоймовірно. Те що вони розповсюджують це відео десь 2014 року з Криму де вони видають воду військовослужбовцям. Але.. там форма точно не така як зараз. І чому б не взяти інетевю у одного з них показово … На жаль
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26.02.2022 17:47 Ответить
Вообще Женевская конвенция запрещает распространять любые интервью с пленными.
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26.02.2022 17:51 Ответить
ты сейчас серьезно? Где конвенция и где путлеровцы, они на разных планетах.
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26.02.2022 19:34 Ответить
Одна з найкращих армій у світі - Армія Ізраїлю. Не скажу зараз, що у них у статуті дослівно, але за змістом; при оточенні переважаючим ворогом і загрозі неминучої смерті або полону солдат повинен здатися в полон. Герой потрібні країні живими. А наші прикордонники на зміїному герої безумовно, и вже зробили для країни багато. "Русский корабль иди *****" цей мем тепер назавжди
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26.02.2022 17:50 Ответить
Показывали по новостям на росс.каналах.Но там не 13,а гораздо больше..Пайки давали,воду и посадили в автобусы.Комментармй они не давали.Может показуха
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26.02.2022 17:52 Ответить
Навіть в такому випадку героями вони залишаться, тільки без приставки "посмертно".
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26.02.2022 17:56 Ответить
Друзі, ця інфа з'явилася на сайті МО РФ.
Хтось їм вірить?
І як 13-ть стали 82-ма???
РОЗЛЕТІЛИСЯ НА ШМАТКИ!!!!!!!!!
Я в цьому впевнений!
Хто сумнівається - подивіться їхні оперативні звіти!
За їхньою інформацією українські нацисти обстріляли житловий будинок у Києві "Точкою-У"
ДУМАЙТЕ!!!
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26.02.2022 17:59 Ответить
- Тра-та-та-та-та….бух! Ик…
- Це хто?
- Это я, русский корабль
- Русский корабль, пошел *****!
- Нуу…ик…***…ну сто грамм хоть налейте
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26.02.2022 18:04 Ответить
Дуже сподіваюсь що хлопці живі...але

ось російська інфа за буксир що начебто доправив їх до Севастополя

https://t.me/shot_shot/35116



Ось той самий буксир у 2017



Зверніть увагу на прапори - є підозра що можуть заманювати під чужим прапором.

Порадьте куди цю інфу ще надіслати щоб попередити
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27.02.2022 01:17 Ответить
https://avto.goodfon.com/other-technics/wallpaper-spasatel-morskoi-buksir-shakhter-chernoe-more-sevastopol-vsp.html
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27.02.2022 01:18 Ответить
 
 