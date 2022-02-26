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Шведский футбольный союз вслед за Польшей отказался играть в плей-офф со сборной РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Шведский футбольный союз вслед за Польшей отказался играть в плей-офф со сборной РФ

Шведский футбольный союз объявил об отказе от проведения возможного стыкового матча с командой России в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу.

Об этом говорится в сообщении Twitter союза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Такой матч не состоится независимо от того, где бы его ни собирались провести.

Ранее в субботу аналогичное решение принял футбольный союз Польши.

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Топ комментарии
+39
Харьков клепает не по детски!!!
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26.02.2022 17:29
+11
Чумні кацо-пі**ри. Звикайте потвори
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26.02.2022 17:30
+9
Хай грають самі між собою-мєтають каравяк це їхнє,тут вони чємпіони
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26.02.2022 17:31
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Харьков клепает не по детски!!!
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26.02.2022 17:29 Ответить
Це їхні гради?
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26.02.2022 17:34 Ответить
Меня как-то волнует ситуация на Юге...
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26.02.2022 17:35 Ответить
Вона всіх хвилює, але Херсон відбили, всі десанти *********, тривають бої за Мелітополь. посередині, як я зрозумів, вони десь заблукали і їх виловлюють.
У будь-якому випадку - зберігаємо спокій і робимо, що можемо зробити там, де ми є.
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26.02.2022 17:52 Ответить
Спасибо.
Но Мариуполь может попасть под огонь с двух сторон.
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26.02.2022 18:05 Ответить
Може, але не попаде. У РФ нема ресурсів на таку війну, це все дуже бридкий, гидомирний, кривавий, але все одно лише понт. До того ж, у тилу пройшла мобілізація, в проблемних напрямках очікуються суттєві підкріплення.
Тримайтеся, для недопущення проривів буде зроблено, все, що можливо.
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26.02.2022 18:11 Ответить
Херсон наш,Николаев сегодня бои,наш
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26.02.2022 23:09 Ответить
На фронте, москалям устроят гем овер.
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26.02.2022 17:39 Ответить
А спалити?
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26.02.2022 17:56 Ответить
Чумні кацо-пі**ри. Звикайте потвори
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26.02.2022 17:30 Ответить
Хай грають самі між собою-мєтають каравяк це їхнє,тут вони чємпіони
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26.02.2022 17:31 Ответить
Правильно! Абсолютний і повний бойкот русні всюди!
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26.02.2022 17:32 Ответить
І на етапах кубка світу з біатлону москалів також не буде.
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26.02.2022 18:37 Ответить
И так сойдёт, зачем лишний раз позориться.

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26.02.2022 17:34 Ответить
Грати з фашистськими федерасми це ганьба, зашквар.
Це нібито спілкуватись з гівном.
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26.02.2022 17:35 Ответить
Вигнати Росію зі спорту, хай грають з днр лнр
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26.02.2022 17:39 Ответить
А що у сепарів спорт є? Напевно, тільки у стрільбі по живих мішенях?
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26.02.2022 18:40 Ответить
цска - ахмат - это теперь их уровень на десятилетия вперед..
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26.02.2022 17:39 Ответить
і без легіонерів....
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26.02.2022 17:57 Ответить
Якшо московію викинути зі всіх спортивних змагань то будуть брати легіонерів з Абхазії , Південної Осетії і то не довго.
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26.02.2022 18:38 Ответить
Ахмат-під великим питанням...цска-динамо ну може зеніт ще....
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26.02.2022 17:58 Ответить
Виключити варварську расею з ФІФА ,УЕФА та інших спортивних і культорологічних заходах ,хай з білорусю і кндр змагаются.
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26.02.2022 17:40 Ответить
.......................... Слава Анонимус .........................................

У Росії не відкриваються сайти Кремля, Роскомнагляду та низки інших установ, а на російських телеканалах транслюється українська музика.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

«Сайт Роскомнагляду лежить, наче російські солдати на українських полях. Це той самий Роскомнагляд, який рекомендував не називати війну Росії проти України війною. Але найгарніше - росіяни зможуть вивчити українську мову, адже по російському телебаченню показують українські пісні», - йдеться в повідомленні
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26.02.2022 17:41 Ответить
анонимус сегодня выложил видео дальнейших своих планов
***** фсё
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26.02.2022 23:11 Ответить
завтра атака банков ********* , а завтра ч ерез 40 минут
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26.02.2022 23:19 Ответить
Думаю, что надо отстранить РФ от всех спортивных соревнований. От разных чемпионатов мира (по различным видам спорта) до олимпийских игр. Даже от тех, которые в процессе.

Тогда, в этом случае, пусть шведы, поляки, и кто в них еще, без московии в играх между собой разбираются за выход из группы.

И футбольные функционеры должны решить это незамедлительно. Чтобы народ московитов сразу увидел результат.
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26.02.2022 17:42 Ответить
Та ради бога , кацапы пишут что им похер ,зато бендеровцев накажут, он уже себе на машины клеют z. Этих ублюдков которые сидят по шее в навозе только напалмом можно перевоспитать
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26.02.2022 17:52 Ответить
Хай хоч на дупі собі клеють, зашморг затягується не там, а на їхній шиї...
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26.02.2022 17:55 Ответить
Услышал только что "Не может страна, на гербе которой курица победить страну на гербе которой вилка!"
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26.02.2022 17:46 Ответить
опущеные кацапы,весь мир от них как от зачумлённых шарахается!
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26.02.2022 17:48 Ответить
Власник порталу «Дельфі» пожертвує Україні 100 тисяч євро
https://www.delfi.lv/news/national/politics/portala-delfi-ipasnieks-ziedo-100-000-eiro-ukrainai.d?id=54100090
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26.02.2022 17:49 Ответить
Так так!
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26.02.2022 17:53 Ответить
Меня вот поражает поведение орды. Ведёт захватнические войны, и в тоже время пытается приткнутся на международные спортивные и культурные мероприятия, как ни в чём не бывало.
Похоже дно пробивать было дальше некуда, но они всё таки вышли на новый уровень.
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26.02.2022 17:55 Ответить
так они думал что их все боятся))
у них же есть яо
и они "могут повторить"
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26.02.2022 18:38 Ответить
Ну шо тут скажешь?... ))
Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают
Но всё же постепенно тают...
Хотя в его случае более уместно: Дурень думкой багатіє.
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26.02.2022 18:44 Ответить
Мелочь а приятно
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26.02.2022 17:57 Ответить
Пусть мокшане проводят свой чемпионат с участием северной кореи, лугандона, домбабве, абхазии. Там они точно чемпионами будут.
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26.02.2022 18:01 Ответить
Так русские же говорили, что они сами с собой играть будут - мечты сбываются!
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26.02.2022 18:12 Ответить
Якщо ***** дальше буде при владі то в московії буде єдиний можливий чемпіонат - з лапти, ысконного русского віда спорта.
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26.02.2022 19:38 Ответить
Громадяни РФії не мають права виступати на міжнародних спортивних змаганнях тому що вони створюють небезпеку решта учасникам.
Не можуть у Фії
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26.02.2022 19:47 Ответить
проводитись міжнародні змагання з тих же мотивів.
НІЧОГО ОСОБИСТОГО.!!!!!!
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26.02.2022 19:50 Ответить
 
 