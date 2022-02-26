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Шведский футбольный союз вслед за Польшей отказался играть в плей-офф со сборной РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Шведский футбольный союз объявил об отказе от проведения возможного стыкового матча с командой России в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу.
Об этом говорится в сообщении Twitter союза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Такой матч не состоится независимо от того, где бы его ни собирались провести.
Ранее в субботу аналогичное решение принял футбольный союз Польши.
Топ комментарии
+39 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий26.02.2022 17:29
+11 Anatoliy A 006b9dda
показать весь комментарий26.02.2022 17:30
+9 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий26.02.2022 17:31
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Пожалуйста, подождите...
У будь-якому випадку - зберігаємо спокій і робимо, що можемо зробити там, де ми є.
Но Мариуполь может попасть под огонь с двух сторон.
Тримайтеся, для недопущення проривів буде зроблено, все, що можливо.
Це нібито спілкуватись з гівном.
У Росії не відкриваються сайти Кремля, Роскомнагляду та низки інших установ, а на російських телеканалах транслюється українська музика.
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
«Сайт Роскомнагляду лежить, наче російські солдати на українських полях. Це той самий Роскомнагляд, який рекомендував не називати війну Росії проти України війною. Але найгарніше - росіяни зможуть вивчити українську мову, адже по російському телебаченню показують українські пісні», - йдеться в повідомленні
***** фсё
Тогда, в этом случае, пусть шведы, поляки, и кто в них еще, без московии в играх между собой разбираются за выход из группы.
И футбольные функционеры должны решить это незамедлительно. Чтобы народ московитов сразу увидел результат.
https://www.delfi.lv/news/national/politics/portala-delfi-ipasnieks-ziedo-100-000-eiro-ukrainai.d?id=54100090
Похоже дно пробивать было дальше некуда, но они всё таки вышли на новый уровень.
у них же есть яо
и они "могут повторить"
Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают
Но всё же постепенно тают...
Хотя в его случае более уместно: Дурень думкой багатіє.
Не можуть у Фії
НІЧОГО ОСОБИСТОГО.!!!!!!