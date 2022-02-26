Шведский футбольный союз вслед за Польшей отказался играть в плей-офф со сборной РФ

Шведский футбольный союз объявил об отказе от проведения возможного стыкового матча с командой России в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу.

Об этом говорится в сообщении Twitter союза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Такой матч не состоится независимо от того, где бы его ни собирались провести.

Ранее в субботу аналогичное решение принял футбольный союз Польши.

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