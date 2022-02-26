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Вследствие обстрелов войск РФ в Донецкой области погибли 19 гражданских, ранены 73 человека, - Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

За 26 февраля (по состоянию на 17:00) вследствие российских обстрелов в Донецкой области погибли 19 гражданских, ранены 73 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в фейсбуке.

В частности:

- в Волновахе 15 погибших, 5 раненых (1 ребенок);

- в Сартане 4 погибших, 9 раненых (1 ребенок);

- в Мариуполе 58 раненых;

- в Сопино 3 раненых;

- в Пивденном 1 раненый.

"Россия ответит за преступления!" – добавил он.

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Вследствие обстрелов войск РФ в Донецкой области погибли 19 гражданских, ранены 73 человека, - Кириленко 01
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друзі не забувайте про пересування ворожої техніки,повідомляйте @stop_russian_war_bot
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26.02.2022 18:03 Ответить
ВАЖЛИВО: головна ціль ( крім захвату києва ) наступу рузьге - коридор з ДОНБАСУ НА МЕЛІТОПОЛЬ - КРИМ. Пильно контролювати - це може бути проґрама мінімум.
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26.02.2022 18:13 Ответить
нелюди
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26.02.2022 18:05 Ответить
А от і перші ластівки

https://www.youtube.com/watch?v=WJVZrw1_rAw
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26.02.2022 18:05 Ответить
Інтерв'ю батька перших російських полонених.
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26.02.2022 18:06 Ответить
 
 