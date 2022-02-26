Вследствие обстрелов войск РФ в Донецкой области погибли 19 гражданских, ранены 73 человека, - Кириленко

За 26 февраля (по состоянию на 17:00) вследствие российских обстрелов в Донецкой области погибли 19 гражданских, ранены 73 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в фейсбуке.

В частности:

- в Волновахе 15 погибших, 5 раненых (1 ребенок);

- в Сартане 4 погибших, 9 раненых (1 ребенок);

- в Мариуполе 58 раненых;

- в Сопино 3 раненых;

- в Пивденном 1 раненый.

"Россия ответит за преступления!" – добавил он.

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