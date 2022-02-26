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Новости Война в Украине
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война (46795) Кличко Владимир (264)

Действовать нужно немедленно, завтра может быть поздно, - Владимир Кличко обратился к миру с призывом не допустить гуманитарной катастрофы в сердце Европы. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Действовать нужно немедленно, завтра может быть поздно, - Владимир Кличко обратился к миру с призывом не допустить гуманитарной катастрофы в сердце Европы. ВИДЕО

Всемирно известный боксер Владимир Кличко, брат лидера "УДАРа" и мэра Киева Виталия Кличко, обратился на английском языке к мировому сообществу с призывом остановить российскую агрессию в самом центре Европы.

Нужно действовать срочно, потому что это приведет к гуманитарной катастрофе, сказал он в своем обращении, передает Цензор.НЕТ..

"Я – Владимир Кличко. И я обращаюсь ко всему миру: остановите войну, которую начала Россия. Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Гибнут мирные люди. И это происходит в самом сердце Европы. Сейчас не время ждать! Потому что это приведет к гуманитарной катастрофе", – заявил он.

Владимир Кличко подчеркнул, что действовать нужно немедленно.

"Вам нужно действовать немедленно, чтобы остановить российскую агрессию. Чем угодно, что у вас есть. И срочно! Завтра или через час может быть уже поздно. Прошу, начните действовать немедленно! Не ждите! Действуйте! Остановите эту войну!" – призвал Кличко.

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Топ комментарии
+45
Анонимус обьявил безсрочную личную войну путину ультимативно требует его отставки иначе положит всю рашу!!! атакуют хакеры 57 стран
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26.02.2022 18:33
+40
⚡️В российском посольстве в Польше выбили стекла, дипмиссия постоянно получает угрозы, сообщил пресс-атташе.
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26.02.2022 18:17
+40
Бельгия отправляет в Украину 3800 тонн топлива и 2000 пулеметов

Правительство Бельгии решило предоставить Украине помощь в виде топлива и оружия, сообщил премьер-министр этой страны Александр де Кро.

"Украина попросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для обеспечения своих войск. Наша страна приняла этот запрос и передаст 3800 тонн топлива. Бельгия также отправит украинской армии 2000 пулеметов", - написал де Кроо в Twitter.

Он намекнул, что это не последняя помощь Бельгии: "Разбор заявок продолжается".
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26.02.2022 18:20
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⚡️В российском посольстве в Польше выбили стекла, дипмиссия постоянно получает угрозы, сообщил пресс-атташе.
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26.02.2022 18:17 Ответить
і чого б це
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26.02.2022 18:18 Ответить
Оголтелая русофобія.
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26.02.2022 18:28 Ответить
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26.02.2022 18:47 Ответить
Потрібно спалити разом зруссофашистами.
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26.02.2022 18:30 Ответить
русофобия...затевают эту вашу русофобию..
напасть.. а блин
польша? нато
черт, нельзя же
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26.02.2022 19:01 Ответить
⚡ Во время боев за Чернигов в результате молниеносной атаки совместно с Вооруженными силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских военных, которые даже не успели среагировать на произошедшее, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен , чтобы сохранить свою жизнь

Один из них - начальник штаба в/ч 41659.
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26.02.2022 18:17 Ответить
⚡СБУ разоблачила российскую "ботоферму войны": 7 тыс. ботов из РФ распространяли фейки о боевых действиях в Украине
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26.02.2022 18:18 Ответить
Сгинь, скотина
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26.02.2022 18:27 Ответить
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26.02.2022 18:19 Ответить
Бельгия отправляет в Украину 3800 тонн топлива и 2000 пулеметов

Правительство Бельгии решило предоставить Украине помощь в виде топлива и оружия, сообщил премьер-министр этой страны Александр де Кро.

"Украина попросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для обеспечения своих войск. Наша страна приняла этот запрос и передаст 3800 тонн топлива. Бельгия также отправит украинской армии 2000 пулеметов", - написал де Кроо в Twitter.

Он намекнул, что это не последняя помощь Бельгии: "Разбор заявок продолжается".
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26.02.2022 18:20 Ответить
бельгійці хороші зброярі
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26.02.2022 18:28 Ответить
Odni iz lucix pulemiotov i jest Belgijskije
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26.02.2022 18:43 Ответить
Не понял про что, но 3800 тонн и 2000 штук чего-то нам точно не помешают
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26.02.2022 18:22 Ответить
1) toplivo 2) kulemety
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27.02.2022 06:58 Ответить
⚡️США рассматривают введение санкций против Банка России - Bloomberg

По данным источников, этот шаг будет направлен на резервы в размере $643 млрд. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, отмечает агентство.
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26.02.2022 18:20 Ответить
Тільки капітуляція Росії, звільнення Криму та Донбасу - Ада Роговцева

Так застерегла від перемовин з ворогом Герой України, народна артистка України Ада Роговцева, яка виступає категорично проти «Переяславської ради - 2022», як вона називає імовірний компроміс з країною-агресором.

Про це вона заявила сьогодні, 26 лютого 2022 року, на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Коли віддано стільки життів захисників нашої України, коли весь український народ об'єднався незалежно від поглядів, національностей, віросповідань, мови. Об'єднався, долаючи підступного і хижого ворога. Ніяких перемовин з цим ворогом бути не може», - наголошує Ада Роговцева.
Мисткиня просить чинну українську владу у жодному разі не «торгувати» Україною й не вертати державу «на коло запроданства».
«Не смійте торгувати нами! Не смійте вкотре вертати Україну на коло запроданства. Тільки капітуляція росіян, звільнення окупованих територій України з Донбасом та Кримом.
Тільки Перемога», - підкреслила Ада Роговцева
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26.02.2022 18:25 Ответить
ПОДДЕРЖИВАЮ- бить палить взрывать не останавливаться
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26.02.2022 18:45 Ответить
а це вже було на Цензорі?
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26.02.2022 18:25 Ответить
Матка Боска)
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26.02.2022 18:32 Ответить
Ще нам її тут не хватало
Взяла зброю - ней їде на фронт ...
А пізніше - зобачимо
Піар на такій війні - моральний злочин !
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26.02.2022 18:44 Ответить
Твою мать. Це ж вона знову спливе в парламенті після війни. Ще й з посвідченням УБД.
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26.02.2022 19:18 Ответить
Мукла
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26.02.2022 18:49 Ответить
Як вони зброю тримають? Давати п#зди всім тим, хто піариться на війні.
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26.02.2022 18:54 Ответить
ОНА Ж ТОЖЕ КОВАЛА ПОБЕДУ !!!!
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26.02.2022 18:55 Ответить
Продовження на Онлифанс э?
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26.02.2022 19:03 Ответить
а де вона бронеколяску загубила
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26.02.2022 19:20 Ответить
"Бильд" пишет,что Олаф Шольц одобрил поставку 400 Панцерфаустов для ВСУ..
(Ранее немцы продали их Голландии,и теперь разрешили поставку)
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26.02.2022 18:27 Ответить
⚡️Мобильный оператор Vodafone прекратил регистрацию абонентов из России и Белоруссии в украинской сети, - Liga.tech
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26.02.2022 18:28 Ответить
⚡Германия готовит законопроект, предусматривающий запрет на закупки российских энергоносителей. Это подтвердил вице-канцлер, министр экономики Германии Хабэк. И речь идет не только о российском газе, но и об угле.
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26.02.2022 18:29 Ответить
можно со временем менять кацапскую жижу на хлеб,1 буханка=1 цистерна жижи..
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26.02.2022 18:33 Ответить
Белорусы,
подымайтесь !
какого хрена вы там спите и смотрите путинский телевизор !
не будьте соучастниками тупых убийц и позорных оккупантов !
Не проспите свой шанс вырваться
их кровавых лап кремлевской гэбни!
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26.02.2022 18:31 Ответить
Кому ты говоришь? Они от телевизора не отходят, обрусели по самое «нехочу
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26.02.2022 18:45 Ответить
Бездействие беларусов сейчас - это позор. Но еще не поздно восстать и взять на вилы лукашенку. Сейчас или никогда!
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26.02.2022 18:45 Ответить
Впервые за все годы Кличко выглядит как нормальный человек и говорит правильные вещи, не узнать даже.
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26.02.2022 18:33 Ответить
Якраз Кличко завжди був Людиною.
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26.02.2022 18:43 Ответить
⚡В Таллинне (Эстония) в поддержку Украины сегодня вышло более 30 тысяч людей.
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26.02.2022 18:33 Ответить
Анонимус обьявил безсрочную личную войну путину ультимативно требует его отставки иначе положит всю рашу!!! атакуют хакеры 57 стран
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26.02.2022 18:33 Ответить
Які хороші люди ці хакери 57 країн.
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26.02.2022 18:38 Ответить
Вот это по-чувацки ! Респект на всю голову !
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26.02.2022 18:50 Ответить
+

підтримую
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26.02.2022 19:21 Ответить
Это похлеще санкций может быть на самом деле
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26.02.2022 18:51 Ответить
По крайней мере в плане быстроты и видимости результата
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26.02.2022 18:52 Ответить
Почему YouTube не отбирает у расейских нацистов модератовство контента. Они же всё неудобное трут,пи@арасы.😡
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26.02.2022 18:39 Ответить
Николаев в стратегическом окружении
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26.02.2022 18:40 Ответить
корабельный р-н, росийские танки, грады
https://www.facebook.com/100017228858967/videos/377864040845839
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26.02.2022 18:41 Ответить
Миколаїв? Тримайтесь!!!
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26.02.2022 21:36 Ответить
2004, 2014,2022, Українці не тільки видужали, але вони загартувались. Ніхто їх непереможе
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26.02.2022 18:41 Ответить
Віталія, ти краще скажи:
ЩО З ПРОДУКТАМИ?
Скільки є, наскільки вистачить, є ли шляхи поставки?
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26.02.2022 18:44 Ответить
"Разбор заявок продолжается", - добродушно сказал Эркюль Пуаро.
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26.02.2022 18:49 Ответить
😁😁😁
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26.02.2022 18:56 Ответить
ввели бы до
тоже ен остановило бы скорее всего
они же рисовали планы взять киев за 2 дня или сколько там
уже забываю
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26.02.2022 19:04 Ответить
Нет ли в єтом скрьітой русофобії ? 😁
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26.02.2022 18:55 Ответить
Vsegda uvazhal brat'ev klichko oni vsegda byli chempionami i v sporte i v zhizni!
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26.02.2022 19:01 Ответить
Я как одессит, официально заявляю:- руссофобии маловато!!!!!
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26.02.2022 19:19 Ответить
Мы состоялись как государство - это неоспоримый факт. Государственная машина отлажена и работает как часы. Мы Украина!
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26.02.2022 19:25 Ответить
Европа СРАЗУ глубоко озаботилась.
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26.02.2022 19:59 Ответить
Правдиві патріоти завжди з народом, а продажне сміття втікло, або залягло, якби їх більше на світі не було.
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26.02.2022 21:36 Ответить
Разослать родным и друзьям инструкцию ,как делать коктейль Молотова . Волынь уже подготовилась . 🔥🔥🔥
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26.02.2022 22:16 Ответить
 
 