Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки с ворот, - военные написали, чем могут помочь гражданские
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные составили инструкцию, что могут сделать гражданские, чтобы помочь побороть российских оккупантов.
Ее распространила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
1. Если вы увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки с ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.
2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.
3. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100 %, что это враг, не жалейте лес, поджигайте его... Новый вырастет на костях оккупанта!!!
4. У кого есть эскалаторы, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас!
5. Владельцам оружия с оптическим прицелом не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.
6. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся, проявите фантазию, дезинформируйте врага.
7. Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте любым образом.
8. Если есть информация, что враг на подходе, жгите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, врага подумает, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени!!!
"Любая помощь сейчас важна!!!" - призвали военные.
Пожалуйста, подождите...
1.Найперше :-запитайте шахрая: кому він телефонує, як вас звати (чи ПІБ), свою адресу (місто, вулицю) Це у всіх нижчеперелічених випадках... - і звідки б не телефонували (з "банку", "поліції", "лікарні" , "місця ДТП ваших "родичів ..і ін.)
2. Якщо з "банку": то № вашого депозитного (кредитного) договору, чи № карки (від себе (на їх вимогу) -не вчиняйте ніяких дій)
3. Якщо з "поліції" - то додатково запитайте: з якого відділення, адресу відділення, прізвище (ПІБ) його начальника, звання начальника (якщо самі знаєте всі ці данні, чи можете перевірити - щоб звіритися)
Шахрайство на "Біді з родичами"...
4. Якщо з "швидкої", чи "лікарні" - то запитайте адресу "швидкої чи лікарні", ПІБ вашого "потерпілого родича", в чому він був одітий-обутий, колір волосся, колір очей, зріст. Перевірте за телефоном інформацію у самого "потерпілого родича" (можливо, що він про цю дезу й не чув і не знає, а спить дома, чи сидить на роботі... гуляє в барі).
5. Якщо "з місця ДТП)", то запитайте марку автомобіля та держ.№ автомобіля "родича, що потрапив аварію", колір та особливі прикмети автомобіля (якщо вони є і ви їх знаєте), в чому був одітий-обутий "потерпілий родич", його колір волосся, колір очей, приблизний зріст
6 В усіх випадках, коли переконаєтеся, що це телефонував шахрай - просто "киньте трубку" телефону
7. Якщо дзвонять вам у двері квартири ("сантехзніки-водопровідники", різні "інспектори", "соціологічні опитування", "збирачі пожертвувань", "погадати на картах" "продавці якогось товару" - а особливо задурно) - двері НІКОЛИ не відкривайте і приготовте холодну (а якщо є- то і "гарчу" зброю - для оборони)
Бо ті рекомендації... перевірки справжності інформації (дезінформації) , які донині надає поліція, то, кажучи інтелігентною мовою - повна херня!
Канал який пропонує за гроші встановлювати маяки. Допоможіть забанити. Відсилайте репорт як насильство.
Слава Україні
Смерть москалям
Слава УКРАЇНІ !
Слава українкам!
ми сьогодні цілий день копали окопи і обладнували вогневі точки на двох блок-постах
копають усі, один дідок 72 роки, копає. 10 хвилин копає потім 10-15 хвилин лежить на траві, хвора спина
прибігла дівчинка років 10-12 з дитячою пластиковою лопаткою і почи нає копати поруч з нами, \й кажуть іди звідсии! - вона каже я поруч живу, он моя хата 100 метрів а путін фуйло на букву "х" і продовжувала копати разом з нами пів дня своєю дитячою лопаткою пластмасовою
в теробороні зняті любі вікові обмеження
дописувачі Цензора, якщо ви українці - ідіть до тероборони, там потрібні не тільки стрілки
А вот чтобы получить оружие, то да, нужно, но тогда какой смысл с оружием копать, если для вооруженных людей есть другая задача - либо убивать врага на активных точках, или охранять копающих.
И второй момент. Нас тут призывают строить баррикады. Одно дело на Майдане, когда знаешь что и где враг, другое дело сейчас. Как бы не помешать своим же этими перекрытиями.
У нас есть руководство, оно может управлять этим процессом, а не заниматься анархией?
Киев с ноября месяца совершенно не готовился к обороне, пассивно наблюдал, как Уйло готовится. Теперь проснулся. А Крым. Это вообще не укладывается почему рашисты спокойно пересекли вышли из Крыма не встречая ни минных полей, ни фугасов...
Я что то не встречал сообщения, что Резников увидел ударные группы. Скажите ему.
НЕОБХОДИМО ОПЕРАТИВНО ВЫДАВАТЬ ОРУЖИЕ, желающим защищать Украину!
3й день не могу получить, загорая на стадионе в ожидании, а рядом уже вовсю стреляют из автоматов. И ДРГ вовсю шляются.
Только вот их ловит кто то, но не я безоружный, как и сотни мужиков вокруг меня.
Но підготувались, нехай вороги начуваються.
https://www.youtube.com/watch?v=CuLYSR9BJ-c
российский оппозиционер Илья Пономарев ----, Кремль рассчитывал победить Украину за 1-4 дня, однако ожесточенное сопротивление украинцев заставило Путина "лютовать".
"Путин на Урале и он лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка, ведь надеялись все взять за 1-4 дня. Сейчас же война обходится в день в 20 млрд $ ", - констатирует политик.
Также Пономарев заявил, что блицкриг Путина провалился. Ведь вместо того, чтобы встречать российские войска с флагами и благодарить за их "миротворческую" миссию, украинцы ищут любое оружие, чтобы убить хотя бы одного оккупанта
Як варіант можна за кордном валити діточок депутанів госдури. Помста за Україну. По одному. Вони ж також з плоті та крові. І обовязково вказати - це вам суки за смерть дітей та солдат України.
Тут пишуть - шкодити всім чим можемо. А Ви про зброю.
Буде можливість - зубами, то зубами!
ЕКСКАВАТОР , ЕСКАЛАТОР
ЕКСКАВАТОР - ЕСКАЛАТОР
Екскаватор, -а. Самохідна землерийна машина.
Ескалатор, -а. Механічні рухомі сходи.
Певно мали на увазі перше.
https://www.youtube.com/watch?v=rzmGjbdQbe8
https://twitter.com/ihor108/status/1497640441562423302
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Читаємо виділене слово.
Бутусов, найми школярів статті писати, бо барани які тобі їх пишуть не відрізняють ЕСКАЛАТОРА від екскаватора. Заставити б їх ескалаторами траншеї копати.
Изнашиваются быстро, но масляных фильтров полно в магазинах, киньте клич у кого по гаражам есть - можно пару штук в рюкзак закинуть.
Переходник делается за 30мин максимум. Делайте и раздавайте комплекты в подразделения. Будет как находка для увеличения эффекта неожиданности и сбития с толку орков при стрельбе из засад, вылазках ночью и внезапных контратаках.
https://www.youtube.com/shorts/CAziPOkyzYo
Вот как это можно совместить одновременно?