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Новости Война в Украине
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Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки с ворот, - военные написали, чем могут помочь гражданские

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки с ворот, - военные написали, чем могут помочь гражданские

Военные составили инструкцию, что могут сделать гражданские, чтобы помочь побороть российских оккупантов.

Ее распространила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

1. Если вы увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки с ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.

2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.

3. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100 %, что это враг, не жалейте лес, поджигайте его... Новый вырастет на костях оккупанта!!!

4. У кого есть эскалаторы, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас!

5. Владельцам оружия с  оптическим прицелом не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.

6. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся, проявите фантазию, дезинформируйте врага.

7. Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте любым  образом.

8. Если есть информация, что враг на подходе, жгите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует,  врага подумает, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени!!!

"Любая помощь сейчас важна!!!" - призвали военные.
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Топ комментарии
+50
Їбашити москалів треба так, щоб Талібан хрестився...
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26.02.2022 19:17
+37


Слава УКРАЇНІ !
Слава українкам!
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26.02.2022 19:18
+36
дописувачі Цензора, вступайте в тороборону!
ми сьогодні цілий день копали окопи і обладнували вогневі точки на двох блок-постах
копають усі, один дідок 72 роки, копає. 10 хвилин копає потім 10-15 хвилин лежить на траві, хвора спина
прибігла дівчинка років 10-12 з дитячою пластиковою лопаткою і почи нає копати поруч з нами, \й кажуть іди звідсии! - вона каже я поруч живу, он моя хата 100 метрів а путін фуйло на букву "х" і продовжувала копати разом з нами пів дня своєю дитячою лопаткою пластмасовою
в теробороні зняті любі вікові обмеження
дописувачі Цензора, якщо ви українці - ідіть до тероборони, там потрібні не тільки стрілки
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26.02.2022 19:19
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Правила форума Совет форумчан
Киев. Помогите. Может, кто знает номер телефона куда звонить. Под домом подозрительное авто с мужиками без номеров.
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26.02.2022 19:14 Ответить
Тероборона местная.
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26.02.2022 19:16 Ответить
Дуже дякую за допомогу.. Швидко знайшла телефон, дзвонимо.
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26.02.2022 19:22 Ответить
102
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26.02.2022 19:16 Ответить
не отвечают, музіка все время.
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26.02.2022 19:18 Ответить
Пишите адрес хоть здесь или звоните ментам
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26.02.2022 19:17 Ответить
не пишите никаких адресов, только ориентировочно +\- по местности..никаких точных адресов!!!! всё это мониторится противником!!!!
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26.02.2022 22:23 Ответить
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26.02.2022 19:21 Ответить
Дуже дякую. Підказали раніше, вже знайшла, дзвонимо.
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26.02.2022 19:24 Ответить
Знайшла мобільний і записала з Вашого списку.
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26.02.2022 19:25 Ответить
Я звонила в подобном случае в местное СБУ, дежурный сразу ответил
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26.02.2022 19:25 Ответить
Почастішали випадки телефонного шахрайства з вимогою грошей - що потрібно знати...

1.Найперше :-запитайте шахрая: кому він телефонує, як вас звати (чи ПІБ), свою адресу (місто, вулицю) Це у всіх нижчеперелічених випадках... - і звідки б не телефонували (з "банку", "поліції", "лікарні" , "місця ДТП ваших "родичів ..і ін.)

2. Якщо з "банку": то № вашого депозитного (кредитного) договору, чи № карки (від себе (на їх вимогу) -не вчиняйте ніяких дій)

3. Якщо з "поліції" - то додатково запитайте: з якого відділення, адресу відділення, прізвище (ПІБ) його начальника, звання начальника (якщо самі знаєте всі ці данні, чи можете перевірити - щоб звіритися)

Шахрайство на "Біді з родичами"...

4. Якщо з "швидкої", чи "лікарні" - то запитайте адресу "швидкої чи лікарні", ПІБ вашого "потерпілого родича", в чому він був одітий-обутий, колір волосся, колір очей, зріст. Перевірте за телефоном інформацію у самого "потерпілого родича" (можливо, що він про цю дезу й не чув і не знає, а спить дома, чи сидить на роботі... гуляє в барі).

5. Якщо "з місця ДТП)", то запитайте марку автомобіля та держ.№ автомобіля "родича, що потрапив аварію", колір та особливі прикмети автомобіля (якщо вони є і ви їх знаєте), в чому був одітий-обутий "потерпілий родич", його колір волосся, колір очей, приблизний зріст

6 В усіх випадках, коли переконаєтеся, що це телефонував шахрай - просто "киньте трубку" телефону

7. Якщо дзвонять вам у двері квартири ("сантехзніки-водопровідники", різні "інспектори", "соціологічні опитування", "збирачі пожертвувань", "погадати на картах" "продавці якогось товару" - а особливо задурно) - двері НІКОЛИ не відкривайте і приготовте холодну (а якщо є- то і "гарчу" зброю - для оборони)

Бо ті рекомендації... перевірки справжності інформації (дезінформації) , які донині надає поліція, то, кажучи інтелігентною мовою - повна херня!
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26.02.2022 19:37 Ответить
сбрось небольшой предмет, он заматюкается и ты сразу поймешь или предмет следующий надо потяжелей сбросить или все нормуль.
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26.02.2022 20:35 Ответить
як там забанитицих уродів?
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26.02.2022 19:58 Ответить
Нужно срочное изменение законодательства:за сотрудничество с ВС захватчика,тоесть фактически на стороне ВС захватчика в военное время-самое тяжелое наказание. Как за торгоавлю наркотиками или за убийство. И Лишение гражданства конечно(с сохранением ВНЖ)
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26.02.2022 22:32 Ответить
Їбашити москалів треба так, щоб Талібан хрестився...
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26.02.2022 19:17 Ответить
Знайди відео - Талібан ЗАСУДИВ вторгнення в Україну..Мабуть наші хлопці в Кабулі справили на них певне враження...
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26.02.2022 19:22 Ответить
не чіпайте той талібан. Вам ворогів мало? Для талібів це образливо.
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26.02.2022 22:42 Ответить
Паліть кацапів.
Слава Україні
Смерть москалям
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26.02.2022 19:18 Ответить
Гарні поради.
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26.02.2022 19:18 Ответить


Слава УКРАЇНІ !
Слава українкам!
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26.02.2022 19:18 Ответить
Баба Надя!
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26.02.2022 19:43 Ответить
Справжня *******!
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26.02.2022 20:29 Ответить
Делаем коктейли молотова, бензин(соляра), любое масло, бутылка, тряпка и в путь !
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26.02.2022 19:19 Ответить
дописувачі Цензора, вступайте в тороборону!
ми сьогодні цілий день копали окопи і обладнували вогневі точки на двох блок-постах
копають усі, один дідок 72 роки, копає. 10 хвилин копає потім 10-15 хвилин лежить на траві, хвора спина
прибігла дівчинка років 10-12 з дитячою пластиковою лопаткою і почи нає копати поруч з нами, \й кажуть іди звідсии! - вона каже я поруч живу, он моя хата 100 метрів а путін фуйло на букву "х" і продовжувала копати разом з нами пів дня своєю дитячою лопаткою пластмасовою
в теробороні зняті любі вікові обмеження
дописувачі Цензора, якщо ви українці - ідіть до тероборони, там потрібні не тільки стрілки
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26.02.2022 19:19 Ответить
Чтобы копать окопы вступать в тероборону не нужно. Можно просто прийти и копать.
А вот чтобы получить оружие, то да, нужно, но тогда какой смысл с оружием копать, если для вооруженных людей есть другая задача - либо убивать врага на активных точках, или охранять копающих.
И второй момент. Нас тут призывают строить баррикады. Одно дело на Майдане, когда знаешь что и где враг, другое дело сейчас. Как бы не помешать своим же этими перекрытиями.
У нас есть руководство, оно может управлять этим процессом, а не заниматься анархией?
Киев с ноября месяца совершенно не готовился к обороне, пассивно наблюдал, как Уйло готовится. Теперь проснулся. А Крым. Это вообще не укладывается почему рашисты спокойно пересекли вышли из Крыма не встречая ни минных полей, ни фугасов...
Я что то не встречал сообщения, что Резников увидел ударные группы. Скажите ему.
НЕОБХОДИМО ОПЕРАТИВНО ВЫДАВАТЬ ОРУЖИЕ, желающим защищать Украину!
3й день не могу получить, загорая на стадионе в ожидании, а рядом уже вовсю стреляют из автоматов. И ДРГ вовсю шляются.
Только вот их ловит кто то, но не я безоружный, как и сотни мужиков вокруг меня.
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26.02.2022 20:19 Ответить
Глядя на видео как 40 рашкинских вертолетов пролетели из РБ в Гостомель над гладью КВХ у дамбы(как на ладони-сбивай-не хочу) Я понял что военное руководство вобще не готовилось и не поставило у дамбы хотя-бы чел 20 с джавелинами и другими ПЗРК хотя-бы для охраны дамбы!!!! Притом что там у граници россиянские войска месяц стояли а США замахались предупреждать о нападении! Да эти вертолеты можно было Шилкой покосить Военное руководство никак не готовилось. Достойный ответ рашке-это больше заслуга среднего звена и рядовых бойцов.
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26.02.2022 22:38 Ответить
Гарні поради...
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26.02.2022 19:19 Ответить
Я смотрю, на юге нет ни деревьев, ни сетки, ни ворот....
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26.02.2022 19:19 Ответить
Хотіла написати, де на виїзді з Києва друзі зробили пункт тероборони і заготували коктейлі Молотова, але схаменулась, щоб не показувати.
Но підготувались, нехай вороги начуваються.
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26.02.2022 20:10 Ответить
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26.02.2022 19:20 Ответить
Кто умеет заниматься видео монтажем сделайте флаги на этом видено, как хрюский медведь обосрался кота.
https://www.youtube.com/watch?v=CuLYSR9BJ-c
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26.02.2022 19:20 Ответить
Еще можно это видео https://www.youtube.com/watch?v=h1BClM1TkMU
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26.02.2022 19:21 Ответить
Я метки ищу, пока с дитем гуляю
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26.02.2022 19:22 Ответить
Игра "Найди метку".
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26.02.2022 19:29 Ответить
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26.02.2022 19:35 Ответить


российский оппозиционер Илья Пономарев ----, Кремль рассчитывал победить Украину за 1-4 дня, однако ожесточенное сопротивление украинцев заставило Путина "лютовать".

"Путин на Урале и он лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка, ведь надеялись все взять за 1-4 дня. Сейчас же война обходится в день в 20 млрд $ ", - констатирует политик.

Также Пономарев заявил, что блицкриг Путина провалился. Ведь вместо того, чтобы встречать российские войска с флагами и благодарить за их "миротворческую" миссию, украинцы ищут любое оружие, чтобы убить хотя бы одного оккупанта
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26.02.2022 19:27 Ответить
а хтось зна, чому так дорого - 20млрд, чи це разом з санкціями?
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26.02.2022 19:39 Ответить
В рубалях може бути, але не в баксах. Але найцікавіше попереду.
Як варіант можна за кордном валити діточок депутанів госдури. Помста за Україну. По одному. Вони ж також з плоті та крові. І обовязково вказати - це вам суки за смерть дітей та солдат України.
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26.02.2022 20:06 Ответить
Що за херню ти несеш, нешановний?
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26.02.2022 21:07 Ответить
Шановний ти думає окупанти припинять наступати? Чи може депутатам госдури жаль своїх солдат? Їм похріну. А от за своїх вони переживають
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26.02.2022 22:09 Ответить
Не слушайте русских сказочников. Что за любовь их постить постоянно.
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26.02.2022 19:42 Ответить
⚡️Словения закрыла небо для самолетов РФ.
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26.02.2022 19:27 Ответить
с Видня сегодня был рейс. кажется Austrian. джеты сегодня носились как чумные из Видня и Цюриха. спасают капиталы. раша похожа все. следующим ходом будет, зачем мир, если в нем нет раши. они тав кремле похоже на веществах, и решили что смогут отсидется на Алтае.
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26.02.2022 21:42 Ответить
Метиловий спирт им в бухло.
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26.02.2022 19:29 Ответить
Ви зовсім з глузду з'їхали?Я патріот,але не довбойоб,щоб під танки кидатись без наслідків для ворожої сторони.Дайте актуальну зброю усім не байдужим за суверенітет нашої держави!
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26.02.2022 19:31 Ответить
Маленьке запитання. А де її взяти, ту зброю?
Тут пишуть - шкодити всім чим можемо. А Ви про зброю.
Буде можливість - зубами, то зубами!
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26.02.2022 19:55 Ответить
Дожили на лапотных можно без лицензии охотиться.
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26.02.2022 19:32 Ответить
кадирка обещал горных муфлонов поставить
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26.02.2022 21:44 Ответить
Муфлоны-все.Сегодня их вместе с командиром в колонне расфигачили.
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26.02.2022 22:22 Ответить
Треба валити не лише дерева (бо ж виростуть колись нові), а кремлівських хробаків, начолі з головним тарганом (з яких лише будякі негідні зростуть)!
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26.02.2022 19:33 Ответить
Гуцули коктейлі молотова роблять на бджолиному воску. Передсмертний запах буде приємний.
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26.02.2022 19:34 Ответить
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26.02.2022 19:36 Ответить
На вопрос "мы где?", все знают ответ в рифму....а там и до ада недалеко
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26.02.2022 19:36 Ответить
А ще ліпше, якби по всй парашині лунали урочисті та гучні похоронні марші на честь їхніх окупантських тарганів, що налезли на мирну землю УКРАЇНИ та навіки й безславно сканали у стічних канавах. Ми переможемо! СЛАВА УКРАЇНІ та її ГЕРОЯМ!!!
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26.02.2022 19:36 Ответить
Які гучні марші, про що Ви кажете? Закопають, як собак, щоб не рахували могили.
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26.02.2022 20:14 Ответить
Последний пункт конечно бомбический.
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26.02.2022 19:40 Ответить
Дезориентация врага очень важна.
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26.02.2022 19:43 Ответить
Как правило враг имеет чёткий приказ - куда ехать и что захватывать независимо от того дымится там что-то или нет. Представляю удивление Иванов, когда проезжая по селу увидят кучи горящих покрышек.
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26.02.2022 19:48 Ответить
Безусловно. Ведь у них режим обновления в онлайне. Любая задержка при принятии решений, любая ошибка это наш выигрыш. И он стоит того.
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26.02.2022 19:50 Ответить
на очах всьго миру кацапня знищуе Україну - мир спить.
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26.02.2022 19:43 Ответить
Щодо пункту №4, щоб не було конфузу:

ЕКСКАВАТОР , ЕСКАЛАТОР
ЕКСКАВАТОР - ЕСКАЛАТОР
Екскаватор, -а. Самохідна землерийна машина.
Ескалатор, -а. Механічні рухомі сходи.

Певно мали на увазі перше.
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26.02.2022 19:51 Ответить
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26.02.2022 20:19 Ответить
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26.02.2022 20:23 Ответить
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26.02.2022 20:24 Ответить
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26.02.2022 20:25 Ответить
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26.02.2022 20:26 Ответить
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26.02.2022 20:30 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Коктейль_Молотова
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26.02.2022 20:37 Ответить
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26.02.2022 20:38 Ответить
Борони на дорогу догори зубами проти бензовоза саме те.
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26.02.2022 20:42 Ответить
Як зупинити танк за допомогою зрубаних дерев.

https://www.youtube.com/watch?v=rzmGjbdQbe8
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26.02.2022 20:45 Ответить
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26.02.2022 20:50 Ответить
Экскалаторів точно ні в кого нема, ну тільки як в метро та торгівельних центрах.
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26.02.2022 20:50 Ответить
Преграды для блокирования улиц. Что-бы не прошла вражеская техника.

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26.02.2022 21:04 Ответить
В Харкові кацапський БТР спалили "коктейлями Молотова".

https://twitter.com/ihor108/status/1497640441562423302
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26.02.2022 21:10 Ответить
Спилите все леса, развалите дома, мосты, дороги, застрелитесь, тога никакому оккупанту здесь интереса не будет, так победим!
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26.02.2022 21:29 Ответить
Про ежей забыли. Еще в мастике подержать чтобы липкие были и магнитом не собрать было. Но это на будущее сейчас пока с этим возиться не стоит.
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26.02.2022 21:33 Ответить
Пули выдавать? Надо выдавать гранатомёты. Украина не ляжет никогда под Россию. Да и под другую любую страну.
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26.02.2022 21:43 Ответить
4. В кого в наявності ЕСКАЛАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас! Джерело: https://censor.net/ua/n3319522

--------------

Читаємо виділене слово.

Бутусов, найми школярів статті писати, бо барани які тобі їх пишуть не відрізняють ЕСКАЛАТОРА від екскаватора. Заставити б їх ескалаторами траншеї копати.
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26.02.2022 22:04 Ответить
Народ, у кого есть доступ к токарным станкам - делайте переходники с АК на автомобильные масляные фильтры. Неплохо работают в качестве глушителей. Безусловно, для полноценного выстрела необходимы дозвуковые патроны, но тем не менее демаскирующий эффект от вспышки выстрела и возможность вычислить стрелка по звуку на расстоянии будут намного меньше.
Изнашиваются быстро, но масляных фильтров полно в магазинах, киньте клич у кого по гаражам есть - можно пару штук в рюкзак закинуть.
Переходник делается за 30мин максимум. Делайте и раздавайте комплекты в подразделения. Будет как находка для увеличения эффекта неожиданности и сбития с толку орков при стрельбе из засад, вылазках ночью и внезапных контратаках.



https://www.youtube.com/shorts/CAziPOkyzYo
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26.02.2022 22:11 Ответить
Комендантский час в Киеве продлится с 17:00 субботы 26 февраля до 8:00 понедельника 28 февраля. И такая новость тут же. Выходите копать и баррикады строить.
Вот как это можно совместить одновременно?
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26.02.2022 22:33 Ответить
у нас сегодня на дорогу выкатили мусорники,чтобы танки дальше не прошли
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26.02.2022 22:59 Ответить
 
 