Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки с ворот, - военные написали, чем могут помочь гражданские

Военные составили инструкцию, что могут сделать гражданские, чтобы помочь побороть российских оккупантов.

Ее распространила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

1. Если вы увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки с ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.

2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.

3. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100 %, что это враг, не жалейте лес, поджигайте его... Новый вырастет на костях оккупанта!!!

4. У кого есть эскалаторы, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас!

5. Владельцам оружия с оптическим прицелом не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.

6. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся, проявите фантазию, дезинформируйте врага.

7. Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте любым образом.

8. Если есть информация, что враг на подходе, жгите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, врага подумает, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени!!!

"Любая помощь сейчас важна!!!" - призвали военные.