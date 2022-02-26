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Новости Война в Украине
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От обстрелов РФ с начала войны погибли пять украинских детей, 33 ранены, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

От обстрелов РФ с начала войны погибли пять украинских детей, 33 ранены, - Денисова

С начала российского вторжения от обстрелов оккупантов погибли пять детей, еще 33 получили ранения.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Военное вторжение Российской Федерации в Украину имеет ужасающие последствия для всего населения. Самой существенной потерей является человеческая жизнь, прежде всего - детская", - написала она.

По оперативным данным, с начала боевых действий агрессора от обстрелов врага погибли 5 детей, еще 33 получили ранения.

По словам Денисовой, в течение суток из-за обвала автомобилей с разрушенного моста автодороги Киев-Ковель-Ягодин погиб мальчик приблизительно 8 лет.

Кроме того, в результате обстрела российскими войсками детского сада "Солнышко" в г. Ахтырка от тяжелых ранений умер 1 ребенок.

Также в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" в г. Киеве в крайне тяжелом состоянии из-за огнестрельных ранений доставлен семилетний мальчик. Ребенок находится в реанимации в критическом состоянии.

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Также во время авиаудара по г. Сартана Донецкой области погиб ребенок. Из-за ракетных обстрелов по жилым кварталам поврежден лицей №144 им. Григория Ващенко в Киеве и школы в Мариуполе.

Омбудсмен добавила, что в Сумской области авиация врага разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны и ценные вещи, начиненные взрывчаткой.

"Прошу Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Общество Красного Креста обеспечить гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим детям и их семьям в условиях военного положения в Украине. Ни один ребенок не должен быть жертвой войны", - подчеркнула Денисова.
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⚡Россияне в Черниговской области намеренно сливают топливо с бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение ВСУ, - сухопутные войска Украины.
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26.02.2022 20:02 Ответить
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 20:07 Ответить
россіяни хотіли провести нас як з Кримом...
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26.02.2022 20:08 Ответить
⚡Белорусы сообщают, что сегодня в городе Калинковичи (Гомельская область, Беларусь) была замечена колонна с российской военной техникой.

Не менее 7 грузовиков «КамАЗ» (кунги, с прицепами), а также 5 пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». На технике можно заметить опознавательный знак «V».
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26.02.2022 20:10 Ответить
Московський тероризм


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26.02.2022 20:10 Ответить
Жити в Україні, коли твій сусід - ******* окупанти, це:

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26.02.2022 20:12 Ответить
Вибачте що не по темі. Але як переглядати віде з ******** Телеграму на ПК. Чому воно постійно дублю вікно і не запускає? Дякую.
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26.02.2022 20:13 Ответить
 
 