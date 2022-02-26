Скорость российского наступления временно замедлилась из-за силы украинского сопротивления, - Минобороны Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны Великобритании сообщает, что скорость российского наступления временно замедлилась.
Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Скорость российского наступления временно замедлилась, вероятно, в результате логистических трудностей и сильного украинского сопротивления", - отмечает Минобороны Соединенного королевства.
Latest intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/k3XadYzUoL— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 26, 2022
"Российские силы обходят основные украинские населенные пункты, оставляя силы для их окружения и изоляции. К ночным столкновениям в Киеве было привлечено ограниченное количество, скорее всего, ранее заброшенных диверсионных групп. Захват Киева остается главной целью россиян", - сказано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Сумская обл. Недрегайлов https://www.youtube.com/watch?v=ugdIpuX1-hw&t=4s
Сумская обл. https://www.youtube.com/watch?v=7dGtM66mPIk
https://www.youtube.com/watch?v=p1COKOGiKQ4
https://www.youtube.com/watch?v=***********
...А мо', уже твориться?
...тут я помовчу... -- до Перемоги! ...бо: "берут меня сомнения" -- як би Зеленський не став "организатором и вдохновителем всех наших побед"
-- мовчу вже! *)
Но смена начальника штаба тоже немаловажный момент.
Возможно, новый изучает и оценивает ситуацию.
Градами думаю потрібно 3-4 в одну точку попасти, що би пробитись до небезпечної зони.
А ми всі знаємо наскільки "точні" Гради.
"Нема нічого більш стабільного, чим "тимчасові труднощі"
🔴Роскомнадзор
🔴Сайт Президента РФ (Кремль)
🔴Сайт Уряду РФ
🔴Сайт Держдуми
🔴Сайт Совєта Федерації
🔴Держпослуги та інші сайти
🔴Надали журналістам та дослідникам понад 200 ГБ електронних листів від білоруського виробника зброї Tetraedr
До слова, нині по російському ТБ майже на всіх каналах грає українська музика. Можливо також справа рук хакерів👌
💪🇺🇦Поборемо #інфотерор разом!
(Для молодих людей - хто не в курсі: у 1991-му під час серпневого путчу по телебаченню крутили саме "Лебедине озеро" П. Чайковського).