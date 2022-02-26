РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5327 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
45 156 86
война (46847) Украина (44300)

Скорость российского наступления временно замедлилась из-за силы украинского сопротивления, - Минобороны Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Скорость российского наступления временно замедлилась из-за силы украинского сопротивления, - Минобороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании сообщает, что скорость российского наступления временно замедлилась.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Скорость российского наступления временно замедлилась, вероятно, в результате логистических трудностей и сильного украинского сопротивления", - отмечает Минобороны Соединенного королевства.

"Российские силы обходят основные украинские населенные пункты, оставляя силы для их окружения и изоляции. К ночным столкновениям в Киеве было привлечено ограниченное количество, скорее всего, ранее заброшенных диверсионных групп. Захват Киева остается главной целью россиян", - сказано в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+77
під Маріуполем зараз дуже гаряче,моліться за наших хлопців,там люба підиримка зараз дуже потрібна...Мапіуполь потрібно відстояти.Боже бережи Україну!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 19:45
+39
Временно ??? Закройте небо и никто отсюда живой не уйдет
показать весь комментарий
26.02.2022 19:56
+34
Не тимчасово а взагалі, скоро динаміка піде в іншу сторону
показать весь комментарий
26.02.2022 19:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну шо тут комментировать ? Реально нужна не только техника, но и хорошо обученная сила…
показать весь комментарий
26.02.2022 19:45 Ответить
По поводу обученого персонала " Скоро НАТО попроситься в Україну" 😁. Парктика(пусть и горькая)великая сила.
показать весь комментарий
26.02.2022 19:51 Ответить
Сумская обл. Перед Конотопом https://www.youtube.com/watch?v=4GtYORzoA0I
Сумская обл. Недрегайлов https://www.youtube.com/watch?v=ugdIpuX1-hw&t=4s
Сумская обл. https://www.youtube.com/watch?v=7dGtM66mPIk

показать весь комментарий
26.02.2022 20:53 Ответить
Временно ??? Закройте небо и никто отсюда живой не уйдет
показать весь комментарий
26.02.2022 19:56 Ответить
Героїчний захід сситься *****. Тому нічого вони не закриють. На жаль.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:10 Ответить
аби ото ляпнуть...
показать весь комментарий
26.02.2022 20:43 Ответить
Ще не на часі? Скільки ж мирняка ще повинно полягти?
показать весь комментарий
26.02.2022 20:53 Ответить
воно придурок.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:58 Ответить
Перша армія світу, казали вони.

https://www.youtube.com/watch?v=p1COKOGiKQ4
показать весь комментарий
26.02.2022 21:00 Ответить
Армія бомжів на коритах.
показать весь комментарий
26.02.2022 21:44 Ответить
В тому то і проблема. Більше понтів ніж сили, але захід ведеться. Тільки цим можу пояснити цю війну.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:47 Ответить
під Маріуполем зараз дуже гаряче,моліться за наших хлопців,там люба підиримка зараз дуже потрібна...Мапіуполь потрібно відстояти.Боже бережи Україну!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 19:45 Ответить
Боже, бережи Марік! - там Люди живуть.
показать весь комментарий
26.02.2022 19:58 Ответить
До помогла їм треба, там може бути котел.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:06 Ответить
Молитва за Украiну 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
26.02.2022 21:14 Ответить
Не тимчасово а взагалі, скоро динаміка піде в іншу сторону
показать весь комментарий
26.02.2022 19:45 Ответить
І невдовзі кацапський наступ буде вимірюватися мінусовими цифрами. "Наступаем -2 км... -5... -10... полундра, мля!!! биндеры идут, спаситя!!!"
показать весь комментарий
26.02.2022 20:10 Ответить
Страшно подумати, що у Воронєжі буде творитися.
...А мо', уже твориться?
показать весь комментарий
26.02.2022 20:14 Ответить
Шо треба від партнерів " Лента за лентою ПАТРОНИ ПОДАВАЙ"
показать весь комментарий
26.02.2022 19:45 Ответить
Тимчасово? Що вони там курять?
показать весь комментарий
26.02.2022 19:48 Ответить
Они боятся что Рашка может применить тактическое ядерное
показать весь комментарий
26.02.2022 19:50 Ответить
Примінить! В Чорнобилі. І буде ******* що то Україна.
показать весь комментарий
26.02.2022 19:52 Ответить
Им никто не верит больше! Посмотрите любые иностранные новости. Все, абсолютно все на стороне Украины
показать весь комментарий
26.02.2022 20:26 Ответить
Я знаю. Але ******* створіння, був би офіцером то вже б застрелився, а оскільки ***** то навіть цього не зробить, щоб перед своїм стадом зберегти морду піде на це!!! 80% мого відчуття про це говорить
показать весь комментарий
26.02.2022 20:41 Ответить
Зараз на часі в Украіні працює 15 АЄС. Це вперше за 30 років. Про яку ЯЗ може йти мова.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:03 Ответить
***** це зробить. Кине бімбуу в Чорнобиль і скаже що це не я.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:06 Ответить
Уже 14. Третий блок Южноукраинской АЭС остановили на плановый ремонт
показать весь комментарий
26.02.2022 20:09 Ответить
Від цього ґапокаліпсис менш суворим не стане.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:13 Ответить
По своим оркам, которые тут шарятся?
показать весь комментарий
26.02.2022 20:12 Ответить
Ви ДУЖЕ помиляєтеся щодо турботи *********** банди і військового командування про своє гарматне м'ясо (рядових орків та ахвіцерню) - "русские своих не бросают" це абсолютно брехливе прислів'я. За них забудуть, що вони взагалі коли-небудь існували, видалять з реєстрів, і навіть батя з маманею вирішать, що їхній дебілоїдний син - це потужний ефект Мандели.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:34 Ответить
Та це зрозуміло, але хто потім буде Україну брати, само бункерне ***** в своїй хворобливій уяві?
показать весь комментарий
26.02.2022 20:40 Ответить
😁😂
показать весь комментарий
26.02.2022 21:19 Ответить
Коли Українці переможуть москалів у цій Війні -- а я в цьому впевнений! -- їм буде треба ще перемогти кацапів у саміх себе -- "знутри".
...тут я помовчу... -- до Перемоги! ...бо: "берут меня сомнения" -- як би Зеленський не став "организатором и вдохновителем всех наших побед"
-- мовчу вже! *)
показать весь комментарий
26.02.2022 19:48 Ответить
Через тиждень швидкість кацапів утроється. В бік підераціїї!
показать весь комментарий
26.02.2022 19:50 Ответить
закройте, наконец, нам небо от летающих свино-собак и мы эту ордынскую шваль быстро выгоним со своей земли
показать весь комментарий
26.02.2022 19:54 Ответить
угу, а ми вас за це- виберемо ще тупішого асфальто-пиано поца.
показать весь комментарий
26.02.2022 21:04 Ответить
Він мабуть мав на увазі "швидкість" перегортання в попіл ...
показать весь комментарий
26.02.2022 19:55 Ответить
и все таки...на первое место я бы поставил в результате сильного украинского сопротивления и потом уже логистических трудностей...
показать весь комментарий
26.02.2022 19:56 Ответить
логистические трудности как результат сильного украинского сопротивления
показать весь комментарий
26.02.2022 19:58 Ответить
100%
Но смена начальника штаба тоже немаловажный момент.
показать весь комментарий
26.02.2022 19:59 Ответить
Бугага - это ты кайф поймал от бутылки в жопе?
показать весь комментарий
26.02.2022 20:04 Ответить
Кокетничаешь лаптеногое! Бутылка в жопе это твоё обычное состояние. Вот и кадыровцев ***** пригнал в Украину! Ты думаешь для нас? Нет это для вас что-бы вы с бутылками в жопе бодрей воевали!
показать весь комментарий
26.02.2022 20:11 Ответить
Рівненько сиди, і зайве не смикайся. Бо пляшка трісне!
показать весь комментарий
26.02.2022 20:18 Ответить
Рашистська соска.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:25 Ответить
чмо гавкнуло из под шконки. Ты опущеное цвяточек подарил оккупантам, а украинский народ ****.т их не по детски.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:20 Ответить
Посмейся. Вон уничтожили эшелон с горючкой! Смешно лаптеногое? Будешь уазик с командиром на горбу тянуть как бурлак на Волге!
показать весь комментарий
26.02.2022 21:18 Ответить
***** отправил в отставку начальника штаба "спецоперации".
Возможно, новый изучает и оценивает ситуацию.
показать весь комментарий
26.02.2022 19:58 Ответить
Ілля Паносов дєлотгаваріт)))
показать весь комментарий
26.02.2022 20:26 Ответить
Старого начальника штабу, певно, уже на нуль помножили. Як сралін - генерала Виноградова.
показать весь комментарий
26.02.2022 21:05 Ответить
Самый провальный участок обороны Южный .. Завтра Раша подойдет с запада к Мариуполю ( Бердянск по сути сдался) В направлении Херсона - Николаева тоже дела не ахти. Каховка в руках врага. А все почему. Восемь лет Восемь лет.. у двух президентов не хватило политической воли перерыть косу и перекопский перешеек, пустить туда воды Сиваша а с нашей стороны устроить минные поля. Отрезав Крым и расположенные там рашистские войска для наземной операции. Как я и говорил по сути этот факт и привел к поражению на южном фронте . Да уж... 8 лет было 8...
показать весь комментарий
26.02.2022 20:00 Ответить
Некогда щас сожалеть о том что не было сделано, надо думать что можно сделать сейчас.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:04 Ответить
Для этого есть военные " стратеги". Либо биться в окружении в Мариуполе ( по сути без вариантов помощи извне) Хотя как говорится война есть война. Можно переходить и на городские бои. Или же спасать армию и отводить на Пологи - Гуляй Поле закрывая путь на Запорожье. Какие еще варианты.. Думаю вариант сдаться не кто не рассматривает. Профессиональные военные генерального штаба должны принять решение.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:09 Ответить
Чітко виділяються хто був ольгінським тролем-війна вона така штука.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:27 Ответить
Там есть кое-что для кацапов. Не буду говорит что и где, но завтра узнаёте. Это третий вариант.
показать весь комментарий
26.02.2022 21:47 Ответить
История повторяется, почти ровно что лет назад Гитлер так же быстро продвигался внутрь Украины. И ещё быстрее потом оттуда драпал.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:09 Ответить
Спрпаедливости ради сказать все таки он Украину легко прошел, тогда тоже предателей хватало. Удирал он ищ по Москвы
показать весь комментарий
26.02.2022 22:07 Ответить
Росіі ПНХ з відси та з України
показать весь комментарий
26.02.2022 22:26 Ответить
москалі націлюють град на запорізьку АЕС!!!! МОЖЕ БУТИ КАТАСТРОФА!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 20:09 Ответить
Фігня!
Градами думаю потрібно 3-4 в одну точку попасти, що би пробитись до небезпечної зони.
А ми всі знаємо наскільки "точні" Гради.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:15 Ответить
Як тільки кацапи зайшли в Чернобиль, Україна повідомила МАГАТЕ ,про неможливість контролювати ЧАЄС. І перекла всю відповідальність на РФ.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:10 Ответить
МінОборони Великобританії не в курсі, що на Расії:
"Нема нічого більш стабільного, чим "тимчасові труднощі"
показать весь комментарий
26.02.2022 20:11 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 20:11 Ответить
Ой одноклеточные
показать весь комментарий
26.02.2022 20:23 Ответить
🔥За кілька годин оголошеної Росією «кібервійни» від хакерської групи Anonymous вже не працює:

🔴Роскомнадзор
🔴Сайт Президента РФ (Кремль)
🔴Сайт Уряду РФ
🔴Сайт Держдуми
🔴Сайт Совєта Федерації
🔴Держпослуги та інші сайти
🔴Надали журналістам та дослідникам понад 200 ГБ електронних листів від білоруського виробника зброї Tetraedr

До слова, нині по російському ТБ майже на всіх каналах грає українська музика. Можливо також справа рук хакерів👌

💪🇺🇦Поборемо #інфотерор разом!
показать весь комментарий
26.02.2022 20:13 Ответить
Просто з цікавості: коли будуть там транслювати "Лебедине озеро"?
(Для молодих людей - хто не в курсі: у 1991-му під час серпневого путчу по телебаченню крутили саме "Лебедине озеро" П. Чайковського).
показать весь комментарий
26.02.2022 20:24 Ответить
Особисто не проти чути звуки порваних баянів.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:32 Ответить
Ха! Та й я з задоволенням це послухав би (сподіваюсь, абсолютний слух не постраждає ).
показать весь комментарий
26.02.2022 20:48 Ответить
Логистика - вот самое слабае сейчас у свинособак. Не будет топлива - станут и начнут мерзнуть. Не будет жратвы, (а они на сухпайках) - долго не потянут. Тут резать надо! Потом добьем полудохлых замерзлих и голодных, ибо такие - не вояки!
показать весь комментарий
26.02.2022 20:14 Ответить
Бриты знают, что говорят. В далеком 1944 году их фельдмаршал Монти все никак не хотел уступать пальму первенства Айку в командовании (ему не раз указывал Бульдог) и организовал Арнемскую десантную операцию. Целью было захват Нейменгенского моста. Ему указывали на значительное плечо прорыва (80 км) к десанту. Высадилось около 10 000 бритов и канадцев .Высадка производилась с планеров). И, как назло там находилась боевая группа дивизии СС "Гогенштауфен" Хармеля. Силы прорыва прошли только 40-50 км. Десант был уничтожен, 4000 пленных, 6000 погибших. После войны фельдмаршал Монти больше не привлекался к руководству ВС Британии. Частично этот эпизод освечен был в фильме "Спасти рядового Райяна". Кстати, автор этого фильма и исполнитель главной роли есть ведущим специалистом военной истории в Голивуде и православным. Бабушка Тома Хенкса была украинкой.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:15 Ответить
Они никогда не захватят Киев! Даже если и окупируют временно, они нарвутся на такую партизанщину что Чечня им покажется раем
показать весь комментарий
26.02.2022 20:22 Ответить
Не вірте кремлівським оркам -поки не спалите їх фашистське логово в московії!Добивати кремлівську мафію потрібно на їх території.
показать весь комментарий
26.02.2022 20:53 Ответить
Як казав Азіров "Кали це било?"
показать весь комментарий
26.02.2022 21:13 Ответить
Особенно оптимистично слово "временно".
показать весь комментарий
26.02.2022 21:37 Ответить
Нельзя покорить народ без предателей внутри. Это должен учесть наш великий вождь подвалов и самоубиться. Слава Украинцам.
показать весь комментарий
26.02.2022 21:48 Ответить
Я из России, но уже три дня мои мысли с жителями Украины которые столкнулись с такой бедой. Я надеюсь что правда востаржествует и виновные понесут заслуженное наказание.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:04 Ответить
Я тоже из России. Пробую сейчас через посольства попасть в ВСУ. Говорить можно много, а убивать фашистов и умирать, должны мы, а не украинцы.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:10 Ответить
Відновні це Путінським, його режим та населення, яке не сло громадянами, а залишилися крепосним
показать весь комментарий
26.02.2022 22:28 Ответить
Ви помітили як різниться техніка північного і південного фронтів. Боюсь ставка у путлера відрізати нас від півдня...
показать весь комментарий
26.02.2022 22:19 Ответить
 
 