Скорость российского наступления временно замедлилась из-за силы украинского сопротивления, - Минобороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании сообщает, что скорость российского наступления временно замедлилась.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Скорость российского наступления временно замедлилась, вероятно, в результате логистических трудностей и сильного украинского сопротивления", - отмечает Минобороны Соединенного королевства.

Latest intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/k3XadYzUoL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 26, 2022

"Российские силы обходят основные украинские населенные пункты, оставляя силы для их окружения и изоляции. К ночным столкновениям в Киеве было привлечено ограниченное количество, скорее всего, ранее заброшенных диверсионных групп. Захват Киева остается главной целью россиян", - сказано в сообщении.