Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну, - обращение Зеленского к гражданам. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение Президента Украины Владимира Зеленского к гражданам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мир увидел – украинцы могучие. Украинцы смелые. Украинцы – на своей родной земле и никогда ее не сдадут", - подчеркнул Зеленский.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры с РФ, сообщил президент.
"Президенты Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поприветствовать", – заявил Зеленский.
"Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни малейшего шанса в этой бесспорно народной войне", - подчеркнул президент Украины.
Пожалуйста, подождите...
не готовий його сприймати як Президента України, але здивуваня е...
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно. Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
Перемовини тільки: "Скільки часу ми їм дамо щоб сєбнули з України (Крим включно) , Скільки Кубані ми беремо як компенсацію й якау суму репарації рф має виплатити!!!
ПОШИРЮЄМО !
Бейте оккупантов, посылаем оружие.
За вашу и нашу свободу.
Смерть путлеровским захватчикам.
Slava Ukraine.
Geroyam slava.
Собі у сраку твій ***** тільки може стрельнути напалмом.
Ніяких перемовин з рашисстами. Рашиссти використовують перемовини щоб вдарити з за спини.
Жоден, жоден Президент України, наголошую на цьому, не тримав удари посади як Володимир Зеленський!
Тримайся!
Ні кроку назад!
Тільки вільна і незалежна, процвітаюча країна з щасливими громадянами!!!
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .