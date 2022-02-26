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Новости Война в Украине
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Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну, - обращение Зеленского к гражданам. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского к гражданам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мир увидел – украинцы могучие. Украинцы смелые. Украинцы – на своей родной земле и никогда ее не сдадут", - подчеркнул Зеленский.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры с РФ, сообщил президент.

"Президенты Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поприветствовать", – заявил Зеленский.

"Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни малейшего шанса в этой бесспорно народной войне", - подчеркнул президент Украины.
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Топ комментарии
+36
Як сказала Ада Роговцева, переговори з Росією - це Переяславська Рада 2022. Лише звільнення всіх українських територій!
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26.02.2022 19:49
+32
Только что прочитал что хаккеры Анонимус взломали сайты кремля,мо рф,правительства рф и другие. Решил попробовать -набрал МО РФ потом главная и ОПА,белый экран!
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26.02.2022 19:47
+29
⚡️Kyivstar, Vodafone и Lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси.
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26.02.2022 19:47
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Джохар Дудаев! Чеченцы ещё помнят, кто это
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26.02.2022 20:22 Ответить
буба приемно здивувала не тікачньою до італіях.
не готовий його сприймати як Президента України, але здивуваня е...
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26.02.2022 20:14 Ответить
"Борітеся нам Бог помагає"
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26.02.2022 20:16 Ответить
Генерал Франко в свое время, когда ему предлагали пойти уже наконец-то Мадрид освободить говорил, - у нас другая цель, нам надо как можно больше убить коммунистов, а потом можно и в Мадрид.)
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26.02.2022 20:18 Ответить
До речі, він дуже своєчасно вийшов з війни та з гітлерівської коаліції.
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26.02.2022 20:28 Ответить
Здесь свежая петиция для мирового признании режима РФ фашистским:
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно. Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
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26.02.2022 20:21 Ответить
У Путлєра остання надія-Зеля. Тільки він може подписати перемовини з нейтральнім статусом країни.
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26.02.2022 20:26 Ответить
Путлеру не треба нейтрального статусу України. Йому не потрібна взагалі Україна як держава.
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26.02.2022 20:42 Ответить
О, ще один! Йди *****!
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26.02.2022 22:44 Ответить
В Путлєра єдина надія - такі довбойоби ,як ти і ті з українців ,які здатні увірувати в твій зрадний понос .
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26.02.2022 23:30 Ответить
Кидайте у спам, то або тупе до пи#деця таке пише або ще й козломорде.
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27.02.2022 02:54 Ответить
Героям Слава!
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26.02.2022 20:35 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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26.02.2022 20:46 Ответить
Александрович, мы с тобой и за тебя! Тримаємося разом! Слава Україні!!!
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26.02.2022 21:21 Ответить
Організувати переговори - "Це можна привітати". Молодець Олександрович. Переговори повинні бути по темі як вони збираються нам Крим віддавати.
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26.02.2022 21:38 Ответить
Несповідимі шляхи Господні: колишній КДБшник стає обісцяною ганчіркою, а колишній КВНщик -- справжнім президентом своєї країни. Молімося за хлопців на фронті, молімося за Україну, робимо, що можемо! Всі! Перемоможемо, бо з нами Бог та Україна. Амінь.
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26.02.2022 22:15 Ответить
А які у нього заслуги? Може те, що каже що у Києві знаходиться?
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26.02.2022 23:53 Ответить
Та вже видно по пиці й чути з висловів, що щось в ньому змінилося на краще... Видно, що щось дійшло. Може бачить, що люди роблять для власної країни, то зрозумів щось...
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27.02.2022 00:04 Ответить
Що ж тут дивного. Він же актор. Вислови це просто вітер, дивіться на його попередні діла. Щось із цього виправлено для України?
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27.02.2022 01:17 Ответить
Він не актор, Андрію, він -- комік. А трагедія на обличчі коміка завжди очевидна, бо він не звик її відображати. Актор тобі відобразить як комедію, так і трагедію, а комік або трагік -- ні. Бо не звикли, неспроможні, просто, от і все.
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27.02.2022 01:27 Ответить
А де порохоботы поділися? Вже нікого ***** послати.
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26.02.2022 22:36 Ответить
Иди на *** - зелена шмаркля. И помни тварь погранцов Змеиного - которых твой наркоман оставил без Нептунов.
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26.02.2022 22:56 Ответить
Це зараз доречно, як сам гадаєш?
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27.02.2022 00:05 Ответить
Обох у спам.... смердять лаптями.
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27.02.2022 00:07 Ответить
Зроблено.
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27.02.2022 00:08 Ответить
ну что скажешь - респект президенту! в этой ситуации он показал себя достойно! сейчас поддерживаю его
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26.02.2022 23:40 Ответить
Я так думаю, что Зеленскому после победы над путинской ГАДИНОЙ, надо обязательно будет присвоить звание Героя Украины, никуда не убежал, показал себя достойным президентом, достойной страны!
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27.02.2022 04:38 Ответить
Яким він був таким він і залишився !
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27.02.2022 08:57 Ответить
Володимир Зеленський БУДЬ ЛАСКА ніяких перемовин з рашисстами. Рашиссти їде на перемовини коли хоче зайти за спину й вдарити!!!
Перемовини тільки: "Скільки часу ми їм дамо щоб сєбнули з України (Крим включно) , Скільки Кубані ми беремо як компенсацію й якау суму репарації рф має виплатити!!!
ПОШИРЮЄМО !
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27.02.2022 00:10 Ответить
Тю... А я б запросив куйла на перемови до Києва після перемоги. Але нехай йде пішки, гандон, майданом Незалежності крізь натовп наших жінок. Цікаво скільки кроків встигне зробити...
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27.02.2022 00:20 Ответить
Братья украинцы, вы защищаете себя и нас.
Бейте оккупантов, посылаем оружие.
За вашу и нашу свободу.
Смерть путлеровским захватчикам.
Slava Ukraine.
Geroyam slava.
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27.02.2022 01:03 Ответить
Украинцы, снимаю шляпу перед вашим подвигом! Такое ощущение, что читаю сводки времен Второй мировой! Просто в голове не укладывается, ну как же так?! Держитесь и помните, что вы потомки Запорожских казаков, а они ни кому не кланялись, а уж тем более такой нечисти, как путинская ПОГАНЬ, , бейте эту падаль всеми способами, никаких ***** пленных, помните, что путинские орки вас никогда не пощадят, ни при каких условиях, жаль конечно что у вас нет напалмовых боеприпасов, чтобы к ****** от этой рашистской мрази не осталось бы ни ***! Извините за мат конечно, просто , просто эмоции переполняют, слезы текут! Победа будет за вами, я в этом не сомневаюсь!! Слава Украине!!!
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27.02.2022 04:09 Ответить
Що ж вам кацапам так своїх сцикунів 18-20 річних нежалко ніколи.
Собі у сраку твій ***** тільки може стрельнути напалмом.
Ніяких перемовин з рашисстами. Рашиссти використовують перемовини щоб вдарити з за спини.
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27.02.2022 03:17 Ответить
Нужно ещё состряпать обращение солдатам,офицерам оккупационной армии России типа бла-бла несправедливая война, братский народ ,преступные приказы. А по концовке сдавайтесь добровольно без боя и защиту от преследования гарантируем. Можно в духе 14 года . Сдай автомат получи 100 баксов за танк 3 000 итд. И будь в плену сыт и пьян
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27.02.2022 04:23 Ответить
Только транслировать это нужно по радио по-любому слушают музон раз телефоны позабирали
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27.02.2022 04:25 Ответить
Эрдоган ссыкло. Грозился чуть ли не армию в вести на защиту. Польский презик клялся что поляжет за Украину.. и прочие союзнички😀
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27.02.2022 04:31 Ответить
Владимир ты всегда в КВН в битве капитанов был лучшим ,эта битва самая сложная в твоей жизни ,вся Украина твоя команда веди её к победе !!
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27.02.2022 06:03 Ответить
Правильно. Зрадників уперед !
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27.02.2022 08:53 Ответить
Попри усі моменти нападок щодо Зеленського, маю всі підстави стверджувати, що за останні три тижні він проявив себе як справжній мужчина і сильний Президент!
Жоден, жоден Президент України, наголошую на цьому, не тримав удари посади як Володимир Зеленський!
Тримайся!
Ні кроку назад!
Тільки вільна і незалежна, процвітаюча країна з щасливими громадянами!!!
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27.02.2022 07:08 Ответить
Чесно кажучи я думав що він втече.Молодець! За промахи будемо запитувати після Перемоги,а зараз підтримуємо на всі 100%
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27.02.2022 09:57 Ответить
Нам Україні і світу загалом потрібна: демілітаризація та денацифікація рашки. Донесіть це до президента та світових політиків. Друзі розповсюджуйте мій допис будь ласка!!!!
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27.02.2022 08:07 Ответить
М Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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27.02.2022 11:29 Ответить
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