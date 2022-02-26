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В Луганской области уничтожены 2 российских танка, БМП, захвачены 3 противотанковые пушки, - пресс-центр ОС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты продолжают нести потери на Донбассе в вооружении и живой силе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"В частности, в Луганской области украинские военнослужащие уничтожили 2 российских танка, боевую машину пехоты, примерно взвод оккупантов и захватили 3 противотанковых пушки МТ-12", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Донецком операционном районе продолжаются тяжелые бои, однако украинские защитники дают достойный отпор российским оккупантам.
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А вам россіяни... За Іловайськ...
нужно все илы паРаши так приземлить...!
временами слышны прилёты - знаю только одно место куда попали, рынок ХТЗ, но он рынки пока не работают...
слышал много исходящих, работала наша арта, несколько заходов самолёта.\наверное штурмовика - нашего...\
это не Во-Во точно - похож но не он...\попробую - но Во-Во мне не отвечает...\
Война
Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.
Побита техніка і багато трупів.
Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ.
Слава нашим ЗСУ. Вперед до перемоги!
Луганська обласна державна адміністрація
так ты наивный удмурт.