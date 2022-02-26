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Новости Война в Украине
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В Луганской области уничтожены 2 российских танка, БМП, захвачены 3 противотанковые пушки, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луганской области уничтожены 2 российских танка, БМП, захвачены 3 противотанковые пушки, - пресс-центр ОС

Российские оккупанты продолжают нести потери на Донбассе в вооружении и живой силе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В частности, в Луганской области украинские военнослужащие уничтожили 2 российских танка, боевую машину пехоты, примерно взвод оккупантов и захватили 3 противотанковых пушки МТ-12", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Донецком операционном районе продолжаются тяжелые бои, однако украинские защитники дают достойный отпор российским оккупантам.

Смотрите также: Во время боев за Чернигов взят в плен командир танкового батальона оккупантов. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+32
⚡️В течение суток войска России потеряли три СУ-30 СМ, 11 вертолетов, два СУ-25, два ИЛ-76 МД, колонну техники и эшелон с горючим, - ВСУ
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26.02.2022 20:33
+11
ну мт 12 рапира скорей всего уже по кацам работает
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26.02.2022 20:37
+9
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 20:35
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Люди... Ми воюємо за мир...
А вам россіяни... За Іловайськ...
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26.02.2022 20:31 Ответить
⚡️В течение суток войска России потеряли три СУ-30 СМ, 11 вертолетов, два СУ-25, два ИЛ-76 МД, колонну техники и эшелон с горючим, - ВСУ
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26.02.2022 20:33 Ответить
где второй ил сбили? - спать буду спокойней...!
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26.02.2022 20:49 Ответить
Біла Церква
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26.02.2022 20:51 Ответить
видно пропустил новость - или её тут не было...?
нужно все илы паРаши так приземлить...!
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26.02.2022 20:56 Ответить
уже появилась новость - но спасибо что прочитал от тебя раньше...!
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26.02.2022 20:58 Ответить
Як у вас в Харкові?
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26.02.2022 21:56 Ответить
информации у меня мало - но нет никакой паники...
временами слышны прилёты - знаю только одно место куда попали, рынок ХТЗ, но он рынки пока не работают...
слышал много исходящих, работала наша арта, несколько заходов самолёта.\наверное штурмовика - нашего...\
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26.02.2022 22:01 Ответить
Добры дзень Лариса...
это не Во-Во точно - похож но не он...\попробую - но Во-Во мне не отвечает...\
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26.02.2022 22:59 Ответить
да я сейчас не всегда за ним гоняюсь - он для нас моська...!
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26.02.2022 23:06 Ответить
Бережи себе.
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27.02.2022 07:37 Ответить
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 20:35 Ответить
ну мт 12 рапира скорей всего уже по кацам работает
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26.02.2022 20:37 Ответить
Видимо, хлу скоро придется менять хенерала на следующего.
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26.02.2022 20:39 Ответить
щас під шумок можна б було і закрити питання з цими домбасдаунами.
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26.02.2022 20:39 Ответить
а воно до того і йде. вони самі закрили тему мінська. тепер у нас є повне право повернути все назад . ановоспечені громадяни рф йдуть на йух.
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26.02.2022 20:44 Ответить
Ну да. ДРГ в Донецк или Луганск и хорошенько покошмарить кацапских свиней. Пусть растягивают силы, метаются между направлениями,
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26.02.2022 20:44 Ответить
Опубликовано 26.02.2022 - 20:01

Война

Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.

Побита техніка і багато трупів.

Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ.

Слава нашим ЗСУ. Вперед до перемоги!

Луганська обласна державна адміністрація
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26.02.2022 20:48 Ответить
Хорррошими цвєточками зустріла Україна. Лишилося переконати орків, що це цвєточки. На могилку. Якщо повезе.
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26.02.2022 20:54 Ответить
Я им всегда пишу: траурный венок - это цветы)
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26.02.2022 21:09 Ответить
Из кацапского сайта: Пушилин признал осложнения операции в Мариуполе.
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26.02.2022 21:08 Ответить
Главный их кинул и уже на урале прячется скоро и пушиле придёт писец Луганск и Донецк заберём и очистим
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26.02.2022 21:30 Ответить
зтягували війська з Дальнєго востока..подальше від Москви.шоб менше протестували..щоб не знали скільки їх поздихають на українській землі
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26.02.2022 21:10 Ответить
Пусть тянут все сдохнут на нашей земле
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26.02.2022 21:15 Ответить
Козлорылый! Х...й вам на морду а не Украина!
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26.02.2022 21:15 Ответить
Идеш *****, *******
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26.02.2022 21:28 Ответить
ублюдок. ты думаешь что всу остановится на админгранице с крымом или после этого, менцкие болоте не получат обратную тягу от Украины?
так ты наивный удмурт.
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26.02.2022 21:39 Ответить
Пиддиш тут тільки ти, тварь .
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26.02.2022 21:39 Ответить
МОЧИМ ОРКОВ ПАЦАНЫ ЖЕСТКО
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27.02.2022 00:07 Ответить
 
 