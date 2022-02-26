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Новости Война в Украине
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Командир полка "Азов": Мариуполь будет защищен. Мы будем биться до последней капли крови. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Командир полка

В соцсетях публикуют обращение командира полка "Азов", обещающего защищать Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мариуполь защищают Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полк "Азов" и другие силовые структуры.

"Мы будем биться до последней капли крови. Нам не страшны ни вражеские танки, ни ракетные удары, ни вражеская авиация. Я приказываю каждому бойцу полка "Азов" биться до последнего. Мы будем уничтожать россиян в воздухе, на земле и на воде. Вместе к победе. Слава Украине", - сказал командир.
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Топ комментарии
+47
⚡️Директор сети заправок GLUSCO подарил все горючее и бензовозы компании на нужды обороны Украины.
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26.02.2022 21:11
+42
⚡️ Правительство Германии одобрило передачу Украине 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.
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26.02.2022 21:10
+38
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26.02.2022 21:16
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⚡️ Правительство Германии одобрило передачу Украине 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.
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26.02.2022 21:10 Ответить
Патріоти на підході!
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26.02.2022 21:17 Ответить
Козлы! Наконец-то созрели. А если серьёзно, то в ближайшем будущем всё политическое руководство евросоюза необходимо менять, вследствие его тотальной коррумпированности со стороны лубянского режима. Также надо гнать эту лубянскую нечисть изо всех международных организаций - научных, культурных, спортинвных и прочих. Только так и никак иначе, что бы русским вяличием не смердило больше во веки веков! Да ив совбезе ООН до сих пор сидит международный преступник и принимает, а точнее блокирует все миролюбивые начинания. Его особенно выгнать пинком под жопу - и на гиляку!
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26.02.2022 21:44 Ответить
и 600 стингеров !!
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26.02.2022 23:15 Ответить
Удачи, ребята!
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26.02.2022 21:10 Ответить
⚡️Директор сети заправок GLUSCO подарил все горючее и бензовозы компании на нужды обороны Украины.
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26.02.2022 21:11 Ответить
В Харкові кацапський БТР спалили "коктейлями Молотова".

https://twitter.com/ihor108/status/1497640441562423302
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26.02.2022 21:11 Ответить
БТР на три оси, как на "Точка-У"
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26.02.2022 22:22 Ответить
краще до останнього кацапа, а полон не брати
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26.02.2022 21:11 Ответить
Бийтесь до останнього кацапа.
Ми віримо у вас!
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26.02.2022 21:11 Ответить
До Перемоги!
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26.02.2022 21:12 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА НАШИМ ВОЇНАМ!
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26.02.2022 21:12 Ответить
⚡️Обстановка в Киевской области по данным ОГА:

Идут трудные бои за Гостомель, там большое скопление техники.
В Василькове продолжается битва за аэродром.
В Вышгороде - большое скопление техники россиян.
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26.02.2022 21:12 Ответить
это информация прямо на сейчас?
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26.02.2022 21:15 Ответить
На 20:57
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26.02.2022 21:21 Ответить
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26.02.2022 21:16 Ответить
Вот этот омоновец и рассказывал о прямом участии белорашкинских военных в агрессии против Украины.
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26.02.2022 21:20 Ответить
омоновцев стрелять на месте ,они избивали женщин и молодых хлопцев убивали и калечили !!
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26.02.2022 23:20 Ответить
друзі дивлюсь зараз Соловйіний Помьот,просто кайфую)) кацапи обісрані сидять,очинятка бігають,рученьки трясуться хочуть миру...
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26.02.2022 21:12 Ответить
Сомневаюсь, что они хотят мира
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26.02.2022 21:16 Ответить
кацапи коли отримують в бубен - відразу хочуть миру. по службі в СА знаю
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26.02.2022 21:20 Ответить
Так і є. В них хто їм в рило дав - той і ліпший друг.
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26.02.2022 21:25 Ответить
ти тупий? в СА служили всі народи сересеру
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26.02.2022 23:04 Ответить
по-перше, "кацапи" не русскіе а угро-фини, по-друге кацапи "бєлимі" завжди вважали тільки себе а всі інші -якісь там хохли, бульбаші, лабуси, чурки, чурбани і т.д.. з того часу нічого не змінилось
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26.02.2022 23:58 Ответить
da. usi narodi. ja litovec. i sluzil v ac v germanii. i ******* tolko moskalei. bo urodi i svolochi - pogolovno. mog sest po statje - sverchka jobnul na zemliu i pridushil - shtob piatna poboev na sviniachei pjannoi morde ne ostalis. ***** na utro az chest otdal prohodia.
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27.02.2022 00:31 Ответить
veshaisia - kurva moskovskaja. i ****** chechencev zaglativai. pizlil i v litve takix kak ti - radi zabavi. do toi zizni chto u menia v anglii - tebe kak do marsa
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27.02.2022 00:40 Ответить
to ti moskal - to ti s latviji - to flag nemchuri - ne grazdanin gandonovij ili krievus zirgas pimpis . ti ne evropeec - ti potomok vatnix ******* v Rige. i ne tvojo gandon ruskij delo kak ja v anglii zivu. ubeisia ob afalt - kurva ruskaja
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27.02.2022 00:58 Ответить
eto u tebia gandon podgoraet - okazivaecia ti vatnoe govno - kormilec ***** ))) iz takih kak ti i cheloveka ne zdelaesh - to kusok govna ruskovo - pnul kak shval i perestupil. pasport to poluchil, ne grazdanin, a to u tebia i s latishskim hujovo.
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27.02.2022 01:10 Ответить
Они с самого начала делали вид, что они устанавливают мир, а Украина им мешает. Поэтому все московские подпевалы выставили эмблемки "За мир". Я тоже за мир, но они погань портят любую светлую идею к которой касаются.
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26.02.2022 21:21 Ответить
руки помийте потім!
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26.02.2022 21:18 Ответить
Не знаю, как вы эти помои смотрите. Должно быть у вас стальные нервы.
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26.02.2022 21:24 Ответить
І міцний рвотний рефлекс.
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26.02.2022 22:46 Ответить
Як бачимо на фото , мангали на башні танку ніхера не допомогають. Розшарте це фото в інеті . Фото з Чернігова .

https://twitter.com/UkropKL/status/1497571417902047233

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26.02.2022 21:13 Ответить
Канапи сміялися з нас, що ми кастрюлі носили, а вони якісь мангали видумали, на яких Джавеліни бурятів смажать.
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26.02.2022 21:22 Ответить
Здається це Рівнопілля - 20 км від Чернігова Саме там був сильний бій
Товаришу мати телефонувала - 2 "Гради" у сам Чернігів "приблудилися" так підпалили обидва на об"їздній дорозі
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26.02.2022 21:23 Ответить
Марик держись! смерть ворогам!
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26.02.2022 21:14 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВААА!МАРІУПОЛЬ ТРИМАЙСЯ!
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26.02.2022 21:15 Ответить
_Я не понимаю, где весь резерв первой очереди, про который так бодро рассказывали эксперты до 24 февраля?
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26.02.2022 21:16 Ответить
Там де треба.
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26.02.2022 21:18 Ответить
Два дня прошло. Мобилизация резерва это буквально месяц. Плюс наша проблема не люди, а техника и снабжение сейчас.
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26.02.2022 21:19 Ответить
И кое-кто этот месяц подарил врагу! Хотя был предупреждён о вторжении!
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26.02.2022 21:21 Ответить
Да. Наша военная машина только заработала два дня назад.
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26.02.2022 21:22 Ответить
И разминировал заградительные поля!
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26.02.2022 22:47 Ответить
Тримайтеся, хлопці. Їбашим кацапів по всіх напрямках. Смердючі кацапи напали на Україну.
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26.02.2022 21:17 Ответить
Капець кацапам!
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26.02.2022 21:17 Ответить
Верим.
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26.02.2022 21:18 Ответить
Молодці азовці.
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26.02.2022 21:19 Ответить
‼️Танкісти ЗСУ розбили колону військ РФ, що заходила на північно-східному напрямку від Харкова.

Підрозділи спецпризначення Нацгвардії отримали завдання провести дорозвідку та знищення решти сил противника.

Із трофеїв - залишили вцілілу техніку.

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497595891649187845?s=20&t=liNl5znq8R7TWA0Tp7wd2g
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26.02.2022 21:21 Ответить
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26.02.2022 21:22 Ответить
Хлопці , рідненькі Ви наші , бийтеся з москальською сволотою ,
Тільки до останньої каплі крові московіта ,
а Ви повертайтеся живими 😡💪✊
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26.02.2022 21:23 Ответить
Что такое полк, когда их атакуют сразу с запада и востока. Боже...
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26.02.2022 21:24 Ответить
Так він казав, що там і ЗСУ. В Маріуполі багато війська, але дивно, що дали казламордим підійти с заходу.
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26.02.2022 21:28 Ответить
Они там не одни.
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26.02.2022 21:28 Ответить
Азовцы! Бейте врага аккуратно но сильно! И на смерть!
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26.02.2022 21:24 Ответить
Памятаєте Кобзаря?Отак подивишся здаля на москаля- неначе справді він людина: іде собі як сиротина, очима- блим, губами- плям, і десь трапляється хвилина- його буває навіть жаль. А ближче підійдеш- скотина.
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26.02.2022 21:27 Ответить
"Ми будемо битися до кінця.
Слава Україні"
Пряма мова - закінчення речі
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26.02.2022 21:28 Ответить
Ребята возвращайтесь живыми, Слава Украине!
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26.02.2022 21:28 Ответить
Хлопці, ви повинні жити.
А гинути мають лише вороги.

Знищуйте їх несамовито.
І нехай вас береже Небо !
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26.02.2022 21:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=b6x0VdDZGy0

спочатку його забанили за помилку у слові ботоферНа у заголовку , Ростік його виправив
Дивіться правильну версію- а ручки як священнослужителя тримає
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26.02.2022 21:30 Ответить
Російські окупанти масово кидають техніку. В них закінчується паливо, їжа, збільшується СТРАХ. ЛАСКАВО ПРОСИМО В ПЕКЛО!!! РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО! БИЙ ОКУПАНТА!

https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1497612450006458368

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26.02.2022 21:30 Ответить
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26.02.2022 21:31 Ответить
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26.02.2022 21:31 Ответить
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26.02.2022 21:32 Ответить
Хай Господь допомагає і молимось за Вас.
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26.02.2022 21:33 Ответить
Бывает и "сталинград" решает исход войны.
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26.02.2022 21:35 Ответить
Уничтоженная российская техника в Харьковской области. Допрос пленных

https://youtu.be/XE418deIhtM
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26.02.2022 21:35 Ответить
До ВОРОЖОЇ останньої краплі бийтеся, а ви всі наші дорогі будьте живі та здорові на довгі-довгі роки.
Не беріть ядовитих змій у полон, не варто панькатася з тими, хто прийшов нас нищити.
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26.02.2022 21:36 Ответить
Слава вам,наші Воїни!!! Бережи вас усіх Свята Покрова.🙏🇺🇦
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26.02.2022 21:37 Ответить
Уничтоженная российская техника в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=uYf6mzC6ktQ
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26.02.2022 21:40 Ответить
Если видео, что я смотрел, не фейк - то Кадыров отказался отправлять свою гвардию в Украину. Сказал, что украинцы слишком сильно 3,14здят оккупантов и он не хочет в этом побоище участвовать 😂😂😂
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26.02.2022 21:41 Ответить
Я нисколько не сомневаюсь, что герои будут стоять до последнего. Вот только непонятно, колонны кацапской техники свободно без какого-либо сопротивления через Приморск, Бердянс и обойдя Мелитополь заходят в тыл Мариуполя, чтобы полностью окружить его. Неужели никаких выводов после Илловайска и Дебальцево Генштаб ВСУ не извлёк? Слышал, что привлекли к оперативному управлнию "мастера по организации котлов" Муженко. И молчат, как в рот воды набрали. Потом, суки, скажут, што наши бойцы погибли как герои.
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26.02.2022 21:44 Ответить
Там некому окружать. Завтра им влупят с северных степей по коммуникациям, сбросят в море, и будут драпать за перешеек, роняя тапки.
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26.02.2022 22:02 Ответить
Да. У них абсолютно голый тыл. Они думали взять в клещи, но сами попадут в клещи. Если всё сделают правильно.
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26.02.2022 22:18 Ответить
Крепкие парни. В 14-15 под Мариком часто с ними "работали".
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26.02.2022 21:45 Ответить
Колонны орков не заходят в города, идут по обьездным дорогам. похоже главная задача Киев (руководство)
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26.02.2022 21:46 Ответить
До останньої крові москалів. Героям Слава!
Марік, тримайся, ми молимося за вас
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26.02.2022 21:57 Ответить
Українці - єдині, вони переможуть ту навалу, щоби не було на нашій землі вже ніколи ворога-супостата. Слава Україні!
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26.02.2022 22:07 Ответить
Героям Слава! Смерть оркам путінським😡хай щастить!!!
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26.02.2022 22:22 Ответить
 
 