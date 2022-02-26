Командир полка "Азов": Мариуполь будет защищен. Мы будем биться до последней капли крови. ВИДЕО

В соцсетях публикуют обращение командира полка "Азов", обещающего защищать Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мариуполь защищают Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полк "Азов" и другие силовые структуры.

"Мы будем биться до последней капли крови. Нам не страшны ни вражеские танки, ни ракетные удары, ни вражеская авиация. Я приказываю каждому бойцу полка "Азов" биться до последнего. Мы будем уничтожать россиян в воздухе, на земле и на воде. Вместе к победе. Слава Украине", - сказал командир.