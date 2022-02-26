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Командир полка "Азов": Мариуполь будет защищен. Мы будем биться до последней капли крови. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В соцсетях публикуют обращение командира полка "Азов", обещающего защищать Мариуполь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мариуполь защищают Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полк "Азов" и другие силовые структуры.
"Мы будем биться до последней капли крови. Нам не страшны ни вражеские танки, ни ракетные удары, ни вражеская авиация. Я приказываю каждому бойцу полка "Азов" биться до последнего. Мы будем уничтожать россиян в воздухе, на земле и на воде. Вместе к победе. Слава Украине", - сказал командир.
Топ комментарии
+47 Запорізький козак
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+38 Павло ШОвте
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https://twitter.com/ihor108/status/1497640441562423302
Ми віримо у вас!
Идут трудные бои за Гостомель, там большое скопление техники.
В Василькове продолжается битва за аэродром.
В Вышгороде - большое скопление техники россиян.
https://twitter.com/UkropKL/status/1497571417902047233
Товаришу мати телефонувала - 2 "Гради" у сам Чернігів "приблудилися" так підпалили обидва на об"їздній дорозі
Підрозділи спецпризначення Нацгвардії отримали завдання провести дорозвідку та знищення решти сил противника.
Із трофеїв - залишили вцілілу техніку.
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497595891649187845?s=20&t=liNl5znq8R7TWA0Tp7wd2g
Тільки до останньої каплі крові московіта ,
а Ви повертайтеся живими 😡💪✊
Слава Україні"
Пряма мова - закінчення речі
А гинути мають лише вороги.
Знищуйте їх несамовито.
І нехай вас береже Небо !
спочатку його забанили за помилку у слові ботоферНа у заголовку , Ростік його виправив
Дивіться правильну версію- а ручки як священнослужителя тримає
https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1497612450006458368
https://youtu.be/XE418deIhtM
Не беріть ядовитих змій у полон, не варто панькатася з тими, хто прийшов нас нищити.
https://www.youtube.com/watch?v=uYf6mzC6ktQ
Марік, тримайся, ми молимося за вас