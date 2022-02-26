Перевести благотворительные взносы на нужды ВСУ можно во всех работающих отделениях "Укрпочты", - пресс-служба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Национальный почтовый оператор начал принимать благотворительные взносы на нужды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
"Перевести средства на специальный счет, который НБУ открыл 24 февраля с целью сбора средств для нужд армии, можно во всех работающих отделениях "Укрпочты", - говорится в сообщении.
Национальный оператор комиссию за перевод средств брать не будет.
Реквизиты официального специального счета: UA8430000100000047330992708
Счет - мультивалютный, создан и открыт для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юанях Женьминьби и иенах), и от украинского бизнеса и граждан - в национальной валюте.
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Позавчора замовили з Києва 40 -- 50 матрасів для ліжок. Для Тер. Оборони.
Матраси не проблема. А як їх спрямувати, куди треба?
...вирішуєму по-троху...
ps - трохи закинув браттям
Але поштою лампово так, по-доброму архаїчно...
(думка вголос) Цікаво, скільки коштував би кілер для *****? Мля, скинулися б усією Україною...
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і все не треба плутати банками кореспондентами