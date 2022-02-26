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Новости Война в Украине
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благотворительность (551) НБУ (4807) Укрпочта (287) ВСУ (5151)

Перевести благотворительные взносы на нужды ВСУ можно во всех работающих отделениях "Укрпочты", - пресс-служба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Перевести благотворительные взносы на нужды ВСУ можно во всех работающих отделениях

Национальный почтовый оператор начал принимать благотворительные взносы на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Перевести средства на специальный счет, который НБУ открыл 24 февраля с целью сбора средств для нужд армии, можно во всех работающих отделениях "Укрпочты", - говорится в сообщении.

Национальный оператор комиссию за перевод средств брать не будет.

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Реквизиты официального специального счета: UA8430000100000047330992708

Счет - мультивалютный, создан и открыт для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юанях Женьминьби и иенах), и от украинского бизнеса и граждан - в национальной валюте.

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Топ комментарии
+2
Електронним шляхом простіше, через Приват24 збсь.
Але поштою лампово так, по-доброму архаїчно...

(думка вголос) Цікаво, скільки коштував би кілер для *****? Мля, скинулися б усією Україною...
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26.02.2022 21:33
+2
Сегодня только узнали- сразу с женой скинули по ковидной тысяче на нужды ВСУ. Мелочь, но хоть так.
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26.02.2022 21:37
+1
Дайте счёт министерства обороны для переводов в евро. Украинцы мы с вами. Все вместе мы победим. Слава Украiнi!
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26.02.2022 21:42
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Дуже цікаве питання!
Позавчора замовили з Києва 40 -- 50 матрасів для ліжок. Для Тер. Оборони.
Матраси не проблема. А як їх спрямувати, куди треба?
...вирішуєму по-троху...
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26.02.2022 21:18 Ответить
а для тех кто в настоящий момент не в Украине?
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26.02.2022 21:27 Ответить
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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26.02.2022 21:42 Ответить
Не понимаю почему нельзя организовать какой-то рессурс для тех кто за пределами Украины и хочет помочь.
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26.02.2022 21:28 Ответить
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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26.02.2022 21:42 Ответить
Нету здесь такого понятия как кореспонденский счёт. Может и есть но наверное нужно в банк идти или ещё куда то.
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26.02.2022 21:57 Ответить
Виправде рахунок, там не вистачає одного нулика.
ps - трохи закинув браттям
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26.02.2022 21:29 Ответить
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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26.02.2022 21:43 Ответить
все вірно. В статті на цензо - 7 нулів, в вашій - 8. Ось я й написав, що одного не вистачає
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26.02.2022 21:51 Ответить
Електронним шляхом простіше, через Приват24 збсь.
Але поштою лампово так, по-доброму архаїчно...

(думка вголос) Цікаво, скільки коштував би кілер для *****? Мля, скинулися б усією Україною...
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26.02.2022 21:33 Ответить
Гадаю, багато хто погодився б на то абсолютно безкоштовно.
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26.02.2022 21:49 Ответить
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26.02.2022 21:34 Ответить
Сегодня только узнали- сразу с женой скинули по ковидной тысяче на нужды ВСУ. Мелочь, но хоть так.
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26.02.2022 21:37 Ответить
Дайте счёт министерства обороны для переводов в евро. Украинцы мы с вами. Все вместе мы победим. Слава Украiнi!
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26.02.2022 21:42 Ответить
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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26.02.2022 21:44 Ответить
Хтось може написати три речи латинськими літерами? Лише три без всяких банків кореспондентів які нікому не потрібні. Рахунок для ЗСУ у НБУ. Щоб перерахувати із за кордону.
Назва ЛАТИНСЬКИМИ
Рахунок
BIC або SWIFT

і все не треба плутати банками кореспондентами
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26.02.2022 22:40 Ответить
 
 