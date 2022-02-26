Потери в Киеве: погибли 6 гражданских, 14 военных. Ранен 71 человек, из них 25 гражданских. Враг не прорвался, – Кличко. ВИДЕО

В отдельных районах столицы продолжаются столкновения и перестрелки. Мэр Киева Виталий Кличко призывает киевлян сохранять спокойствие и оставаться дома или в укрытиях.

Об обстановке в столице он рассказал на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, стражи порядка и терборона выявляют и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас", - написал Кличко.

Потери в Киеве с начала атаки на столицу: погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок. И 14 военных и бойцов терробоны. Ранен 71 человек. Из них 25 гражданских. В том числе 3 ребенка.

Кличко напомнил, что до 8:00 понедельника в столице действует комендантский час. Движение на собственном автомобиле запрещено, можно только дойти из дома до укрытия во время воздушной тревоги.

Все объекты критической инфраструктуры в городе работают, общественный транспорт – нет. Подземные станции метро служат укрытием.

"Ночь будет тоже сложной. Войска все равно рвутся в Киев. Вместе выстоим! Мы защищаем свою землю, своих детей, будущее своего государства! Слава Украине!" - подытожил Кличко.