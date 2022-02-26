Потери в Киеве: погибли 6 гражданских, 14 военных. Ранен 71 человек, из них 25 гражданских. Враг не прорвался, – Кличко. ВИДЕО
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В отдельных районах столицы продолжаются столкновения и перестрелки. Мэр Киева Виталий Кличко призывает киевлян сохранять спокойствие и оставаться дома или в укрытиях.
Об обстановке в столице он рассказал на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, стражи порядка и терборона выявляют и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас", - написал Кличко.
Потери в Киеве с начала атаки на столицу: погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок. И 14 военных и бойцов терробоны. Ранен 71 человек. Из них 25 гражданских. В том числе 3 ребенка.
Кличко напомнил, что до 8:00 понедельника в столице действует комендантский час. Движение на собственном автомобиле запрещено, можно только дойти из дома до укрытия во время воздушной тревоги.
Все объекты критической инфраструктуры в городе работают, общественный транспорт – нет. Подземные станции метро служат укрытием.
"Ночь будет тоже сложной. Войска все равно рвутся в Киев. Вместе выстоим! Мы защищаем свою землю, своих детей, будущее своего государства! Слава Украине!" - подытожил Кличко.
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но когда "демократ" ельцин бомбить показательно начал чеченцев
то просто формально им что то там про федеральный договор заключили
а вообще вопрос есть то
федерация, там где то у них написано что работает на основе федеральных договоров
но кто их заключил? никто ведь, спрашивал?
я бы посмотрел как кавказские республики, татарстан и какая нибудь якутия согласились бы на договор) когда у тебя залежи нефти такие (у последних двух)
хрень какую то придумали, чтобы просто рашкой не быть
Але в них "жилка" тонка.
как так произошло, что зенитными ракетами обстреляли уже возле Охматдета? это 10 мин до Крещатика!
где наша оборона, как они туда попали с таким оружием..??
жесть!
Ось чому важливо поширювати українські новини. Росіяни мають знати правду! 🇺🇦
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497618528756715525
Их россияне скинули за пределы села Шабельня Дашковской территориальной общины Гайсинского района.
Сотни добровольцев стоят днями без оружия на Виноградаре. Сегодня был контакт в 100 метрах от места сбора. Не хочу сказать, что вообще не выдают. Вчера вооружили ~100 (2 автобуса), сегодня 1 автобус. В первую очередь тех, кто имеет боевой опыт, это понятно.
Не понятно, что мешает оперативно вооружить остальных. Нет оружия, или мозгов?
Хотя, у них пока всё спокойно... -- но они ещё на нейтральной полосе.
что они себе думают, враг обстрелял зенитками ОХматдет!!!
им что больница что дом
без разницы
...а с другой строны -- шансов ни у кого нет -- Наш Город! ...хоть и приходится помучаться веками...
Сначала сказал, что шокирован количеством оружия, которое раздали людям, а потом сказал, что с украинским народом воевать не будет.
https://t.me/s/nexta_live
https://twitter.com/ua_industrial/status/1497619569497841664?s=20&t=nFpHp4kJb2YsrSAy-FTVvA
Информацию о ликвидации колонны подтвердил пленный
Под Киевом убит чеченский генерал элитного подразделения | События в Украине | MIGnews - MigNews - Самый обсуждаемый русскоязычный портал новостей в Израиле