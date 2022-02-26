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Новости Киевские новостиВойна в Украине
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война (46795) Киев (24538) Кличко (4515) оборона (1539)

Потери в Киеве: погибли 6 гражданских, 14 военных. Ранен 71 человек, из них 25 гражданских. Враг не прорвался, – Кличко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Потери в Киеве: погибли 6 гражданских, 14 военных. Ранен 71 человек, из них 25 гражданских. Враг не прорвался, – Кличко. ВИДЕО

В отдельных районах столицы продолжаются столкновения и перестрелки. Мэр Киева Виталий Кличко призывает киевлян сохранять спокойствие и оставаться дома или в укрытиях.

Об обстановке в столице он рассказал на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, стражи порядка и терборона выявляют и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас", - написал Кличко.

Потери в Киеве с начала атаки на столицу: погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок. И 14 военных и бойцов терробоны. Ранен 71 человек. Из них 25 гражданских. В том числе 3 ребенка.

Кличко напомнил, что до 8:00 понедельника в столице действует комендантский час. Движение на собственном автомобиле запрещено, можно только дойти из дома до укрытия во время воздушной тревоги.

Все объекты критической инфраструктуры в городе работают, общественный транспорт – нет. Подземные станции метро служат укрытием.

"Ночь будет тоже сложной. Войска все равно рвутся в Киев. Вместе выстоим! Мы защищаем свою землю, своих детей, будущее своего государства! Слава Украине!" - подытожил Кличко.
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Топ комментарии
+35
ще одна новина..не перевірена але хороша
⚡️В Татарстане митинг - выступления призывы к отделению.
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26.02.2022 21:49
+19
Вечная слава героям! За вашу смерть заплатили уже более 4000 козломордых.
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26.02.2022 21:50
+11
Обстреляли Охмадит, один ребёнок погиб. Кто это простит и начнёт переговоры - враг Украины
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26.02.2022 21:53
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ще одна новина..не перевірена але хороша
⚡️В Татарстане митинг - выступления призывы к отделению.
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26.02.2022 21:49 Ответить
Дуже вчасно і для них, і для нас. Дякуємо за інформацію.
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26.02.2022 21:51 Ответить
на здоров'я ✌ намагаюсь 90% моніторити лише позитивну інфу,позитив це одне із того що веде нас до нашої неменучої перемоги
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26.02.2022 21:55 Ответить
********* уже б давно оздирався на шматки якби відключили СВІФТ ще 2008 або 2014. Коли в Татарстані уявили яка перспектива чекає на них як провінцію московії їм стало реально страшно...
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26.02.2022 22:01 Ответить
в начале 90х тоже хотели выйти
но когда "демократ" ельцин бомбить показательно начал чеченцев
то просто формально им что то там про федеральный договор заключили

а вообще вопрос есть то
федерация, там где то у них написано что работает на основе федеральных договоров
но кто их заключил? никто ведь, спрашивал?
я бы посмотрел как кавказские республики, татарстан и какая нибудь якутия согласились бы на договор) когда у тебя залежи нефти такие (у последних двух)

хрень какую то придумали, чтобы просто рашкой не быть
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26.02.2022 22:17 Ответить
От якби ще білоруси на референдумі послали б парашу на хєр.
Але в них "жилка" тонка.
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26.02.2022 22:02 Ответить
Там вже все підрахували.
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26.02.2022 23:02 Ответить
Думаю это фейк. У матери брат в Казани, она сегодня с ними ругалась по скайпу. Там безнадёжный телевизор головного мозга.
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26.02.2022 23:37 Ответить
Вечная слава героям! За вашу смерть заплатили уже более 4000 козломордых.
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26.02.2022 21:50 Ответить
Обстреляли Охмадит, один ребёнок погиб. Кто это простит и начнёт переговоры - враг Украины
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26.02.2022 21:53 Ответить
я видел видео обстрела - это что-то страшное...
как так произошло, что зенитными ракетами обстреляли уже возле Охматдета? это 10 мин до Крещатика!

где наша оборона, как они туда попали с таким оружием..??
жесть!
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26.02.2022 22:01 Ответить
ляльковий спектакль від московських загарбників

Ось чому важливо поширювати українські новини. Росіяни мають знати правду! 🇺🇦

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497618528756715525
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26.02.2022 21:54 Ответить
⚡️Пиротехники ГСЧС Украины в Винницкой области изъяли и уничтожили две российские авиабомбы ФАБ-100.

Их россияне скинули за пределы села Шабельня Дашковской территориальной общины Гайсинского района.
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26.02.2022 21:55 Ответить
Потратьте пару хвилин і проаналізуйте. У відео є багато підказок https://www.youtube.com/watch?v=F7OVIS84xvA
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26.02.2022 22:01 Ответить
Обеспечьте тероборону оружием и тогда действительно Киев будет в безопасности!
Сотни добровольцев стоят днями без оружия на Виноградаре. Сегодня был контакт в 100 метрах от места сбора. Не хочу сказать, что вообще не выдают. Вчера вооружили ~100 (2 автобуса), сегодня 1 автобус. В первую очередь тех, кто имеет боевой опыт, это понятно.
Не понятно, что мешает оперативно вооружить остальных. Нет оружия, или мозгов?
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26.02.2022 21:56 Ответить
В Днепре -- инфа сегодняшняя -- племяш родной в ТО записывался -- очередины лютые! И куча дорогих иномарок.
Хотя, у них пока всё спокойно... -- но они ещё на нейтральной полосе.
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26.02.2022 21:59 Ответить
В Луцьку теж черги, ходив - не взяли, 61 рік..
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26.02.2022 22:12 Ответить
Ровестники... ...а мне с Германии не выехать в Украину. ...а там, скорей посадят, чем возьмут...*)
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26.02.2022 22:15 Ответить
это жесть...все люди это говорят...где же оружие???
что они себе думают, враг обстрелял зенитками ОХматдет!!!
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26.02.2022 22:03 Ответить
так это тактика у них такая
им что больница что дом
без разницы
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26.02.2022 22:19 Ответить
немцы были гуманнее
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26.02.2022 22:26 Ответить
Україна не може зупинятися, доки не знищить козломордих з цього світу
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26.02.2022 21:56 Ответить
Как Киевлянин коренной -- жалко Город родной.
...а с другой строны -- шансов ни у кого нет -- Наш Город! ...хоть и приходится помучаться веками...
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26.02.2022 21:56 Ответить
Министерство обороны Украины призвало жителей Оболони, где сейчас слышна стрельба, делать коктейли Молотова.
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26.02.2022 21:57 Ответить
где оружие??
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26.02.2022 22:02 Ответить
Так погибли или умерли 6 жителей?
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26.02.2022 22:01 Ответить
Кадыров, похоже, дал *задний ход*.
Сначала сказал, что шокирован количеством оружия, которое раздали людям, а потом сказал, что с украинским народом воевать не будет.
https://t.me/s/nexta_live
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26.02.2022 22:02 Ответить
как на ринге. видно что воин. с таким нельзя проиграть
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26.02.2022 22:03 Ответить
ЛЮТЬ НАРОДУ. У Полтаві російський диверсант зарізав у спину нашу людини і був схоплений звичайними людьми.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1497619569497841664?s=20&t=nFpHp4kJb2YsrSAy-FTVvA
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26.02.2022 22:09 Ответить
Віталька іноді викидав перли з яких ми тішились, ала він наспавді патріот України і мужик! Не ховається за кордоном а боронить столицю від орди. А де ділась косать відьма юлька?
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26.02.2022 22:15 Ответить
була, правда одіта не зовсім для бою. при лабутєнах улюблених,але з автоматом
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27.02.2022 00:44 Ответить
Дивись не нарвись. З вами зараз по шуріку розберуться.
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26.02.2022 22:23 Ответить
Якщо, дасть Бог, Київ втримають, Віталька реально буде в якості мера з 2222 Новим Роком киян вітати.
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26.02.2022 23:43 Ответить
Под Киевом украинскими силами была разгромлена чеченская колонна во главе с генералом Магомедом Тушаевым, руководителем 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Подразделение считается элитным в рядах Рамзана Кадырова.
Информацию о ликвидации колонны подтвердил пленный

Под Киевом убит чеченский генерал элитного подразделения | События в Украине | MIGnews - MigNews - Самый обсуждаемый русскоязычный портал новостей в Израиле
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27.02.2022 01:59 Ответить
 
 