Оперативная информация Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 20:00 26 февраля
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативная информация по состоянию на 20:00 26 февраля относительно российского вторжения. Силы обороны Украины дают достойный отпор агрессору во всех операционных районах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В часности, на Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Городянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.
На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.
Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.
В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.
Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.
На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр. Призываем добровольцев терробороны Херсонщины и Николаевщины сопротивляться агрессору!
В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.
Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.
Боевой дух украинских воинов высок!
А вот войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник несет значительные потери. В часности, ориентировочные потери личного состава – более 3000 человек, танков – около 100, ББМ – до 540, орудий – 15, ЗРК "Бук" – 1, самолетов – 16, вертолетов – 18.
Также российские оккупанты массово бросают технику и бегут.
Победа будет за нами! Вместе победим!
Пожалуйста, подождите...
У нас два города в Украине?
-- поддержал!
1. відправляти паливо ж.д. без прикриття з повітря
2. 56 цистерн в одному потязі !!!!
таке враження, що рашиські військові саботують війну
суки
Война
Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.
Побита техніка і багато трупів.
Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ.
Слава нашим ЗСУ. Вперед до перемоги!
Луганська обласна державна адміністрація
https://twitter.com/berojag59060636/status/1497611661212934144?s=20&t=nFpHp4kJb2YsrSAy-FTVvA
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Война
Офіційно!
Ситуація щодо російського вторгнення.
Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.
Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.
Операція об'єднаних сил
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/268115
так розтягувати фронт без забеспечення логістики
мы, конечно, здесь все великие стратеги. но, как по мне, то эта группа "рубит" корридор в приднестровье через Одессу.
Далі вони кудись зникли, немає інфи, вірогідно пішли на Антоновський міст через місто. Було невеличке повідомлення, що якусь колону "зустріли" біля Олешків.
Після цього в Херсоні все спокійно.. Працює все, крім підвозу продуктів, бо всі виїзди тримають орки..
что, там было в районе тц "южный буг"?
ВОЙНА.ХАРЬКОВ. РАЗБИТАЯ ТЕХНИКА РОССИИ
https://www.youtube.com/watch?v=VRcTuX0NXVk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qQLeHkeLtO8&t=2s
Ну то примостись на пляшку.
Скраю.
это точно, ихтамуженет.
https://www.youtube.com/watch?v=qQLeHkeLtO8&t=2s