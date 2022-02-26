РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14749 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
66 972 94
война (46795) Генштаб ВС (4287)

Оперативная информация Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 20:00 26 февраля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 20:00 26 февраля

Оперативная информация по состоянию на 20:00 26 февраля относительно российского вторжения. Силы обороны Украины дают достойный отпор агрессору во всех операционных районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В часности, на Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Городянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.

В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.

Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр. Призываем добровольцев терробороны Херсонщины и Николаевщины сопротивляться агрессору!

В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

Боевой дух украинских воинов высок!

А вот войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник несет значительные потери. В часности, ориентировочные потери личного состава – более 3000 человек, танков – около 100, ББМ – до 540, орудий – 15, ЗРК "Бук" – 1, самолетов – 16, вертолетов – 18.

Также российские оккупанты массово бросают технику и бегут.

Победа будет за нами! Вместе победим!
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+51
The Simpsons

показать весь комментарий
26.02.2022 22:19
+39
⚡️Россия за первые сутки войны против Украины потеряла больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии, - The Economist.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:22
+32
В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом Джерело: https://censor.net/ua/n3319562
-- поддержал!
показать весь комментарий
26.02.2022 22:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
The Simpsons

показать весь комментарий
26.02.2022 22:19 Ответить
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
показать весь комментарий
26.02.2022 22:19 Ответить
не розкидайся преміум пакетами..Залежно від того що розкажуть,варіанти ...І радушним може бути тільки ЛЄЩ...
показать весь комментарий
26.02.2022 22:27 Ответить
Не абнадьожуйте. Валшебний пендюль. І обмін на наших військоовополонених та політичних в'яязнів..
показать весь комментарий
26.02.2022 23:29 Ответить
И ни слова про Приазовье! Похоже херлу подарили воду Днепра и наземный коридор! Так а за что воюем?
У нас два города в Украине?
показать весь комментарий
26.02.2022 23:46 Ответить
не трынди, ждем бомбардировок
показать весь комментарий
27.02.2022 00:42 Ответить
⚡️США передадут Киеву неназванное количество ПЗРК Stinger в рамках новой поставки вооружений Украине на сумму $350 млн
показать весь комментарий
26.02.2022 22:21 Ответить
А ты как с российского флага сюда заходишь?
показать весь комментарий
26.02.2022 23:29 Ответить
І шо такоє. Там теж є норм люди...
показать весь комментарий
26.02.2022 23:30 Ответить
Цензор заблокирован ведь ркн.
показать весь комментарий
26.02.2022 23:35 Ответить
Не знала.... Дякую що прросвітили..
показать весь комментарий
27.02.2022 08:50 Ответить
⚡️Россия за первые сутки войны против Украины потеряла больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии, - The Economist.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:22 Ответить
За неделю в Украине потеряет больше чем за Молдову .Чечню .Грузию и Сирию .
показать весь комментарий
26.02.2022 23:45 Ответить
а за два тижні буде Афганістан-2
показать весь комментарий
27.02.2022 00:02 Ответить
В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом Джерело: https://censor.net/ua/n3319562
-- поддержал!
показать весь комментарий
26.02.2022 22:22 Ответить
але це ж повна тупість:
1. відправляти паливо ж.д. без прикриття з повітря
2. 56 цистерн в одному потязі !!!!

таке враження, що рашиські військові саботують війну
показать весь комментарий
27.02.2022 00:06 Ответить
в Ахтырке беда.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:22 Ответить
в Ахтырке беда.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:42 Ответить
Наші тримають місто
показать весь комментарий
26.02.2022 22:55 Ответить
под Киевом и Херсоном шастают по сёлам в поисках топлива и харчей
суки
показать весь комментарий
26.02.2022 22:23 Ответить
їх видно спеціально не кормили перед відправкою на забой.Харч економили.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:35 Ответить
Харчів треба давати - показувати гостинність, але ще більше давати пійла - принаймні, по пляшці на рило, а потім в'язати тепленькими й трофеїти техніку.
показать весь комментарий
26.02.2022 23:10 Ответить
Лучше метилового.
показать весь комментарий
26.02.2022 23:35 Ответить
До речі, всі, хто жив за "совка" зняють пісню "Альоша" про пам'ятник у Болгарії - "Белеет ли в поле пороша...". Ми її в школі вчили на співах. Але не всі знають, що в Болгарії Радянська Армія боїв не вела - спротиву не було. Уся втрати (близько 40 чоловік) були від метилового спирту - знайшли на якійсь залізничній станції цистерну й набухалися.
показать весь комментарий
27.02.2022 06:20 Ответить
Опубликовано 26.02.2022 - 20:01

Война

Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.

Побита техніка і багато трупів.

Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ.

Слава нашим ЗСУ. Вперед до перемоги!

Луганська обласна державна адміністрація
показать весь комментарий
26.02.2022 22:25 Ответить
ЗнищенI московські окупанти.

https://twitter.com/berojag59060636/status/1497611661212934144?s=20&t=nFpHp4kJb2YsrSAy-FTVvA
показать весь комментарий
26.02.2022 22:26 Ответить
ББМ - до 5400

В первоисточнике - 540
показать весь комментарий
26.02.2022 22:26 Ответить
То авансом.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:37 Ответить
как в Томе и Джерри "Пришлите еще котов"?
показать весь комментарий
26.02.2022 23:23 Ответить
очепятка)
показать весь комментарий
26.02.2022 22:37 Ответить
Очепятка.
показать весь комментарий
26.02.2022 23:14 Ответить
Опубликовано 25.02.2022 - 15:08

Война

Офіційно!

Ситуація щодо російського вторгнення.
Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.
Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.

Операція об'єднаних сил
показать весь комментарий
26.02.2022 22:29 Ответить
Це за вчора.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:35 Ответить
А какая разница.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:44 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 22:30 Ответить
ББМ- лишний нуль сотрите. Очень беспокоит Николаев.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:36 Ответить
22:34 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что Николаев наш!

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/268115
показать весь комментарий
26.02.2022 22:41 Ответить
Николаев обошли стороной, у них цель другая, двигаться на север и с восточной группой окружить Киев, блокада города
показать весь комментарий
26.02.2022 23:42 Ответить
фантазьори !

так розтягувати фронт без забеспечення логістики
показать весь комментарий
27.02.2022 00:09 Ответить
какая блокада Киева со стороны Николаева. от Николаева до Киева 580 км.
мы, конечно, здесь все великие стратеги. но, как по мне, то эта группа "рубит" корридор в приднестровье через Одессу.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:24 Ответить
Им Одесса н..х не нужна, высадка десанта и прочие мелочи - отвлекающие маневры. У них по расписанию восточная групировка (Харьковское направление) и южная берут в кольцо нашу в донбасе. Затем выдвигаются на Киев, блокада. Ставят Януковича, как легитимного президента! Тот говорит "Я попросил Путина ввести войска в Укураину". Их основные ударные колонны идут по обьездным дорогам, в города заходят мелоч чтоб отвлечь внимание.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:36 Ответить
Підтверджую.. У Миколаєві все нормально. Вчора колона з Каховки і Антонівського мосту, не заходячи у Херсон, пішла на Миколаїв, по дорозі потрапляла під обстріл нашими смерчами, але таке дійшла до Миколаєва, де була зустріта. Також був десант підтримки на гелікоптерах, але не довго, Після втрат колона вранці повернулася у бік Херсона. У першій половині дня наші смерчі працювали по окружній дорозі навколо Херсона, довгенько працювали, кілька разів.. Чи то допомогу оркам з лівого берега зустріли чи тих, що поверталися. Тут немає інфи. Але потім десь опівдні 4 одиниці техніки орків з'явилися біля автовокзалу, де були зафільмовані.
Далі вони кудись зникли, немає інфи, вірогідно пішли на Антоновський міст через місто. Було невеличке повідомлення, що якусь колону "зустріли" біля Олешків.

Після цього в Херсоні все спокійно.. Працює все, крім підвозу продуктів, бо всі виїзди тримають орки..
показать весь комментарий
27.02.2022 00:25 Ответить
Не надо беспокоиться ,в Николаеве всё норм ,два танка вырвались из города и чухнули в направлении Крыма .
показать весь комментарий
26.02.2022 22:42 Ответить
угу. днем сообщали, что с Херсона вышли 12 танков, два похоже прорвались в город, а затем дернули взад.
что, там было в районе тц "южный буг"?
показать весь комментарий
26.02.2022 22:48 Ответить
Разбомбили их
показать весь комментарий
26.02.2022 22:52 Ответить
Были танки а теперь их нет ,только гусеницы остались ...
показать весь комментарий
26.02.2022 23:28 Ответить
В Николаеве обороны НЕТ. БТР росийские гуляли по городу несколько часов.
показать весь комментарий
26.02.2022 23:11 Ответить
Ага ,несколько месяцев ..не смеши народ ватан ,их спецом запустили в город ,чтобы уничтожить а так бы они обстреливали с расстояния ..
показать весь комментарий
26.02.2022 23:30 Ответить
их бы уничтожили на подьезде в город, но ни как ни в самом городе рискуя положить мирняк. Основная колонна орков двинулась на север (город решили не брать)
показать весь комментарий
26.02.2022 23:39 Ответить
Шо ты несёшь ,на хера надо было заходить в город ,с какой целью ,поджариться маленько и уехать ? Мосты разведены ,какой нах север . ты ватан эту пургу будешь на одноклассниках мести .
показать весь комментарий
27.02.2022 00:02 Ответить
малец, слашал что нибудь об отвлекающих маневрах?
показать весь комментарий
27.02.2022 00:17 Ответить
Чехи пишуть, до наші зліквідували кадирівця, якогось командира і фото виложилимйого з кадировим. А також написали, що це праця бійців Альфи. На наших ресурсах такої інформації не знайшов.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:39 Ответить
Виложили його фото з кадировим.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:41 Ответить
Правильно пишуть
показать весь комментарий
26.02.2022 22:43 Ответить
Есть такое, генерал чеченский
показать весь комментарий
26.02.2022 22:51 Ответить
Я один очень боюсь за Мариуполь, прям ппц
показать весь комментарий
26.02.2022 22:50 Ответить
Нет, не один, но в сводке ничего нет, странно
показать весь комментарий
26.02.2022 23:12 Ответить
В Николаеве дали им ****
показать весь комментарий
26.02.2022 22:50 Ответить
Путин. Нам ******.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:51 Ответить
Да, оружием нас завалят. Но на это нужно пару дней минимум. Потом будут потери парашенцев в два раза больше. Побегут уроды как саранча назад в свою парашу.
показать весь комментарий
26.02.2022 22:54 Ответить
Цим п#дарам харчів не видали(розрахунок був на бліцкриг), скоро почнуть мародерити та вбивати цивільних!((((
показать весь комментарий
26.02.2022 22:56 Ответить
Харчів треба давати - показувати гостинність, але ще більше давати пійла - принаймні, по пляшці на рило, а потім в'язати тепленькими й трофеїти техніку.
показать весь комментарий
26.02.2022 23:19 Ответить
Хлопці, НАТО проситься вступити в Україну! Молодці!
показать весь комментарий
26.02.2022 23:01 Ответить
Давно про Одессу ничего не слышно. Что там, кто-то расскажит?
показать весь комментарий
26.02.2022 23:18 Ответить
не дошли еще, перед одесой наши мост взорвали , видимо готовятся встречать
показать весь комментарий
26.02.2022 23:25 Ответить
В Одессе все ок.
показать весь комментарий
26.02.2022 23:48 Ответить
Десятки подбитрй техники.
ВОЙНА.ХАРЬКОВ. РАЗБИТАЯ ТЕХНИКА РОССИИ

https://www.youtube.com/watch?v=VRcTuX0NXVk&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=qQLeHkeLtO8&t=2s
показать весь комментарий
26.02.2022 23:31 Ответить
Украинская техника со знаками z?
показать весь комментарий
26.02.2022 23:47 Ответить
у нас Тигров нет это всё мордор горелый.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:18 Ответить
И что, ты, мокша, сразу же обидишься?
показать весь комментарий
27.02.2022 00:38 Ответить
Скраю, кажеш?
Ну то примостись на пляшку.
Скраю.
показать весь комментарий
27.02.2022 01:06 Ответить
шо удмурт, ихтамнет?
это точно, ихтамуженет.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:46 Ответить
ты монголоидная североазиатская свинособака уходиш в банн.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:57 Ответить
Нет, все же ты.
показать весь комментарий
27.02.2022 01:42 Ответить
Вот море её

https://www.youtube.com/watch?v=qQLeHkeLtO8&t=2s
показать весь комментарий
26.02.2022 23:32 Ответить
Как мне приятно прочитаь это. Не представляете!
показать весь комментарий
26.02.2022 23:40 Ответить
Привет Латвия! Спасибо за всю помощь
показать весь комментарий
27.02.2022 01:43 Ответить
Нах пошел кацап
показать весь комментарий
27.02.2022 01:40 Ответить
 
 