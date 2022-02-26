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Новости Война в Украине
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Россия уже перебросила в Украину половину из сил, которые она стянула, - источник в Минобороны США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия уже перебросила в Украину половину из сил, которые она стянула, - источник в Минобороны США

Представитель Министерства обороны США оценил, что Москва в это время перебросила в Украину более половины из более чем 150 тысяч военнослужащих, которых она стянула к границам Украины перед вторжением.

Об этом в субботу заявил высокопоставленный чиновник из сектора обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне США оценивали количество сил РФ в Украине в 30% от этого числа.

Соединенные Штаты считают, что силы РФ все больше разочарованы жизнеспособным и очень решительным украинским сопротивлением, в то время как Москва вводит в Украину все больше и больше войск.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, также сказал, что российские командиры, похоже, не подготовили достаточное количество топлива и базовой логистической поддержки, и теперь пытаются "приспособиться".

Представитель Министерства обороны США отметил, что Вашингтон видит признаки "жизнеспособного украинского сопротивления".

"Мы знаем, что они не достигли того прогресса, которого хотели достичь, особенно на севере. Они были разочарованы увиденным очень решительным сопротивлением", - сказал чиновник, не уточнив источники американской разведки, стоящие за этой оценкой.

Он добавил, что решительное украинское сопротивление замедлило наступление российской армии.

Ранее о том, что украинское сопротивление замедлило российское наступление, сообщило Минобороны Великобритании.

Читайте также: В течение суток российские оккупанты потеряли три самолета СУ-30 СМ, 11 вертолетов, два СУ-25, два ИЛ-76 МД, уничтожен эшелон с горючим, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+46
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26.02.2022 22:31
+33
50% фашистов сожгли вместе с техникой за 3 дня - гитлер 21 века в шоке.
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26.02.2022 22:31
+33
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26.02.2022 22:32
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можно еще анти-Асадовских сирийцев с опытом боев пригласить на условиях фриланса - русню пострелять, в общем варианты всегда можно найти, если подойти к вопросу утилизации москалей творчески, с огоньком ...
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26.02.2022 22:55 Ответить
русские бросайте оружие и сдавайтесь в плен пока не поздно!!!! Вы пушечное мясо путлера, которое уже валяется по всей стране
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26.02.2022 23:01 Ответить
пукін ще перед нападом підписав указ про повний військовий призив наскільки я знаю. Зараз головне у ВСІХ москалів відбити бажання лізти в Україну!
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26.02.2022 23:03 Ответить
Франция направит Украине дополнительные средства обороны, примет меры по борьбе с российской пропагандой в Европе и заморозит у себя финансовые активы ряда российских граждан (имена пока не называются). Об этом 26 февраля сообщили в Елисейском дворце.
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26.02.2022 23:04 Ответить
Касапьё, молитесь за Нашу Победу.. потому как вас освобождаем от тирана.. хотя куй вы на это заслуживаете .
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26.02.2022 23:09 Ответить
Неблагодарные кацапы должны перед украинцами на коленях стоять после того как Украина уничтожит ботоксного педофила. Но эти твари даже спасибо не скажут. Да и бес с ними.
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26.02.2022 23:24 Ответить
Цапам потрібна швабра в дупі. Вони моляться на пуйла
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27.02.2022 09:06 Ответить
Кацапський ґенерал Шаманов, виступив по вата ТБ, уже ***********, що Київ брати не потрібно, а треба блокувати, курва, так ніби у них за спиною по всій півночі України одні друзі зостались.
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26.02.2022 23:13 Ответить
***** кинул вторую половину... и понимайте слово кинул как хотите )))
сначало бы трупяки своих пособирали, чтоб по колесам и тракам не наматывать...
хотя... наматуйте, мож и это трохи скорость собьет... шоб поточнее с трембиты прицелится успели..
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26.02.2022 23:14 Ответить
серйозна орда збирається
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26.02.2022 23:21 Ответить
Пуцлер сьоґодні по чуткам звільнив начальника ґенштабу, обісрався падло. Може знайдеться хто, що карлика клепне і тоді все можна закінчити і на ньоґо списати посмертно. Як так сталося, що усі там бояться цієї мразі, хоча ніби замах планувався, тільки не вийшло нажаль. За те бабло, що там оліґархи втрачають, вони рідну маму в розхід пустять. Україні треба 2-3 дні вистояти.
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26.02.2022 23:21 Ответить
Про звільнення начальника хрєнштабу - це скоріше за все правда. Також є непідтверджена інфа про те, що пуйло кудись втік - чи то в бункері зачинився, чи то кудись на Урал.
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26.02.2022 23:25 Ответить
Нехай відразу в Мавзолей тікає. Хоч пару ночей там полежить.
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26.02.2022 23:57 Ответить
В обіймах дєдушкі лєніна.
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27.02.2022 01:34 Ответить
Кажуть,що воно на Уралі сидить
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27.02.2022 00:01 Ответить
Щоб та потвора в муках там і здохла!
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27.02.2022 01:24 Ответить
Це Оборонний Бліцкриг України!
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26.02.2022 23:23 Ответить
А не пора вже жахнути по кримському мосту?
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26.02.2022 23:27 Ответить




Отака інфа прибула із Рашки, джерело ніби надійне




"Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.

Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.

Обсуждают финансовые потери.
Война обходится в день в 20 млрд $.
Путин лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия нет. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. И то!!!
Нет сырья. Итого возможно и дольше.

Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.

Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придётся садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.

Альфа, силы спец операций ещё с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчёт на то, что возьмут Киев и поставят своего ставленника."
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26.02.2022 23:31 Ответить
Да он просто их всех достал!! Они уже тупо саботируют!!
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27.02.2022 00:17 Ответить
що на Львівщині із кацапським десантом, прийшла звістка від місцевих, що ніби наші хлопці попали в оточення
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26.02.2022 23:35 Ответить
Поналазило ботов -- ИДИТЕ на Х !!! ВСе кто пришел сдохнут до единого
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26.02.2022 23:49 Ответить
А 9 мая на красной площади таджики маршировать будут?
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27.02.2022 00:23 Ответить
Наверное никто не будет маршировать.
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27.02.2022 00:56 Ответить
Брусчатку той площади разберут толпы голодных орков.
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27.02.2022 01:33 Ответить
ну, по ходу будут бульдозеры.
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27.02.2022 02:56 Ответить
Что ещё раз доказывает что кацапня только на параде что то может и кроме как на учениях для ютубчика. Я искренне удивлен почему НАТО не просит Украину вступить в альянс. Представьте какой у нас был бы потенциал если бы мы не попиляли свое вооружение ради будапештской бумажки.
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27.02.2022 00:56 Ответить
З такими лицарями, як у нас, Україні вже час створювати власний альянс, а країни НАТО мають подавати заявки на вступ. США, країни Балтії, Польща та Британія будуть першими в черзі - ми добро не забуваємо.
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27.02.2022 01:54 Ответить
"а країни НАТО мають подавати заявки на вступ" - серьезно?
потролить тебя немного Нью-Васюками, что-ли? нет, не буду.

тебе для понимания: пассионарность и оптимизм, это - прекрасно. это хорошие ингредиенты, но им, как любому хорошему "набору продуктов", не хватает самой малости - капельки реализма. добавишь его и "блюдо" заиграет удивительной гаммой запахов и вкусов, а если нет, то хоч свиням його викидай...
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27.02.2022 03:08 Ответить
Можешь "потролить" себя бутылкой в жопу, долбо#б. Если ты, олень, не отличаешь серьёзное заявление от шутки, мне тебя жаль.
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27.02.2022 10:47 Ответить
это дурная шутка. а твой коммент, вообще, чистое хамство.
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27.02.2022 12:06 Ответить
Вообще-то всех захваченных российских военных неправильно называть военнопленными. В соответствии с международными конвенциями, военнопленный - это сдавшийся или захваченный на поле боя в беспомощном состоянии военнослужащий армии государства, участвующего в войне, которая была официально объявлена одним государством или группой государств против другого государства или группы государств. Ни Россия не объявляла войну Украине, ни Украина - России. Но Украина - страна подвергшаяся нападению другого государства без объявления войны. Соответственно, все захваченные с оружием в руках военнослужащие государства, совершившего агрессию против Украины, являются не военнопленными, а террористами, и, опять же согласно военным обычаям, могут уничтожаться на месте без проведения дополнительных юридических процедур. Так что украинцы еще добрые, а могли бы просто пристреливать всех на месте и были бы абсолютно правы.
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27.02.2022 00:59 Ответить
Первый день так и было. Потом посмотрели кто воюет - и наши начали вытаскивать эту детвору из танков, перед тем как технику сжигать. Плачут же на камеру, к маме хотят. Картинку красивую делают с их помощью.
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27.02.2022 02:58 Ответить
Где уже все эти международные конвенции? Кончились на будапештском меморандуме. Это политики не могут называть вещи своими именами, восемь лет не могли войну войной назвать.
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27.02.2022 08:39 Ответить
Переможе Україна ,її будуть просити і а ЕС і в НАТО.
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27.02.2022 03:28 Ответить
Козломорды заставили воевать против Руси-Украины и народы, которые находятся у них в рабстве: чеченцев, татар, башкир, дагестанцев и др.
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27.02.2022 04:25 Ответить
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦!!!!!
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27.02.2022 09:21 Ответить
Посилайте і другу половину,місця в землі вистачить.Українці хлібосільна країна,тому ласкаво просимо,ми чекаємо.А,да,забув.Про всяк випадок захопіть свої чорні мішки,це в цілях екологічної безпеки,бо на добриво ви не годитесь,дуже воняєте.В мішках вам буде комфортніше.
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27.02.2022 09:49 Ответить
Последовательная утилиция армии РФ.
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27.02.2022 10:25 Ответить
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