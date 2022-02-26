Россия уже перебросила в Украину половину из сил, которые она стянула, - источник в Минобороны США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Представитель Министерства обороны США оценил, что Москва в это время перебросила в Украину более половины из более чем 150 тысяч военнослужащих, которых она стянула к границам Украины перед вторжением.
Об этом в субботу заявил высокопоставленный чиновник из сектора обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Накануне США оценивали количество сил РФ в Украине в 30% от этого числа.
Соединенные Штаты считают, что силы РФ все больше разочарованы жизнеспособным и очень решительным украинским сопротивлением, в то время как Москва вводит в Украину все больше и больше войск.
Чиновник, говоривший на условиях анонимности, также сказал, что российские командиры, похоже, не подготовили достаточное количество топлива и базовой логистической поддержки, и теперь пытаются "приспособиться".
Представитель Министерства обороны США отметил, что Вашингтон видит признаки "жизнеспособного украинского сопротивления".
"Мы знаем, что они не достигли того прогресса, которого хотели достичь, особенно на севере. Они были разочарованы увиденным очень решительным сопротивлением", - сказал чиновник, не уточнив источники американской разведки, стоящие за этой оценкой.
Он добавил, что решительное украинское сопротивление замедлило наступление российской армии.
Ранее о том, что украинское сопротивление замедлило российское наступление, сообщило Минобороны Великобритании.
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сначало бы трупяки своих пособирали, чтоб по колесам и тракам не наматывать...
хотя... наматуйте, мож и это трохи скорость собьет... шоб поточнее с трембиты прицелится успели..
Отака інфа прибула із Рашки, джерело ніби надійне
"Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери.
Война обходится в день в 20 млрд $.
Путин лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия нет. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. И то!!!
Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придётся садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спец операций ещё с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчёт на то, что возьмут Киев и поставят своего ставленника."
потролить тебя немного Нью-Васюками, что-ли? нет, не буду.
тебе для понимания: пассионарность и оптимизм, это - прекрасно. это хорошие ингредиенты, но им, как любому хорошему "набору продуктов", не хватает самой малости - капельки реализма. добавишь его и "блюдо" заиграет удивительной гаммой запахов и вкусов, а если нет, то хоч свиням його викидай...