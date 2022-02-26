В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина дает отпор российским оккупантам более 60 часов. В этом важная роль подразделений территориальной обороны.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые соотечественники! Более 60 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Грозной силой, которая уничтожает врага, стали подразделения украинской территориальной обороны. В ряды Сил ТрО ВСУ уже вступили десятки тысяч человек. Сейчас мы находимся на этапе, когда нужно повысить координацию созданных подразделений, организовать их действия в рамках единого замысла под руководством Командования ВСУ", – написал он.
Также Резников сообщил, что по согласованию с командующим Сил ТрО Юрием Галушкиным было принято решение о развертывании сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Чтобы не оставить интервентам никаких шансов.
Он отметил, что деятельность добровольческих формирований территориальных общин осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины по территориальному принципу.
"То есть в вашем районе или регионе. Уже сейчас вы можете присоединяться к обустройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие. Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТО должно быть соответствующим образом оформлено. И включено в единый план действий", - подчеркнул министр.
Для создания ДФТО установлен следующий алгоритм:
- инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления представляет предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), который действует на вашей территории. Адреса подразделений можно проверить на сайте Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.
- на основании проявленной инициативы командующий сил ТрО принимает решение о создании ДФТО и назначении командира. Это решение одобряет главнокомандующий Вооруженными силами.
"Он также принимает решение по обеспечению ДФТО теми или иными видами вооружения. Сеть ДФТО будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов. Это огромный вклад в общую победу. Слава Украине! Слава Героям Украины!" - добавил Резников.
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Что происходит? Нас что слили дерьмаки? В новостях ничего нет! Один Киев и Харьков.
Hannibal ante portas
мы за 3 дня стали Швейцарией
как память.Так шо звините, дарагие украинцы - шайтан папутал!
ПУТІ - ТРУП!
Оригінал. Не розповсюджеїмо фейки.
"Китай переметнулся на сторону победителя. Центральное ТВ Китая показывает обращения Зеленского и ужасные бомбежки армией РФ городов Украины."
На полігоні представляли високотехнологічні мішені вертольотів, "паследниє слова тєхнікі, в мірє анало говнет"(с) це реальна цитата розробників.
Бл, як тепер згадаю, то ридаю.
Мішені різні. До прикладу, мішень вертольота - шмат фанери на опорі, яка мала рухати його на висоту пару метрів. Опора не рухала, бо ... ну тупо не рухала. І сітка, яка мала давати сигнал про влучення. Але не давала. Не давала і все.
А ще мішені не видно було вночі. Зовсім. Тому на показових навчаннях на них причепили червоні лампочки, щоб браві узбеки на БМП їх побачили і могли вцілити.
**** - геніально. Ніби. Розгорнули стрій, пішли в атаку. Але засуєтились на місцевості між пагорбами і тому замість віяла вишикувались в колону. І тут сталася халепа, бо ще червоними лампочками чомусь виявились габарити машин. Ну і браві узбеки, після команди "агонь" побачивши червоний ліхтар, валили по ньому з пушки. Попали. З пари метрів в передню машину. До слова - точно поцілили, бо габарит на друзки. Особовий склад покидав машину як в сповільненому кіно, при чому широко відкривали рота.
Чи я думаю, що щось з того часу змінилось? Ні. Ніц.
«Двигун повинен дихати, тому кидайте свої коктейлі Молотова в те, що виглядає як забірник двигуна.»
Розріжте картонні коробки і поставте їх скрізь. Картон має ту ж температуру, що й навколишнє середовище. Приховування за будь-чим, що затьмарює зір, працює лише в тому випадку, якщо в них немає тепла. Листи картону в кожному кущі, дереві і т. д. Буде просто квадрат в тепловізорі.
Встановіть їх скрізь як відволікаючі фактори. Зробіть хаос місцевості для ворога.
ЭТО ВЕДЬ НЕМЦЫ С ФРАНЦУЗАМИ ОТКАЗАЛИ УКРАИНЕ В БУХАРЕСТЕ 2008 о вступлении в НАТО
Тыкайте их носом теперь
Ми воюємо з тими хто з першого разу не зміг написати літеру Z.
https://twitter.com/ua_industrial/status/1497635787143356419
Кароче гандоны, звонил на горячюю линию трубку не кто не брал, звонил правосекам на передок, сказали пока помочь не могут, вообщем зря телепал, досадно !!!
https://24tv.ua/ru/chechenskaja-respublika-ichkerija-predlozhila-zelenskomu-pomoshh_n1881172
https://www.youtube.com/watch?v=GTFh5XkSQGw
І здалося: війни нема.
Розірвався неба мішок,
Тиша в місті, спокій, зима.
Та, на жаль, це тільки мана...
І під Харковом йдуть бої.
Ворогів наші хлопці б'ють
На своїй, на рідній землі.
А хотілося б хлопчакам
Молодим - з коханою йти,
Тим, хто старше, своїх діток
На санчатах гуляти везти.
Тож молімося всі за те,
Щоб додому вернулися всі
З Перемогою.
Кацапня хай вертає в свою ліси.
Навіжений їхній царьок
Хай скоріше ляже в труну
І не має спокою в ній
За оцю огидну війну.
Харківська поетеса Валентина Зав'ялова