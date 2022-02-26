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В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин, - Резников

Украина дает отпор российским оккупантам более 60 часов. В этом важная роль подразделений территориальной обороны.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые соотечественники! Более 60 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Грозной силой, которая уничтожает врага, стали подразделения украинской территориальной обороны. В ряды Сил ТрО ВСУ уже вступили десятки тысяч человек. Сейчас мы находимся на этапе, когда нужно повысить координацию созданных подразделений, организовать их действия в рамках единого замысла под руководством Командования ВСУ", – написал он.

Также Резников сообщил, что по согласованию с командующим Сил ТрО Юрием Галушкиным было принято решение о развертывании сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Чтобы не оставить интервентам никаких шансов.

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Он отметил, что деятельность добровольческих формирований территориальных общин осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины по территориальному принципу.

"То есть в вашем районе или регионе. Уже сейчас вы можете присоединяться к обустройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие. Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТО должно быть соответствующим образом оформлено. И включено в единый план действий", - подчеркнул министр.

Для создания ДФТО установлен следующий алгоритм:

- инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления представляет предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), который действует на вашей территории. Адреса подразделений можно проверить на сайте Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.

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- на основании проявленной инициативы командующий сил ТрО принимает решение о создании ДФТО и назначении командира. Это решение одобряет главнокомандующий Вооруженными силами.

"Он также принимает решение по обеспечению ДФТО теми или иными видами вооружения. Сеть ДФТО будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов. Это огромный вклад в общую победу. Слава Украине! Слава Героям Украины!" - добавил Резников.
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Топ комментарии
+26
⚡️Сайт по поиску работы Jooble заблокировал доступ для пользователей из России и Беларуси.
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26.02.2022 22:49
+22
⚡️ На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгорода. Подразделения противника частично утратили боеспособность, - Генеральный штаб ВСУ
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26.02.2022 22:50
+17
реально Кадиров каже вже що передумав їхати в Україну ,дякую тим хто мені кинув цю силку https://www.youtube.com/watch?v=GW5wNb3Yi8Q&ab_channel=Galyk вот так поворот))) а шо случілось Рамзанчик?)
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26.02.2022 22:50
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⚡️Сайт по поиску работы Jooble заблокировал доступ для пользователей из России и Беларуси.
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26.02.2022 22:49 Ответить
Поясните что происходит? На юге страны враги гуляют как по проспекту ! Пустили воду в Крым! Фактически открыт наземный коридор. Остался один Мариуполь!
Что происходит? Нас что слили дерьмаки? В новостях ничего нет! Один Киев и Харьков.
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26.02.2022 23:33 Ответить
Воду (а точнее мочу) они пустили по ушам своим зрителям. Я уже писал что для того что бы пошла вода надо вести примерно год активные восстановительные работы и уложить не один миллиард на это. Канала по сути нет, все плиты за 8 лет полностью разобраны и вывезены, дать воду по этому каналу куда либо не возможно технически. Максимум чего они могут добиться - сделать небольшое болото после дамбы.
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26.02.2022 23:42 Ответить
И колон к нему прошло танков просто дохренища, шли целый день , и то что умалчивают про это и дают спокойно пройти, слив 100% . Возьмут Мариуполь и сразу переговоры начнутся . Но мне кажется дерьмаку с зелей после этого уже не жить
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27.02.2022 00:04 Ответить
Так меня сразу выкидывают в спам! Похоже нас слили !
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27.02.2022 00:20 Ответить
А нам жить? Дерьмаки заслужили а украинцы мясо?
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27.02.2022 00:21 Ответить
-До уваги ЗСУ і тероборони (перепровірте): -Через Димер у бік Києва йде колона більше 20 машин із солдатами та бронетехнікою з вимкненими фарами. Ідуть вороги дуже тихо.
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27.02.2022 00:53 Ответить
Ну неужели дошло
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26.02.2022 22:50 Ответить
От до них дійшло! А до інших не доходило.
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26.02.2022 22:58 Ответить
Звісно. А коли про це мало не щодня говорив генерал Кривонос, то вони його не слухали. Але війна та кров воїнів навчила.
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26.02.2022 23:04 Ответить
а куда денешься:
Hannibal ante portas

мы за 3 дня стали Швейцарией
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26.02.2022 23:42 Ответить
До Швейцарії це саме зробив Богдан-Зіновій Хмельницький, коли реалізував адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини з сотнями та полками.
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28.02.2022 04:10 Ответить
⚡️ На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгорода. Подразделения противника частично утратили боеспособность, - Генеральный штаб ВСУ
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26.02.2022 22:50 Ответить
люди обоснованно подозревают что тебя интересует не информация, а пропаганда из кремлевской методички. Особенно после того как ты озвучил их бредни про то что они дали воду в Крым, что в принципе не возможно.
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26.02.2022 23:44 Ответить
реально Кадиров каже вже що передумав їхати в Україну ,дякую тим хто мені кинув цю силку https://www.youtube.com/watch?v=GW5wNb3Yi8Q&ab_channel=Galyk вот так поворот))) а шо случілось Рамзанчик?)
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26.02.2022 22:50 Ответить
Жим жим
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26.02.2022 22:56 Ответить
Ну и кроме этого не забудьте о том что в Чечне он держится только за счёт этого полка , который выехал сюда
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26.02.2022 23:01 Ответить
Улюбленого генерала зармурило ВСУ.
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26.02.2022 22:58 Ответить
злі люди кажуть що то був його коханець
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26.02.2022 22:59 Ответить
А як же Басков?
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26.02.2022 23:16 Ответить
Його Дон)
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26.02.2022 23:31 Ответить
Фейк. Кадырку за такое на бутылку посадят.
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26.02.2022 22:59 Ответить
То фейк. Нарізка
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26.02.2022 23:01 Ответить
так с заданием справился)) уничтожил нациков))
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26.02.2022 23:03 Ответить
_Своя собственная жизнь ему очень дорога как память. Так шо звините, дарагие украинцы - шайтан папутал!
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26.02.2022 23:04 Ответить
ДЯКУЮ!!! ОЦЕ КІНО!!!
ПУТІ - ТРУП!
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26.02.2022 23:06 Ответить
На жаль, фейк.
Оригінал. Не розповсюджеїмо фейки.
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26.02.2022 23:09 Ответить
Сирожа, а чё на жаль? Поржали знатно, и ты приходи - вместе поржем
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26.02.2022 23:26 Ответить
це не повне відео.подібне на фейк
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26.02.2022 23:28 Ответить
Не передергивайте факты! Это огрызок из контекста! Он там в полном ролике говорит что с народом воевать не хочет но грозит всем бендеровцам и шайтанам с которыми будет воевать, и там же расказывает что ни у кого из его бойцов нет даже насморка и они без потерь взяли в плен целую бригаду нацгвардии! А у нас сейчас весь народ для него ими является. Но эта обезьяна сегодня потеряла свою элиту в Гостомеле!
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26.02.2022 23:46 Ответить
десь уже в ресурсах пролітало про знищення кадировців разом з їх хенералом
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26.02.2022 22:52 Ответить
хороші новини йдуть без зкпинки..ТЕПЕР КИТАЙ НАШ!!!
"Китай переметнулся на сторону победителя. Центральное ТВ Китая показывает обращения Зеленского и ужасные бомбежки армией РФ городов Украины."
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26.02.2022 22:55 Ответить
Китай Россию давит любыми руками, кроме своих...
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26.02.2022 22:57 Ответить
Я думаю, що США дуже сильно "попросило" Китай зайняти правильну сторону, і подумати про наслідки в разі "неправильної" сторони.
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28.02.2022 04:11 Ответить
дороги блокуйте на всіх напрямках.бачу ,що не всі напрямки прикриті.
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26.02.2022 22:56 Ответить
Если мы грохнули 3000 из заехавших 70000, то где эти 67000. Не пытаются ли нас ввести в заблуждение тупыми ********, а потом ******* серьезной армией? Просто подозрения, я параноик и ситуация не однозначная. Просто мне все не нравится как происходит
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26.02.2022 22:56 Ответить
Мене це теж дуже турбує!(
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26.02.2022 23:04 Ответить
І мене це турбує.
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26.02.2022 23:38 Ответить
реальні втрати рашистів думаю около 10 тищ під соняшники, и мабудь 20+ тищ раніних калік не боєздатних. важко робити точні підрахунки і офіціфна інфа занижена, щоб не казали що вони брешуть
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26.02.2022 23:05 Ответить
Я буду только безумно рад если так. А еще больше буду рад, если они сыбутся из моего крыма, откуда мне пришлось сыбаться. Но мы не имеем права их недооценить, потому что шанс один. Перебдеть это не недобдеть и не перебздеть
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26.02.2022 23:08 Ответить
ЦЕ трошки не так працює, разом з людськими втратами ворог втрачає техніку, зброю, не мможе отримати підкріплення і вибуває з бою
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26.02.2022 23:08 Ответить
дело в том что в современной войне соотношение убитых к раненым примерно 1:5, т.е. если 3000 зашкварено, то + еще минимум 15 000 это раненых и надолго вышедших из строя, т.е. минимум минус 18 000
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26.02.2022 23:12 Ответить
Тих, хто служив в армії СССР таке не дивує. В Афган також срочників запускали. Час минув, а їх армія так і застрягла в старих концепціях. Нічого дивного. В них таке у всьому, що лиш не роблять.
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26.02.2022 23:17 Ответить
Я служил в кдво в 85-87. Да, это была вообще пародия на армию - 3 патрона. Но я же сужу по себе и не могу поверить что они настолько ******, что армию из балагана превратили в пародию на балаган. Хотя вижу что контингент деградировавший...может и правда. Тогда жги их сук Господь и мы
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26.02.2022 23:22 Ответить
Я служив 85-87, ЛенВО.
На полігоні представляли високотехнологічні мішені вертольотів, "паследниє слова тєхнікі, в мірє анало говнет"(с) це реальна цитата розробників.
Бл, як тепер згадаю, то ридаю.
Мішені різні. До прикладу, мішень вертольота - шмат фанери на опорі, яка мала рухати його на висоту пару метрів. Опора не рухала, бо ... ну тупо не рухала. І сітка, яка мала давати сигнал про влучення. Але не давала. Не давала і все.
А ще мішені не видно було вночі. Зовсім. Тому на показових навчаннях на них причепили червоні лампочки, щоб браві узбеки на БМП їх побачили і могли вцілити.
**** - геніально. Ніби. Розгорнули стрій, пішли в атаку. Але засуєтились на місцевості між пагорбами і тому замість віяла вишикувались в колону. І тут сталася халепа, бо ще червоними лампочками чомусь виявились габарити машин. Ну і браві узбеки, після команди "агонь" побачивши червоний ліхтар, валили по ньому з пушки. Попали. З пари метрів в передню машину. До слова - точно поцілили, бо габарит на друзки. Особовий склад покидав машину як в сповільненому кіно, при чому широко відкривали рота.
Чи я думаю, що щось з того часу змінилось? Ні. Ніц.
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26.02.2022 23:39 Ответить
да они в пути, города не зачищают по дороге , проходят маршем ставят блок посты и к киеву, видимо хотят сразу столицу брать
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26.02.2022 23:28 Ответить
67000 бігають і стоять по полях, лісах, містах.
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27.02.2022 00:43 Ответить
Ласкаво просимо добровольців зі всього СВІТУ в Україну
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26.02.2022 22:57 Ответить
Туристична компанія "УКРАЇНА" запрошує цапів до Києва, щоб на аідстані побачити купола українських церков, і здохнути.
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26.02.2022 22:57 Ответить
Оружие дайте!
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26.02.2022 22:58 Ответить
Про танки
«Двигун повинен дихати, тому кидайте свої коктейлі Молотова в те, що виглядає як забірник двигуна.»
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26.02.2022 22:58 Ответить
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26.02.2022 22:59 Ответить
Воюєш? Дякую.
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26.02.2022 23:08 Ответить
Кореш сеструхи уже три дня в ОП. Сегодня племянник туда вписался... ...я тут с волонтёрами из Киева перетираю за всякое... -- так победим! *)
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26.02.2022 23:00 Ответить
АРМІЯ США любить воювати вночі, тому що у нас є тепловізори. Thermal збирає тепло, тому ви не можете сховатися за кущем, але все, що має температуру навколишнього середовища, виглядає як чорний квадрат. Вони не можуть бачити крізь вікна, тому що скло навколишнє.
Розріжте картонні коробки і поставте їх скрізь. Картон має ту ж температуру, що й навколишнє середовище. Приховування за будь-чим, що затьмарює зір, працює лише в тому випадку, якщо в них немає тепла. Листи картону в кожному кущі, дереві і т. д. Буде просто квадрат в тепловізорі.
Встановіть їх скрізь як відволікаючі фактори. Зробіть хаос місцевості для ворога.
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26.02.2022 23:00 Ответить
Франция направит Украине дополнительные средства обороны, примет меры по борьбе с российской пропагандой в Европе и заморозит у себя финансовые активы ряда российских граждан (имена пока не называются). Об этом 26 февраля сообщили в Елисейском дворце.
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26.02.2022 23:05 Ответить
И примет Украину в НАТО
ЭТО ВЕДЬ НЕМЦЫ С ФРАНЦУЗАМИ ОТКАЗАЛИ УКРАИНЕ В БУХАРЕСТЕ 2008 о вступлении в НАТО
Тыкайте их носом теперь
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26.02.2022 23:12 Ответить
Тот случай когда кацап не знал что рисовать, фашистскую свастику или букву Z.

Ми воюємо з тими хто з першого разу не зміг написати літеру Z.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1497635787143356419

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26.02.2022 23:08 Ответить
Классика же.

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26.02.2022 23:09 Ответить
В Херсоне всех разогнали по домам. Если есть информация куда идти и к кому обращаться в Херсоне. Поделитесь.
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26.02.2022 23:13 Ответить
Лёха где там у вас ближайшее отделение моно банка
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26.02.2022 23:15 Ответить
Голова Херсона зрадник?
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26.02.2022 23:19 Ответить
Это онлайн банк карточки на фабрике выдают.
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26.02.2022 23:21 Ответить
****, как же я люблю Украину и украинцев!
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26.02.2022 23:25 Ответить
ага сходил я сегодня военкомат Краматорска, шол пешком до него 10км, автобусы не ходят, машины ездят хер кто подвезет. Пришел а меня послали !, мол давай за контрактом, я говорю мне он не нужен я хочу в ТРО, зе что сказал нужен паспорт и иин вот говорю есть а они мне в ответ только контракт.
Кароче гандоны, звонил на горячюю линию трубку не кто не брал, звонил правосекам на передок, сказали пока помочь не могут, вообщем зря телепал, досадно !!!
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26.02.2022 23:25 Ответить
Сочувствую. От гандоны
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26.02.2022 23:43 Ответить
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26.02.2022 23:25 Ответить
Мы в Херсоне пришли в военкомат нас привезли на базу дали оружие. Утром поехали просидели пол дня возле Дарьевского моста потом приехала машина командир сказал сдать оружие. Сел в машину и уехал а мы поседели и по домам разошлись.
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26.02.2022 23:28 Ответить
В Гуляйполі не видають зброї,навіть тим хто служив,саботаж,люди самі взяли берданки , коктейлі і пішли в степ в засаду,не сьогодні завтра знесуть і военкома і мера,шо за *****
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26.02.2022 23:39 Ответить
а вот в твиттере Thread Reader App (@Spencer Guard) дает много советов на инглиш и схемы как улицы перекрывать
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26.02.2022 23:42 Ответить
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26.02.2022 23:51 Ответить
Не горюй братик. Ковр. бомбардировки применяли там где не было ПВО.
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27.02.2022 03:19 Ответить
Чеченская Республика Ичкерия предложила Владимиру Зеленскому помощь - отправить добровольцев

https://24tv.ua/ru/chechenskaja-respublika-ichkerija-predlozhila-zelenskomu-pomoshh_n1881172
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27.02.2022 02:18 Ответить
Вот молодцы ! Вот вовремя, бл*ть! семенченко и Звиробой, которые занимались теробороной зАгодя под следствием и в тюрьме, а бравые чиновники занялись защитой родины...через три дня после того, как родины могло уже и не стать...
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27.02.2022 02:42 Ответить
Брюссель. Марш в поддержку Украины. Чеченцы Европы готовы защищать Украину от русских агрессоров
https://www.youtube.com/watch?v=GTFh5XkSQGw
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27.02.2022 04:39 Ответить
Несподівано сніг пішов
І здалося: війни нема.
Розірвався неба мішок,
Тиша в місті, спокій, зима.

Та, на жаль, це тільки мана...
І під Харковом йдуть бої.
Ворогів наші хлопці б'ють
На своїй, на рідній землі.

А хотілося б хлопчакам
Молодим - з коханою йти,
Тим, хто старше, своїх діток
На санчатах гуляти везти.

Тож молімося всі за те,
Щоб додому вернулися всі
З Перемогою.
Кацапня хай вертає в свою ліси.

Навіжений їхній царьок
Хай скоріше ляже в труну
І не має спокою в ній
За оцю огидну війну.

Харківська поетеса Валентина Зав'ялова
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27.02.2022 11:32 Ответить
 
 