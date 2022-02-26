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Есть два варианта наказать Россию: начать Третью мировую или ввести жесткие санкции, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Есть два варианта наказать Россию: начать Третью мировую или ввести жесткие санкции, - Байден

Санкции - единственный способ наказать Россию за агрессию против Украины, не начиная глобальную войну.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У нас есть два варианта. Начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически. Или второе: убедиться, что страна, действующая вопреки международному праву, заплатит за это", - заметил он в ответе на вопрос о санкциях против РФ.

Байден также отметил, что Россия заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе за вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.

Читайте также: Началась техподготовка к принятию решения об отключении России от SWIFT, - Кулеба

"Он (Путин. – Ред.) производит эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал", – сказал Байден.
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Топ комментарии
+30
Третья мировая уже началась три дня назад. Пока что она идёт на территории Украины.
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26.02.2022 23:38
+26
Там вже нема з ким фоювати! Половина першої армії в світі на асфальті загорає з бонусом Не сезон
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26.02.2022 23:36
+26
Это ватное быдло в шоке не от того, что они творят в Украине, а от того, что не могут снять деньги в банкомате. Виноваты конечно пиндосы ну и бандеровцы, поэтому их надо уничтожать с помощью "лучших в мире" армии и оружия. Мне жаль тех адекватных россиян, которых сейчас пакуют силовики. Их к сожалению очень мало. А для остальных: вы останетесь быдлом для всех цивилизованных людей в мире на всю вашу оставшуюся ничтожную жизнь. Будете еще пол века срать на дырку и считать, что пиндосы обссыкают ваши ободранные подъезды. А Украина будет вольной, свободной и цивилизованной страной. Слава Украине!
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27.02.2022 00:08
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Лідер Ічкерії Ахмед Закаєв подав пропозицію Президенту України.

Ахмед Закаєв запропонував Зеленському підписати угоду про військову співпрацю між двома сторонами, завдяки якій чеченські добровольці з Європи та самої України воюватимуть проти Росії.

Закаєв зазначив, що у Європі проживає понад 300 000 чеченців, повідомляє Minval.
26.02.2022 22:17
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26.02.2022 23:52 Ответить
Кацапи з мантрами "можем повторить!" інсценіювали штурм фанерного Рейхстагу. Тепер їх інсценіювання перейшло у фазу "наближається весна і фюрер в бункері вдтягує свій кінець".
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26.02.2022 23:53 Ответить
Оттягивает свой конец звучит как-то двусмысленно.
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27.02.2022 00:39 Ответить
Саме так!
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27.02.2022 12:00 Ответить
Байден правий на всі 100%. Якщо в найближчі дні путіна не прикінчать ймовірність ядерного удару практично неминуча. Путіну вже нема чого втрачати і він буде прагнути поставити крапку у світовій цивілізації. Це ж очевидно з його неадекватних кроків. Він поїхав мозгами остаточно.
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26.02.2022 23:53 Ответить
Это всё его ЛИЧНЫЕ ********** проблемы.
Ни граждан РФ, ни армию РФ они не йе б у т.
Путин облажался - хватит, нах с пляжа в любом виде.
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27.02.2022 00:21 Ответить
На жаль, так.
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27.02.2022 00:22 Ответить
Не так. Воно хоче комфортної старості. Та легкої смерті.
Якщо воно натисне на кнопку, його просто приб'ють.
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27.02.2022 00:26 Ответить
Його потрібно прибити до натискання червоної кнопки. Тоді буде легка смерть, хоч без комфортної старості. До речі, остання йому в жодному разі вже не світить.
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27.02.2022 00:44 Ответить
Якщо буде кнопка то вже пізно пити боржомі. Я думаю його оточення це розуміє.
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27.02.2022 00:49 Ответить
Нічого ядерного не буде - москалі не проти жити в європі, тільки на своїх умовах. Почнеться ядерна війна - не буде ніякого комфорту ніде. Так що скоріше вони самі путіна покладуть на койку з серцевим нападом.
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27.02.2022 01:14 Ответить
І те й друге!Бо кремлівські фашисти будуть знову терирозувати увесь світ,плюндрувати Землі,вбивати людей...тільки нейтральний статус,Нюрнбергський процес,репарації....і осуд комуністичного режиму за знищення своїх громадян через табори смерті і голодомори,за захват Европи.
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26.02.2022 23:59 Ответить
Простите за ОФФТОП но, сайт кремля ВИСИТ (проверял сам лично) незайти, виноваты Анонимусы
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27.02.2022 00:00 Ответить
нас легіон, ми нічого незабуваємо і нічого не вибачаємо
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27.02.2022 00:06 Ответить
tak eto ze harasho
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27.02.2022 00:08 Ответить
В РФ лежит все. В т ч тв каналы и все гос сайты. Даже роскомнадзор.
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27.02.2022 00:08 Ответить
Хакеры 57 стран слов на ветер не бросают.
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27.02.2022 00:23 Ответить
Україна переможе:
Кібервійськами України отримано доступ до бухгалтерії та системи документообігу ДСК (для службового користування) ВЧ 6762, Ставропольський Край м. Залізноводськ.
Паспорти, військові квитки, особисті дані, перелік кредитних карток особового складу. Військовослужбовці цього підрозділу направлені в Україну. Усі гроші з їхніх карток підуть на закупівлю озброєння для ЗСУ.
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27.02.2022 01:01 Ответить
а навигацию они им могут положить?
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27.02.2022 02:58 Ответить
Теперь можно положить всю систему страны, парализовав бензиноколонку на неделю.
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27.02.2022 00:28 Ответить
Нашо вам вступать просто дивіться як вбивають людей і кажіть шо ви хранителі божі
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27.02.2022 00:01 Ответить
Байден триндить та сцить.
Від нього залежить лише війна від США.
Тож буде війна лише в Європі + США (Північна америка).
Навіть Азії немає - достатньо розбомбити Мацкву - інші самі сдадуться.
Нехай географію вчить.
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27.02.2022 00:02 Ответить
Надо было это сделать в 1991, и люди бы не погибали в Чечне, ни в Грузии, ни в Приднестровье, и в Украине все было бы спокойно.
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27.02.2022 00:02 Ответить
ПОКАРАТИ!
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27.02.2022 00:03 Ответить
код 46 идёт туда же
куда и русский военный корабль
а именно-*****!!!
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27.02.2022 00:03 Ответить
Економічні санкції діють в довгостроковому форматі. А військова допомога допомогла б вже зараз ! Реакція керівництва США неадекватна рівню загрози. Вони думають що це конфлікт росії з Україною, але в реальності путін відновлює ссср, а це вже не регіональний конфлікт а глобальна агресія. Тому керівництво США невірно розпізнає суть цієї війни, або робить вид що не розуміє таких речей.
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27.02.2022 00:03 Ответить
Переглянув ФБ кандидата в президента Ігоря Смєшка - перегляньте й ви ... і зробіть свої висновки... - ні прозицій, ні рекомендацій, навіть немає НІЯКОЇ аналітики... нікому... Немає з його "уст" і засудження дій Путіна, ні закликів про допомогу Україні -до іноземних держав! Ніяких рекомендацій навіть населенню, не кажучи вже про Армію чи тероборону.

КГБісти ... бувшими - не бувають!
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27.02.2022 00:50 Ответить
100%, но есть дебилы готовые его поддержать.
Нужно думать как охлос отлучить от избирательного процесса
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27.02.2022 04:33 Ответить
Для меня лучше Бутусов чем Смешко.
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27.02.2022 14:52 Ответить
Я сумніваюсь що там щось ядроне є.
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27.02.2022 00:03 Ответить
u vas e - pritom esho pod pramoi navodkoi kacapov na danny moment
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27.02.2022 00:10 Ответить
да все говорили путлеру - не надо лезть в Украину, теперь сдохнит хуже чем обосцаный джугашвили
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27.02.2022 00:05 Ответить
Щвидше як алоїзич, тільки запропонують вибрати одного з семи чи восьми.
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27.02.2022 00:48 Ответить
3 вариант. Помочь Украине нанести военное поражение России обычным вооружением. Распад Российской империи в начале 20 века начался с позорного поражения России в русско- японской войне. Хотя министр Плеве называл предстоящую войну с Японией " маленькой победоносной войной".

Если сейчас эта " маленькая победоносная война" против Украины закончится поражением России, то последнюю ждет очередной распад.
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27.02.2022 00:07 Ответить
Много казахской территории вернется. Татарстан станет свободным. Дальный Восток. Я думаю все только в плюсе будут от этого.
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27.02.2022 00:09 Ответить
Керемет Бауырым.Алга Казахстан!!! Мен казак немиспын.
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27.02.2022 00:16 Ответить
Это ватное быдло в шоке не от того, что они творят в Украине, а от того, что не могут снять деньги в банкомате. Виноваты конечно пиндосы ну и бандеровцы, поэтому их надо уничтожать с помощью "лучших в мире" армии и оружия. Мне жаль тех адекватных россиян, которых сейчас пакуют силовики. Их к сожалению очень мало. А для остальных: вы останетесь быдлом для всех цивилизованных людей в мире на всю вашу оставшуюся ничтожную жизнь. Будете еще пол века срать на дырку и считать, что пиндосы обссыкают ваши ободранные подъезды. А Украина будет вольной, свободной и цивилизованной страной. Слава Украине!
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27.02.2022 00:08 Ответить
Героям Слава!!!
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27.02.2022 00:10 Ответить
Адекватних в Росії не більше 2%, а це в межах статистичної похибки (і якщо копнути глибше - адекватні рускі, не етнічні росіяни, то або євреї, або українці, грузини і т.д.) . Тому нікого не шкода, хороший рускій - 200й рускій!!!!
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27.02.2022 07:07 Ответить
да
многим пофиг на войну
"политики там разбираются"
ну где то может процентов 10 20% наберется кто не поддерживает путлера

ну зато теперь всей страной будут отвечать

как они дюбили говорить (точнее это им телевизор вдалбливал в бошки)
стабильно
нет войны

теперь
не стабильно
война есть
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27.02.2022 07:48 Ответить
А у когось є гарантія що у цього щура нема в голові такого варіанту: я настільки великий, що повинен загинути разом з усім світом… і тицяє в ту ***** , десь з тибетського монастиря
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27.02.2022 00:09 Ответить
Не тільки немає гарантії. НАТО впевнене, що кремлівський недомірок настільки вже пришелепкуватий, що справді може так зробити.
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27.02.2022 00:16 Ответить
Гріх таке говорити, але краще б 3-ю світову. Бо у випадку із санкціями, нам доведеться самім це все вивозити.
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27.02.2022 00:10 Ответить
дурачек что ли..

фу

у вас куча возможностей есть!!!! просто эскадрильи самолетов посылать над Украиной и по флангам наступающих мокшей - они будут ссаться и приостановят ... нам время нада выиграть, старикашка ты
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27.02.2022 00:10 Ответить
хотят поминимому обойтись
хотя просто защитить небо украинское от ракет рашенских
это бы очень помогло
они бы не смогли взрывать так склады, аэродромы и дома
катались бы на своих тарантайках до киева
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27.02.2022 07:46 Ответить
а можно реализовать сразу оба???
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27.02.2022 00:12 Ответить
Мордор повинен бути знищений
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27.02.2022 00:15 Ответить
Отключили от сфифт только передали
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27.02.2022 00:16 Ответить
Мы шокированы, дон, что у украинцев столько оружия, дон, и у нас теперь нет желания воевать против Украины, дон".- Рамзанкадиров .https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-02-26/pod-kievom-vsu-nakryila-kolonnu-kadyirovtsev-unichtojen-komandir-polka/260659
.А оця кадировська свиня , хєнєрал Тушаєв , сьогодні - зажмурилась . .
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27.02.2022 00:16 Ответить
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27.02.2022 00:22 Ответить
Пусть Аллах ему на том свете пистон вставит и отправит пинком под жопу прямо в адище.
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27.02.2022 01:07 Ответить
До кабздона на концерт.
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27.02.2022 01:11 Ответить
Одна біда: перед смертю сарако не скуштував ані вареників зі шкварками, ані сала. Пічалька та й годі...
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27.02.2022 01:13 Ответить
А якщо його разом зі свинею похоронити, аллах його в рай прийме?
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27.02.2022 04:39 Ответить
Подлиз с мостом КаДЫРКИ в Питере так и останется свидетельством ТРУСОСТИ и НИЧТОЖЕСТВА дань Чечне приносящих.
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27.02.2022 01:18 Ответить
с тех пор, как увидел штурм фанерного рейхстага на полигоне, так перед глазами возникает лицо с прищуром Шойгу Кунжутовича. Для кого и для чего это сделано, вменяемый пояснить не может. Если осрамится, то да. Там одного стратега - танкиста герасимова уже погнали. Я подозреваю, что идея основного направления именно из Белоруссии и прилегающих район родины фашизма была идеей самого Герасимова, Он там служил (и длительное время) в танковых войсках и знал театр. Как писали немецкие генералы, русские действовали по раз и навсегда утвержденному плану - только вперед, любая инициатива в тактике боя отсутствовала и преследовалась. А вперед означало -цепями на укрепрайон, отхлыхнули, пересортировались и снова вперед, и так один, день два дня. Останавливались только тогда, когда нечем было атаковать.
Ну а Америка делает все что может в этих условиях. Сравните его с танцором Обамой даже и не вспомнишь, когда этот прыщ что ни будь сказал в защиту Украины. А для меня этот фофан перестал быть уважаемым - на похоронах Манделы он щипал МИД Голландии по мышкой а та смеялась. Потом ее уволили, а этот еще куролесил.
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27.02.2022 00:17 Ответить
Кстати, о Кужугетовиче. Он ведь чуть ли не единственный на том заседании, где Пуйло заставил всех высказаться в поддержку вторжения, пытался что-то типа предупредить, что ли. Говорил о 50 с чем-то тысячах украинских военных на границе, а также о туче вооружения, способного помочь ВСУ пережить несколько малых и больших конфликтов. Видео есть в сети.
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27.02.2022 00:24 Ответить
Будет висеть на одной ветке с ******
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27.02.2022 03:47 Ответить
Ну, откровенно говоря, Байден прав. Вариант с санкциями хорош тем, что оккупант заплатит за свою деятельность. Причём платить придётся долго.

А вот если решать военным способом, навалившись всем миром, то эрефия превращается из агрессора уже в некое подобие жертвы, и добрые европейцы ещё и потом помогать будут восстановиться.
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27.02.2022 00:22 Ответить
Жертва как раз - Украина. И чтобы не допустить такого кровопролития в 21 веке - нужно действовать его же правилами, а именно - на всё плевать. Пришли и поставили перед фактом.
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27.02.2022 00:34 Ответить
сербию так принудили же
как раз аналог рашки маленький
нападает на всех соседей
распространяет шовинизм, и самое удивительное еще типа славяне)))

ждали несколько лет, пока шла война на балканах
когда рашисты говорят вам про "нато бомбило белград"
напоминайте им про войну с хорватией, боснией, про косово
а то сербы прям ангелочки были по версии рашистов
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27.02.2022 07:44 Ответить
да какая третья мировая, там армии нет
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27.02.2022 00:22 Ответить
На кацапії дійсно армії вже ніт. Вона пішла на добрива в Україні.
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27.02.2022 01:14 Ответить
Ще не пішла, но в черзі стоїть, так що не розслабляємся
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27.02.2022 04:45 Ответить
зато есть шизофреник и яо
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27.02.2022 03:01 Ответить
І те й друге!Бо кремлівські фашисти будуть знову терирозувати увесь світ,плюндрувати Землі,вбивати людей...тільки нейтральний статус,Нюрнбергський процес,репарації....і осуд комуністичного режиму за знищення своїх громадян через табори смерті і голодомори,за захват Европи.
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27.02.2022 00:31 Ответить
"Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився"...
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27.02.2022 00:32 Ответить
Восхитительная формулировка.
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27.02.2022 00:40 Ответить
На Россию никто не нападает.
Но её войска в Украине должны быть сочно уничтожены.
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27.02.2022 00:34 Ответить
Дедушка , третья мировая уже началась 24 -го , вы просто все перепутали у вас деменция
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27.02.2022 00:37 Ответить
2008
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27.02.2022 00:41 Ответить
Когда в джунглях нет тигра царем становиться обезьяна. Такие дела Джо.
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27.02.2022 00:47 Ответить
Ну и кто бы вступился за )(уйло? Китаю выгоднее торговать, чем воевать.
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27.02.2022 01:05 Ответить
Мда. Украина не ссыт третьей мировой и воюет. США с самой огромной, обеспеченной и боеспособной армией, ссыт и не воюет. Сюр какой-то.
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27.02.2022 01:10 Ответить
От дурило старе: тобі твої кібер специ вже на пальцях показали, що ***** можна запекти як беню ладена
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27.02.2022 01:10 Ответить
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27.02.2022 01:19 Ответить
Что ж ты не вводишь санкции, Байден?
Санкциями называется только полное эмбарго на нефте газ
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27.02.2022 01:29 Ответить
ну рашка не ссср
у него в тылу была вся промышленность
а тут кусок от дохлого ссср

если провести молниеносную операцию
по захвату кремля
думаю никто ничего не успеет нажать там с яо

иначе душить санкциями можно вечно
иран вон живет под санкциями десятилетия
и ничего не изменилось почти
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27.02.2022 07:42 Ответить
Страшные слова - Третья мировая война. На самом деле в случае третьей мировой войны Россия с ее разваленной экономикой окажется одна против всех. Такая война очень быстро кончится, Россия будет разоружена, а проблема решена. Сравните с тем, что происходит сейчас.
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27.02.2022 07:52 Ответить
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