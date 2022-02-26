Есть два варианта наказать Россию: начать Третью мировую или ввести жесткие санкции, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Санкции - единственный способ наказать Россию за агрессию против Украины, не начиная глобальную войну.
Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"У нас есть два варианта. Начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически. Или второе: убедиться, что страна, действующая вопреки международному праву, заплатит за это", - заметил он в ответе на вопрос о санкциях против РФ.
Байден также отметил, что Россия заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе за вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.
"Он (Путин. – Ред.) производит эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал", – сказал Байден.
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Ахмед Закаєв запропонував Зеленському підписати угоду про військову співпрацю між двома сторонами, завдяки якій чеченські добровольці з Європи та самої України воюватимуть проти Росії.
Закаєв зазначив, що у Європі проживає понад 300 000 чеченців, повідомляє Minval.
26.02.2022 22:17
Ни граждан РФ, ни армию РФ они не йе б у т.
Путин облажался - хватит, нах с пляжа в любом виде.
Якщо воно натисне на кнопку, його просто приб'ють.
Кібервійськами України отримано доступ до бухгалтерії та системи документообігу ДСК (для службового користування) ВЧ 6762, Ставропольський Край м. Залізноводськ.
Паспорти, військові квитки, особисті дані, перелік кредитних карток особового складу. Військовослужбовці цього підрозділу направлені в Україну. Усі гроші з їхніх карток підуть на закупівлю озброєння для ЗСУ.
Від нього залежить лише війна від США.
Тож буде війна лише в Європі + США (Північна америка).
Навіть Азії немає - достатньо розбомбити Мацкву - інші самі сдадуться.
Нехай географію вчить.
куда и русский военный корабль
а именно-*****!!!
КГБісти ... бувшими - не бувають!
Нужно думать как охлос отлучить от избирательного процесса
Если сейчас эта " маленькая победоносная война" против Украины закончится поражением России, то последнюю ждет очередной распад.
многим пофиг на войну
"политики там разбираются"
ну где то может процентов 10 20% наберется кто не поддерживает путлера
ну зато теперь всей страной будут отвечать
как они дюбили говорить (точнее это им телевизор вдалбливал в бошки)
стабильно
нет войны
теперь
не стабильно
война есть
фу
у вас куча возможностей есть!!!! просто эскадрильи самолетов посылать над Украиной и по флангам наступающих мокшей - они будут ссаться и приостановят ... нам время нада выиграть, старикашка ты
хотя просто защитить небо украинское от ракет рашенских
это бы очень помогло
они бы не смогли взрывать так склады, аэродромы и дома
катались бы на своих тарантайках до киева
.А оця кадировська свиня , хєнєрал Тушаєв , сьогодні - зажмурилась . .
Ну а Америка делает все что может в этих условиях. Сравните его с танцором Обамой даже и не вспомнишь, когда этот прыщ что ни будь сказал в защиту Украины. А для меня этот фофан перестал быть уважаемым - на похоронах Манделы он щипал МИД Голландии по мышкой а та смеялась. Потом ее уволили, а этот еще куролесил.
А вот если решать военным способом, навалившись всем миром, то эрефия превращается из агрессора уже в некое подобие жертвы, и добрые европейцы ещё и потом помогать будут восстановиться.
как раз аналог рашки маленький
нападает на всех соседей
распространяет шовинизм, и самое удивительное еще типа славяне)))
ждали несколько лет, пока шла война на балканах
когда рашисты говорят вам про "нато бомбило белград"
напоминайте им про войну с хорватией, боснией, про косово
а то сербы прям ангелочки были по версии рашистов
Но её войска в Украине должны быть сочно уничтожены.
Санкциями называется только полное эмбарго на нефте газ
у него в тылу была вся промышленность
а тут кусок от дохлого ссср
если провести молниеносную операцию
по захвату кремля
думаю никто ничего не успеет нажать там с яо
иначе душить санкциями можно вечно
иран вон живет под санкциями десятилетия
и ничего не изменилось почти