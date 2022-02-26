Есть два варианта наказать Россию: начать Третью мировую или ввести жесткие санкции, - Байден

Санкции - единственный способ наказать Россию за агрессию против Украины, не начиная глобальную войну.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У нас есть два варианта. Начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически. Или второе: убедиться, что страна, действующая вопреки международному праву, заплатит за это", - заметил он в ответе на вопрос о санкциях против РФ.

Байден также отметил, что Россия заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе за вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.

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"Он (Путин. – Ред.) производит эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал", – сказал Байден.