Шольц созывает экстренное заседание Бундестага из-за войны в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц созывает в воскресенье экстренное заседание парламента ФРГ с тем, чтобы сделать правительственное заявление по ситуации в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я попросил спикера Бундестага созвать на воскресенье экстренное заседание Бундестага. Там я сделаю правительственное заявление", – сказал Шольц.

Он осудил действия России на территории Украины.

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