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Шольц созывает экстренное заседание Бундестага из-за войны в Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц созывает в воскресенье экстренное заседание парламента ФРГ с тем, чтобы сделать правительственное заявление по ситуации в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я попросил спикера Бундестага созвать на воскресенье экстренное заседание Бундестага. Там я сделаю правительственное заявление", – сказал Шольц.
Он осудил действия России на территории Украины.
Топ комментарии
+19 Масімо Касетті
показать весь комментарий26.02.2022 23:55
+18 Артем Шаборонко
показать весь комментарий26.02.2022 23:53
+17 Teret Johan
показать весь комментарий27.02.2022 00:06
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Нас сдали по договорняку с херлом?
Что происходит?
Почему это никого не волнует?
И ещё люди пишут что их прости слили херлу!
Йому дороги треба було будувать.
500 единиц «Флигерфауст 2 Стингер» со складов Бундесвера направляются в Украину
Оружие длиной 1,5 метра можно использовать с плеча для поражения целей в воздухе на расстоянии до шести километров.
Кроме того, на складах бундесвера имеется также 1000 экземпляров «Panzerfaust 3». Из 13-килограммового оружия солдаты могут поражать цели на расстоянии от 300 до 400 метров. Еще 400 немецких Panzerfaust Type 3 отправляются из Голландии в Украину.
В зависимости от боеприпаса он может пробивать бронированную сталь толщиной 70 сантиметров или железобетон толщиной 24 сантиметра, например, в бункерных системах.
Кроме того, Украина должна получить из Германии 14 бронетранспортеров для личной защиты, возможно, также в целях эвакуации. Кроме того, через Польшу в Украину будет доставлено до 10 тысяч тонн топлива.
А тепер роблять великі очі. Дивні люди.
https://youtu.be/Kfd5zEIdNHI
СЛАВА УКРАЇНІ НАЗАВЖДИ !!!!!!!
Ахмед Закаев вот только что сделал заявление и предложение помощи Украинскому народу.
Лукашенко в ходе телефонного разговора с Макроном назвал фейком слухи о возможности размещения ядерного оружия на территории Белоруссии.
«Если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может», - передает слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия РФ на территории Белоруссии.
Беседа глав двух стран продолжалась без малого полтора часа. Также обсуждались вопросы взаимоотношений России и Белоруссии и позиция Минска на фоне ситуации на Украине.Може то мудіщеву чорна мітка?
Чи аби ..******
А не ...запізно?