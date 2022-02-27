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Шольц созывает экстренное заседание Бундестага из-за войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Шольц созывает экстренное заседание Бундестага из-за войны в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц созывает в воскресенье экстренное заседание парламента ФРГ с тем, чтобы сделать правительственное заявление по ситуации в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я попросил спикера Бундестага созвать на воскресенье экстренное заседание Бундестага. Там я сделаю правительственное заявление", – сказал Шольц.

Он осудил действия России на территории Украины.

Читайте также: Официально: Германия поставит Украине "Стингеры" и противотанковое оружие, - правительство ФРГ
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Топ комментарии
+19
Шо там вже скликати, обісралися зі страху. Вростили двох фюрерів - гітлера і ***** вигодували !😡
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26.02.2022 23:55
+18
Прощай свифт
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26.02.2022 23:53
+17
Не знаю браття-Українці як буде далі, але увесь світ уже дивиться на нас як на переможців. ТРИМАЄМОСЯ!!! Ми - ВІЛЬНА НАЦІЯ !!! Ще не кінець, але чим більший спротив - тим більше мотивації у країн світу допомогти Нам з окупантами!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ НАЗАВЖДИ !!!!!!!
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27.02.2022 00:06
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Прощай свифт
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26.02.2022 23:53 Ответить
Люди, я десятый раз задаю один вопрос! Почему врагу дают свободно продвигаться по Приазовье?
Нас сдали по договорняку с херлом?
Что происходит?
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27.02.2022 00:05 Ответить
Мариуполь фактически окружён!
Почему это никого не волнует?
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27.02.2022 00:07 Ответить
Почитайте что люди пишут с Бердянска! Им даже не дали оружия для самообороны не говоря про ВСУ! Да они нас проклянут за такое
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27.02.2022 00:10 Ответить
в Киеве на всех не хватило автоматов, а вы про Бердянск. Да и на юге не особенно много ВСУ было я так понял. Не переживайте, возле орков самая наша большая группировка, свиньи не особо продвинулись - они только могут с расстояния гатить. Я думаю на западнее Мариуполя встретят и проредят ваньков.
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27.02.2022 00:14 Ответить
В где наши байрактары? В первую атаку уничтожили? Ведь были же?
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27.02.2022 00:21 Ответить
А их похоже и не поднимали! Сколько там орков не знаю но пишут очень дохрена!
И ещё люди пишут что их прости слили херлу!
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27.02.2022 00:25 Ответить
Почитайте внимательно, там положение жопа полная.
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27.02.2022 00:27 Ответить
Заявление сделает, озабоченность выразит. Но завтра. Шольц, лучше бы прямо этой ночью отправил бы пару эшелонов вооружения в Украину!
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27.02.2022 00:11 Ответить
Тому що Зєля не підготував три мінно-загороджувальні рубежі оборони біля перешийка, з десятком бетонних дотів з гарматами і боєзапасом.

Йому дороги треба було будувать.
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27.02.2022 00:12 Ответить
Вже вимкнули. Мої з Влаливостоку жалілися
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27.02.2022 00:29 Ответить
немцы дали оружие

500 единиц «Флигерфауст 2 Стингер» со складов Бундесвера направляются в Украину

Оружие длиной 1,5 метра можно использовать с плеча для поражения целей в воздухе на расстоянии до шести километров.
Кроме того, на складах бундесвера имеется также 1000 экземпляров «Panzerfaust 3». Из 13-килограммового оружия солдаты могут поражать цели на расстоянии от 300 до 400 метров. Еще 400 немецких Panzerfaust Type 3 отправляются из Голландии в Украину.

В зависимости от боеприпаса он может пробивать бронированную сталь толщиной 70 сантиметров или железобетон толщиной 24 сантиметра, например, в бункерных системах.

Кроме того, Украина должна получить из Германии 14 бронетранспортеров для личной защиты, возможно, также в целях эвакуации. Кроме того, через Польшу в Украину будет доставлено до 10 тысяч тонн топлива.
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27.02.2022 01:26 Ответить
Шо там вже скликати, обісралися зі страху. Вростили двох фюрерів - гітлера і ***** вигодували !😡
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26.02.2022 23:55 Ответить
Ну ***** вигодували усім світом, у тому числі і не без допомоги США.

А тепер роблять великі очі. Дивні люди.
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27.02.2022 00:07 Ответить
оперативно))
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26.02.2022 23:58 Ответить
Россия все больше разочарована решительным сопротивлением украинцев
https://youtu.be/Kfd5zEIdNHI
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26.02.2022 23:59 Ответить
Ну, такое... Не убедительно. Есть намного более "разочаровующие" видео.
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27.02.2022 00:13 Ответить
А це вже робота МЗС - разом з репарацією до підарашки вимагати репарації від фріців за другу світову і щоб українці були в таких же правах як євреї
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27.02.2022 00:00 Ответить
Нравится не нравится Вермахт приближается ...
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27.02.2022 00:04 Ответить
Вводите какие-нибудь "каски" под любым предлогом. Плевать на правила и законы, ибо путин их нарушает ежедневно!
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27.02.2022 00:05 Ответить
Дядько Шмульке, дайте штук 200 танків для України.))
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27.02.2022 00:05 Ответить
Він скоріше нам 200 арабських біженців вишле ...
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27.02.2022 00:06 Ответить
Якщо вони готові знищувати кацапів, то ласкаво просимо.
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27.02.2022 00:47 Ответить
На фото такий грізний, а на ділі тільки сосиски та келих пива може перемогти.
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27.02.2022 00:05 Ответить
Не знаю браття-Українці як буде далі, але увесь світ уже дивиться на нас як на переможців. ТРИМАЄМОСЯ!!! Ми - ВІЛЬНА НАЦІЯ !!! Ще не кінець, але чим більший спротив - тим більше мотивації у країн світу допомогти Нам з окупантами!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ НАЗАВЖДИ !!!!!!!
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27.02.2022 00:06 Ответить
Німчуряки! Досить касками балуватися! Валіть пукіна нєпадеццкі!
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27.02.2022 00:06 Ответить
Чеченцы из Европы готовы принять участие в войне против России на стороне ВСУ.
Ахмед Закаев вот только что сделал заявление и предложение помощи Украинскому народу.
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27.02.2022 00:08 Ответить
Глупо отказываться от такой помощи
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27.02.2022 00:12 Ответить
Ще є шанс очиститу свою репутацію.
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27.02.2022 00:08 Ответить
на 4-й день! точно екстренне?
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27.02.2022 00:10 Ответить
Немецкая бюрократия - легендарна. Не удивляйтесь. Это для них нормально.
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27.02.2022 00:14 Ответить
Кацыки, вместо свифт будет сквирт...в ваши залитые бормотухой баньки!
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27.02.2022 00:10 Ответить
сегодня узнал, что война идет или ждал победы фюрера за 24 часа, как брешили все эти годы.
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27.02.2022 00:11 Ответить
Діло не в шоломах або в танках... діло у тому, що тут всі бояться шо пуйло використає ядерну зброю проти Київа. Розумієте? ЦЕ НЕ ЖАРТИ.
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27.02.2022 00:12 Ответить
Думаю із 10 ядерних ракет - 2 взорвуться при старті, 4 на території рф, 2 загрузнуть у полях України, і лише 2 реально є загрозою. пуйло, думаю, розуміє ризики по-перше, по-друге - адекватні генерали рф просто цього не дадуть йому цього зробити.
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27.02.2022 00:22 Ответить
Скорее всего, Путин взорвет Чернобыльскую АЭС . Спектр радиоактивных элементов гораздо больше, чем от атомной бомбы. Это будет так называемая "грязная" бомба. И это будет капец и Киеву и ...
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27.02.2022 00:24 Ответить
Так, я теж думаю шо ЧАЕС це як погроза западу та і всьому світу. Однак і свої за таке по голівці фюрерка не погладять, бо неясно чим нова катастрофа на ЧАЕС може закінчитися...
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27.02.2022 00:27 Ответить
Экстренное заседание на 4-й день? Хорошее, наверное, у немцев пиво - не зря славится!)
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27.02.2022 00:16 Ответить
Щось на ехо маскви проскочило:

Лукашенко в ходе телефонного разговора с Макроном назвал фейком слухи о возможности размещения ядерного оружия на территории Белоруссии.

«Если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может», - передает слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия РФ на территории Белоруссии.

Беседа глав двух стран продолжалась без малого полтора часа. Также обсуждались вопросы взаимоотношений России и Белоруссии и позиция Минска на фоне ситуации на Украине.Може то мудіщеву чорна мітка?
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27.02.2022 00:20 Ответить
Бульбафюрер скольский тип. Но за соучастие должен поплатится
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27.02.2022 00:28 Ответить
А "без малого" це без ВВХ?)
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27.02.2022 00:48 Ответить
С этим идиотом никто не говорил, да и с Пукиныи теперь переговоров по видимому не будет
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27.02.2022 07:01 Ответить
https://t.me/nexta_live/17959
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27.02.2022 00:25 Ответить
О! Проснулися! Помахайте пуйлу пальчиком ну-ну-ну! Каски десь в дорозі обіцяні, чи вова не дозволив? Сцикуни!
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27.02.2022 00:28 Ответить
А до чого тут ...:вова".?
Чи аби ..******
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27.02.2022 00:50 Ответить
Вова путін не дозволив!
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03.03.2022 16:21 Ответить
Ганси роздуплюються.
А не ...запізно?
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27.02.2022 00:49 Ответить
Опять "обеспокоенность".... "призыв к мирн урегулированию".... И др сопли...
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27.02.2022 00:50 Ответить
Нихрена себе экстренное. Не прошло и пол года.
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27.02.2022 00:59 Ответить
 
 