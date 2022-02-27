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Оккупанты нанесли ракетный удар по складах ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты нанесли ракетный удар по складах ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее, - СМИ

Ракетный удар нанесен по составам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Балаклее к юго-востоку от Харькова.

Об этом сообщают местные паблики и публикуют соответствующие видео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что зарево от взрывов видно за 20 км.
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Топ комментарии
+32
Знают наши, что война, и кучненько хранят боеприпасы . . . Где голова ? Рассредоточь по мелким складам
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27.02.2022 00:00
+31
Не буду виправляти помилки скопіював з сайту США!!! Тут американський танковий механік. Порада.
Танки погані в міських боях. Їм потрібна підтримка піхоти. Без чобіт на землі вони просто великі цілі з поганою видимістю. Гвинтівки повинні націлюватися на перископи, але найголовніше - на приціл на верхній частині вежі.
Зніміть дорожні знаки. Не дайте ворогу знати, де він знаходиться. Перемістіть знаки на неправильні вулиці. Танки дуже важкі, тому намагайтеся направити їх на вулиці, які не витримують їхньої ваги. Вони не можуть рухатися, якщо прорвуться в каналізацію.
Розбивайте сліди, якщо у вас є вибухівка. Доріжки також жахливі для того, щоб ловити такі речі, як колючий дріт або дріт. Поставте на вулиці все, що може втягнутися і заплутатися.
Двигун повинен дихати, тому кидайте свої коктейлі Молотова в те, що виглядає як забірник двигуна. Має гумові ремені, шланги та паливопроводи.
Танки - це кошмар матеріально-технічного забезпечення. Їм потрібен ланцюг поставок довжиною в милю для запчастин, і особливо палива. Зазвичай вони можуть проїхати лише близько 300 миль на покращених дорогах на одному баку палива. Зупиніть подачу, і танк - це просто гігантська купа марного заліза.
З бронеавтомобіля оглядовість погана. Якщо ви пофарбуєте обідні тарілки, щоб вони виглядали як міни, і поставте їх догори на вулиці, екіпаж танка не зможе визначити, справжні вони чи ні.
АРМІЯ США любить воювати вночі, тому що у нас є тепловізори. Thermal збирає тепло, тому ви не можете сховатися за кущем, але все, що має температуру навколишнього середовища, виглядає як чорний квадрат. Вони не можуть бачити крізь вікна, тому що скло навколишнє.
Розріжте картонні коробки і поставте їх скрізь. Картон має ту ж температуру, що й навколишнє середовище. Приховування за будь-чим, що затьмарює зір, працює лише в тому випадку, якщо в них немає тепла. Листи картону в кожному кущі, дереві і т. д. Буде просто квадрат в тепловізорі.
Встановіть їх скрізь як відволікаючі фактори. Зробіть хаос місцевості для ворога.
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27.02.2022 00:06
+28
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27.02.2022 00:07
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Правила форума Совет форумчан
Українці привітали кацапов коктелем молотова

Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥

Українські бармени працюють💪

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
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26.02.2022 23:59 Ответить
Люди, прошу вашего внимания! За вопрос что происходит в Приазовье кидают в спам!
Приазовье это не Украина? Или цензором руководят с ОП?
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27.02.2022 00:17 Ответить
А что толку вопрошать? Ничего там. Степь. Видимо объективно нет сил и Донбасс держать, и Харьков и Киев. А тут ещё гуляйполе. Ну пусть гуляют, что 95-ю сейчас туда отправить? Или из под Луганска снять бригаду?
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27.02.2022 00:55 Ответить
Точку у или осу сожгли?
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27.02.2022 00:27 Ответить
Знают наши, что война, и кучненько хранят боеприпасы . . . Где голова ? Рассредоточь по мелким складам
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27.02.2022 00:00 Ответить
Такі речі не робляться через тупість. Таке під час війни - це завжди свідомий саботаж.
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27.02.2022 00:03 Ответить
100% гадят как могут
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27.02.2022 00:06 Ответить
Шкідництво
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27.02.2022 00:07 Ответить
Склад хранения боеприпасов - сложное специально огромное помещение/система помещений. Это не мешок картошки. Что ты предлагаешь, после начала войны надо было бросать все и ехать на руках переносить эти снаряды....куда?
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27.02.2022 00:08 Ответить
Кроты и предатели ! здохните нелюди !
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27.02.2022 00:21 Ответить
Не лютуй! Подивись де Балаклія і що там залишилось від попередніх підривів!
В них реально СССР карти😂😂😂
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27.02.2022 00:25 Ответить
Да уж наверное в курсе)Притом эти склады в 14 уже поджигали)И не факт что там что то было)
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27.02.2022 00:06 Ответить
Мародер опять виноват, что ли ?
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27.02.2022 00:37 Ответить
⚡️Правительство Украины получило более 4 миллионов долларов пожертвований в криптовалюте.

В течение нескольких часов после размещения кошельков, на них было отправлено более 761 949 долларов в биткойнах и более 3,4 миллиона долларов в валюте, - УНИАН
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27.02.2022 00:02 Ответить
Норм.Клоуну на пару дней в казино хватит.
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27.02.2022 00:31 Ответить
и не только по складах, но и по многоэтажке в городе.
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27.02.2022 00:03 Ответить
Як таке могло трапитись зараз?Знову роблять лице **********?
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27.02.2022 00:04 Ответить
Не буду виправляти помилки скопіював з сайту США!!! Тут американський танковий механік. Порада.
Танки погані в міських боях. Їм потрібна підтримка піхоти. Без чобіт на землі вони просто великі цілі з поганою видимістю. Гвинтівки повинні націлюватися на перископи, але найголовніше - на приціл на верхній частині вежі.
Зніміть дорожні знаки. Не дайте ворогу знати, де він знаходиться. Перемістіть знаки на неправильні вулиці. Танки дуже важкі, тому намагайтеся направити їх на вулиці, які не витримують їхньої ваги. Вони не можуть рухатися, якщо прорвуться в каналізацію.
Розбивайте сліди, якщо у вас є вибухівка. Доріжки також жахливі для того, щоб ловити такі речі, як колючий дріт або дріт. Поставте на вулиці все, що може втягнутися і заплутатися.
Двигун повинен дихати, тому кидайте свої коктейлі Молотова в те, що виглядає як забірник двигуна. Має гумові ремені, шланги та паливопроводи.
Танки - це кошмар матеріально-технічного забезпечення. Їм потрібен ланцюг поставок довжиною в милю для запчастин, і особливо палива. Зазвичай вони можуть проїхати лише близько 300 миль на покращених дорогах на одному баку палива. Зупиніть подачу, і танк - це просто гігантська купа марного заліза.
З бронеавтомобіля оглядовість погана. Якщо ви пофарбуєте обідні тарілки, щоб вони виглядали як міни, і поставте їх догори на вулиці, екіпаж танка не зможе визначити, справжні вони чи ні.
АРМІЯ США любить воювати вночі, тому що у нас є тепловізори. Thermal збирає тепло, тому ви не можете сховатися за кущем, але все, що має температуру навколишнього середовища, виглядає як чорний квадрат. Вони не можуть бачити крізь вікна, тому що скло навколишнє.
Розріжте картонні коробки і поставте їх скрізь. Картон має ту ж температуру, що й навколишнє середовище. Приховування за будь-чим, що затьмарює зір, працює лише в тому випадку, якщо в них немає тепла. Листи картону в кожному кущі, дереві і т. д. Буде просто квадрат в тепловізорі.
Встановіть їх скрізь як відволікаючі фактори. Зробіть хаос місцевості для ворога.
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27.02.2022 00:06 Ответить
Доріжки також жахливі для того, щоб ловити такі речі, як колючий дріт або дріт. Напевно йдеться про гусениці, в яких може заплутатись дріт
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27.02.2022 00:11 Ответить
траки
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27.02.2022 05:10 Ответить
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27.02.2022 00:07 Ответить
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27.02.2022 00:10 Ответить
Та там давно НЕТ нихрена !
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27.02.2022 00:08 Ответить
ща в Украину столько оружия хлынет, что эти склады и на...й никому не нужны будут.....
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27.02.2022 00:10 Ответить
26 февраля 2022 13:27

На правом берегу Запорожья сбили российский вертолет и задержали две ДРГ

В Запорожье на обоих берегах Днепра обнаружили две диверсионные группы российских оккупантов. Они уже задержаны.

Также в Запорожской ОГА подтвердили информацию о том, что над правобережным районом Верхняя Хортица был сбит вражеский летательный аппарат.
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27.02.2022 00:11 Ответить
РАСТРЕЛИВАТЬ НА МЕСТЕ ! МРАЗИ ! НЕЛЮДИ !!!
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27.02.2022 00:26 Ответить
А где наши ракеты дальнего действия? Куку?
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27.02.2022 00:12 Ответить
Пля, де де ?! В Дії нах#й! еРакета плч !
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27.02.2022 00:14 Ответить
Ну так бы и сказал, просраны)
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27.02.2022 00:23 Ответить
ЗЕленским !
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27.02.2022 00:47 Ответить
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27.02.2022 00:47 Ответить
А тепер помирилися , обійнялися і припинили срач до перемоги , потім я Вам допоможу )))
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27.02.2022 00:56 Ответить
"Сегодня утром на станцию Низковка Корюковского района по РФ пришел эшелон с соляркой для колон российско-фашистских войск, которые наступали по направлению Чернигов-Сумы",

Как отметили, местные жители передали эту информацию через социальные сети в ВСУ.

"На станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон из более 3000 топлива для армии оккупантов! Очевидцы сообщают, что на месте станции - море огня . Суббота, 26 февраля 2022, 21:11 УНН
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27.02.2022 00:14 Ответить
жаль, лучше бы себе забрали столько соляры,,,
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27.02.2022 00:29 Ответить
Нам чужого ненадо, главное - свое не отдать
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27.02.2022 01:09 Ответить
Кладіть на дорогу якийсь пакет чи 2-3 шт. з землею десь 3-4 кг і зав'яжіть добре його, танки зупиняться.
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27.02.2022 00:15 Ответить
Дві цеглини
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27.02.2022 00:27 Ответить
насколько я слишал все интересное оттуда забрали
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27.02.2022 00:16 Ответить
С-системність

Наскільки мені відомо, росіяни тупо не знають, що їм робити далі.

Східна кримська колона російської техніки з боями зайшла до Мелітополя і почала кружити півднем Запорізької області. Спочатку рухались в один бік, потім зупинилися і поїхали в інший.

Росіяни тричі кидали небагаточисельний десант на міста на чорноморському узбережжі. Кожного разу, один за одним, це закінчувалося абсолютно однаково: піздюлями. Раз - не спрацювало, всім пізда. Два - не спрацювало, всім *****. Три - та ж *****.

Росіяни якось не так, як всі, зрозуміли значення слова «системність».

В українських містах бродять ДРГ, причому якось тупорило ходять. Здається, виставлена їм командуванням задача так і виглядає: «Тупорило ходити, тупорило загинути». Навіть по тим міткам, які вони виставляли і за які загинули, ніхто не відпрацьовував.

Жили як кретини, померли як кретини. Знову про системність.
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27.02.2022 00:16 Ответить
Дякую, поржав
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27.02.2022 01:12 Ответить
**** *****.
Потрібно нищити його у його лігві
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27.02.2022 00:17 Ответить
Утилизация сорокалетнего хлама ещё из ГСВГ
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27.02.2022 00:20 Ответить
Значит когда этот кошмар закончится, пожалуйста продумайте и сделайте подземные склады, подходы, выходы и оперативные центры по опыту Швейцарии.
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27.02.2022 00:52 Ответить
Охренеть как неожиданно. Дебилы
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27.02.2022 00:56 Ответить
Хто щось знає що, горить в бік Аеропорту Київ чи ще далі ? Бачу по хмарах щось горить.
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27.02.2022 00:57 Ответить
Побачив нафтобаза Васильків, кажуть туди балістична ракета прилетіла.

Васильків, окупанти нанесли удар, ймовірно балістичною ракетою.

https://t.me/operativnoZSU/9098

У Василькові палає нафтобаза.

https://t.me/operativnoZSU/9101
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27.02.2022 01:20 Ответить
Зато теперь, если мы их одолеем, можно спокойно возвращать Крым и Донбасс военным путём, Путин всё равно уже напал, нечего дальше бояться.
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27.02.2022 01:04 Ответить
если мы их одолеем
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27.02.2022 03:39 Ответить
******* со временем воздастся. Слава Украине! Смерть кацапам! Держитесь, ребята! Охраняй вас Господь!
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27.02.2022 03:35 Ответить
 
 