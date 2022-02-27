Украина закрыла морской район в северо-западной части Черного моря для отражения вооруженной агрессии РФ, - МИД
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Украина с 24 февраля закрыла морской район в северо-западной части Черного моря для отражения вооруженной агрессии России с морского направления.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина с 24 февраля закрыла морской район в северо-западной части Черного моря для отражения вооруженной агрессии Российской Федерации с морского направления", - отметил МИД.
Целью закрытия района является обеспечение безопасности всех гражданских судов от угроз, созданных преступной деятельностью государства-агрессора, и создание условий для деятельности Военно-Морских Сил Украины по реагированию на незаконное пребывание в территориальных водах Украины кораблей военно-морского флота РФ, наносящих ракетные удары по суверенной территории Украины, в том числе по гражданским объектам, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
"Украина считает преступным использование ее морского пространства для нанесения ударов по суше в рамках наступательной операции РФ на территории Украины. Черное море должно снова стать пространством мира, безопасности и развития", - подчеркнул МИД.
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Досі степ гуде луною
Грізний брязкіт сталі.
А над степом клич «за Волю!»
В бій веде повсталих.
Не за славу - за свободу,
Не на смерть, а в Ирій
Йшли сини свого народу -
Молоді та щирі.
Всі за батьком отаманом -
На багнет «червоних»!
Вкриє поле кров тиранів
Залунають дзвони.
Але ворог йшов стіною.
Звір той не втомився
Степ багрянів під ходою
У крові втопився.
За спиною хата рідна -
Ворогу не взяти.
Та у серці Україну
Не закриють ґрати.
Громом вдарив
долі постріл:
«Брати, прощавайте
як до волі доживете
від мене вітайте».
Спи спокійно, отамане,
Спи і не турбуйся
Вже і куля не дістане,
Коні не спіткнуться.
Спи спокійно,
батьку рідний,
Ми не підведемо,
Пройдемося по Вкраїні
Ворога доб'ємо.
Максим Степовий
40років, заплакав...
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Автор (с) Александра Смилянская
геноцид мишей-полівок кацапськими оккупантами
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