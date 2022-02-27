РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13064 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
27 823 102
санкции (10618) Евросоюз (15883) SWIFT (85) Урсула фон дер Ляйен (375)

Следующий пакет санкций предусматривает отключение части российских банков от SWIFT и замораживание активов Центробанка РФ, - фон дер Ляйен (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Следующий пакет санкций предусматривает отключение части российских банков от SWIFT и замораживание активов Центробанка РФ, - фон дер Ляйен (обновлено)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила следующий пакет санкций, который предложит ввести против Российской Федерации за агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В координации с США, Францией, Германией, Италией, Канадой и Великобританией я предложу лидерам ЕС новые меры по укреплению нашего ответа на вторжение России в Украину и подавлению способности Путина финансировать его машину войны", - подчеркнула фон дер Ляйен.

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить, что определенное количество российских банков будет устранено из SWIFT. Это приостановит их деятельность во всем мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт", - подчеркнула она.

"Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит их транзакции. Это сделает невозможным для центрального банка ликвидировать его активы", - заявила президент Еврокомиссии.

"И в конце концов, мы будем работать, чтобы запретить российским олигархам использовать их финансовые активы на наших рынках", - заявила фон дер Ляйен.

"Путин выбрал путь, направленный на уничтожение Украины. Но он еще делает то, на самом деле, что уничтожает будущее своей собственной страны", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также читайте: Началась техподготовка к принятию решения об отключении России от SWIFT, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+42
А ось ДУЖЕ гарна новина:
⚡️В русском Белгороде 5 тыс. контрактников устроили бунт и отказались ехать воевать с Украиной, - сообщают СМИ OBOZREVATEL
показать весь комментарий
27.02.2022 00:45
+32
Коротко
Мордор повинен бути знищений. Крапка.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:46
+30
⚡️​ Вечернее обновление от Вооруженных сил:

🔻 В Харькове удалось отразить атаки, город под контролем Украины. Уничтожены много российской техники: танки, бронемашины и т.д. Есть повреждения жилых домов и пострадавших.

🔻В Сумах ситуация под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, пострадали. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.

🔻 В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей россиянам не удалось, украинское войско держит крепкую оборону.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сейчас наступает момент истины. Кто друг. А кто так . Друзья просто берут и помогают без оглядки , а вы фрау до сих пор жмётесь как целка на балу у офицеров . Надо это все запомнить . После победы ✌ над ****** , Украина уже будет думать брать НАТО к себе в полном составе или только друзей такие ,как Польша , Прибалтика, Великая Британия
показать весь комментарий
27.02.2022 09:49 Ответить
раша проиграла. Теперь они будут вынуждены платить за разруху и нарушение договорённостей. И должны быть банки, через которые потекут деньги куда надо. Поэтому не все банки россии прекращают свои платежи. И участники внешнеэкономической деятельности будут вынуждены переходить в правильный банк.
показать весь комментарий
27.02.2022 10:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 