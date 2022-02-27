В Черниговской области людей призывают провести ночь в укрытиях, - враг готовит ракетные удары

В Черниговской области людей призывают провести ночь в укрытиях из-за возможных массированных ракетных ударов.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной государственной администрации.

"Жители Черниговской области! Ночью возможны массированные ракетные удары. В частности, по Чернигову и другим городам области. От безнадежности враг использует все, что у него есть и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии" - сообщает паблик ОГА в Facebok.

В субботу враг пытался захватить Чернигов, большинство жителей города и близлежащих деревень провели день в укрытиях и погребах.

"На Сиверщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом", - сообщил Генштаб ВСУ.

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