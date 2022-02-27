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Новости Война в Украине
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война (46795) Сумская область (1846)

В Сумской области российская армия рвется на Киев и мародерит магазины, - глава РГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сумской области вражеская техника продолжает курс на Киев через громады со стороны Краснополья.

Об этом сообщил глава РГА Сумского района Руслан Сиренко, информирует Цензор.НЕТ

"Самые спокойные направления - Белополье и Ворожба, там ситуация полностью контролируемая. Жарко сегодня в Лебедине... Наши ребята держат врага на окраине города, есть жертвы среди военных. На 22:45 в Каменном бой. Наши делают все, чтобы им у нас не понравилось", - написал Сиренко.

Сегодня пострадала и Степановская громада. Тепличный накрыли 5 прилетов, дома повреждены.

Встречаются мародерские нападения врагов на магазины и домашние хозяйства. Останавливаем их", - отметил глава РГА.

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По последнему отчету Генштаба ВСУ, на Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Городянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

На Сиверщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.

В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.

Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
⚡️Когда вы каждый раз слышите сирену воздушной обороны и вокруг ничего не взрывается, помните - это наши козаки из ПВО отразили ракетный удар или с воздушными асами отбили авианалет! - офицер ЗСУ Сергей Мисюра
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27.02.2022 01:01
+19
Гарний москаль...це мертвий москаль
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27.02.2022 01:01
+19
По поводу мародёрств -
рубите мародерам правую руку по локоть!!!
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27.02.2022 01:03
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Ілон Маск прийшов на допомогу: віднині в Україні доступний Starlink
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27.02.2022 01:00 Ответить
Приймач де взяти???
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27.02.2022 01:03 Ответить
маск сказав - термінали в дорозі
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27.02.2022 01:05 Ответить
⚡️Когда вы каждый раз слышите сирену воздушной обороны и вокруг ничего не взрывается, помните - это наши козаки из ПВО отразили ракетный удар или с воздушными асами отбили авианалет! - офицер ЗСУ Сергей Мисюра
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27.02.2022 01:01 Ответить
а если так: сирена, сидим, потом над нами тяжеленных 2 самолета пролетело так, что земля дрожала. И тишина. ХЗ что то было....
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27.02.2022 02:55 Ответить
Гарний москаль...це мертвий москаль
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27.02.2022 01:01 Ответить
По поводу мародёрств -
рубите мародерам правую руку по локоть!!!
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27.02.2022 01:03 Ответить
Лучше хвост. По самую шею.
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27.02.2022 01:21 Ответить
По васильков у попали(((
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27.02.2022 01:05 Ответить
Кремлевские убийцы не кормят свою армию , чтобы те воровали у украинцев яйца, масло, хлеб
точно как немцы - бабка , яйка давай
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27.02.2022 01:05 Ответить
таки я вам скажу, шо немцы были гуманнее, чем эти путлеровские русофилитики

поэтому - никакой пощады, бить кацапо-москальское отродье на нашей земле!
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27.02.2022 01:12 Ответить
Это вам в советском фильме показывал
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27.02.2022 07:09 Ответить
Masz jajko i chleb ?
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27.02.2022 01:05 Ответить
кацап! водкі нєт - ідітє *****!
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27.02.2022 01:07 Ответить
Дивлячись на цю армію мародерів складається враження, що весь військовий бюджет рашки просто розкрадається.
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27.02.2022 01:07 Ответить
не совсем. просто эти монголоиды глистявые им жрать чтото нужно постоянно.
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27.02.2022 01:17 Ответить
Дорогие наши воины, удачи вам та наснаги. Не щадите врага, но берегите себя. Москаль создан для гумуса.
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27.02.2022 01:08 Ответить
В Киеве валят дрг, как семечки. Только что одну загнали в землю. Бедные метались отстреливаясь, но - шансов нет. Они реально тупые.
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27.02.2022 01:17 Ответить
Як побачите москаля пам'ятайте:москаль прийшов до нас вбивати Українців
гвалтувати наших жінок
грабувати наше майно.
МОСКАЛЬ НЕ МАЄ ПРАВА НА ЖИТТЯ.
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27.02.2022 02:14 Ответить
Чего такие жадные дайте им водочки с клофелинчиком и колбаски с мышьячком
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27.02.2022 02:26 Ответить
Заваріть їм чаю, з КРИСИНИМ ЯДОМ
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27.02.2022 04:57 Ответить
это вам не в разбомбленных чеченских селах матрасы и телевизоры тащить
рашистские ублюдки
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27.02.2022 07:51 Ответить
Минируете унитазы и путинской армии за день конец придёт
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27.02.2022 08:14 Ответить
 
 