В Харькове российский снаряд попал в 9-этажку, погибла пожилая женщина, - ГСЧС. ФОТО

В Харькове в результате российских обстрелов снаряд попал в 9-этажку, погибла пожилая женщина. Спасатели эвакуировали 2 десятка человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

27 февраля в 21:20 на номер "101" поступило сообщение о том, что в результате попадания вражеского артиллерийского боеприпаса в жилом 9-этажном доме по адресу: Харьков, ул. Бучмы, 40а, произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со 2-го по 7-й этажи, повреждены строительные конструкции квартиры на 4-м, 5-м и 6-м этажах.

"Спасатели эвакуировали из разрушенного подъезда дома около 20 человек. К сожалению, в результате разрушения конструктивных элементов обстрела погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5-м этаже", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в подвале дома скрывались от обстрелов около 60 человек. Никто из них не пострадал.