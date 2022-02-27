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В Харькове российский снаряд попал в 9-этажку, погибла пожилая женщина, - ГСЧС. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Харькове в результате российских обстрелов снаряд попал в 9-этажку, погибла пожилая женщина. Спасатели эвакуировали 2 десятка человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

В Харькове российский снаряд попал в 9-этажку, погибла пожилая женщина, - ГСЧС 01

27 февраля в 21:20 на номер "101" поступило сообщение о том, что в результате попадания вражеского артиллерийского боеприпаса в жилом 9-этажном доме по адресу: Харьков, ул. Бучмы, 40а, произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со 2-го по 7-й этажи, повреждены строительные конструкции квартиры на 4-м, 5-м и 6-м этажах.

В Харькове российский снаряд попал в 9-этажку, погибла пожилая женщина, - ГСЧС 02

"Спасатели эвакуировали из разрушенного подъезда дома около 20 человек. К сожалению, в результате разрушения конструктивных элементов обстрела погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5-м этаже", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в подвале дома скрывались от обстрелов около 60 человек. Никто из них не пострадал.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
Горіти вам довічно у пеклі фашисти!
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27.02.2022 02:52
+16
Рашка сдохнет
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27.02.2022 02:53
+9
Будьте прокляті, тварюки. Горіти вам у пеклі.
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27.02.2022 03:02
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Горіти вам довічно у пеклі фашисти!
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27.02.2022 02:52 Ответить
Рашка сдохнет
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27.02.2022 02:53 Ответить
Будьте прокляті, тварюки. Горіти вам у пеклі.
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27.02.2022 03:02 Ответить
Анналена Бербок. эта бабушка не пострадала от свифта? и миллионы таки людей не страдают жизнями а не вкладами.где такая же бабуля но в масве .в расии радуется победам на крови сумасшедшего у телевизора. .Простите что так отписался на смерти.
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27.02.2022 03:07 Ответить
Ах як же ж харків'яни будуть "любити" русню тепер
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27.02.2022 03:24 Ответить
пора бомбить расию... города... но сначала надо бахнуть по крымскому мосту и по базам в крыму... и тогда будет радостно и будет смех...
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27.02.2022 06:04 Ответить
Цілі наступні: військові об'єкти Білорусі, військова база кацапів у Придністров'ї, Кримський міст, військова база у Криму, весь корабельний флот. Ну а потім випалювати на Параші 100 км від кордону, щоб уберегтись на майбутнє
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27.02.2022 06:23 Ответить
БОМБИТЬ КАЦАПСКИХ ********* !!!! НА КРЫМ !!!!
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27.02.2022 07:52 Ответить
ВСУ УНИЧТОЖАЙТЕ ФАШИСТОВ !!! КАЦАПЫ, ГОРИТЕ В АДУ !!!!
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27.02.2022 08:01 Ответить
Що там зі спецназом на кількох вантажівках с Z? Тримайтесь, хлопці, Слава ЗСУ і теробороні!
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27.02.2022 08:05 Ответить
 
 