"Нам угрожает экологическая катастрофа": Пожар в Василькове еще не начинали тушить, потому что идет бой за аэропорт, - глава ОГА

"Под Васильковом продолжается бой за аэропорт. В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева", - сообщил Кулеба.

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"Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. Пока удалось перекрыть поставки газа. Имеем прямое попадание в резервуар с топливом - нам грозит экологическая катастрофа", - предупредил глава КГГА.

В районе первой ночи по Василькову в Киевской области нанесли ракетный удар, в результате чего начался пожар на нефтебазе KLO.

В Госспецсвязи посоветовали закрывать окна, поскольку "дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут уйти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление".

Этой ночью во время зенитных и ракетных обстрелов Киева российские снаряды попали в пункт захоронения ядерных отходов киевского филиала Объединения Радон. В ГСЧС сообщили, что попадание было в забор, разгерметизации хранилища не произошло.

Делаем все возможное, чтобы этого не допустить!

"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме влучення в резервуар з паливом - нам загрожує екологічна катастрофа", - попередив голова КМДА.

В районі першої ночі по Василькову на Київщині завдали ракетного удару, внаслідок чого почалася пожежа на нафтобазі KLO.

В Держспецзв’язку порадили закривати вікна, оскільки "дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок".

Цієї ночі під час зенітного та ракетного обстрілу Києва російські снаряди влучили в пункт захоронення ядерних відходів київської філії Об'єднання Радон. У ДСНС повідомили, що влучення було в паркан, розгерметизації сховища не сталося.

Робимо все можливе, аби не допустити цього!