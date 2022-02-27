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Новости Война в Украине
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обстрел (20169) пожар (5566) Васильков (178)

"Нам угрожает экологическая катастрофа": Пожар в Василькове еще не начинали тушить, потому что идет бой за аэропорт, - глава ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Нам угрожает экологическая катастрофа": Пожар в Василькове еще не начинали тушить, потому что идет бой за аэропорт, - глава ОГА

"Под Васильковом продолжается бой за аэропорт. В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева", - сообщил Кулеба.

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"Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. Пока удалось перекрыть поставки газа. Имеем прямое попадание в резервуар с топливом - нам грозит экологическая катастрофа", - предупредил глава КГГА.

В районе первой ночи по Василькову в Киевской области нанесли ракетный удар, в результате чего начался пожар на нефтебазе KLO.

В Госспецсвязи посоветовали закрывать окна, поскольку "дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут уйти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление".

Этой ночью во время зенитных и ракетных обстрелов Киева российские снаряды попали в пункт захоронения ядерных отходов киевского филиала Объединения Радон. В ГСЧС сообщили, что попадание было в забор, разгерметизации хранилища не произошло.

Делаем все возможное, чтобы этого не допустить!

"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме влучення в резервуар з паливом - нам загрожує екологічна катастрофа", - попередив голова КМДА. 

В районі першої ночі по Василькову на Київщині завдали ракетного удару, внаслідок чого почалася пожежа на нафтобазі KLO.

В Держспецзв’язку порадили закривати вікна, оскільки "дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок".

Цієї ночі під час зенітного та ракетного обстрілу Києва російські снаряди влучили в пункт захоронення ядерних відходів київської філії Об'єднання Радон. У ДСНС  повідомили, що влучення було в паркан, розгерметизації сховища не сталося.

Робимо все можливе, аби не допустити цього!

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Русишмразиш эти твари нелюди
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27.02.2022 04:38
+13
Одеса,сьогодні.
https://www.facebook.com/watch/?v=1641299122889363
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27.02.2022 04:22
+13
Загалом вони того і домагаються, нанести максимальної шкоди нам і нашій землі. Звірі.
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27.02.2022 04:34
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Одеса,сьогодні.
https://www.facebook.com/watch/?v=1641299122889363
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27.02.2022 04:22 Ответить
Скоро буде барбекю...
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27.02.2022 04:32 Ответить
Одесса знает толк в поджаривании русни.
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27.02.2022 04:36 Ответить
Вами хорошо прожаренных или с кровью?
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27.02.2022 05:48 Ответить
Гурман, однако...
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27.02.2022 07:04 Ответить
Загалом вони того і домагаються, нанести максимальної шкоди нам і нашій землі. Звірі.
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27.02.2022 04:34 Ответить
Русишмразиш эти твари нелюди
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27.02.2022 04:38 Ответить
Москалі не можуть знищити нашу військову інфраструктуру.Тому будуть так гадити.
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27.02.2022 04:45 Ответить
Інфа трошки застаріла,4 км.-ні зарева,ні запахів (видно ********).За базар відповідаю.Все буде Ураїна!
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27.02.2022 05:13 Ответить
Саня, вернись в кадр - актер уже истомился весь, ждетЪ-с)) Окромя того, ты проотвечалась - зарево видно, и не малое - не надо позитивной дезинформации. Надо б тя за это отодрать и на порнхаб свежатинку))) Короче, с*ки они, а не "братья"...
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27.02.2022 06:04 Ответить
Шо ,кацапчику,підгорає?Ніх😀уя ви не зробите.Вам піз😀дець,ви навіть не уявляєте якого маштабу.Краще самоліквідуйся ,бо ми і до тебе прийдемо.
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27.02.2022 07:34 Ответить
Саня, ну что ты - вроде ж понравилося тебе, даже на бутылку режиссер аж два раза разрешил сесть, как в сызранях и тверях любят)) Чего тебе еще надо, красивая?)) Чичена? Так они в Гостомеле подохли безславно, сорян))
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27.02.2022 07:42 Ответить
Главное аэропорт !!!!

Аэропорты им нужны для высадки , тяжёлой техники и десантников . А

Проверить батальоны на предатели. Возможно есть кроты ( Щирлици)!!!!!!!!

Слава Украине!
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27.02.2022 06:56 Ответить
всі йо**ні сосєді-сєпари (потікали вже , або по підвалам, нечути нікого) ноу ШО? як вам пісюки руЗЗкій мір???? за це ви глотку драли? за це наголосували! далі буде..... а ви тікайте тихенько, поки терроборона мокшанців виловлює по селах та лісах
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27.02.2022 07:31 Ответить
 
 