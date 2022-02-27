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Новости Война в Украине
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Ни один боец ВСУ не сложил оружие, оборона Харьковщины продолжается, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ни один боец ВСУ не сложил оружие, оборона Харьковщины продолжается, - Синегубов

Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк.

Об этом в Telegram сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие.

Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага.

Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет!

Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Легкая техника войск РФ прорвалась в Харьков. ВСУ ликвидируют врага, - глава ОГА Синегубов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
Україна - не підаРосія! Українці - не маскалі! І своїх не кидають.
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27.02.2022 08:32
+11
1946-й рік піймали москалі бандерівця і проводять профілактику.

- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

- Та певно що москаля.

Відлупцювали і знов питають.

- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

- Та певно що москаля.

Знову били тай питають третій раз.

- Кого будеш стріляти?

Партизан питає комісара:

- А ти кого?

Комісар

- Я канешно немца.

Бандерівець каже:

- Ти диви, мені знов москаль лишився...


Це потрібно пам'ятати!
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27.02.2022 08:33
+10
Це просто еротичний сон маскальноти.
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27.02.2022 08:33
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Бачили ми тільки, як палали затримувачі.
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27.02.2022 08:32 Ответить
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27.02.2022 09:07 Ответить
Україна - не підаРосія! Українці - не маскалі! І своїх не кидають.
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27.02.2022 08:32 Ответить
затриманий 302-й зенітний полк? а це як?
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27.02.2022 08:33 Ответить
Це просто еротичний сон маскальноти.
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27.02.2022 08:33 Ответить
до речі. у нас бригади а не полки. кацапи мабудь не в курсе
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27.02.2022 08:36 Ответить
Так це ж кацапи. Тупікова гілка еволюції. Вони тільки з-зовні схожі на людей, що часто вводить людей в оману.
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27.02.2022 08:39 Ответить
1946-й рік піймали москалі бандерівця і проводять профілактику.

- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

- Та певно що москаля.

Відлупцювали і знов питають.

- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

- Та певно що москаля.

Знову били тай питають третій раз.

- Кого будеш стріляти?

Партизан питає комісара:

- А ти кого?

Комісар

- Я канешно немца.

Бандерівець каже:

- Ти диви, мені знов москаль лишився...


Це потрібно пам'ятати!
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27.02.2022 08:33 Ответить
Вот ******* лживые,а я чуть не поверил...чёт я лоханулся,это же всратые брехуны москали
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27.02.2022 08:35 Ответить
кто бы в них сомневался. они не знают что такое правда, даже понаехавшие блеят про учения, как пресонут признаются что знали куда и знали зачем. дырявые ...
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27.02.2022 08:41 Ответить
Йде мер міста Харків на роботу та бачить біля мерії великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

Він їх запитує:

- Що ви хочете, чого тут зібралися ?

- Хочемо щоб у Харкові поставили пам'ятник Бандері !!!

- Добре, завтра буде.

На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

- Чого вам ще треба ?

- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

-Добре, завтра все виконаєм.

На слідуючий день аналогічна ситуація.

- Ну чого вам і ще потрібно !?

- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

!!!

- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 08:43 Ответить
Это для тех кто говорит что Харьков пусть захватывают. Пошли все *****, Харьков не сдаём!
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27.02.2022 08:54 Ответить
Да. По новостям РФ активно распространяют, что регулярные ВС Украины практически не участвуют в сопротивление и массово сдаются. Сопротивление оказивают праворадикалы. Писец. Ом точно нужны люди в белых халатах. Пиде-сы.
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27.02.2022 09:07 Ответить
Уже жгут вату!
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27.02.2022 09:12 Ответить
 
 