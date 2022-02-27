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Ни один боец ВСУ не сложил оружие, оборона Харьковщины продолжается, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк.
Об этом в Telegram сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие.
Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага.
Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет!
Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда!" - говорится в сообщении.
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- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Відлупцювали і знов питають.
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Знову били тай питають третій раз.
- Кого будеш стріляти?
Партизан питає комісара:
- А ти кого?
Комісар
- Я канешно немца.
Бандерівець каже:
- Ти диви, мені знов москаль лишився...
Це потрібно пам'ятати!
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Харкові поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!