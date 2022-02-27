40 452 114
Воздушные Силы ВСУ несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси самолетом ТУ-22, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление РБ и РФ", - отметил Залужный.
Топ комментарии
+98 шурец
показать весь комментарий27.02.2022 08:59
+57 Запорізький козак
показать весь комментарий27.02.2022 09:00
+57 morbius2014
показать весь комментарий27.02.2022 09:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
какой то феодализм
а уж союзничество
блин все равно феодализм получается на уровне иванушки грозного
да че вы такие криворукие то
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
чтобы все боялись выйти
но уже боятся смысла нет, война идет
ваша страна как плацдарм
выходите, вы же не враги украинцам
остановите бешенного таракана