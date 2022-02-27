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Воздушные Силы ВСУ несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси самолетом ТУ-22, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Воздушные Силы ВСУ несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси самолетом ТУ-22, - Залужный

Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление РБ и РФ", - отметил Залужный.

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Воздушные Силы ВСУ несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси самолетом ТУ-22, - Залужный 01
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Топ комментарии
+98
луку надо садить на кол вместе с плешивым
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27.02.2022 08:59
+57
⚡Лондонский филармонический оркестр исполнил гимн Украины перед концертом.

Музыкантам аплодировали стоя
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27.02.2022 09:00
+57
А в білоруси щось скажуть за себе чи рот занятий руцкими причандалами?
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27.02.2022 09:00
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из рашки федерация так себе
какой то феодализм
а уж союзничество
блин все равно феодализм получается на уровне иванушки грозного
да че вы такие криворукие то
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27.02.2022 09:32 Ответить
Там и федерации нет. Вертикаль очень жесткая. Они сами про себя говорят, что есть Москва и Чечня. И от присоединения Белоруси сумма не изменится. Эчистейший феодализм, это верно.
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27.02.2022 10:04 Ответить
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
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27.02.2022 10:28 Ответить
спасибо родные наши украинские военные, спасибо..
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27.02.2022 09:30 Ответить
для этого лука и давил протест
чтобы все боялись выйти
но уже боятся смысла нет, война идет
ваша страна как плацдарм
выходите, вы же не враги украинцам
остановите бешенного таракана
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27.02.2022 09:30 Ответить
да уже наверное враги. Для нас. Пох что они там считают
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27.02.2022 11:17 Ответить
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27.02.2022 11:55 Ответить
Получается на нас напали две страны одновременно. Два диктатора-самодура.
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27.02.2022 09:35 Ответить
Ну, є ж чувствознаніє і фізіономіка - хіба на морді лукашенка не написано, що це виродок?
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27.02.2022 09:39 Ответить
да врежте по белорускому аэродрому точкойУ, а население их добьет
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27.02.2022 09:52 Ответить
Вусатий бульбофюрер вирішив пограти на перегонки з пуйлом-кого першого замочуть...
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27.02.2022 09:58 Ответить
бяларусы подымутся если начнут бомбить рашу на их земле, за себя испугаются...
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27.02.2022 10:06 Ответить
А сам ТУ-22 не пробовали сбить нахер?
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27.02.2022 10:23 Ответить
Над територією білорусі?
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03.03.2022 11:38 Ответить
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