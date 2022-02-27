Бронежилеты, шлемы, тепловизоры, винтовки G3 и боеприпасы: Португалия предоставит Украине оружие и военное оборудование
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Португалия предоставит Украине оружие и оборудование для помощи в противодействии российским войскам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Португалии в твиттере.
"По запросу украинских властей Португалия предоставляет военное оборудование - бронежилеты, шлемы, тепловизоры, гранаты и боеприпасы разного калибра, портативные радио, аналоговые ретрансляторы и автоматические винтовки G3", - сообщает оборонное ведомство.
Топ комментарии
+33 Zemer
показать весь комментарий27.02.2022 09:19
+24 Запорізький козак
показать весь комментарий27.02.2022 09:23
+18 Запорізький козак
показать весь комментарий27.02.2022 09:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Австралийский спутниковый оператор Foxtel приостановил вещание российского пропагандистского телеканала Russia Today в Австралии. https://t.me/charter97_org/63737
Международная система межбанковских платежей готова выполнить это в ближайшее время. https://t.me/charter97_org/63731
З салом і під горілочку піде добре
https://twitter.com/i/status/1497824745504575488
сложите аккуратно в пакет и отравите домой
Щоб пакетів вистачило...
І там в ресторані зайшли росіяни. Не знаю що вони зробили, але навіть такі вічливі люди я албанці їх не захотіли обслуговувати.....
Потім ще і циганка обматюкала.