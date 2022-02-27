Под Северодонецком разбили колонну оккупантов. Трудные бои продолжаются в районе Мариуполя, наши удерживают город и наносят врагу потери, - ООС

Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных cил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе. Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что тяжелые бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери.

Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.

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