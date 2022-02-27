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Под Северодонецком разбили колонну оккупантов. Трудные бои продолжаются в районе Мариуполя, наши удерживают город и наносят врагу потери, - ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных cил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе. Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что тяжелые бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери.
Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.
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*Авиация перехватила штурмовики и транспортники оккупантов над Киевом. https://t.me/charter97_org/63745
«Буквально за 2 часа мы выбили половину россиян из города. Держим оборону, берем оружие, зажигательные смеси.
большинство из них пацаны 17-25 лет, им страшно, они на чужой земле. Они рады бежать, давайте им поможем. Ребята зачем вы пришли умирать?», - украинский воин в ФБ
https://www.facebook.com/100003540851582/posts/4719632134831435/