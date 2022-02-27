РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5302 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
27 958 15
армия РФ (15376) война (46847) Мариуполь (5562) операция Объединенных сил (4182)

Под Северодонецком разбили колонну оккупантов. Трудные бои продолжаются в районе Мариуполя, наши удерживают город и наносят врагу потери, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Под Северодонецком разбили колонну оккупантов. Трудные бои продолжаются в районе Мариуполя, наши удерживают город и наносят врагу потери, - ООС

Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных cил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе. Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что тяжелые бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери.

Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.

Читайте также: Командир полка "Азов": Мариуполь будет защищен. Мы будем биться до последней капли крови. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Ми віримо у наші Збройні Сили !
показать весь комментарий
27.02.2022 09:30
+28
⚡️Новости из Харькова:

«Буквально за 2 часа мы выбили половину россиян из города. Держим оборону, берем оружие, зажигательные смеси.

большинство из них пацаны 17-25 лет, им страшно, они на чужой земле. Они рады бежать, давайте им поможем. Ребята зачем вы пришли умирать?», - украинский воин в ФБ
показать весь комментарий
27.02.2022 09:32
+22
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь і Матінка Божа!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми віримо у наші Збройні Сили !
показать весь комментарий
27.02.2022 09:30 Ответить
Гарні поросятка хлопці мають, з вогненними іклами.
показать весь комментарий
27.02.2022 10:03 Ответить
*Военно-морские силы Украины сорвали высадку десанта РФ в Черноморской оперативной зоне

*Авиация перехватила штурмовики и транспортники оккупантов над Киевом. https://t.me/charter97_org/63745
показать весь комментарий
27.02.2022 09:30 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
27.02.2022 09:31 Ответить
⚡️Новости из Харькова:

«Буквально за 2 часа мы выбили половину россиян из города. Держим оборону, берем оружие, зажигательные смеси.

большинство из них пацаны 17-25 лет, им страшно, они на чужой земле. Они рады бежать, давайте им поможем. Ребята зачем вы пришли умирать?», - украинский воин в ФБ
показать весь комментарий
27.02.2022 09:32 Ответить
Никаких убегать, пока что всех их на подвал, Нам будет нужен обменньІй фонд. Своих диверсантов, которьІе шкодят харьковчанам, вешать сразу на тополях или акациях.
показать весь комментарий
27.02.2022 09:35 Ответить
на берёзках!
показать весь комментарий
27.02.2022 10:18 Ответить
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь і Матінка Божа!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 09:33 Ответить
спасибо, спасибо наши украинские военные.. вы Герои!
показать весь комментарий
27.02.2022 09:34 Ответить
СЛАВА ВІЙСЬКУ!
показать весь комментарий
27.02.2022 09:37 Ответить
Боже,коли ж наші зможуть виспатись?Чи це ефект стрічки новин,коли здається,що бої не припиняються ні вдень,ні вночі?
показать весь комментарий
27.02.2022 09:42 Ответить
Осталось продержаться еще ДВА ДНЯ (до марта) и придет подкрепление ОРУЖИЕМ и ПРИЗЫВНИКАМИ, паРашка выдохнется и окончательно увязнет в Украине, а через ДВА месяца ЫМПЕРИЯ РАЗВАЛИТСЯ!
показать весь комментарий
27.02.2022 09:47 Ответить
Скоро чеченці справжні підтягнуться, їм ще коридор на Кавказ через міст через Кубань йти.
показать весь комментарий
27.02.2022 10:05 Ответить
Кадыров жидко серет и ссытся, шакал 😂

https://www.facebook.com/100003540851582/posts/4719632134831435/
показать весь комментарий
27.02.2022 10:09 Ответить
Кадыров мог бы Чечню освободить от росийской окупации, и ему бы еще помогли и деньгами и оружием
показать весь комментарий
27.02.2022 10:17 Ответить
 
 