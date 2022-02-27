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"Наступило еще одно утро непобедимой страны!": СБУ сообщает об огромных потерях войск РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг и дальше коварно обстреливает наши города, мирное население и пытается прорвать оборону в разных уголках Родины. Но мы снова выстояли!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в фейсбуке.

"Наступило еще одно утро непобедимой страны!" – говорится в сообщении.

Так, СБУ сообщает:

- российские войска несут огромные потери;

- украинские ПВО сбили несколько самолетов с российским десантом;

- бойцы спецподразделения "Альфа" уничтожают оккупантов. Все сотрудники СБУ – от контрразведки до киберспециалистов – 24/7 защищают Украину

- государства Запада отключают РФ от платежной системы SWIFT и готовят новые санкции

- из-за хакерских атак не работают сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и других ресурсов

- в разных странах люди выходят на акции протеста против войны

– ВСЯ Украина борется против врага!

Читайте также: СБУ просит сообщать о вражеских ДРГ в специальный официальный чат-бот

ЧТО ПРЯМО СЕЙЧАС КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ?

- сообщайте через официальный чат-бот в Telegram @stop_russian_war_bot о российских войсках, технике и вражеских ДРГ. Передвижение украинских войск наоборот не светим

- участвуйте в задержании вражеских диверсантов и корректировщиков

- уничтожайте метки враждебных ДРГ везде, где их обнаружили

- демонтируйте дорожные знаки с указателями направлений движения, чтобы врагу было сложнее ориентироваться на местности

- в координации с военными и представителями территориальной обороны обустраивайте завалы и баррикады на важных дорогах

- готовьте коктейли Молотова"по инструкциям, обнародованным на проверенных украинских ресурсах

- сдавайте кровь на нужды раненых и помогайте врачам

- заходите в соцсети и форумы РФ и публикуйте видео с погибшими и пленными врага – доносите правду и призывайте, чтобы российские матери выходили на акции протеста против войны

"Сейчас от действий каждого из нас зависит судьба Украины! Мы обязательно победим! Потому что мы на своей земле!" – говорится в сообщении.

Наступило еще одно утро непобедимой страны!: СБУ сообщает об огромных потерях войск РФ 01
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Топ комментарии
+56
Буду небагатослівним: Маскалям *****! Ой... Цензура пропустить нецензурне слово "маскаль"?
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27.02.2022 09:39
+56
Держись, Украина! За тобой правда, Бог и это твоя Великая Отечественная война. Привет дорогим украинским братьям из Казахстана!
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27.02.2022 09:40
+41
Мочи русню по всему миру!
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27.02.2022 09:37
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Правила форума Совет форумчан
Мочи русню по всему миру!
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27.02.2022 09:37 Ответить
Зоря Погибелі зійшла над "совком"
самоліквідатори ввімкнено

По информации Market Rebellion, финансовый директор «Газпрома» был найден мертвым в результате самоубийства в Санкт-Петербургу. https://t.me/charter97_org/63727
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27.02.2022 09:46 Ответить
он слишком много знал... Ху***ло не даст никому сбежать со своего Титаника и рассказать миру правду
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27.02.2022 09:52 Ответить
Украинцы ЛЮДИ, « мочить» кого либо в мире не к Украине.
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27.02.2022 10:11 Ответить
👍🤝😎
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27.02.2022 10:23 Ответить
Буду небагатослівним: Маскалям *****! Ой... Цензура пропустить нецензурне слово "маскаль"?
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27.02.2022 09:39 Ответить
вже пропускає переконався
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27.02.2022 09:46 Ответить
- Мама, а ти знаєш, що путін - *****?
- Де ти таке почув??? Хто тобі таке сказав???
- В дитсадочку, Колька всім каже таке.
- Синку, не можна так казати!!! Не Колька, а Миколка!
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27.02.2022 10:03 Ответить
👏
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27.02.2022 14:43 Ответить
У ці скрутні, героїчні та історичні дні для України та значної долі світу Цензор.нет відмінив мораторій на матюки.
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27.02.2022 10:06 Ответить
"Зараз від дій кожного с нас залежить доля України! Ми обов'язково переможемо! Тому що ми на своїй землі!" Джерело: https://censor.net/ua/n3319650
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27.02.2022 09:39 Ответить
Держись, Украина! За тобой правда, Бог и это твоя Великая Отечественная война. Привет дорогим украинским братьям из Казахстана!
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27.02.2022 09:40 Ответить
спасибо брат..
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27.02.2022 09:42 Ответить
Спасибо народу Казахстана !!! Мой отец в конце 50-х работал в Казахстане и очень тепло отзывался о добром и гостеприимном народе - казахах
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27.02.2022 09:44 Ответить
Дякую , брате !
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27.02.2022 09:51 Ответить
Спасибо за поддержку !
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27.02.2022 09:53 Ответить
плешивый видит неудачи
он может перейти к другой тактике
тотальные бомбардировки
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27.02.2022 09:42 Ответить
Уже перешли.. город Харьков бомбят градами и касетными Ураганами, последнее видел своими глазами сегодня утром , даже их ДРГ прорывавщаяся сегодня в город заходила под острелом их же градов
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27.02.2022 10:06 Ответить
Вчера градами бомбили Сумы-есть жертвы и разрушения...
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27.02.2022 10:26 Ответить
после этой тактики на москве могут начать взрываться дома.
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27.02.2022 10:28 Ответить
Героям Слава!!! Слава ЗСУ!!!! Смерть ворогам!
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27.02.2022 09:43 Ответить
Скоро буде час згадати третій куплет гімну України

Станем, браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому,
Чорне море ще всміхнеться, дід-Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні - доленька наспіє
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27.02.2022 09:43 Ответить
Думаю до всех нужно донести, что на нас две страны напали, росия и Беларусь фактически, ЧАЕС захватили ведь со стороны Беларуси, и не важно, что солдаты руские. Должны быть такие же санкции на Лукашенко и Беларусь.
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27.02.2022 09:44 Ответить
ви впевнені .що там тільки рускіє
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27.02.2022 09:47 Ответить
российские матери выходили на акции протеста против войны???
Их матери только и ждут денежное вознаграждєніє от )(уйла.
Якщоб їх матері хотєлі синів ,вони б не посилали на війну
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27.02.2022 09:46 Ответить
То шо, ше хтось вважає, шо наше СБУ коррумпованє та не здатне для своеі основноі роботи?!
Скажу так, як захочуть - то можуть!!! Бо вони найкращі!!
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27.02.2022 09:47 Ответить
Работники IT! Если ваш софт используют в раше и/или, давите на работодателей, пусть блокируют и/или отзывают лицензии для ru и by (базы данных, САПР, СУП, программно-аппаратные комплексы, ККО, приложения в магазинах приложений...).
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27.02.2022 09:59 Ответить
да им пох, будут и без лицензии использовать. Ты серьезно думаешь что на росии сейчас кого-то волнует вопрос лицензий? Это теперь КНДР в худшем его виде.
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27.02.2022 10:30 Ответить
Немцы суки таки продавали частичное отключение от свифта....только те банки что в списке санкционном....на экспорт России это никак не влияет😡🤬😡
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27.02.2022 10:01 Ответить
Почекаємо.

Все має здатність змінюватися.
Сподіваймося !
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27.02.2022 10:08 Ответить
Не волнуйся, полное отключение - это вопрос времени и не так важно. Главное чтобы помощь с оружием происходила быстро!
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27.02.2022 10:09 Ответить
Активы центробанка заморозят, а это кранты рублю. Курс рубля рванет в верх.
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27.02.2022 10:21 Ответить
Слава Украине ! Смерть ворогам !
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27.02.2022 10:04 Ответить
GeneralSVR(reserv)
В утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 3471 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Невесело начинается война.

ЗАНИЖЕННЫЕ ПС. Техника и живая сила, коммуникации и пида рассии пистец.
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27.02.2022 10:07 Ответить
с 1 октября 1999 года по 23 декабря 2002 года общие потери федеральных сил (всех силовых структур) в Чечне составили 4572 человека убитыми и 15 549 ранеными[3]. Однако, в их число не включены потери в ходе боевых действий в Дагестане (август-сентябрь 1999 года), насчитывавшие 280 человек убитыми и 987 ранеными[2].

Так шо рекорд исчё не побит. Побит только рекорд по интенсивности потерь, более 1100 в день.
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27.02.2022 10:12 Ответить
Откуда данные. Ты умножь эту цифру как минимум на 20 . За одну новогоднюю ночь там погибли больше тысячу. Ты бери цифры с другой стороны. Тогда за 4 дня боёв в Украине Россия признала потери только 1 человека.
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27.02.2022 10:52 Ответить
GeneralSVR(reserv)
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня, 27. 02. 2022 г., в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину - безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ 5658 человек. Данные на 6:00 по московскому времени.

А теперь ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы не деморализовать российские и белорусские войска огромным количеством раненых, Путин утвердил решение оказывать помощь в основном тяжело раненым офицерам. Мы знаем, что следуя этому решению большей части тяжело раненых просто не оказывают помощь, давая возможность умереть или попросту ликвидируют.

ЗАНИЖЕННЫЕ. ПРИЕЗЖАЙ, А ТО ТРУПЫ НЕКОМУ СОБИРАТЬ. Правда некоторые сгорели дотла.
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28.02.2022 00:33 Ответить
Хто почне несправедливу війну, то від неї загине! Таке правило повинно діяти. І воно діє, справедливо і не відворотньо - це сила вища від людських хворих забаганок. На Землі повинна панувати справедливість - це заповіді Божі. Люди повинні в це вірити, але і повинні діяти справедливо. Якщо не будуть діяти - одної віри замало, бо сказано: "Віра без Дії - мертва."
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27.02.2022 10:23 Ответить
«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52).
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).
"5 И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях."
Пророк Захария Гл.10
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27.02.2022 11:01 Ответить
 
 