"Наступило еще одно утро непобедимой страны!": СБУ сообщает об огромных потерях войск РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг и дальше коварно обстреливает наши города, мирное население и пытается прорвать оборону в разных уголках Родины. Но мы снова выстояли!
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в фейсбуке.
"Наступило еще одно утро непобедимой страны!" – говорится в сообщении.
Так, СБУ сообщает:
- российские войска несут огромные потери;
- украинские ПВО сбили несколько самолетов с российским десантом;
- бойцы спецподразделения "Альфа" уничтожают оккупантов. Все сотрудники СБУ – от контрразведки до киберспециалистов – 24/7 защищают Украину
- государства Запада отключают РФ от платежной системы SWIFT и готовят новые санкции
- из-за хакерских атак не работают сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и других ресурсов
- в разных странах люди выходят на акции протеста против войны
– ВСЯ Украина борется против врага!
ЧТО ПРЯМО СЕЙЧАС КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ?
- сообщайте через официальный чат-бот в Telegram @stop_russian_war_bot о российских войсках, технике и вражеских ДРГ. Передвижение украинских войск наоборот не светим
- участвуйте в задержании вражеских диверсантов и корректировщиков
- уничтожайте метки враждебных ДРГ везде, где их обнаружили
- демонтируйте дорожные знаки с указателями направлений движения, чтобы врагу было сложнее ориентироваться на местности
- в координации с военными и представителями территориальной обороны обустраивайте завалы и баррикады на важных дорогах
- готовьте коктейли Молотова"по инструкциям, обнародованным на проверенных украинских ресурсах
- сдавайте кровь на нужды раненых и помогайте врачам
- заходите в соцсети и форумы РФ и публикуйте видео с погибшими и пленными врага – доносите правду и призывайте, чтобы российские матери выходили на акции протеста против войны
"Сейчас от действий каждого из нас зависит судьба Украины! Мы обязательно победим! Потому что мы на своей земле!" – говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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- Де ти таке почув??? Хто тобі таке сказав???
- В дитсадочку, Колька всім каже таке.
- Синку, не можна так казати!!! Не Колька, а Миколка!
он может перейти к другой тактике
тотальные бомбардировки
Станем, браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому,
Чорне море ще всміхнеться, дід-Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні - доленька наспіє
Их матери только и ждут денежное вознаграждєніє от )(уйла.
Якщоб їх матері хотєлі синів ,вони б не посилали на війну
Скажу так, як захочуть - то можуть!!! Бо вони найкращі!!
Все має здатність змінюватися.
Сподіваймося !
В утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 3471 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Невесело начинается война.
ЗАНИЖЕННЫЕ ПС. Техника и живая сила, коммуникации и пида рассии пистец.
Так шо рекорд исчё не побит. Побит только рекорд по интенсивности потерь, более 1100 в день.
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня, 27. 02. 2022 г., в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину - безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ 5658 человек. Данные на 6:00 по московскому времени.
А теперь ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы не деморализовать российские и белорусские войска огромным количеством раненых, Путин утвердил решение оказывать помощь в основном тяжело раненым офицерам. Мы знаем, что следуя этому решению большей части тяжело раненых просто не оказывают помощь, давая возможность умереть или попросту ликвидируют.
ЗАНИЖЕННЫЕ. ПРИЕЗЖАЙ, А ТО ТРУПЫ НЕКОМУ СОБИРАТЬ. Правда некоторые сгорели дотла.
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).
"5 И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях."
Пророк Захария Гл.10