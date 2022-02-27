"Наступило еще одно утро непобедимой страны!": СБУ сообщает об огромных потерях войск РФ

Враг и дальше коварно обстреливает наши города, мирное население и пытается прорвать оборону в разных уголках Родины. Но мы снова выстояли!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в фейсбуке.

"Наступило еще одно утро непобедимой страны!" – говорится в сообщении.

Так, СБУ сообщает:

- российские войска несут огромные потери;

- украинские ПВО сбили несколько самолетов с российским десантом;

- бойцы спецподразделения "Альфа" уничтожают оккупантов. Все сотрудники СБУ – от контрразведки до киберспециалистов – 24/7 защищают Украину

- государства Запада отключают РФ от платежной системы SWIFT и готовят новые санкции

- из-за хакерских атак не работают сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и других ресурсов

- в разных странах люди выходят на акции протеста против войны

– ВСЯ Украина борется против врага!

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ЧТО ПРЯМО СЕЙЧАС КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ?

- сообщайте через официальный чат-бот в Telegram @stop_russian_war_bot о российских войсках, технике и вражеских ДРГ. Передвижение украинских войск наоборот не светим

- участвуйте в задержании вражеских диверсантов и корректировщиков

- уничтожайте метки враждебных ДРГ везде, где их обнаружили

- демонтируйте дорожные знаки с указателями направлений движения, чтобы врагу было сложнее ориентироваться на местности

- в координации с военными и представителями территориальной обороны обустраивайте завалы и баррикады на важных дорогах

- готовьте коктейли Молотова"по инструкциям, обнародованным на проверенных украинских ресурсах

- сдавайте кровь на нужды раненых и помогайте врачам

- заходите в соцсети и форумы РФ и публикуйте видео с погибшими и пленными врага – доносите правду и призывайте, чтобы российские матери выходили на акции протеста против войны

"Сейчас от действий каждого из нас зависит судьба Украины! Мы обязательно победим! Потому что мы на своей земле!" – говорится в сообщении.