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Делегация РФ прибыла в Беларусь и готова начать переговоры с Украиной в Гомеле, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Делегация РФ прибыла в Белорусь на переговоры с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, готова начать их в Гомеле. Россия уже готова к переговорам в Гомеле, теперь Москва ждет украинцев", – сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В российскую делегацию на переговоры с украинцами в Беларуси вошли представители МИД РФ, Минобороны РФ и другие, включая администрацию президента России.
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Никаких переговоров с врагом в Белоруссии
Сказали же ******, что в Варшаве и на наших условиях только!
Путину уже капут!
Вон с Украины, включая Крым, разумеется. Репарвции: думаю, что около 1 триллиона зелени за все.
Проблема в том, что Россия однозначно развалится, и кто будет нам платить? _ Поэтому, очень важно, что их активы на Западе уже заморозили
и тогда застявят
(план такой думаю у них есть)
Вообще, миф о самой мощной армии мира - это для эго путёнка и его русни. Опыт показывает, что непобедимую и легендарную можно просто сжечь кустарными коктейлями. А армате вообще кривизна Земли мешает.
Не паникуйте! "Стоим! Не с*ым! Е*ашим!", как завещал Горький Лук.
Все буде Україна!!!
Пункт Нумер 1 - все войска на территории Украины (в том числе Крым и Донбос) складывают оружие и сдаются в плен украинским "наркоманам и нэонацистам", весь процесс снимает на камеру РТ, Первый канал, Расея24 и прочие помойки и сразу! пускают это в эфир русТВ. Каментируют капитуляцию лично Скабеева и Соловьев
Пункт Нумер 2 - спецрейсом из московии в Киев доставляется военный преступник ***** для проведения над ним суда
..... ну а дальше какая у кого фантазия
Чекає - прийдемо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
"Київ погодився б на переговори у Білорусі, якби з її боку не було бойових дій", - заявив український президент.
За словами президента України, він готовий до переговорів "у будь-якій країні, звідки не летять ракети".
"Варшава, Стамбул, Баку - ці міста ми запропонували Росії для ведення переговорів, та й будь-яке інше місто", - повідомив Зеленський.
Слава Україні !!!!!!
Тогда поговорим. Затяжки времени не будет херачим по всем направлениям
В бригадах Збройних Сил немає місця для добровольців яких направляють з військоматів - людей тисячі. Нові бригади вже людьми закомплектовані. Нехай запрацює вся машина санкцій, наша армія зростає кожен день - і тоді за кілька тижнів викинути кацапів за всі наші кордони і ще й Білорусь звільнити від окупації. А тоді і поговоримо з ублюдками.
Подивиться тутешні новини за вчора - там це все є у подробицях!
Весь мир с Украиной . Раша несёт потери людские, репутационные, материальные .
РАШУ ПОРА РАЗВАЛИТЬ !!!
Предложение к властям Украины и России провести переговоры в Будапеште сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "
Больше информации на портале Антикор: " Ага,Ще німців забули,
Топлива нет, продуктов нет.
Видите танки - пропускаете колону и за ними перекрываете дорогу и делаете засаду.
Сжигаете колону с топливом. Помните без топлива танк это металлолом и не более.
Танк сжигать вместе с экипажем.
Теперь про переговоры -
1. Полное разоружение и капитуляция РФ. В том числе и все ЯО.
2. Возврат Крыма и Востока Украины.
3. Возврат Абхазии.
4. Возврат Приднестровья.
5. Временный комендант по управлению РФ, заместителем поставим например Турчинова.
6. Вся ДУМА РФ и все руководство министерства, ФСБ идет стройными рядами в Гаагу под суд.
7. Репарации только по Украине примерно 5трлн $ - более точно подсчитают после.
8. Выплата моральной компенсации мирному населению... (Помните Германию? Так вот она только не давно закончила выплаты по 1 мировой войне).
9. Далее в россии полное отсутствие наличных денег. Все доходы и расходы под контроль.
10. Вот только после этого Украина согласна на переговоры. А то смотрите, мы можем войну закончить и в Москве. И бункер просто заварим и зальем бетоном.
11. Что касательно ЯО - россияне не пыжьтесь, это плохо повлияет на ваш сфинктер, а может вам еще пригодиться на Зоне..... ЯО есть не только у РФ...
Ні в якому разі не зупинятися, бий чорта!
подписывайте капитуляцию и сдавайтесь!
Слава Украине!
Путлер в зеркало глядит и сам с собою говорит:
«свет мой зеркальце скажи, да всю правду расскажи,
всех на свете ль я умнее, всех мудрее и смелее?»
Но в ответ ему стекло - ты по прежнему *****».