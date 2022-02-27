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Искренне желаю Беларуси снова стать такой же безопасной, какой ее еще недавно все видели, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Искренне желаю Беларуси снова стать такой же безопасной, какой ее еще недавно все видели, - Зеленский. ВИДЕО

Прошедшая ночь была тяжелой для Украины.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Он обратился к белорусам с призывом потребовать от власти прекратить агрессию против Украины, ведь обстрелы по территории Украины происходят также с территории Беларуси.

"Искренне желаю Беларуси снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще недавно все видели. Сделайте правильный выбор – это главный выбор вашей жизни", - обратился он к белорусам.

Читайте также: Воздушные Силы ВСУ несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси самолетом ТУ-22, - Залужный
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Топ комментарии
+29
вийшов на звязок старий знайомий, колись працювали разом
він сам родом з Криму
питає - ти в строю?
звичайно кажу, в теробороні
він каже - я теж (в Києві, а я під Києвом)
пишу - зброї не вистачило поки, знаходжусь у супроводі з озброєними, разом копаємо, бадяжим молотки (коктейль молотова), обладнуємо вогневі точки, підвозимо тим, хто зі зброєю продукти воду і т.д.
а він пише - мені повезло більше, штурм Камазу завершився вдало!
каже написав мамі у Крим, що вона скоро знову стане громадянкою України
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27.02.2022 09:46
+23
Там уже нарисованы все цифры
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27.02.2022 09:44
+20
І що,заплющемо очі на те,що Білорусь стала базою здичавілих для атак на Київ,Луцьк і Львів?Та нізащо!
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27.02.2022 09:45
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Правила форума Совет форумчан
щиро бажаю Білорусі знову СТАТИ
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27.02.2022 09:43 Ответить
Сейчас отхерачим орков потом и луке нужно яйца вырвать -- УБЛЮДОК
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27.02.2022 09:58 Ответить
нет сначала беларусы должны ответить за агрессию против Украины
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27.02.2022 15:22 Ответить
Используем сегодняшний референдум как возможность собраться в 14:00 и выразить своё призрение режиму !!!!!
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27.02.2022 09:43 Ответить
Там уже нарисованы все цифры
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27.02.2022 09:44 Ответить
Ясний хрен !
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27.02.2022 09:45 Ответить
Цветов не забудьте набрать с собой
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27.02.2022 09:45 Ответить
и гаджетов, и криков "пазор, пазор!"
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27.02.2022 10:17 Ответить
Пишите а каждом бюлетне, нет войне, бульбофюрер преступник и т.д.
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27.02.2022 09:46 Ответить
постараюсь....
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27.02.2022 09:47 Ответить
цвєти сердечкі і шарики Омону обязательно
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27.02.2022 10:01 Ответить
квіти не забудьте подарувати військовим та мєнтам, які вас ******* будуть.
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27.02.2022 09:51 Ответить
Что за Референдум?
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27.02.2022 09:51 Ответить
Лукашенко хоче себе а бо богом, а бо царем оголосити
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27.02.2022 09:53 Ответить
Я серйозно, яка тема?
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27.02.2022 09:54 Ответить
референдум про союз бульби з фюрером в одну державу. після чого бульбофюрер оголосить відразу мобілізацію в Білорусі і пожене бульбашів в Україну.
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27.02.2022 10:00 Ответить
100 відсотків..)(уйло так і задумав.Білорусь вже здалась а тепер хоче і Україну
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27.02.2022 10:03 Ответить
только кеды не забудьте снять
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27.02.2022 15:23 Ответить
Шо там в них якийсь ліфірендум знову по обнулєнію бульбофюрера?
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27.02.2022 09:44 Ответить
І що,заплющемо очі на те,що Білорусь стала базою здичавілих для атак на Київ,Луцьк і Львів?Та нізащо!
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27.02.2022 09:45 Ответить
Обнуляйкины
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27.02.2022 09:46 Ответить
вийшов на звязок старий знайомий, колись працювали разом
він сам родом з Криму
питає - ти в строю?
звичайно кажу, в теробороні
він каже - я теж (в Києві, а я під Києвом)
пишу - зброї не вистачило поки, знаходжусь у супроводі з озброєними, разом копаємо, бадяжим молотки (коктейль молотова), обладнуємо вогневі точки, підвозимо тим, хто зі зброєю продукти воду і т.д.
а він пише - мені повезло більше, штурм Камазу завершився вдало!
каже написав мамі у Крим, що вона скоро знову стане громадянкою України
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27.02.2022 09:46 Ответить
Вечнопродуманый Бацька в этот раз не на тех поставил. Сейчас начнутся цирковые трюки в его исполнении.
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27.02.2022 09:47 Ответить
Он еще 27 лет назад самостоятельно, по своей доброй воле, засунул голову в петлю под названием "интеграция с россией" и надеялся, что потом всех обхитрит и соскочит с ее. Но русские ваньки оказались хитрее его и петельку затянули то уже туго. Поэтому никакие трюки Беларуси уже не помогут - уже в обозримой перспективе Беларусь ждет обнищание и выплата репараций Украине.
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27.02.2022 10:25 Ответить
Ніяких переговорів в Білорусії, тільки в Польщі і на наших умовах в них вже немає козирів а до нас прямує купа зброї допомоги.Скажіть згодні прийняття капітуляції Росії.
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27.02.2022 09:47 Ответить
Переговоры только в Гааге, в присутствии следователей и прокуроров
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27.02.2022 09:50 Ответить
Якщо ***** доживе
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27.02.2022 09:52 Ответить
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27.02.2022 10:19 Ответить
В присутствии палачей!
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27.02.2022 10:59 Ответить
ПЕРЕМОВИНИ ЛИШЕ в ГААЗІ, у приміщенні міжнародного трибуналу, де будуть судити кремлівських головорізів.
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27.02.2022 09:52 Ответить
Зеленский обратился не к суке Лукашенко , а к народу Беларуси ! Правильньій ход !
Живе Беларусь ! 🇺🇦
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27.02.2022 09:48 Ответить
Це той народ, який мовчки дивиться як їх танки їдуть на Україну? Та хай той "народ" виздихає.
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27.02.2022 09:53 Ответить
По факту, на Украину напали ДВА агрессора - белорУссия и паРаша .
Эти две страны для меня прокляты навсегда …
Ненавижу тварей .
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27.02.2022 10:08 Ответить
белорусы просто слабаки без роду без племени а кацапы моральные уроды
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27.02.2022 15:26 Ответить
Світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від системи банківських платежів SWIFT у рамках третього пакета санкцій проти Росії через її вторгнення до України.

Мало ? Зробимо більше !
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27.02.2022 09:48 Ответить
Так про те, що лише окремі банки будуть від'єднані від СВІФТ, говорилося ще вчора.
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27.02.2022 10:05 Ответить
переломним моментом стане день коли грузини почнуть звільнювати свої території...а також Молдова і Азербайджан...лише це буде знаком що імперія всьо...
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27.02.2022 09:51 Ответить
не будут грузины освобождатьь они выбрали такого же кацапского холуя который за паращу
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27.02.2022 15:28 Ответить
З "братьньої" Білорусі випускають балістичні ракети по Києву, а навколо міста стоять ворожі білоруські танки. Все що я бажаю цим амьобам - поспати три ночі в бомбосховищі з сиренами ППО в якості музичного супроводу. Отоді можна говорити про ВИБАЧЕННЯ.
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27.02.2022 09:51 Ответить
Коли в них почне бахати

По бачимо як вони заспівають

Сволоти
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27.02.2022 09:56 Ответить
Й гадки не мав, що скажу таке але...
Тримайся, Володька! І всі ми також
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27.02.2022 09:51 Ответить
"Тримайся, Володька!"
Та там є кому Володьку тримати. Всі ми свідомі того, що Володька - то по-суті аватр. Але в західних мєдіа він дійсно справляє велике враження, що є в цей час дуже добре для України.
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27.02.2022 10:01 Ответить
а когда оно оно лыбиться на селфи после ночной бомбежки и смерти людей
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27.02.2022 15:29 Ответить
К едрёной матери вашу долбанную белую русь. Через сто лет, другие поколения пусть с ними договариваются. Сейчас - враги и подонки!
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27.02.2022 09:51 Ответить
А у Украины нет ракеты, которая сможет доставить "дифлофос в кубло ТАРАКАНУ"?
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27.02.2022 09:51 Ответить
А чому з бульбафюрером не розірвали дипломатичні відносини? Наших людей вбивають як кацапи так і бульбаши.
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27.02.2022 09:52 Ответить
⚡️В Сумской области местные жители взяли в плен танкиста, сбросили с танка и связали
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27.02.2022 09:52 Ответить
Бульбокацапія зганьбилась назавжди! Половина нинішніх проблеи України - від титанічної зради лукашенка!
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27.02.2022 09:52 Ответить
они слабые им кроссовки жмут протестовать
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27.02.2022 15:30 Ответить
Зеленский, ни в коем случае нельзя соглашаться на переговорах в Гомеле на установку паузы в боях!!!

Кремляди-фашисты хотят устроить маневр. предложить паузу в боях на время переговоров. Пауза им нужна для логистики, у них встала техника без топлива, нечем кормить солдат. Во время паузы будет нельзя жечь их колонны. Это обычная военная хитрость.
Русский корабль иди *****!
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27.02.2022 09:54 Ответить
Иди бзди дальше, чтоб путлера не рассердить, а то тебя сирия обидет! "Израиль - с вами! !!! С ВАМИ - это с кем!? Вашу "помощь" мы уже видили и ЗНАЕМ: с КЕМ израиль. Усохни наххх...
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27.02.2022 10:52 Ответить
так твоя зеленская кодла вместе с каломойшей и ворует
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27.02.2022 15:32 Ответить
меньше принимай от путина... может вредно сказаться на твоем тухесе!
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27.02.2022 17:33 Ответить
+++ 10000 Единственная умная фраза здесь!!! Какие нах.... ПЕРЕГОВОРЫ!? ГДЕ!? И С КЕМ!?!? Нас мало кидали по обещаниям из-за поребрика, что нападения не будет и т.д.!? Договариваются с урками и гопотой только ЛОХИ!!!!
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27.02.2022 10:50 Ответить
"бажаю Білорусі знову стати такою ж безпечною, якою її ще не так давно всі бачили"
Маячня. Бєларусь за Лукашенка ніколи не була безпечною, бо там ФСБ викрадало до РФ українських громадян.
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27.02.2022 09:54 Ответить
Slava Zelenskomu. Belarus idi na ***
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27.02.2022 09:55 Ответить
БЕЛОРУСЬІ, ИСТОРИЯ ВАМ НЕ ПРОСТИТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА СВОИХ СОСЕДЕЙ.
НЕУЖЕЛИ ДЛЯ ВАМ БуРЯТЬІ и КАДЬІРОВЦЬІ ЛУЧШЕ СЛАВЯН-УКРАИНЦЕВ????????????????
НЕ ПОЗОРьТЕСЬ.
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27.02.2022 09:55 Ответить
"Коли ви були нейтральні..." - членство Білорусі у військовому союзі з Росією ОДКБ є нейтральністю?!
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27.02.2022 09:56 Ответить
Недавно, это когда, я не помню кто там был даже до Лукашенко? И был ли.
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27.02.2022 09:57 Ответить
шушкевич
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27.02.2022 10:00 Ответить
Сябрам ганьба. Запомоились,фу
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27.02.2022 09:57 Ответить
********* - НЕ НАЦІЯ, ЦЕ СТАДО БАРАНІВ!!!
ГАНЬБА вАм
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27.02.2022 10:04 Ответить
Геращенко

Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил Дмитрий Песков.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами.

Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле. Теперь ждём решения украинцев", - сказал Песков».

РЕШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ УЖЕ ГОТОВО !

ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ РОССИЙСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК.

ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ!

РЕПАРАЦИИ ЗА РАЗРУШЕННУЮ ЭКОНОМИКУ И ИНФРАСТРУКТУРУ.

ЭТО ДЛЯ НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ.

ИНАЧЕ - ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

ЗАКРЫТОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

ТОТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАЗРУХА.

НУ И КОНЕЧНО ГОРЫ ТРУПОВ РОССИЯН.
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27.02.2022 10:06 Ответить
да эти алени специально так делают
сейчас препрутся туда
скажут во мы тут
а вы им
идиоты, мы в варшаве вас ждем
те
а не хотите переговоры
тогда мы продолжаем войну
видите, рассеюшка предлагала переговоры, а хунта не захотела
бедные "хахлы" мучаются, надо освободить их от хунты

давай помет, я тебе сценарий написал
отрабатывай, и ********** тоже передай
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27.02.2022 10:10 Ответить
Беларусь губерния кацапстана и их подстилка!
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27.02.2022 10:06 Ответить
armeniya toje...
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27.02.2022 10:10 Ответить
То, что с территории беларуси идёт война, против Украины, ставит её в один ряд с парашей. Это преступление перед народом Украины и вина смывается только кровью.
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27.02.2022 10:07 Ответить
Я всегда был против Зеленского.,я за пороха.но сейчас Зеленский меня приятно удивил. Он не обосрался...а это сейчас главное.
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27.02.2022 10:08 Ответить
Він тільки виконує обіцянко Оману.
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27.02.2022 10:23 Ответить
кацапский бот - зеленке просто некуда деваться
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27.02.2022 15:34 Ответить
Після підписання у 1917 Брестського Миру Росія відразу порушила всі домовленості і розпочала повномасштабну війну проти України, яка фактично продовжується по сьогоднішній день. Вже тоді Росія втратила договороспроможність і перетворилася на звичайне незаконне озброєне бандформування. Будь які переговори з Росією це злочин. Лише демонтаж.
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27.02.2022 10:08 Ответить
не зря же этот плешивец ленина постоянно повторял
он ниже чем ссср ничего не читал
хотя "собирание земель" лениным хватило бы на гаагу по современным меркам
как и за колелктивизацию и голодомор
у них (контора, фсб/кгб) же везде портрет дзержинского весит, их божок
а он этим и занимался
терроризм и убийства
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27.02.2022 10:15 Ответить
Білоруська мова на сьогодні не склалася. Там є дві версії мови, які все одно у Білорусії ніко не знає. Ось що означає для нації рідна мова.
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27.02.2022 10:22 Ответить
«Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника. <...> Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы бы могли говорить в Минске. <...> Нам подходит любой город в стране, с территории которой не летят ракеты», - заявил украинский президент.
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27.02.2022 10:27 Ответить
Та не потрібно ніяких переговорів. Війна закінчиться після того як ми їх знищимо на УСІЙ території України.
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27.02.2022 10:31 Ответить
не надо ничего бажать и сопли жевать перед свиньями... бульбаши предали украинцев как последняя бесплатная придорожная шалава, обслуживающая одновременно 5 мужиков... беларусь - это грязная вонючая шлюха... и это украинцы должны помнить вечно...
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27.02.2022 10:48 Ответить
Наше МО їздило в Білорусь на стрільбі. І після цього запевняло український народ, що Білорусь на Україну не нападе. Це було тиждень тому. Це тільки у мене така добра пам'ять ?
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27.02.2022 13:21 Ответить
Ne mogu ponjat, Pochemu Belorusi molchat. Luctsego momenta chtobi ubrat i izgnat Lukashenko im bolshe ne budet.
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27.02.2022 10:51 Ответить
почему белорусы молчат - да потому что они слабаки духом ! выродилась нация
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27.02.2022 15:36 Ответить
Ідіот, безнадійний, дремучий совок, шо він там бачив, очі комуняки вбивці на фоні зомбі населеня?
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27.02.2022 10:58 Ответить
 
 