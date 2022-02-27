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Искренне желаю Беларуси снова стать такой же безопасной, какой ее еще недавно все видели, - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Прошедшая ночь была тяжелой для Украины.
Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Он обратился к белорусам с призывом потребовать от власти прекратить агрессию против Украины, ведь обстрелы по территории Украины происходят также с территории Беларуси.
"Искренне желаю Беларуси снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще недавно все видели. Сделайте правильный выбор – это главный выбор вашей жизни", - обратился он к белорусам.
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+29 Alter Nator
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+23 Vlad Hof
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+20 Наталка Науменко 17b185cf
показать весь комментарий27.02.2022 09:45
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Пожалуйста, подождите...
він сам родом з Криму
питає - ти в строю?
звичайно кажу, в теробороні
він каже - я теж (в Києві, а я під Києвом)
пишу - зброї не вистачило поки, знаходжусь у супроводі з озброєними, разом копаємо, бадяжим молотки (коктейль молотова), обладнуємо вогневі точки, підвозимо тим, хто зі зброєю продукти воду і т.д.
а він пише - мені повезло більше, штурм Камазу завершився вдало!
каже написав мамі у Крим, що вона скоро знову стане громадянкою України
Живе Беларусь ! 🇺🇦
Эти две страны для меня прокляты навсегда …
Ненавижу тварей .
Мало ? Зробимо більше !
По бачимо як вони заспівають
Сволоти
Тримайся, Володька! І всі ми також
Та там є кому Володьку тримати. Всі ми свідомі того, що Володька - то по-суті аватр. Але в західних мєдіа він дійсно справляє велике враження, що є в цей час дуже добре для України.
Кремляди-фашисты хотят устроить маневр. предложить паузу в боях на время переговоров. Пауза им нужна для логистики, у них встала техника без топлива, нечем кормить солдат. Во время паузы будет нельзя жечь их колонны. Это обычная военная хитрость.
Русский корабль иди *****!
Маячня. Бєларусь за Лукашенка ніколи не була безпечною, бо там ФСБ викрадало до РФ українських громадян.
НЕУЖЕЛИ ДЛЯ ВАМ БуРЯТЬІ и КАДЬІРОВЦЬІ ЛУЧШЕ СЛАВЯН-УКРАИНЦЕВ????????????????
НЕ ПОЗОРьТЕСЬ.
ГАНЬБА вАм
Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил Дмитрий Песков.
"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами.
Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле. Теперь ждём решения украинцев", - сказал Песков».
РЕШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ УЖЕ ГОТОВО !
ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ РОССИЙСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК.
ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ!
РЕПАРАЦИИ ЗА РАЗРУШЕННУЮ ЭКОНОМИКУ И ИНФРАСТРУКТУРУ.
ЭТО ДЛЯ НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ.
ИНАЧЕ - ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
ЗАКРЫТОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
ТОТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАЗРУХА.
НУ И КОНЕЧНО ГОРЫ ТРУПОВ РОССИЯН.
сейчас препрутся туда
скажут во мы тут
а вы им
идиоты, мы в варшаве вас ждем
те
а не хотите переговоры
тогда мы продолжаем войну
видите, рассеюшка предлагала переговоры, а хунта не захотела
бедные "хахлы" мучаются, надо освободить их от хунты
давай помет, я тебе сценарий написал
отрабатывай, и ********** тоже передай
он ниже чем ссср ничего не читал
хотя "собирание земель" лениным хватило бы на гаагу по современным меркам
как и за колелктивизацию и голодомор
у них (контора, фсб/кгб) же везде портрет дзержинского весит, их божок
а он этим и занимался
терроризм и убийства