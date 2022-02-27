Искренне желаю Беларуси снова стать такой же безопасной, какой ее еще недавно все видели, - Зеленский. ВИДЕО

Прошедшая ночь была тяжелой для Украины.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Он обратился к белорусам с призывом потребовать от власти прекратить агрессию против Украины, ведь обстрелы по территории Украины происходят также с территории Беларуси.

"Искренне желаю Беларуси снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще недавно все видели. Сделайте правильный выбор – это главный выбор вашей жизни", - обратился он к белорусам.

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