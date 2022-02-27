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Зеленский о переговорах с РФ: Нам подходит любой город в стране, с территории которой не летят ракеты

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский о переговорах с РФ: Нам подходит любой город в стране, с территории которой не летят ракеты

Украина не готова к переговорам в Беларуси, поскольку с ее территории тоже идет агрессия против Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Именно поэтому мы сейчас говорим нет Минску. Площадками для переговоров могут стать другие города. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончание войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку. Это все мы предложили российской стороне. И любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно окончить войну", - отметил Зеленский.

Читайте также: Делегация РФ прибыла в Беларусь и готова начать переговоры с Украиной в Гомеле, - Песков
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Топ комментарии
+53
В принципі достойна відповідь
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27.02.2022 09:52
+36
Было равнодушно на Зелю, даже не голосовал на выборах.
Но как по мне, сейчас он действует не столько, как настоящий президент, сколько как настоящий МУЖИК. И от этого исходят все его поступки.
Красава!
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27.02.2022 09:53
+33
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27.02.2022 09:53
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Страница 3 из 3
Никаких переговоров !
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27.02.2022 11:06 Ответить
Условия российской капитуляции можно и в зуме обсудить. И нех шастить!
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27.02.2022 20:34 Ответить
Еля підпише те що вони написали. Они вже в Омані про це домовилися.
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27.02.2022 11:07 Ответить
На умовах повної капітуляції путіна
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27.02.2022 10:45 Ответить
ДЕ умова деокупації України?
Це має бути ціллю переговорів, а не "нейтральний статус"!

І як можна навіть обговорювати мир, коли кацапня активно (і невдало!) атакує українські міста? Коли кожних кілька годин взнаємо про нові військові злочини?

Чому ЗЕ не може Московії відповідати гідно? Його (схоже навмисний) інфантилізм ганьбить не тільки себе, але й Україну!
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27.02.2022 10:47 Ответить
Це називається зараз інфантилізмом ?
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27.02.2022 11:19 Ответить
инфантилизм? да это скрытое предательство - но после Зеленого торчка Украина БУДЕТ в НАТО и ЕС
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27.02.2022 16:10 Ответить
Ніяких перемовин! Про що? Про капітуляцію? "Десь по Дніпру"? Ми знищили лише 3 тисячі кацапів з 150 000. Перемови означатимуть що Україна обісралась і здалась. А пересічні кацапи в ********** досі навіть не помітили що у нас йде війна.
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27.02.2022 10:56 Ответить
Цілком з Вами згоден. Такі перемовини з розряду балачки жертви з бандюгою, що приставив ніж до горла. І жертва згодна на всі вимоги бандюги в обмін на власне нікчемне життя. Тільки чи воно й буде! Бандюга жалю не знає. На мою думку, тут більше підходить прислів'я: «Хоч насподі лежатиму, та у морду плюватиму!» Якщо бандюга життя й відніме, але, окрім утрат, нічого не отримає.
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27.02.2022 11:53 Ответить
Разница в 31 год...
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27.02.2022 11:00 Ответить
Если и вести какие - то переговоры ,то на уровне президентов ,
тех кто решат ,а не на уровне завхозов и поваров .

Если уж Зеленскому так неймётся ,то он должен озвучить для
украинцев и всего мира условия переговоров - немедленное
прекращение огня ,полный вывод российских наёмников со всей
территории Украины ,включая Донбасс ,полная материальная компенсация нанесённого россией ущерба за все годы войны .

Без согласия параноика на их принятия нет никакого смысла
на дальнейшие переговоры .
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27.02.2022 11:02 Ответить
А він у нас є ?
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27.02.2022 11:08 Ответить
и Донбасс и Крым без такого пакета нельзя закрелять никаких договоров а то будет как минском-********
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27.02.2022 16:12 Ответить
Переговоры вести еще рано. С пользой для себя. Сейчас только намеки на победу. Еще нет и 50 % в эту сторону. Поэтому диктовать Зеленский не сможет. Нужно довести до явного поражения. Это когда начнутся народные волнения на рахе. Недовольство и паника от Свифта. -Его еще толком не видно. Вот когда появится эта тенденция - тогда и можно будет потолковать с загнанными в угол.Им все равно после конец. Но ради наших людей и их сохранения можно будет сделать жест доброй воли. Но исключительно на наших условиях. А пока еще рано. Нужно тянуть. И ни в коем случае не давать передышке их войскам - это будет ловушкой.
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27.02.2022 11:02 Ответить
Приїдеш в Білорусь так вони звідти вже не випустять поки не капітулюєш перед ними.
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27.02.2022 11:09 Ответить
Це вже який раз щось мутить і скиглить, то формула швайнмаєра, то відмова від нейтрального статусу, то переговори, президент пропутлерівського олігархату
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27.02.2022 11:21 Ответить
‼️‼️терміново‼️‼️

захисникам Шевченківської терооборони

‼️‼️‼️Постійні обстріли‼️‼️‼️

Для забезпечення підрозділа ТРО терміново необхідно:

* каски

* бронежилети 4 класу захисту

* каремати

* спальні мішки

Контактний номер: +380 (97) 255 69 42 Наталя Рудько
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27.02.2022 11:31 Ответить
У моєму віці та місці проживання я з моєю жінкою бачимо свою можливість допомогти Україні в інформуванні співвітчизників про світову реакцію на цю вїйну.
Одже, останні важливі новини.
Тринадцять (13) країн НАТО відправляють зброю до України. Тому тримайтесь та бережіть дороги, щоб було кому цю зброю отримувати!!!.
Багато країн закривають своє небо для російських авіаційних компаній.
Як повідомляє кореспондент з москви, серед нещодавних однодумців путіна є вже такі, хто змінив свою позицію.
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27.02.2022 11:40 Ответить
Дякуємо ,така інформаційна допомога також дуже цінна .
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27.02.2022 12:06 Ответить
потрібно витягнути ***** на переговори в будь яку країну і їбануть по Московії по усім військовим обьектам одночасно. о це буде відповідь на нахабну загарбницьку кацапську політику
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27.02.2022 11:44 Ответить
***** сам на переговори не поїде . ви що. він же в бункері.
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27.02.2022 12:27 Ответить
--- Це просто якась напасть : оте непереборне бажання ЗЕ--чудотворця позувати на отих перемовинах./ таке враження. що він намагається допомогти ліліпузіку вийти із дурацького становитща.../ Вчора ж на всі сто/цілий вечір / отримував задоволення . виступаючи перед широким загалом... А потім настала черга його вірнопідданим трубодураіз їхніми хвалебними одами : --- Зеленський-- це вже національний герой...Та він по 24 години добу керує переможними боями... Схоже .що наші плібеї не мислять життя без ідолопоклонства... Натомість США і В. Британія попередила ЗЕ---що це пастка...Домовлятись варто лише з гідними й чесними/та коли нагально потрібна пауза .для порятунку стиуації.../ та не з брехливою потолоччю... На їх плечах потрібно вирулювати із України. та навздогінці прихопити і Донбас !
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27.02.2022 12:19 Ответить
Припиніть співати діфірамби Зеленському. Він сміливий від відчаю, а ситий він боягуз. І його дії до війни ніхто не забув.
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27.02.2022 12:19 Ответить
Путин боится вступления Украины в НАТО почему?
Ядерное оружие! Какая связь?
Можно угрожать всему миру,но если его окружат системами пво и прочей новой техникой,весь его металлолом упадет ему же на голову!!! А вывод прост окружить его этими системами,переодетыми под нашу армию спецами,нужно воевать его же оружием"нас тут нет",мир на грани катастрофы,ему терять нечего,он пойдет дальше,даже если выстоит УКРАИНА!!!
А мы обязательно ПОБЕДИМ!!!
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27.02.2022 12:22 Ответить
рускі такі підлі, що в білорусії можуть нашу делегацію взяти в заручники. я вже нічому не здивуюсь.
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27.02.2022 12:26 Ответить
Про Беларусь мови веде тільки Зеля щоб скрити ціль ціх перемовин. Якщо вони будут навіть в Польщі він все одно виконає свої обіцянки, які він дав в Омані
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27.02.2022 13:04 Ответить
Шо знову у зе ********* перемовини?
Не чіпав би ти вова ті перемовини, може тоді і не свербіли б...
А на перемовини кажуть посередником хочеш прем'єра із Ізраіля?
Гоїв ділити будете?
А ти нас спитав вова чи хочемо ми того єврейського посередника тим більше що ізраіль допомога у війні більше росіянам ніж нам. Чи довіряємо ми тому єврею, чи це ти сам так вирішив? У вожака граєш?
Може ми хочемо там наприклад Байдена бачити посередником або Бориса Джонсона.
Вобщем вова подумай харашо... дуже харашо подумай... бо тобі потім же прийдеться відповідати
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27.02.2022 12:32 Ответить
Если бы Раша действительно хотела "переговоров" то вполне подошел бы Баку.. ну даже их любимый Белград.., значит изначально не собираются договариваться. Ну и вопрос .., помните переговоры минск2 - переговоры велись а Раша во все штурмовало Дебальцево ( и сейчас тоже будет, ну или будут подвозить заправку и боеприпасы), а о чем говорить 1) оружие Украине сложить, сдавать оборонительное вооружение не будет ( а стратегического наступательного у нас и нет) что там еще признать Крым и Севастополь за РФ ( так они этим не удовольствуются) Признать ЛНРоДНРиии "независимыми в админ границах областей" ( так и это не то чего хочет РФ) Воду в Крым бесплатно и это не то о чем они мечтают.. Записать в Конституцию что мы не вступим в НАТО и даже в ЕС и этого будет недостаточно. Будем откровенны они хотят полного подчинения Украины с последующим присоединением в "единое государство".. а разоружив армию и пойдя на все их хотелки это значит потом еще одна война но чуть позже и уже без армии... Предварительное условие начала переговоров - вывод всех российский войск и их наемников на те позиции на которых они были на 22 февраля 2022 года
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27.02.2022 12:43 Ответить
Ні, рашка не бажає ! Це Зеля наполягає на переговорах.
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27.02.2022 13:12 Ответить
Никаких переговоров, только безоговорочная капитуляция и вывод недобитых ******* и тех пешком через киев
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27.02.2022 12:50 Ответить
Переговоры - хорошая вещь. Но только тогда, когда ты с верху. Иначе - это попытка капитуляции.
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27.02.2022 13:07 Ответить
Та Українці їх вже у всіх поза "паімєлі" ....
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27.02.2022 13:17 Ответить
Передайте Зеленскому, хто там поручь, попередні умови від Українців для перемовин з рашистами - "рф складають зброю й виходять з усієї теріторії України (Крим-Україна) й взривають за собою Керченський міст.
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27.02.2022 13:16 Ответить
Я розумію, що українців моя наступна інформація не дуже гріє. Але вона важлива.
Я дивлюсь зараз засідання німецького бундестагу. До засідання запросили Мельника - українського посла у Німеччині. Треба було бачити, як депутати вітали його палкими оваціями і стоячи!!! Але крім AfD та Linke - тих, кого рашка купилa.
Ціль цього засідання це, по-перше, відправити до України протитанкову зброю.
По-друге, відключити рашку від SWIFT.
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27.02.2022 13:20 Ответить
Единое место "переговоров" с ху@лом - трибунал в Гааге. И то после полного вывода войск в украинской земли. Все остальное будет предательством всех тех наших, кто уже отдал свои жизни за Независимость.
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27.02.2022 13:59 Ответить
Только после полной сдачи кацапских утырков! Пуйло может тянуть время для перегруппировки и подхода резервов, не ведитесь на эту туфту!!!!
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27.02.2022 14:01 Ответить
За голову Путина дают Оскара,коператив в озеро меняет планы
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27.02.2022 14:15 Ответить
то пусть в Киев приезжают
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27.02.2022 15:12 Ответить
Зеля ********,дивись щоб не бовтався на гілляці,прєдатель ...
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27.02.2022 15:16 Ответить
***** с бункера вже не вилізе.
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27.02.2022 15:17 Ответить
Пішов НАХ...:чому здана Н.Каховка(стратегічний об"єкт зовсім беззахистний?) так,ви зєбєні готувались здавати Україну а не захищати...повішати бєню і його одоробало на палю і в Каховці відлякувати фашистів росії....Воїни,що це **********?Це ВАМ ніж в спину від запроданців
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27.02.2022 15:20 Ответить
Третий день войны. Начало перелома
Линия обороньі

https://defence-line.org/2022/02/tretij-den-vojny-nachalo-pereloma/



А вот абсолютно достоверная информация от партнера моего соседа из Новой Каховке, Херсонская область. Даю оригинал, как партнер писал соседу в телеграме, сегодня, час назад. Текст ярко показывает эмоции и стресс человека, нашего человека.

Мы в оккупации.
Любое приближение к ним на 50м на поражение.
Зверят.
Город в полной изоляции.
Магазины аптеки заправки пусты.
Народ через день два начнет голодать.
Эти суки расставили в городе технику в жилых застройках и с них наваливают на наши позиции.
В соседних двух селах люди в подвалах и погребах без света, воды и тепла.
И не дают их эвакуировать.
Им нужен щит (это про мирных людей).
Мои уже освоили маршрут в погреб.
Даже старики, что плохо ходят.
Над головами постоянно летают, иногда приземляются рядом.
ТРО города бросили силовики, силовики сбежали.
Силовики вывезли все оружие и свинтили.
Все, сбу, прокуроры, менты все свинтили.
На 30 человек у нас 5 гладких и травматов.
Но наши их крошат, они в а@уе.
Больницы и морги забили свинособаками.
На вороных хер получилось.
По городу и из пригорода нет перемещений вообще, огонь на поражение даже по пешеходам, не говоря о машинах.
Уже обозленные.
Город еще как-то аккуратно внутри передвигается.
В соцсетях есть понимание, как и где совсем нельзя.
Мы орентируемся по сгоревшим машинам.
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27.02.2022 15:27 Ответить
Які ***** перемовини-добивати ворога є підтримка всього світу а ***** вже про все домовився з кремлівською мафією??????Воїни ,розумієте,що підтримки від "владибєні".......хуй...
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27.02.2022 15:25 Ответить
Воїни,люди, не зупиняйтесь!!!!!Судячи з того як охоронялись стратегічні об"єкти зєбєні готувались до здачі!Дійте в стратегічно вигідних позиціях для України,дійте на випередження збережете собі життя!За нами Бог і увесь світ!ДЯКУЄМО за ваш подвиг,за вашу жагу жити в справедливому світі!Віримо Вам!Оплакуємо загиблих!
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27.02.2022 15:32 Ответить
А де інші президенти, або як їх там кличуть, екси, де той що казав на Українців бидло,. Інший стадо баранів, ще один шановні друзі, де то все сміття ділось? Особливо той, що здав за хатинку всю ядерну зброю, і оте обізвало Українців стадом баранів, який збирався з пістолетом свій будинок під Київом захищати????
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27.02.2022 15:37 Ответить
Рано ще. Треба додав ти п.дарів
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27.02.2022 15:51 Ответить
Куди зараз хоче це зелене заглянути Путіну?Сьогодні домовились на зустріч на Припяті.Він просто ворог і це його було завдання від Путіна.
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27.02.2022 15:57 Ответить
Я думаю, ПреЗЕдент должен рассказать народу о своей переговорной позиции, заранее.
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27.02.2022 16:09 Ответить
100%,
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27.02.2022 17:11 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:19 Ответить
а слуга ригАналів зєлєнін рятує *****(((((
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27.02.2022 17:27 Ответить
Согласна.Поэтому и переговоры.Они дают возможность х,, выйти "достойно" из санкций.У него только два выхода или применение ЯО или капитуляция.
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27.02.2022 16:52 Ответить
капітулює слуга ригАналів зєлєнін і ЗРАДЖУЄ УКРАЇНУ!
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27.02.2022 17:25 Ответить
Треба зробити паузу, переговори можуть дати можливість Путіну передихнути,хоча коли він згідний відати Луганськ і Донецьк..)..
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27.02.2022 17:10 Ответить
І верне те що розрушив, в звичайних громадян України .Влада мае розуміти , що не у всіх е будинки за границею
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27.02.2022 17:13 Ответить
"віддати " разом з АМНІСТОВАНИМИ терористами!!!!(((((
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27.02.2022 17:26 Ответить
Уроды которые пишут дифирамбы зеленскому - подумайте - Николаевский горсовет выделил на тероборону 50 лимонов . При голосовании - опзж и слуги народа - выделили - 2 лимона - ****** бильшість. При записи в теру, мне дали 1 бутылку сиропа Бандеры и автомат. Ни броника, ни каски, ни гранат. На Николаев опять идёт колона брони с крыма.
Вчера ночью, почти в центре города спалили бтр и 3 танка.
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27.02.2022 17:14 Ответить
зєлєнін - слуга ригАналів! Маєш питання?
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27.02.2022 17:24 Ответить
зєлєнін знову трансфорується в ДЕБІЛА....(((((
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27.02.2022 17:23 Ответить
Кому це нам підходить :пуйлу і його кремлівській мафії і бєніному каганату????Досить бєніпесиголовцю дурити і намахувати українців!Чому Н.Каховка була не захищена?Іще багато стратегічних об"єктів?Так ви,курви,готувалися до здачі????
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27.02.2022 17:30 Ответить
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