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Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем. Мы продолжаем убивать врага, – МВД. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина контролирует Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг пытался прорваться в ... Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем, несмотря на то, что россияне посылают свои ДРГ и они начинают стрелять в критическую инфраструктуру. Все наши города мы отстояли... и мы продолжаем убивать врага", - сказал Денисенко, обнародуя заявление пресс-центра МВД.
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В каждом городе, в каждом селе собираются люди . И не только украинцы , много испанцев, литовцев, румын, поляк , другие национальности. Приносят кто, что может - лекарства, вещи , еду, деньги , чтоб передать Украине ! 😊
"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цыгане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
А зброєчки - катма... Тим часом навколо практично всіх міст - аж кишить кассапнею (якої тут мало хто й боїться). Тільки що ти голими руками зробиш? Коли б підкинули хоч трохи автоматів, та ще - гранатометів, то не потрібними були б героїчні оборони Києва, Харкова... Найближчий до Москви напрям був би закритий...
Світе добрий, владо наша! "Дайтє автомата - застрєліть кассапа" !