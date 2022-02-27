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Новости Война в Украине Война
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война (46847) Киев (24538) Мариуполь (5562) МВД (9223) Харьков (6522) Чернигов (793) Денисенко_Вадим (96)

Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем. Мы продолжаем убивать врага, – МВД. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина контролирует Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг пытался прорваться в ... Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем, несмотря на то, что россияне посылают свои ДРГ и они начинают стрелять в критическую инфраструктуру. Все наши города мы отстояли... и мы продолжаем убивать врага", - сказал Денисенко, обнародуя заявление пресс-центра МВД.
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Топ комментарии
+20
Мочи и шкварь !! Слава Украине ! Слава Воинам !
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27.02.2022 10:06
+20
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27.02.2022 10:33
+18
робіть так, аби Бандера із Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели». (с) автора не знаю
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27.02.2022 10:10
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Мочи и шкварь !! Слава Украине ! Слава Воинам !
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27.02.2022 10:06 Ответить
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27.02.2022 10:08 Ответить
А інші обласні центри що?
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27.02.2022 10:09 Ответить
Всё в порядке ,вата глушится повсеместно !
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27.02.2022 10:36 Ответить
Гуд!
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27.02.2022 10:48 Ответить
На юге пока напряженно, но в целом хорошо.
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27.02.2022 13:09 Ответить
робіть так, аби Бандера із Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели». (с) автора не знаю
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27.02.2022 10:10 Ответить
Щира подяка нашим захисникам!
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27.02.2022 10:12 Ответить
Дякуємо ЗСУ за мужність і стійкість! Вся країна з вами, хлопці! Кошти перерахували в фонд "Збережи життя".
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27.02.2022 10:13 Ответить
Уже четвёртый день в Испании проходят митинги в поддержку Украины !!!
В каждом городе, в каждом селе собираются люди . И не только украинцы , много испанцев, литовцев, румын, поляк , другие национальности. Приносят кто, что может - лекарства, вещи , еду, деньги , чтоб передать Украине ! 😊
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27.02.2022 17:19 Ответить
Под Каховкой украинские цыгане украли у российских оккупантов танк .

"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цыгане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
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27.02.2022 10:19 Ответить
Металлолом нынче дорого стоит!
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27.02.2022 10:40 Ответить
у наших цыган в руках практически весь рынок сбора металлолома) Если у вас так же, как и у нас, то ничего мудреного)))
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27.02.2022 10:41 Ответить
Вот это супер новость. Она должна быть в топе по всей Украине.
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27.02.2022 11:36 Ответить
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27.02.2022 10:33 Ответить
Мы УБЬЁМ их ВСЕХ !
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27.02.2022 10:34 Ответить
Кацапы прогадали с временем вторжения. Им никто не подсказал, что в Украине этот месяц называют лютый.
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27.02.2022 10:42 Ответить
они не понимают что ЭТО такое
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27.02.2022 10:47 Ответить
Вони думають, що лютий - це квіточка "лютік". Але їх зустрічають іншими "квітами".
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27.02.2022 11:18 Ответить
так русня же словянської мови не розуміє.
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27.02.2022 11:24 Ответить
В Берлине проходит екстренное заседание Бундестага в связи с войной в Украине, очень много говорят в поддержку Украины, Зеленскому аплодирую стоя. С 15:00 небо для расиских самолётов ЗАКРЫТО
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27.02.2022 13:24 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:21 Ответить
Смерть российским оккупантам! Они сами выбрали себе долю!
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27.02.2022 16:54 Ответить
Не знаю за всі українські краї, але за славну, палко любиму Т.Г.Шевченком Гетьманщину (за винятком, певно, давно окупованої Стародубщини) можу сказати напевно ось що. Не хліба й видовищ, не "колбаси і водкі, огурца й сєльодкі", а "ДАЙТЄ АВТОМАТА - ЗАСТРЄЛІТЬ КАССАПА" !!! Ось найперше, волаюче бажання добрих двох третин мешканців Гетьманщини, від Любеча й Новгород-Сіверського до Краснограда й Кобеляк. І серед них - не лише поголовні "бэндэровцы", але й чимало шляхетних московитів-росіян, і багато - місцевих "русскоязичніков". Є, звичайно, трохи "5-ї колони" та продажних іуд, що помагають пуртерівцям. Але вони навіть зараз бояться "засвітитись"...
А зброєчки - катма... Тим часом навколо практично всіх міст - аж кишить кассапнею (якої тут мало хто й боїться). Тільки що ти голими руками зробиш? Коли б підкинули хоч трохи автоматів, та ще - гранатометів, то не потрібними були б героїчні оборони Києва, Харкова... Найближчий до Москви напрям був би закритий...
Світе добрий, владо наша! "Дайтє автомата - застрєліть кассапа" !
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27.02.2022 17:14 Ответить
 
 