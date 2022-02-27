То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал, - Зеленский

То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Они собираются еще больше бомбить наши города, они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, пришедшее на нашу землю и которое нужно уничтожить, они лгали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданским объектам. Они сознательно избрали тактику на впечатление людей и всего того, что делает жизнь нормальной - электростанции, больницы, детские сады", - отметил он.

"То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все их преступления мы четко фиксируем, и этих преступлений было бы гораздо больше, если бы не наши мужественные защитники", - добавил Зеленский.

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