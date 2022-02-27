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То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал, - Зеленский

То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Они собираются еще больше бомбить наши города, они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, пришедшее на нашу землю и которое нужно уничтожить, они лгали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданским объектам. Они сознательно избрали тактику на впечатление людей и всего того, что делает жизнь нормальной - электростанции, больницы, детские сады", - отметил он.

"То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все их преступления мы четко фиксируем, и этих преступлений было бы гораздо больше, если бы не наши мужественные защитники", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии
+32
Помимо героической работы ВСУ, на помощь приходят мирные жители, в числе которых и ромы. Последние сегодня ночью, 27 февраля, украли у российских захватчиков танк. А произошло это недалеко от Каховки, в селе Любимовка Херсонской области.



"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
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27.02.2022 10:10
+20
Кацапы не люди. Человекообразные звери.
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27.02.2022 10:09
+19
Украина выстоит , а раша - развалится.

ТЕПЕРЬ УКРАИНА ДОЛЖНА ДИКТОВАТЬ УСЛОВИЯ РАШЕ . Пусть раша приползёт на коленях !!!

Слава нации ! Смерть ворогам !
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27.02.2022 10:19
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Правила форума Совет форумчан
Так подавайте на международный трибунал , а не пистите !!!
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27.02.2022 10:09 Ответить
Какой ***** трибунал??? ******* без раздумия, уничтожать нечисть при первой возможности!!! Без оглюдки на " совесть. жалость"! Унічтожать нечисть!
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27.02.2022 10:17 Ответить
Убивать не жалея всеми средствами
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27.02.2022 10:23 Ответить
При всій моїй повазі/неповазі до Зеленського...
Ну що це за вислів "тягне"?
Це сленг урків і ментів із кіношок.
Коли вже нарешті в публічних заявах буде використовуватись чітка, юридична, жорстка мова?
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27.02.2022 10:22 Ответить
МН-17 скільки часу в Гаазі тягнули за яйця?
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27.02.2022 10:23 Ответить
Кацапы не люди. Человекообразные звери.
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27.02.2022 10:09 Ответить
Одне те, шо вони перетнули кордони суверенної держави тягне на трибунал.
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27.02.2022 10:10 Ответить
Помимо героической работы ВСУ, на помощь приходят мирные жители, в числе которых и ромы. Последние сегодня ночью, 27 февраля, украли у российских захватчиков танк. А произошло это недалеко от Каховки, в селе Любимовка Херсонской области.



"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
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27.02.2022 10:10 Ответить
Зеля поверне вкрадене...
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27.02.2022 10:16 Ответить
от жеш ти п#дор
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27.02.2022 10:25 Ответить
Винагороду циганам
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27.02.2022 10:18 Ответить
Цей позитивний фейк я вперше почув під час Майдану-2014. Тоді був БМП.
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27.02.2022 10:22 Ответить
Цыгане украли танк на металлолом
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27.02.2022 10:24 Ответить
ай, нэнэ, ай, нэ-нэ... ))
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27.02.2022 10:25 Ответить
Знов заговорює та розмазує рашкозлочини. Лише за те, що вони зробили в одному окремо взятому дворі житлогового району Донецьку чи Луганську у 2014 - вже ВСІ потвори тягнуть на Міжнародний Трибунал!
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27.02.2022 10:11 Ответить
Мня напрягает, что в Одессе ни одного диверсанта не поймали. Я поверить не могу, что их там нет. Эта лысая мразь что то замышляет, просто ждет отмашки(если оно вообще в городе, а не слиняло давно).
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27.02.2022 10:12 Ответить
Чушь. Кучу их отловили. Я с Одессы.
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27.02.2022 10:43 Ответить
У нас бетонними блоками роблять перешкоди, і укріплення на ключових напрямках. У "гарячих" містах треба зводити укріплення біля адмінбудівель і на під"їздах до них.
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27.02.2022 10:15 Ответить
Рекомендуют бросать сетки , типа заборных , тогда танки запутывается в них гусеницами
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27.02.2022 10:21 Ответить
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27.02.2022 10:16 Ответить
Все кто имеют радчией в расее позвоните им и скажите, чтобы они пускали поезда под откос!!!
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27.02.2022 10:19 Ответить
вони на мітинг бояться вийти..єс оф кос?
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27.02.2022 10:26 Ответить
Украина выстоит , а раша - развалится.

ТЕПЕРЬ УКРАИНА ДОЛЖНА ДИКТОВАТЬ УСЛОВИЯ РАШЕ . Пусть раша приползёт на коленях !!!

Слава нации ! Смерть ворогам !
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27.02.2022 10:19 Ответить
lutshe pustj parasha SDOHNET !
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27.02.2022 10:23 Ответить
Тягне ?
Воно ВИМАГАЄ Міжнародного Трибуналу !
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27.02.2022 10:19 Ответить
так дудаев же точно так же говорил когда тотально бомбили грозный
и термин дал
рашизм
(за первый дни "освобождения грозного"
погибло несколько тысяч гражданских
ни в одной сраной википедии рашки про это не написано
про "снайперов с латышских или литовских" они хоть 100 раз напишут)

он даже про войну с украиной предупреждал
видимо в окружении той дохлой рашки уже были лбы наглые вояки
т.е. получается дело даже не в путлере
это рашка такая, пока она в таких границах
когда можно до бесконечности получать деньги с сибири и тундры
и тратить на свои хотелки величия
(хотя они тогда босые были
армия нищих ванек
но склады ракет от ссср остались просто гигансткие)

готовьтесь, они могут бомбить все (и будут)
они уже "потренировались" на детях сирии
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27.02.2022 10:22 Ответить
вот теперь надо понять - действительно ли преЗЕдент стал Президентом Украины
(ну и нашел ли таки... яйца)))
пиариться в разговорном жанре не надо.... и забыть про маниакальное желание заглянуть в глаз...
не заниматься самолюбованием а...помнить о погибших и воюющих за нас...Свободу и Независимость...
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27.02.2022 10:25 Ответить
Господи, та іншиХ містаХ і селищаХ....зараз всі чомусь стали ліпити ту букву М в кінці...Як десь в Умані на базарі, чесне слово...
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27.02.2022 10:35 Ответить
 
 