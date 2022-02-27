То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал.
Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Они собираются еще больше бомбить наши города, они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, пришедшее на нашу землю и которое нужно уничтожить, они лгали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданским объектам. Они сознательно избрали тактику на впечатление людей и всего того, что делает жизнь нормальной - электростанции, больницы, детские сады", - отметил он.
"То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все их преступления мы четко фиксируем, и этих преступлений было бы гораздо больше, если бы не наши мужественные защитники", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Ну що це за вислів "тягне"?
Це сленг урків і ментів із кіношок.
Коли вже нарешті в публічних заявах буде використовуватись чітка, юридична, жорстка мова?
"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
ТЕПЕРЬ УКРАИНА ДОЛЖНА ДИКТОВАТЬ УСЛОВИЯ РАШЕ . Пусть раша приползёт на коленях !!!
Слава нации ! Смерть ворогам !
Воно ВИМАГАЄ Міжнародного Трибуналу !
и термин дал
рашизм
(за первый дни "освобождения грозного"
погибло несколько тысяч гражданских
ни в одной сраной википедии рашки про это не написано
про "снайперов с латышских или литовских" они хоть 100 раз напишут)
он даже про войну с украиной предупреждал
видимо в окружении той дохлой рашки уже были лбы наглые вояки
т.е. получается дело даже не в путлере
это рашка такая, пока она в таких границах
когда можно до бесконечности получать деньги с сибири и тундры
и тратить на свои хотелки величия
(хотя они тогда босые были
армия нищих ванек
но склады ракет от ссср остались просто гигансткие)
готовьтесь, они могут бомбить все (и будут)
они уже "потренировались" на детях сирии
(ну и нашел ли таки... яйца)))
пиариться в разговорном жанре не надо.... и забыть про маниакальное желание заглянуть в глаз...
не заниматься самолюбованием а...помнить о погибших и воюющих за нас...Свободу и Независимость...