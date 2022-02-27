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Житомирщина (1314) Киев (24538) потери (3859)

Во время боев на Житомирщине погибли 2 полицейских, еще 3 ранены. В боях под Киевом погиб 25-летний воин Владимир Мазуренко, - Тарасюк

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Во время боев на Житомирщине погибли 2 полицейских, еще 3 ранены. В боях под Киевом погиб 25-летний воин Владимир Мазуренко, - Тарасюк

Во время боев на севере Житомирской области погибли двое полицейских, еще трое получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель Коростенской райгосадминистрации Юрий Тарасюк.

"72 часа сопротивления. Начались четвертые сутки войны. Ситуация в Коростенском районе контролируемая и одновременно непростая. Есть первый погибший защитник Украины. В боях под Киевом погиб молодой 25-летний коростенец - Владимир Мазуренко.

Поступила информация о гибели двух полицейских в Народичах, трое были ранены", - говорится в сообщении.

Тарасюк обещает предоставить более подробную информацию позже.

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По его словам, идут единичные обстрелы Овруча, Словечно и Народичей.

Вечная слава и память погибшим Героям! Слава Украине и воинам-защитникам.

Во время боев на Житомирщине погибли 2 полицейских, еще 3 ранены. В боях под Киевом погиб 25-летний воин Владимир Мазуренко, - Тарасюк 01
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Топ комментарии
+31
УСІМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРЇНИ-ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ.ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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27.02.2022 10:14
+19
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27.02.2022 10:15
+16
Бейте не давайте отдыхать палите ... Мы на своей земле
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27.02.2022 10:14
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УСІМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРЇНИ-ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ.ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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27.02.2022 10:14 Ответить
Бейте не давайте отдыхать палите ... Мы на своей земле
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27.02.2022 10:14 Ответить
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27.02.2022 10:15 Ответить
яка ситуація під Житомиром"? Бо несуть якусь ахіею
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27.02.2022 10:16 Ответить
Інфу дають тут - свіжішої ще нема
https://www.zhitomir.info/

Був підірваний міст на трасі Київ-Житомир, є поранені і загибла дитинка.
Диверсанти. Знешкоджені.

Був збитий літак, бо в суботу вони знову обстрілювали Озерне (там військовий аеродром) та обстрілу складу в сторону Бердичева.
https://zhytomyr.depo.ua/ukr/zhitomir/na-zhitomirshchini-zbito-vorozhiy-litak-202202261429130

Мені говорили ще про один літак над іншою військовою частиною, але я не маю підтвердження.
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27.02.2022 10:27 Ответить
Мій один дідусь народився в Коростені , інший в Коростишеві (бабки - з Київа) .
Жодного коріння з Московії ... нехай горить земля під ногами московських орків !
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27.02.2022 10:17 Ответить
У меня русские корни , но я также НЕНАВИЖУ кацапских тварей лютой ненавистью !!!
Гореть им всем в аду синим пламенем ..
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27.02.2022 10:43 Ответить
Мова не про кров , а про коріння як зв"язок з цією землею , яка зоветься Україна - Русь . Я те ж з задоволенням можу цитувати Пушкіна , Єсєніна , Буніна чи Чєхова , але не зараз . Я навмистно не вживаю жодного слова "пА рускі" , що б вороги не казали "адіннарод" . Якщо "адін" так зрозумій , що я пишу и висловлюю .
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27.02.2022 10:55 Ответить
У валгаллу,діти...Сум та біль по славним нащадкам Святослава! Боже,борони Україну! Слава ЗСУ!
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27.02.2022 10:18 Ответить
Це - райони, які межують з білорашкою.
Кордон вони пройти не можуть, а обстрілюють територію.

Раніше влучили у найбільший на півночі України елеватор, горіло зерно.
Військову частину в Ушомирі обстрілювали.

Загинув також викладач Житомирського військового інституту, підполковник Олексій Коваленко

Світла пам'ять полеглим.
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27.02.2022 10:20 Ответить
що на житомирській трасі бо сіють паніку?
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27.02.2022 10:20 Ответить
что с херсонским аэропортом? Снесите его на *** точкой У если он у русских
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27.02.2022 10:23 Ответить
рузге водные продцедуры
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27.02.2022 10:30 Ответить
Бо він був важчий за воду
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27.02.2022 10:55 Ответить
Якби ще і із кацапами всередині, гниди!
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28.02.2022 10:19 Ответить
в таких случаях всё Титаник
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28.02.2022 10:20 Ответить
Бойцы ,вы пишите новейшую историю Украины и ваши имена никогда не забудут.Слава Украине.
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27.02.2022 10:59 Ответить
Як шкода! В нас гинуть Люди, ми оплакуєм кожного загиблого українця!
Україна перемагає і плаче!!!
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27.02.2022 11:34 Ответить
Серце кров'ю обливається!
Плачу....
Героям Слава у Віках!
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28.02.2022 10:16 Ответить
 
 