Во время боев на Житомирщине погибли 2 полицейских, еще 3 ранены. В боях под Киевом погиб 25-летний воин Владимир Мазуренко, - Тарасюк

Во время боев на севере Житомирской области погибли двое полицейских, еще трое получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель Коростенской райгосадминистрации Юрий Тарасюк.

"72 часа сопротивления. Начались четвертые сутки войны. Ситуация в Коростенском районе контролируемая и одновременно непростая. Есть первый погибший защитник Украины. В боях под Киевом погиб молодой 25-летний коростенец - Владимир Мазуренко.

Поступила информация о гибели двух полицейских в Народичах, трое были ранены", - говорится в сообщении.

Тарасюк обещает предоставить более подробную информацию позже.

Читайте также: Матрос Виталий Скакун вместе с собой подорвал Генический автомобильный мост, чтобы замедлить продвижение врага, - Минобороны

По его словам, идут единичные обстрелы Овруча, Словечно и Народичей.

Вечная слава и память погибшим Героям! Слава Украине и воинам-защитникам.