Личный состав РФ на Черниговщине убит и деморализован, - Оперативное командование "Север"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные отказываются выполнять дальнейшие задачи своего руководства.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.
Прошедшая ночь на Черниговщине была горячей. Для противника.
Вблизи н.п. Седнев Вооруженные Силы Украины нанесли огненное поражение по району сосредоточения артиллерийских подразделений российско-оккупационных войск.
В результате работы военная техника и вооружение повреждены, выведены из строя. Личный состав убит, ранен и полностью деморализован. Последующие задачи своего руководства выполнять отказываются.
Точное количество потерь уточняется.
Вблизи н.п. Макошино в результате нанесения ракетного удара по району сосредоточения противника, где находились около 500 единиц техники и вооружения россиян. По результатам удара враг понес большие потери в технике и живой силе.
Стоит отметить, что оставшиеся в живых участники нападения на Украину отказываются продолжать выполнять преступные приказы и идти против мирных людей Украины.
Пожалуйста, подождите...
Мертві бджоли ----- ???
Які олені-олені-----???
Сто процентов москали засыпятся ответить )))
Пароль:
Українська залізниця
Відгук:
Перевозить паляниці!
...пароль вже апдейтнули наразі: «найнепередбачуваніший»
Нова страва : "Кацап смажений на гратарі по-українському"
Пекло. Гумус
Сама українська земля не пускає кацапів . На відео , танк і САУ застрягли в чорноземі під Хотином . Кацапи втекли . https://www.facebook.com/100001292430280/videos/1222183118308830
Всім вже зрозуміло, що загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, допоки Росію не поділять на кілька контрольованих держав. Інакше вони завжди знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росію від Камчатки до Португалії і ... далєє вєздє».
Коктейль молотова від тепер називається УЗВАР БАНДЕРИ!
--два несумісні поняття. Або "вбито", або "деморалізовано". Або спочатку деморалізовано, а потім вбито. Слава Україні!
это очень важно!!!!! нужно не допустить окружения групировки АТО (ООС) (донбасский Фронт) - а цапы рвутся к Мариуполю или Мелитополю, вообщем нужны меры мощные а не "стурбованисть озабоченисть солидарность выражаем..." бо без снабжения донбаскому Фронту будет труднее!!
стоим ******!! смерть москалям!!!