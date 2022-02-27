Личный состав РФ на Черниговщине убит и деморализован, - Оперативное командование "Север"

Российские военные отказываются выполнять дальнейшие задачи своего руководства.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.

Прошедшая ночь на Черниговщине была горячей. Для противника.

Вблизи н.п. Седнев Вооруженные Силы Украины нанесли огненное поражение по району сосредоточения артиллерийских подразделений российско-оккупационных войск.

В результате работы военная техника и вооружение повреждены, выведены из строя. Личный состав убит, ранен и полностью деморализован. Последующие задачи своего руководства выполнять отказываются.

Точное количество потерь уточняется.

Вблизи н.п. Макошино в результате нанесения ракетного удара по району сосредоточения противника, где находились около 500 единиц техники и вооружения россиян. По результатам удара враг понес большие потери в технике и живой силе.

Стоит отметить, что оставшиеся в живых участники нападения на Украину отказываются продолжать выполнять преступные приказы и идти против мирных людей Украины.

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