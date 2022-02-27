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Личный состав РФ на Черниговщине убит и деморализован, - Оперативное командование "Север"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Личный состав РФ на Черниговщине убит и деморализован, - Оперативное командование

Российские военные отказываются выполнять дальнейшие задачи своего руководства.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает Цензор.НЕТ.

Прошедшая ночь на Черниговщине была горячей. Для противника.

Вблизи н.п. Седнев Вооруженные Силы Украины нанесли огненное поражение по району сосредоточения артиллерийских подразделений российско-оккупационных войск.

В результате работы военная техника и вооружение повреждены, выведены из строя. Личный состав убит, ранен и полностью деморализован. Последующие задачи своего руководства выполнять отказываются.

Точное количество потерь уточняется.

Вблизи н.п. Макошино в результате нанесения ракетного удара по району сосредоточения противника, где находились около 500 единиц техники и вооружения россиян. По результатам удара враг понес большие потери в технике и живой силе.

Стоит отметить, что оставшиеся в живых участники нападения на Украину отказываются продолжать выполнять преступные приказы и идти против мирных людей Украины.

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Топ комментарии
+64
Ну, стойкость украинцев уже вписана в историю. В очередной раз. Как и паскудство кацапов.
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27.02.2022 10:16
+59
Увага! Харків! Пройшла інфа що російські ДРГ та агентура представляється правим сектором. Якщо звертаються по допомогу задайте питання. Хто провідник, як звати Шухевича, яка паляниця і таке інше.
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27.02.2022 10:14
+49
Вибачте, москалики. Хліб і сіль закінчилися. Зустрічаємо, чим можемо. Ласкаво просимо до пекла!
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27.02.2022 10:18
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Увага! Харків! Пройшла інфа що російські ДРГ та агентура представляється правим сектором. Якщо звертаються по допомогу задайте питання. Хто провідник, як звати Шухевича, яка паляниця і таке інше.
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27.02.2022 10:14 Ответить
Хіба ревуть воли ------ ???
Мертві бджоли ----- ???
Які олені-олені-----???

Сто процентов москали засыпятся ответить )))
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27.02.2022 10:25 Ответить
не буду підказувати
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27.02.2022 10:49 Ответить
Среди москалей полно манкуртов. Те знают. А вот "поляниця " точно не всякий кацапский хохол выговорит А уж пояснить что это ...
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27.02.2022 10:56 Ответить


Пароль:
Українська залізниця
Відгук:
Перевозить паляниці!

...пароль вже апдейтнули наразі: «найнепередбачуваніший»
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27.02.2022 11:06 Ответить
Наша верба найзакарчамакуватіша.
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27.02.2022 11:43 Ответить
Потилиця ще краще
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27.02.2022 12:08 Ответить
Есть видос,все Тигры газ остановлены.Вата убита и в плену.Трофеи огого.Опять молодежь
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27.02.2022 10:47 Ответить
ще не все зачищено
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27.02.2022 10:49 Ответить
Ще б на підвдні розрулити
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27.02.2022 10:16 Ответить
Ну, стойкость украинцев уже вписана в историю. В очередной раз. Как и паскудство кацапов.
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27.02.2022 10:16 Ответить
Як і зрада і сцикливість білорусів
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27.02.2022 10:22 Ответить
Возразить нечего
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27.02.2022 10:23 Ответить
Мобильный крематорий один из немногих адекватных белорусов, его посты говорят об этом.
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27.02.2022 10:30 Ответить
Сам ,небось, из окопа пишешь? провокатор маскальский.
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27.02.2022 11:07 Ответить
Чем здесь сраться,лучше вломите Лукашенко.
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27.02.2022 11:42 Ответить
пусть сдаются
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27.02.2022 10:17 Ответить
⚡️Владимир Зеленский обратился к Visa и MasterCard с просьбой запретить работу карт для РФ.
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27.02.2022 10:17 Ответить
Дажє сушілка для абосраних кацапськіх трусов на башнє нє памагла...
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27.02.2022 10:17 Ответить
Это не сушилка, это мангал. И свою роль он выполняет на 100 процентов. Все бродячие песели уже понаедались до отвала
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27.02.2022 10:20 Ответить
А як вона допоможе, якшо вона затримує при покиданні палаючого танку?!! Це кришка для пастки на пацюка.
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27.02.2022 12:17 Ответить
"МАнгал" на російських танках не для рятування від "Джавеліна" а для того щоб не збирать екіпаж після підриву танка по оточуючій територіїї - він просто прилипає до решітки знизу!
Нова страва : "Кацап смажений на гратарі по-українському"
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28.02.2022 16:43 Ответить
Вибачте, москалики. Хліб і сіль закінчилися. Зустрічаємо, чим можемо. Ласкаво просимо до пекла!
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27.02.2022 10:18 Ответить
Коротко
Пекло. Гумус
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27.02.2022 10:18 Ответить
Никаких переговоров с окупантами, только большие потери врага остановят ету войну.
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27.02.2022 10:18 Ответить
повністю погоджуюсь..
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27.02.2022 10:51 Ответить
після заручників та розстрілу мирняка їх і в полон вже не будуть брати.
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27.02.2022 12:19 Ответить
Очко не залізне.
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27.02.2022 10:18 Ответить
тоже ідея
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27.02.2022 10:19 Ответить
Спершу спрацює, а потім вони самі почнуть притрушувати сліди. Не розслабляйтеся.
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27.02.2022 10:27 Ответить
те саме
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27.02.2022 12:20 Ответить
Мій дім в Чернігові вищий за сусідні. З його даху видно дахи ще восьми багатоповерхівок навколо. Я зараз проводжу на даху по 20 годин на день, бачу якщо хтось з'являється на даху сусідніх будівель. І знаєте, коли стріляють, на даху мені спокійніше, ніж в сховищі. Точно бачиш де йде бій, що саме відбувається. А в сховищі щось гупає і не зрозуміло що і де.
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27.02.2022 10:36 Ответить
ти там обережніше.шоб наші не подумали що ти коректуєш вогонь
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27.02.2022 10:53 Ответить
Просто нагадую: маскалі - не люди!
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27.02.2022 10:19 Ответить
Кидайте технику и бегите назад, вам тут капец, без вариантов.
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27.02.2022 10:20 Ответить
. мінус ще - 2 ........
Сама українська земля не пускає кацапів . На відео , танк і САУ застрягли в чорноземі під Хотином . Кацапи втекли . https://www.facebook.com/100001292430280/videos/1222183118308830
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27.02.2022 10:22 Ответить
вся надежда на Армату
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27.02.2022 10:24 Ответить
На всі три. Тільки вдасться завести і все, нам хана.
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27.02.2022 10:27 Ответить
Их уже три!???
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27.02.2022 10:35 Ответить
Не Хотин, Хотинь, бо зараз тут всі перелякаються.
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27.02.2022 10:56 Ответить
Полонених треба зобов"язувати дозвонюватися до рашкомамок і давати завдання - через 2 годині зібрати 100 сусідів на площі перед сільрадою. Через дві години, якщо не збере 100 людей - подзвонить вже інша людина и розкаже де можна забрати буде путєнське м"ясо самовивозом.
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27.02.2022 10:23 Ответить
Я розумію Ваші почуття, але Женевська конвенція забороняє такі речі з військовополоненими. Ви ж не хочете, щоб командування ЗСУ було звинувачене у воєнних злочинах?
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27.02.2022 13:04 Ответить
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27.02.2022 10:23 Ответить
росіяни - вбивці, крім невеликої частини розумних людей. Добре відомо, що «російський інтелігент залишається інтелектуалом до тих пір, поки питання не стосується України». Я впевнений у тому, що яким би не був результат цієї війни, російська інтелігенція наполягатиме на своїй перевазі над "дурними українцями", які "відрізняються від росіян лише тим, як варять борщ".

Всім вже зрозуміло, що загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, допоки Росію не поділять на кілька контрольованих держав. Інакше вони завжди знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росію від Камчатки до Португалії і ... далєє вєздє».
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27.02.2022 10:23 Ответить
100 відсотково..у них завди тільки в історіі царі і крєпосниє.
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27.02.2022 10:57 Ответить
УВАГА !!!
Коктейль молотова від тепер називається УЗВАР БАНДЕРИ!
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27.02.2022 10:24 Ответить
"вбито та деморалізовано"
--два несумісні поняття. Або "вбито", або "деморалізовано". Або спочатку деморалізовано, а потім вбито. Слава Україні!
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27.02.2022 10:24 Ответить
шарики в мешке черные и красные, где тут противоречие? Часть убили, остальные деморализованы и бегут.
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27.02.2022 10:41 Ответить
главное что б Запад устроил рашанам "безполетное пространство"!!
это очень важно!!!!! нужно не допустить окружения групировки АТО (ООС) (донбасский Фронт) - а цапы рвутся к Мариуполю или Мелитополю, вообщем нужны меры мощные а не "стурбованисть озабоченисть солидарность выражаем..." бо без снабжения донбаскому Фронту будет труднее!!
стоим ******!! смерть москалям!!!
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27.02.2022 10:25 Ответить
Фейк!?
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27.02.2022 10:31 Ответить
дело было под Полтавой трофеии от рузге мля они дз не ставили мляя доп бронирование деревом
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27.02.2022 10:47 Ответить
пропили скорее
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27.02.2022 11:53 Ответить
Іди в спам, подумай залишками сірої речовини
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27.02.2022 10:33 Ответить
Це стара новина. Років 3 тому було.
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27.02.2022 10:36 Ответить
Пишуть, що ці тварини на Чернігівщині зливають пальне зі своїх панцерників, щоб не йти на смерть.
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27.02.2022 10:31 Ответить
мабуть, міняють на самогон. Потрібно наливати їм ізопропанол. На смак і запах вони не відрізнять, бо скоти.
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27.02.2022 10:33 Ответить
Краще коктейль.
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27.02.2022 10:39 Ответить
можливо зливають з сотні.для десятка панцерів.щоб наступати..бо колонни з дизпаливом розгромлені
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27.02.2022 11:02 Ответить
Дочка знайшла стрім з села в Сумській обл.Десь десяток ідуть пішим строєм "дранг нах остен". А селяни їм: "Ви все забрали?"
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28.02.2022 17:43 Ответить
Це теракт ВКС рабсеї проти турків після збитого літака. Потім їм в Ідлібі наваляли.
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27.02.2022 10:35 Ответить
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27.02.2022 10:35 Ответить
https://twitter.com/i/status/1497852840982757376
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27.02.2022 10:45 Ответить
ракетный удар и доброе слово всегда убеждают лучше, чем просто доброе слово
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27.02.2022 10:47 Ответить
Слава Украине! Последние новости из Греции. После гибели мирных житилей -греков под Мариуполем премьер-министр Греции вызвал рос. посла для объяснений. Конечно он отвечал. что россия ни при делах. это Украинские войска. Сегодня премьер-министр сделал жесткое заявление. что у них есть все доказательства. что россия бомбила. обозвал их лгунами Но главная новость.только что прочитала. Греция шлет военную помощь. Уже загружены два СУ-30 и сегодня же отправляется в Польшу ПРОСНУЛИСЬ!!!! Слава Украине!!
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27.02.2022 11:10 Ответить
А звідкіля у Греції Су-30? Вона серед операторів не значиться - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-30
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27.02.2022 13:14 Ответить
"Минула ніч на Чернігівщині була гарячою. Для противника." Джерело: https://censor.net/ua/n3319661
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27.02.2022 11:35 Ответить
Кто "проснулся", а кто и "не спит"! Слава Украине!!
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28.02.2022 12:54 Ответить
 
 