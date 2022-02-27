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Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков. ДОКУМЕНТ

Сотрудники СБУ завладели секретными документами российских военных, которые украинские силовики разбомбили под Гостомелем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в фейсбуке.

"Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, используемые страной-агрессором. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", - говорится в сообщении.

Среди документов также:

- боевой расчет с позывными бойцами и командирами;

- схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;

- условные знаки противника, в том числе дешифрование команд управления.

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"Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых – обязательно будут наказаны", - добавили в ведомстве.

Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков 01
Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков 02
Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков 03
Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков 04
Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков 05
Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков 06
Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков 07
Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков 08
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Топ комментарии
+33
СБУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ
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27.02.2022 10:36
+33
Был "Медведь 2022", а стал "Гриль 2022"
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27.02.2022 10:39
+16
чому москалі як передові частини використали ОМОН? чи вони думають, шо якшо ті так хвацько лупцюють власне населення, то і на фронті себе проявлять...? чи їх тіпа так само боятимуться, як на говєнях?
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27.02.2022 10:40
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СБУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ
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27.02.2022 10:36 Ответить
може не треба таке оприлюднювати?
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27.02.2022 10:37 Ответить
надо. пусть кацапы знают, что мы знаем. пусть знают и ссутся.
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27.02.2022 10:39 Ответить
Ти хто? Як не треба? Треба щоб всі знали як виявляти ворога!
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27.02.2022 11:27 Ответить
так москалі все перекодують і ця вся інформація втратить сенс
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27.02.2022 14:14 Ответить
Был "Медведь 2022", а стал "Гриль 2022"
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27.02.2022 10:39 Ответить
мишка на мангале
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27.02.2022 11:20 Ответить
мишка, в жопе шампуришка
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27.02.2022 11:27 Ответить
ну так, для ватной русни, привыкшей на бутылку садиться, это привычное развелечение
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27.02.2022 11:36 Ответить
о. Це ж з якої печери вони повилазили з цими папірцями? Зараз що, 41 рік? Вони там часом не морзянкою спілкуються?
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27.02.2022 10:39 Ответить
У них даже карт актуальных нет
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27.02.2022 10:43 Ответить
чому москалі як передові частини використали ОМОН? чи вони думають, шо якшо ті так хвацько лупцюють власне населення, то і на фронті себе проявлять...? чи їх тіпа так само боятимуться, як на говєнях?
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27.02.2022 10:40 Ответить
Омон для міст..для ДРГ..можливо бувші беркутовці шо повтікали.так як знають мову і можуть орієнтуватись у місті
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27.02.2022 11:11 Ответить
вопросы не задают, мирное население бить (и убивать) им не впервой, может даже нравится. армии у нас не было (ну, по сравнению с орками) вообще. так что ... пакуют "активистов" в автозаки, стреляют "мелкие группы противника", захватывают ватные города, десант захватывает органы госуправления в Киеве и отбивается пару дней до подхода основных сил. везут Зеленского и ко (или только ко или в общем варианты) в автозаке в Ростов через Крымский мост. Янукович вместе с Шуфричем Королевской и всей остальной гопкомпанией прилетает и подписывает "союзный договор" вместе с Беларусью и "независимымти республиками" хотя тут тоже варианты. Наверное такая идея родилась в воспаленном мозгу Хйла. вполне неплохая для 14-го года, что тут говорить.
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27.02.2022 11:48 Ответить
НГУ@ng_ukraine

!‼️ У Києві гвардійці продовжують затримувати «руських дивєрсантів».

За ніч були вилучені ворожі мініатюрні тактичні радіо маячки AIMD, для ідентифікації «свій-чужий».
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27.02.2022 10:40 Ответить
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27.02.2022 10:40 Ответить
вот вам вояки чеченцы.. сдулись и еще и все документы оставили.. с ГРИФОМ СЕКРЕТНО!!! уж лучше сразу СДаЁмсю!
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27.02.2022 10:40 Ответить
Це не чеченці ,а суміш сибірських кацапо-азіатських мусорів.
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27.02.2022 10:51 Ответить
Документи агентів - є ?
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27.02.2022 10:47 Ответить
******
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27.02.2022 10:54 Ответить
О, а где *****? Или я пропустил?
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27.02.2022 10:55 Ответить
десь на Уралі
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27.02.2022 11:06 Ответить
на Уралі клянчив гроші
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27.02.2022 11:13 Ответить
Может,рюськие прочтут ,пишу на понятном им языке.
Украинцы-гуманный народ,составит матерям план,где похоронены,рождённые ими свинособаки.
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27.02.2022 10:57 Ответить
Животворящий Байрактар - https://t.me/operativnoZSU_chat/60847
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27.02.2022 11:01 Ответить
позывной якут))
пинцет
мда

это же кузбас, кемерово
тот "ничего не знающий" с первого дня
это его друзья
весь урал и сибирь

с юга вижу только краснодарский край
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27.02.2022 11:42 Ответить
Содержание сигнала:
п. 13. Сломан БТР
п. 14. Сломан автомобиль
п. Z. *****ць
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27.02.2022 11:57 Ответить
Зачем публиковать эти бумаги??? Теперь заменят шифры и пароли.
Ох уж эта СБУ..., лишь бы попиарится.
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27.02.2022 12:09 Ответить
Ну, во первых, они всё равно меняются периодически, во-вторых, их всё равно никто не соблюдает.
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27.02.2022 12:38 Ответить
Молодці . Документи будуть потрібні на суді над Путіном . Бережіть їх ,щоб випадково (ніхто )нескартовал
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27.02.2022 13:25 Ответить
 
 