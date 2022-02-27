Боевые расчеты, схемы действий и условные знаки врага: СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков. ДОКУМЕНТ

Сотрудники СБУ завладели секретными документами российских военных, которые украинские силовики разбомбили под Гостомелем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в фейсбуке.

"Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, используемые страной-агрессором. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага", - говорится в сообщении.

Среди документов также:

- боевой расчет с позывными бойцами и командирами;

- схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;

- условные знаки противника, в том числе дешифрование команд управления.

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"Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых – обязательно будут наказаны", - добавили в ведомстве.















