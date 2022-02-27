Представителей Украины в Гомеле не будет. Такой формат действительно обсуждался, но РФ в последний момент потребовала сложения оружия украинской армией, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте.
Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые коллеги, мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за "русским военным кораблем". Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря на все, демонстративно ехать в Гомель - лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину", - отметил он.
"Это неправда. Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации. "Мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", - добавляет пресс-секретарь Зеленского.
Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями.
Пожалуйста, подождите...
А пермовини... є лише одне місце в світі для цього - Гаага.
на Кубани, кстати к Украине нормально относились всегда, в отличие даже от того же "дамдасса"..
Збройні сили працюють, поліція на місцях, державні структури виконують свої обов'язки 🇺🇦
❗️ Призывам остальных российских солдат последовать примеру - сложить оружие и сдаться
#stoprussia
все ждут отключения Свифт - а Вы хотите ослабить давление на рашу ??
Але то на добре, перемовини то нудно, а вбивати русню далі - то вже національний спорт.
Білорусь як місце перемовин померла назавжди з того часу , як перший танк заїхав з теріторії Бульбафюрера на теріторію святої України .
Я розумію тонкощі дипломатії й що це потрібно симулювати й тягнути час (бо нова зброя на підході) .
Але ж головнокомандувач усе сказав , й навіщо по п"ять разів за ним це півторювати ?
Йде нах...
2 hrs ·
Я розумію, що під час війни не до жартів, але гумор та посмішка трошки допомагають зняти цю напругу в останні дні.
жарти, які мені сподобались:
1. США предложили Зеленскому эвакуацию, но у них не нашлось вертолета, способного поднять такие стальные яйца.
2. НАТО може починати подавати заявку на вступ до України. Двері, звісно, відкриті, але рішення ще не прийнято.
3. В Росії продаються туристичні подорожі "Увидеть Украину и умереть".
накидайте якісь жартів або мемів в коментах, які ви побачили в останні дні і які вам сподобались.
нехай люди хоч на хвилинку посміхнуться.
Надпись - конечно, брехня)
вам ПЫЗ*А!! даже хоть усатый таракан зелю захватит в прямом эфире, вам не переговоры, вам уходить в пещерв нада!! и сидеть тихо
Это капкан! Все прекрасно понимают какой ультиматум на этих т.н. "переговорах" выкатит путин. А потом наши западные друзья хором начнут уговаривать Украину "закончить войну". Байден уже озвучил эту лживую манипуляцию: "Или санкции или третья мировая".
Сейчас ни в коем случае нельзя садиться с РФ за стол переговоров. Только когда войска РФ начнут отступать по всем фронтам. Но я думаю, что когда это произойдёт, то и "переговоров" уже никаких не потребуется.
***** з України, з Донбасу, Криму
мы на своей земле!
сейчас переговоры могут быть только в виде полной и беззаговорочной капитуляции в кремле, судить режим кабаева в Гааге..
окружение зеленского предатели!!!
любые переговоры с врагом - это прекращение огня и дать передышку врагу!
через пару дней с рф будет покончено, она уже валится изнутри, по всей бывшей раше будут стоять мемориалы освободительной Украинской Армии, которая освободила весь мир от фашиста кабаева!
Слава нашим Украинским Воинам, Слава Героям Украины!
Президент в худшем случае предложит убраться СО ВСЕЙ УКРАИНЫ, а в лучшем-чтоб кацовойска капитулировали.
как можно с орками договариваться?
уберите от Зеленского дерьмаков и прочих "слуг" предателей!
а як почули про вимогу складання зброї , ніби - то відмовились 😡
Перемовини можна вести тільки після того , як рашинські війська покинуть нашу краіну , чи то живими , чи в мішках !
Переговоры ,если и вести ,то только на уровне президентов
то есть тех ,кто принимает решение .
И только на условиях немедленного прекращения россией огня ,
вывода российских наёмников со всей террирории Украины ,включая Донбасс и полной компенсацией россией нанесённого Украине материального ущерба за все годы войны .
путін Блефує!
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