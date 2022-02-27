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Представителей Украины в Гомеле не будет. Такой формат действительно обсуждался, но РФ в последний момент потребовала сложения оружия украинской армией, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Представителей Украины в Гомеле не будет. Такой формат действительно обсуждался, но РФ в последний момент потребовала сложения оружия украинской армией, - Никифоров

Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте.

Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за "русским военным кораблем". Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря на все, демонстративно ехать в Гомель - лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину", - отметил он.

"Это неправда. Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации. "Мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", - добавляет пресс-секретарь Зеленского.

Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями.

Читайте также: Делегация РФ прибыла в Беларусь и готова начать переговоры с Украиной в Гомеле, - Песков
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Топ комментарии
+72
Повторюсь -- возврат областей и возврат КРЫМА . Оружие сложить иначе все сдохнут ... Вот тогда поговорим
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27.02.2022 10:43
+41
Русский корабль плывёт нах.уй!
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27.02.2022 10:43
+40
Попробуйте только сунуться на переговоры в Беларусь !!

все ждут отключения Свифт - а Вы хотите ослабить давление на рашу ??
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27.02.2022 10:44
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Повторюсь -- возврат областей и возврат КРЫМА . Оружие сложить иначе все сдохнут ... Вот тогда поговорим
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27.02.2022 10:43 Ответить
Вірно!
А пермовини... є лише одне місце в світі для цього - Гаага.
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27.02.2022 10:55 Ответить
Значит нужно ещё больше и качественнее утилизировать свинособак. Они ещё недо конца понимают ситуацию в которой они оказались.
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27.02.2022 11:05 Ответить
С террористами нет смысла разговаривать. Чтоб их остановить нужно их ликвидировать. О чём можно говорить с кровавыми безпридельщиками.
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27.02.2022 11:22 Ответить
Они же как только смогут сразу будут нас убивать и физически и экономически.
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27.02.2022 11:23 Ответить
Крыма само собой, но и востока Украины - Кубани..
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27.02.2022 10:55 Ответить
Та якої, до бєніної матері, тієї кубані токсичної???????????????????????????? Ми, на вашу думку мріємо розширити собі країну??????????????????? Ми боремося за знищення клятого ворога й безумовно поборемо, це бе сумніву.
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27.02.2022 11:27 Ответить
"беЗ", вибачте
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27.02.2022 11:29 Ответить
да, украинцам чужого не надо.. но исторически, это наша территория.. как и Белгород.. когда развалится раша, Кубань сама может к нам попроситься..
на Кубани, кстати к Украине нормально относились всегда, в отличие даже от того же "дамдасса"..
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27.02.2022 11:44 Ответить
А ж до Грузии!!Сочинаш!!
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27.02.2022 13:34 Ответить
+ все бабло дерипасков, абрамовичей, усманова и прочей шелупени - в Украину!!! Репорацию нам!!!!
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27.02.2022 10:59 Ответить
Новый СралиноГитлер-- Парашки-- таки еще раз подтверждает что он кукушкой давно поехал и причем безвозвратно... это если бы немцы из бункера в берлине апрель 1945 года заявили СССР мол мы готовы к капитуляции но вы русские сложите оружие...
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27.02.2022 11:03 Ответить
Піта...раси
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27.02.2022 10:43 Ответить
Русский корабль плывёт нах.уй!
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27.02.2022 10:43 Ответить
Наші воїни у Харкові дають потужну відсіч російському загарбнику!
Збройні сили працюють, поліція на місцях, державні структури виконують свої обов'язки 🇺🇦
❗️ Призывам остальных российских солдат последовать примеру - сложить оружие и сдаться
#stoprussia
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27.02.2022 10:43 Ответить
Попробуйте только сунуться на переговоры в Беларусь !!

все ждут отключения Свифт - а Вы хотите ослабить давление на рашу ??
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27.02.2022 10:44 Ответить
Звичайно. Українська армія відмовилась би виконувати такий злочинний наказ, якби він навіть і був би відданий.

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27.02.2022 10:45 Ответить
так брате!! їбашать за понівечені долі, за души невинних ЯКІ ВОЛАЮТЬ ПРО СПЛАТУ
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27.02.2022 11:00 Ответить
Вони дійсно тупі! Це констатація факту! ***... Ну як з оленями говорити??? Заспокоюємось і продовжуємо прискорювати еволюцію маскалів в хороших маскалів, бо тільки мертвий маскаль - хороший маскаль.
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27.02.2022 10:45 Ответить
так, вбивати їх усіх, щоб боялися й дивитися в наш бік і взагалі досить з ними балачок, все одно збрешуть
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27.02.2022 11:54 Ответить
РУСКІЙ КАРАБЛЬ-ІДІ НА Х..Й
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27.02.2022 10:45 Ответить
сьогдні отримала фото від друзів в Відні та Празі. " Рускій корабель іді на ***!" написано на парканах у Празі, на табличках у руках людей на мітінгу на підтримку України у Відні. Це нове гасло у цілому світі!
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27.02.2022 11:27 Ответить
Трясця вам! В когось ще є сумніви? Та не буде ніяких переговорів. Це геноцид! Війна на знищення. Тут вибір або ми або вони. Це може скінчитись тільки на Червоному пляцу.
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27.02.2022 10:45 Ответить
Я втбачаюся, але вони там насправді п##донулись, висуваючи такі ультиматуми, і реально не бачать що їх армію просто пускають на добриво?
Але то на добре, перемовини то нудно, а вбивати русню далі - то вже національний спорт.
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27.02.2022 10:45 Ответить
Вы когда нибудь видели психически больного который понимал что он сильно болен и принимал лекарства сразу? Так и здесь. Похоже украинская оборона и есть то принудительное лечение.
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27.02.2022 11:07 Ответить
Останавливаите вторжение и уходите за свои границы. Будете продолжать мрази кремлевские, скоро проситься будете. Украинцы не сдаются.
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27.02.2022 10:46 Ответить
А Крим ?
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27.02.2022 11:49 Ответить
Так!
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27.02.2022 12:05 Ответить
Я не розумію , навіщо 2 рази одне повторювати ?!

Білорусь як місце перемовин померла назавжди з того часу , як перший танк заїхав з теріторії Бульбафюрера на теріторію святої України .
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27.02.2022 10:46 Ответить
Нікіфоров хоче показати який він "патріот".
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27.02.2022 11:49 Ответить
Патріот чого - перемовин ?!
Я розумію тонкощі дипломатії й що це потрібно симулювати й тягнути час (бо нова зброя на підході) .

Але ж головнокомандувач усе сказав , й навіщо по п"ять разів за ним це півторювати ?
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27.02.2022 12:36 Ответить
Хрюське човен.
Йде нах...
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27.02.2022 10:47 Ответить
Vladyslav Rashkovan

2 hrs ·



Я розумію, що під час війни не до жартів, але гумор та посмішка трошки допомагають зняти цю напругу в останні дні.

жарти, які мені сподобались:

1. США предложили Зеленскому эвакуацию, но у них не нашлось вертолета, способного поднять такие стальные яйца.

2. НАТО може починати подавати заявку на вступ до України. Двері, звісно, відкриті, але рішення ще не прийнято.

3. В Росії продаються туристичні подорожі "Увидеть Украину и умереть".

накидайте якісь жартів або мемів в коментах, які ви побачили в останні дні і які вам сподобались.

нехай люди хоч на хвилинку посміхнуться.
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27.02.2022 10:47 Ответить
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27.02.2022 11:05 Ответить
русске ваньки ждали, что их будут встречать в Украине с цветами, действительно встречают - вот с такими:


Надпись - конечно, брехня)
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27.02.2022 11:11 Ответить
И бурят, и не бурят - одинаково горят...
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27.02.2022 11:16 Ответить
Додаток до п.3: Коктейли за счёт заведения!
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27.02.2022 11:29 Ответить
А покидьки Бойко та Шуфріч по УкрТБ (!!!) пропонуть посередництво у пермовинах з пулєром!!! ЦЕ ВЗАГАЛІ ЯК?!!! В голову не влазить....
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27.02.2022 10:49 Ответить
"Перший хто запропонує переговори - і є зрадник!" (Маріо П"юзо "Хрещений батько")
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27.02.2022 11:10 Ответить
Розстріляти !
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27.02.2022 11:46 Ответить
Хоть тут мозгов хватило отказаться
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27.02.2022 10:49 Ответить
складання зброї українською армією, Джерело: https://censor.net/ua/n3319668
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27.02.2022 10:50 Ответить
они руские на всю голову???!!! какая капмтуляция, вас Е*АШИТЬ будут как шакалов!! за Херсон, за Каховку, за Харьков, за детей постреляных, за все преступления!! вас рвать будут добровольцы из диаспор!! вас искать будут всю жизнь, как Мосад искал арийских скрепников.

вам ПЫЗ*А!! даже хоть усатый таракан зелю захватит в прямом эфире, вам не переговоры, вам уходить в пещерв нада!! и сидеть тихо
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27.02.2022 10:54 Ответить
Цитата: "Мы должны показать всеми миру стремление Украины к миру и только поэтому соглашаемся на переговоры с путиным"

Это капкан! Все прекрасно понимают какой ультиматум на этих т.н. "переговорах" выкатит путин. А потом наши западные друзья хором начнут уговаривать Украину "закончить войну". Байден уже озвучил эту лживую манипуляцию: "Или санкции или третья мировая".
Сейчас ни в коем случае нельзя садиться с РФ за стол переговоров. Только когда войска РФ начнут отступать по всем фронтам. Но я думаю, что когда это произойдёт, то и "переговоров" уже никаких не потребуется.
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27.02.2022 10:57 Ответить
естественно на Росии уже повесился фин.директор Газпрёма)))) вот это неожиданность уже грызутся за власть!! чуваки!!! это сигнал - Какела промахнулся, какелу уберут сами олигархи!!!!!
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27.02.2022 11:09 Ответить
чекаємо на це! Тут, як то кажуть,якщо не громом убьет,то корова обо..рет. Вважаю ***** не довго вже залишилося. Якщо свої "бояре" не грохнут,українці розірвуть. Останній варіант-це Гаага.
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27.02.2022 11:32 Ответить
Я б навіть сказав що Гаага це лайт варіант)
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27.02.2022 11:58 Ответить
щас,стрелятся начнут.первый,думаю-шойгу
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27.02.2022 13:37 Ответить
Русише швайне сдавайтесь! Падлы
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27.02.2022 10:57 Ответить
Шановні співвітчизники, треба розуміти, що хочуть росіяни. Завтра на тане понеділок. Відкриються їхні банки, біржі. І їхнє населення офігіє. Цього вони бояться. Тому їм критично важливо імітувати перемовини до понеділка. Але "рвсскіц корабель іде на@уй!" На сьогодні немає жодних!!! підстав приймати від них будь-які умови. Перемовини набагато більш важливіші саме для них. Зберігаю мораторій на критику.
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27.02.2022 11:01 Ответить
+ 100 И без предварительных репараций ЗА ВСЕ: Крым, Донбасс, Украина и 15.000 убитых ее граждан - НИКАКИХ нах... ПЕРЕГОВОРОВ!!! Нас мало "кидали из-за поребрика"!? Чего стоят мокшанские обещания на переговорах!*?!?
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27.02.2022 11:04 Ответить
Безперечно. Але кацапи до цього ще не дозріли. Слава Україні! Смерть ворогам!
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27.02.2022 11:14 Ответить
Тупін ти йо@@@вся .
***** з України, з Донбасу, Криму
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27.02.2022 11:01 Ответить
это пуйло отведет войска!!

мы на своей земле!
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27.02.2022 11:01 Ответить
в таком случае надо посылать русню *****... а никифором лебезит перед ними... переговоры могут быть только после полной победы Украины и на украинских условиях!
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27.02.2022 11:01 Ответить
Всех свинособак в утиль. Потом перемовини в Гааге! Только так!
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27.02.2022 11:01 Ответить
в смысле переговоры? какие переговоры могут быть с военными преступниками - кабаевым и его кодлой!
сейчас переговоры могут быть только в виде полной и беззаговорочной капитуляции в кремле, судить режим кабаева в Гааге..
окружение зеленского предатели!!!
любые переговоры с врагом - это прекращение огня и дать передышку врагу!
через пару дней с рф будет покончено, она уже валится изнутри, по всей бывшей раше будут стоять мемориалы освободительной Украинской Армии, которая освободила весь мир от фашиста кабаева!
Слава нашим Украинским Воинам, Слава Героям Украины!
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27.02.2022 11:01 Ответить
придурки ви забули Смоленську трагедію поляків о це вони можуть повторить.
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27.02.2022 11:02 Ответить
Якщо українець взяв в руки зброю, то покласти на місце(але перед тим добре змастивши) може тільки по "роботі". А роботи ще не початий край...
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27.02.2022 11:02 Ответить
Ещё неделю назад чуть ли не каждый день Украина просила о встрече и посылалась. А сейчас наоборот. Очень неплохой результат за пару дней. Мордор должен идти на х. Об этом ему уже сказал весь мир. Не время сейчас для переговоров. Слава Украине!
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27.02.2022 11:02 Ответить
На что готов пойти Зе? Федерализация? Отказ от земель? Нейтралитет? Так это зрада.
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27.02.2022 11:03 Ответить
Ага. Помечтай!!!! )))
Президент в худшем случае предложит убраться СО ВСЕЙ УКРАИНЫ, а в лучшем-чтоб кацовойска капитулировали.
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27.02.2022 11:09 Ответить
Да еще чуть чуть и армия раши сама повернет на кремль
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27.02.2022 11:03 Ответить
с русней нельзя договариваться, вспомните будапештский меморандум, вспомните Иловайский коридор..

как можно с орками договариваться?
уберите от Зеленского дерьмаков и прочих "слуг" предателей!
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27.02.2022 11:04 Ответить
як тільки армія обезброїться, перемовини закінчаться.
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27.02.2022 11:04 Ответить
Мені не подобаються такі перемовини , так як із цієі заяви Никифорова випливає, що спочатку була якась домовленість про зустріч в Гомелі ,
а як почули про вимогу складання зброї , ніби - то відмовились 😡
Перемовини можна вести тільки після того , як рашинські війська покинуть нашу краіну , чи то живими , чи в мішках !
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27.02.2022 11:06 Ответить
На таких переговорах обов'язково має стояти питання про звільнення всіх окупованих кремлем українських територій, у тому числі й Донбасу ...а потім і Криму ... А інакше ці переговори будуть схожі на капітуляцію України.. із втратою її суверенітету.
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27.02.2022 11:10 Ответить
Назвіть, будбласка, договор, який кацапи не порушували.
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27.02.2022 11:18 Ответить
Никаких клерков и посредников в переговорах .
Переговоры ,если и вести ,то только на уровне президентов
то есть тех ,кто принимает решение .
И только на условиях немедленного прекращения россией огня ,
вывода российских наёмников со всей террирории Украины ,включая Донбасс и полной компенсацией россией нанесённого Украине материального ущерба за все годы войны .
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27.02.2022 11:15 Ответить
А у нас він є ?
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27.02.2022 11:36 Ответить
У Гомелі стоять ворожі ІЛ-и з десантом. А ми повинні вести там переговори? Про що? Про капітуляцію? Ублюдки кацапські...
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27.02.2022 11:16 Ответить
А Зеля про що їде домовлятися ? Він долго просив Путлєра.
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27.02.2022 11:34 Ответить
у польских футбольных фанов новая кричалка из двух слов #*********** . Предлагаю объеденить с нашей и оформить как новый гимн мордора .
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27.02.2022 11:19 Ответить
Краще б Нікіфоров свою пельку не відкривав. Всі знають хто він є.
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27.02.2022 11:32 Ответить
Тоже хорошо сказал.
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27.02.2022 11:33 Ответить
Це 100% блеф

путін Блефує!

+++++
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27.02.2022 11:35 Ответить
Дебіл вже давно готовий здатись, але заважають йому дві речі завеликі вимоги раші й страх перед нашими патріотами.
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27.02.2022 11:42 Ответить
Тільки на умовах поновлення України в межах мапи 1918 року можливі перемови. Раша повинна звільнити ці землі, відновити все, що було зруйновано ордою та виплатити компенсації всім понівечиним та сім'ям загиблих!
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27.02.2022 12:41 Ответить
Мы слегка приопустим оружие, только когда путин здохнет! Слава Ураїні!
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27.02.2022 17:32 Ответить
 
 